Entrevista con el economista marxista argentino Julio Gambina :: La deuda es un tema estrat茅gico y condicionante de la pol铆tica econ贸mica

Participaste en el Encuentro internacional Econom铆a de los y las trabajadoras (https://es-la.facebook.com/economiatrabajadores), en una de las mesas “La crisis del capitalismo global”. 驴Qu茅 te dej贸 esa participaci贸n?

Es muy importante la iniciativa, se convoc贸 bajo el nombre “La crisis del capitalismo global antes y despu茅s de la pandemia, perspectivas econ贸micas, pol铆ticas y culturales de las y los trabajadores”. A m铆 me parece que en s铆 el t铆tulo es important铆simo. En el debate compart铆 mesa con Flora Partenio, economista feminista de la Argentina, militante con la que hemos compartido las confrontaciones contra la Organizaci贸n Mundial de Comercio, el G20, muchas iniciativas que se han hecho en el pa铆s y en el exterior. Participaron compa帽eros de Europa y de M茅xico, del Sindicato mexicano de electricistas, un panorama m谩s que interesante de participaci贸n intelectual, sindical y pol铆tica.

El tema es trascendente, el primer dato que plante茅 es que en los informes de trabajo de la OIT se dice que dos tercios de los trabajadores en el mundo est谩n en situaci贸n irregular y esa es una de las caracter铆sticas que asume el tema del empleo en este tiempo. Como consecuencia de la combinaci贸n de la pandemia y la crisis mundial del capitalismo, el 煤ltimo informe dado por la OIT te se帽ala que si en el 2020 se perdieron casi 9% de horas de trabajo, en el primer trimestre de este a帽o 2021 fue algo parecido y en el segundo trimestre fue el 6%.

El a帽o pasado el equivalente de horas perdidas es m谩s o menos como si hubieran quedado afuera del mercado de trabajo 255 millones de trabajadores y trabajadoras. Y este a帽o, si bien hay una tendencia a la baja de la ca铆da del empleo, no se han recuperado los puestos perdidos y es un poquito menos que el a帽o pasado, pero en el mismo sentido. Es m谩s, dice la OIT que de las horas perdidas el a帽o pasado la mitad fueron por suspensiones, gente que no perdi贸 el empleo, pero la otra mitad fueron eliminaci贸n de puestos de trabajo.

Vos reflexion谩s en alguno de tus art铆culos acerca del Informe del FMI sobre la econom铆a mundial que se帽ala que en pa铆ses emergentes y en desarrollo se mantenga en 2024 un 5,5 % por debajo de las previsiones pre-pand茅micas.

Para empezar por los datos objetivos de la medici贸n del desempleo que la OIT toma de los informes de distintos pa铆ses, por un lado, se est谩 hablando que la econom铆a est谩 en un proceso de rebote, que se est谩 recuperando, eso dicen para Argentina, para Am茅rica Latina, para el mundo, pero ese rebote no impacta en el empleo, en la distribuci贸n del ingreso, en los salarios, y tampoco de manera igual en los pa铆ses.

El mismo FMI dice que el rebote no es parejo, hay un rebote m谩s importante en EEUU que en Europa si comparamos pa铆ses capitalistas desarrollados, pero tambi茅n dice Am茅rica Latina, 脕frica, Europa y el sur de Asia tampoco est谩n en un proceso de recuperaci贸n y tambi茅n son los territorios m谩s afectados por la pandemia, por la crisis econ贸mica, y el FMI dice que la recuperaci贸n va a ser lenta.

La Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico (OCDE) hab铆a dicho que pa铆ses como la Argentina reci茅n iban a tener el ritmo pre-pandemia en el 2026 y ahora est谩 lo que vos se帽al谩s que el FMI habla del 2024; falta mucho para el 2024. En recorrido, porque esos pron贸sticos despu茅s se corrigen para bien o para mal, queda mucha gente en el camino, el resultado que va quedando es que hay una parte de la poblaci贸n mundial, al decir mundial despu茅s ponele los pa铆ses que m谩s la sufren, la sufren m谩s los pa铆ses empobrecidos que otros, los pa铆ses emergentes.

La estad铆stica que present茅 en este Encuentro en materia de vacunaci贸n al d铆a de hoy hay un promedio de vacunaci贸n completa en el mundo de 36,6 %, pero hay muchos pa铆ses que no llegan al 1% de su poblaci贸n vacunada.

Para que el promedio mundial sea 36% quiere decir que hay algunos pa铆ses cercanos al 100% de su poblaci贸n vacunada y otros est谩n en el subsuelo del 1% o del 2%, con lo cual la inequidad del sistema mundial es muy compleja y por eso en el Encuentro coincidimos muchos participantes que uno de los comentarios que introdujimos al debate es que el capitalismo tiene muchos problemas hoy para superar su crisis, hay mucha discusi贸n.

