Habitualmente, se suele hablar de tres grandes tendencias en el anarquismo moderno, la mutualista, la colectivista y la comunista. Del mismo modo, con la confianza en el progreso que han tenido los anarquistas, as铆 como en la negaci贸n de todo posible estancamiento de las ideas, se ha visto siempre una superaci贸n de la concepci贸n mutualista en la colectivista de Bakunin y, de 茅sta, en el comunismo libertario de Kropotkin. La confianza que ten铆a Bakunin, para asegurar la libertad y la motivaci贸n personal, de un tipo de retribuci贸n (“a cada cual seg煤n su esfuerzo”) se quiso ver como una visi贸n a煤n demasiado ego铆sta y tendr铆a que venir Kropotkin, y su idea muy optimista de una econom铆a comunista de la abundancia, para abrazar el “cada uno seg煤n su capacidad, a cada cual seg煤n su necesidad”.

Del mismo modo, el mutualismo proudhoniano se quiso ver rebasado por la consolidaci贸n de la Revoluci贸n Industrial, la definitiva desaparici贸n del taller, el progresivo aumento de poder de las multinacionales, la propia evoluci贸n cient铆fica y t茅cnica, y mucho otros factores que no exist铆an en la 茅poca del pensador franc茅s. A pesar de ello, el pensamiento de Proudhon reposaba en conceptos que pueden ser muy reivindicables por el anarquismo posterior: su planteamiento econ贸mico en la solidaridad y en la equidad, y su federalismo en una visi贸n plural y universalista. Como ya hemos dicho, su idea mutualista, como la de toda corriente verdaderamente anarquista, se basaba en que el Estado deb铆a verse substituido por una organizaci贸n de individuos libres y libremente asociados, que concluir铆an entre ellos acuerdos voluntarios sobre una base de igualdad y reciprocidad. No todo mutualismo es estrictamente anarquista, pero no puede negarse su importancia en el desarrollo de las ideas anarquistas y se manifiesta de alg煤n modo en la mayor parte de las propuestas libertarias.

El sistema de Proudhon se propon铆a que el hombre no se subordinara al Estado, pero tampoco a la sociedad, y apostaba por un equilibrio de fuerzas libres con iguales derechos y obligaciones en el intercambio de servicios y productos, de ah铆 que tantas veces trate de etiquetarse al franc茅s como liberal sin mencionarse que siempre quiso acabar con las clases y los privilegios. La idea del mutualismo, b谩sandose en la pluralidad, deber铆a garantizar la unidad social organiz谩ndose de abajo arriba. La mutualidad debe ser garante de la divisi贸n de las propiedades, la participaci贸n de la tierra, independencia del trabajo, separaci贸n de industrias, especialidad de funciones, responsabilidad individual y colectiva, seg煤n se trabaje individualmente o en grupo, de la reducci贸n en lo posible de los gastos generales, y de la eliminaci贸n del parasitismo y de la miseria.

La aversi贸n de Proudhon al comunismo, en cambio, le hac铆a verlo como jerarqu铆a, indivisi贸n, centralizaci贸n, subordinaci贸n de voluntades, p茅rdida de fuerzas, burocracia, falta de productividad, aumento de los gastos y, por lo tanto, aumento del parasitismo y de la miseria. Frente a la unidad comunista tomada como dogma, pluralidad y autonom铆a de las diversas agrupaciones; su mutualismo puede decirse que es una b煤squeda de equilibrio, concepto tan presente en todo su pensamiento, y una negaci贸n de una s铆ntesis superadora que puede conducir a la dominaci贸n pol铆tica o econ贸mica. El socialismo de Proudhon no se basa en la uniformizaci贸n social, sino en una b煤squeda de la unidad en la diversidad respetando la independencia en la cooperaci贸n de individualidades o grupos productores, y el 煤nico garante es el mutualismo. Por concretar algunas de las visiones pr谩cticas de Proudhon, hay que decir que deseaba que los beneficios del capital, la plusval铆a, fuera aminorada progresivamente en beneficio del precio real del trabajo.

En pr贸ximos textos, veremos con mayor profundidad las divergencias entre las diversas corrientes econ贸micas del anarquismo.