EEUU estuvo discutiendo la semana pasada que el Congreso lo autorizara al Poder Ejecutivo a aumentar la deuda porque si no ten铆an que cerrar el gobierno, o sea, no pod铆an pagar los sueldos si el Congreso no les autorizaba un crecimiento del nivel de endeudamiento. Digo este dato como ejemplo que el pa铆s hegem贸nico del sistema mundial, a煤n en crisis, en retroceso, en dificultades para imponer su hegemon铆a, EEUU, el d贸lar, su despliegue militar, sigue siendo el poder mundial en el sistema global. Pero tiene problemas.

Lo mismo las corporaciones transnacionales, todos los l铆mites que tienen los Pandora Papers, Panam谩 Papers, que deliberadamente excluyen a los para铆sos fiscales de EEUU pese a eso se muestra la evasi贸n y eluci贸n fiscal que hay en todo el mundo.

Hay muchas dificultades del capitalismo contempor谩neo, pero hay que reconocer que la principal es la posibilidad de instalar un proyecto pol铆tico alternativo que sea masivo y que tenga capacidad de disputar con 茅xito pol铆ticas que vayan en contra y m谩s all谩 del orden del capital.

El gran m茅rito de las pol铆ticas neoliberales y de las pol铆ticas hegem贸nicas o como se las quiera llamar, es haber destruido en el 煤ltimo medio siglo la posibilidad de pensar una alternativa al capitalismo en el imaginario social popular. Ese es el principal tema a superar y lo que supone es generar una estrategia compartida.

Dijo Flora Partenio en la actividad “no alcanza con que haya luchas si esas luchas no se constituyen en proyectos alternativos. No todas las luchas llegan a constituirse en proyecto alternativo”. Y me parece que es un pensamiento interesante, por eso estos encuentros internacionales nos dejan para pensar, para reflexionar y para compartir en un momento muy complicado.

Hay un mensaje de 脕lvaro Garc铆a Linera donde dice que vivimos una 茅poca donde los que dominan est谩n en dificultades pero nosotros tambi茅n estamos en dificultades, parafraseando a Lenin que escribi贸 la discusi贸n es qui茅n vence a qui茅n. Cuando escuch茅 eso recuper茅 aquel texto de Lenin.

Vos y otros compa帽eros la vienen remando con el tema de la deuda, rompiendo las pelotas desde hace much铆simo tiempo y el domingo 17 se vivi贸 una plaza donde el eje fue el no al pago de la deuda. Estaban presentes Hebe de Bonafini, Amado Boudou, el “tano” Catalano de ATE Capital, Baradel, Secco, intendente de Ensenada, y acompa帽ando el escenario, miles de personas. 驴Vamos hacia una lucha popular por el no pago de la deuda?

Es muy importante, primero por la ocasi贸n porque era el 17 de octubre, el D铆a de la Lealtad.

Y con un Alberto Fern谩ndez que hab铆a llegado para participar y se fue.

La cr贸nica dice que el helic贸ptero se volvi贸 a mitad de camino, cuando escuchaba el mensaje de Hebe que fue dirigido al presidente y un poco le dijo llame a su ministro y a su jefe de Gabinete que est谩n en EEUU para que se vuelvan, que dejen de negociar con el FMI.

Pero m谩s all谩 de interpretaciones, porque la plaza no estuvo solo con p煤blico ideol贸gica y pol铆ticamente vinculado al frente de gobierno o al peronismo, si no que la convocatoria al no pago de la deuda convoc贸 a sectores de izquierda que est谩n en otras apuestas institucionales, electorales o din谩micas de acumulaci贸n popular, por ejemplo, la Asamblea por la suspensi贸n de pagos y de la auditoria acord贸 participar y distribuir volantes y de hecho el mi茅rcoles siguiente hubo una asamblea virtual donde la Autoconvocatoria convoc贸 a dirigentes sociales, pol铆ticos, populares, a t铆tulo organizativo e individual para hacer un plan de acci贸n, para que se transforme en una iniciativa pol铆tica popular que trascienda a determinados grupos m谩s all谩 de lo que cada uno vaya a hacer el 14 de noviembre en las elecciones legislativas o qu茅 actitud tenga hacia el gobierno en distintas circunstancias.

Est谩 planteado un conjunto de iniciativas pol铆ticas populares de cara a una gran movilizaci贸n. Nora Corti帽as desde hace d茅cadas viene planteando el tema de la deuda, Adolfo P茅rez Esquivel tambi茅n. Ellos dos son importantes convocantes de la Autoconvocatoria por la suspensi贸n de pago de la deuda. Por eso es muy importante la convocatoria que hubo el domingo 17, la participaci贸n, la visibilidad que este tema tuvo, porque hasta ahora todo parec铆a que el destino de negociaci贸n era el gran consenso del r茅gimen pol铆tico, y hay que pensar que en la Plaza de Mayo tambi茅n hubo funcionarios p煤blicos nacionales, de administraciones provinciales, municipales. Y creo que lo m谩s importante es darle visibilidad a un tema que como bien vos dec铆s hay un grupo de personas que vienen remando desde hace mucho, algunos con m谩s visibilidad que otros, algunos con presencia en medios de comunicaci贸n alternativos como es tu programa, en redes, en p谩ginas, pero que el tema aparezca con visibilidad en los principales medios de comunicaci贸n le da un cariz muy importante.

La deuda es un tema estrat茅gico y condicionante de la pol铆tica econ贸mica. Por ahora el gobierno no logra el objetivo de acordar con el FMI, y hay muchas dudas porque incluso le han puesto algunas trabas a los negociadores, a la propia directora-gerente, Kristalina Georgieva, que est谩 boicoteada por ciertos sectores del poder econ贸mico financiero mundial, dentro del Banco Mundial, dentro del mismo gobierno de EEUU. Apareci贸 un respaldo en la 煤ltima asamblea del FMI pero la mar de fondo contin煤a por abajo. Y si Argentina no termina acordando es un problema para el FMI y un problema para la Argentina. Para el FMI porque Argentina tiene el 65% de la deuda mundial con el Fondo.

La cartera de pr茅stamos del FMI est谩 concentrada en Argentina. Es un deudor que si no le paga pone en aprietos y en dificultad al FMI que es un instrumento clave para el poder econ贸mico financiero transnacional, del poder econ贸mico financiero que lidera EEUU en el sistema pol铆tico global.

Y tambi茅n es un problema para la Argentina porque tendr谩 que pagar o entrar en cesaci贸n de pagos porque el a帽o que viene vencen 19.000 millones de d贸lares y una cifra similar en el 2023. Una cosa es quedar en cesaci贸n de pago porque la Argentina no acuerda y mientras le sigue pagando, por ejemplo, pag贸 hace muy poco una cuota que venc铆a, ahora va a vencer antes de fin de a帽o otra cuota de 1.900 millones de d贸lares, con lo cual entre septiembre y noviembre son 3.800 millones de d贸lares, es mucho dinero que no se destina a resolver necesidades de la poblaci贸n argentina por pobreza, por alimentaci贸n, por lo que se quiera.

Muy distinto es que caigas en cesaci贸n de pagos mientras vas pagando y no pod茅s completar y otra cosa es tomar la decisi贸n soberana en tiempos de pandemia, de una pandemia que no termina, no hay nadie que en el sistema mundial, aunque hay pa铆ses con elevada parte de su poblaci贸n vacunada, que diga, bueno esto se termin贸.

Hay comentarios voluntaristas que dicen que ya estamos en pos-pandemia y es parte del rebote econ贸mico, pero miremos la Argentina. Argentina est谩 rebotando econ贸micamente, puede crecer este a帽o 7,5 u 8 %, pero el a帽o pasado cay贸 9 % la econom铆a argentina y el rebote no significa recuperaci贸n de empleo, mucho menos recuperaci贸n de salario.

El Indec dio a conocer los datos de la distribuci贸n funcional del ingreso y no le va bien a las trabajadoras y trabajadores argentinos. Los que vienen recomponiendo en el pa铆s, en la regi贸n y en el mundo son las grandes ganancias. El crecimiento econ贸mico se est谩 reorientando, este rebote econ贸mico es a recomposici贸n de rentabilidad perdida en el 2020.

Primero restablecer la capacidad de ganancia de los capitales invertidos y despu茅s a los premios, si se puede, recomponer las condiciones de vida de la poblaci贸n.

A eso quer铆a llegar, est谩 muy instalado el tema de la inflaci贸n en nuestro pa铆s, 3,5% el mes pasado, un 52,5% interanual y un 37% de inflaci贸n en los 煤ltimos nueve meses. Particularmente me llama la atenci贸n la envergadura de la inflaci贸n. Ha crecido la inflaci贸n en el mundo, incluso en los pa铆ses desarrollados como EEUU, pero 驴estos elevados niveles que vivimos en Argentina c贸mo se explican?

Es cierto que es un tema dif铆cil y hay que buscar la especificidad argentina. Yo te voy a decir cu谩les son los tres pa铆ses de m谩s inflaci贸n en Am茅rica Latina para poder tratar de entender el tema. Peor que Argentina est谩 Venezuela, y si te digo que las razones son pol铆ticas lo vas a entender r谩pido porque Venezuela est谩 sancionada, boicoteada y hay una manipulaci贸n de la informaci贸n, lo que supone tambi茅n informaci贸n de los mercados, o sea, a cu谩nto cotiza la divisa.

No tiene que ver con las cuestiones monetarias como los monetaristas quieren mostrar, es m谩s, la emisi贸n monetaria va por detr谩s del proceso inflacionario. Otro pa铆s que va a tener la inflaci贸n muy elevada y probablemente superior a la de Argentina es Cuba, que tambi茅n es f谩cilmente explicable por lo pol铆tico.

Cuba est谩 intentando desde enero un proceso de reforma monetaria, o sea, de eliminar el peso del d贸lar en la econom铆a y eso genera unos niveles de confrontaci贸n al interior de Cuba y con la presi贸n internacional muy fuerte.

Hay razones de pol铆tica de dominaci贸n, en Argentina los niveles inflacionarios tan elevados tienen que ver con que hay un nivel de inestabilidad en las fracciones econ贸micas que dominan en la econom铆a argentina.

Para hacerlo simple, en la crisis del 2001 Duhalde dec铆a que la soluci贸n era la gran devaluaci贸n, que fue lo que aconteci贸, y otros como Cavallo dec铆an profundizar la dolarizaci贸n. Muchos dec铆amos en ese momento ni devaluaci贸n ni dolarizaci贸n, porque las dos perjudican a los trabajadores. Lo que ocurri贸 fue la devaluaci贸n y fue un alivio para los sectores industriales, productores hegem贸nicos de la econom铆a argentina.

Una p茅rdida del 30% para los salarios.

Los asalariados perd铆an con devaluaci贸n y con dolarizaci贸n. El gran salto de la pobreza y del desempleo en la Argentina fue con la Convertibilidad, pero rota la Convertibilidad en la medici贸n del primer trimestre del 2002 la pobreza lleg贸 al 57% y el desempleo al 21% y es m谩s, no hubo m谩s conflictividad social, se fue atemperando porque el gobierno de Duhalde impuso el Plan jefes y jefas que fue distribuir una cantidad m铆nima entre 2 millones de jefes de hogares que estaban en situaci贸n de desempleo.

Lo explico con el 2001 para entender que es un tema de din谩mica de dominaci贸n, por la dolarizaci贸n estaban los acreedores externos, las empresas de servicios p煤blicos que facturaban un peso igual a un d贸lar y remit铆an d贸lares al exterior. Ese debate entre devaluadores y dolarizadores sigue estando en la econom铆a argentina agudizado.

Cuando muchos de nosotros decimos en la Argentina falta una alternativa pol铆tica, no estamos hablando de un partido que vaya a elecciones, aunque ser铆a bueno tener un partido que plantee rumbos alternativos y que pueda ganar elecciones , pero lo que falta es un proyecto alternativo que termine con esta disputa entre sectores del poder econ贸mico, del gran capital transnacional que act煤a en la industria, en el campo, en los servicios, en el mercado mundial porque en el fondo si vos ves la norma de los 煤ltimos 20 a帽os mientras disputan el poder lo que hacen es transferir la riqueza socialmente generada al exterior.

Cuando se dice que hay fuga de capitales y que la Argentina tiene un PBI en el exterior en capitales fugados sea en propiedades, en acciones o en dep贸sitos en los Bancos eso es producci贸n social generada por los trabajadores y trabajadoras de la Argentina que es apropiada por capitales que lo transfieren al exterior. Argentina no es un pa铆s que no produce riqueza, es un pa铆s que produce mucha riqueza y es apropiada.

Los “argentinos” tenemos doscientos mil millones de d贸lares en billetes, el 10% de los d贸lares en circulaci贸n en el mundo y 230% de los que circulan en EEUU. “Tenemos” cuatro mil cuatrocientos d贸lares billete por habitante, en EEUU tienen tres mil treinta y ocho d贸lares billetes por habitante.

El problema inflacionario tiene base econ贸mica pero tambi茅n pol铆tica y tiene que ver con la disputa de poder en la Argentina por eso es tan importante instalar esta agenda por la suspensi贸n de pago de la deuda, generar conciencia al pueblo argentino que hay que modificar el modelo productivo y de desarrollo, ir por un proyecto en contra y m谩s all谩 del capitalismo.

La Haine