De parte de Kurdistan America Latina November 30, 2021 37 puntos de vista

A pesar de su reputaci贸n de relativa estabilidad pol铆tica y prosperidad econ贸mica en comparaci贸n con sus vecinos, la Regi贸n del Kurdist谩n de Irak (KRG) experimenta con frecuencia protestas, impulsadas por el enfado popular ante la falta de fiabilidad del gobierno en la prestaci贸n de servicios p煤blicos, especialmente agua, electricidad y carreteras. Estas protestas ponen de manifiesto el descontento latente con la gobernanza en la KRG en amplias franjas de la poblaci贸n. Aunque por el momento est谩n descoordinadas y localizadas, estas protestas tienen el potencial de convertirse en una potente fuerza pol铆tica si se organizan mejor.

El 6 de octubre de 2021, los residentes del subdistrito de Tanjaro, en la gobernaci贸n de Sulaymaniyah, bloquearon una importante carretera que conduc铆a al sur de la administraci贸n de Garmian y al Irak controlado por el gobierno federal, quej谩ndose de que la carretera estaba en mal estado, destruida por los camiones que serv铆an a las f谩bricas locales, y de que el gobierno no la hab铆a reparado a pesar de haber prometido hacerlo muchas veces. Mientras el tr谩fico en la carretera Qaradagh-Sulaymaniyah retroced铆a en la distancia, los manifestantes expusieron sus quejas no a ning煤n funcionario que acudiera a escucharlos, sino a un pu帽ado de periodistas que cubr铆an la manifestaci贸n.

鈥淐uando se protesta, significa que se est谩 en el nivel m谩s alto de desesperaci贸n y desesperanza鈥, dijo en una entrevista ese mismo mes uno de los habitantes del pueblo que ayud贸 a organizar la protesta, Wasta Mushtaq. Mushtaq, miembro retirado de las fuerzas armadas kurdas conocidas como Peshmerga, vive en la cercana aldea de 340 casas de Alliawa Khwaru y trabaja como mec谩nico de autom贸viles en la ciudad de Sulaymaniyah.

La carretera principal fue construida en la d茅cada de 1970 por el r茅gimen baasista y no ha sido reparada en a帽os, a pesar del intenso tr谩fico. Su superficie est谩 llena de baches y roturas, lo que obliga a los veh铆culos a reducir la velocidad para evitar obst谩culos y prevenir da帽os, incluso con un tiempo perfecto. Para llegar a la aldea de Mushtaq, los conductores deben tomar un camino de tierra de media milla que la lluvia hace intransitable habitualmente durante el invierno. La carretera sigue sin asfaltar, incluso despu茅s de a帽os de reuniones para solicitarlo a los funcionarios.

鈥淟a 煤nica raz贸n por la que (las mejoras de las infraestructuras) no se han llevado a cabo es que nadie tiene poder en este pueblo鈥, dijo Swara Mahmood, miembro del personal de una universidad local que vive en Alliawa Khwaru, se帽alando que todos los puentes, escuelas, mezquitas y la peque帽a cl铆nica del pueblo fueron construidos por los propios residentes, cansados de las promesas vac铆as del gobierno y de la poderosa Uni贸n Patri贸tica del Kurdist谩n (PUK). A pesar de estar a pocos kil贸metros de la segunda ciudad m谩s grande del KRG, el agua potable es suministrada por camiones cisterna a costa de los habitantes del pueblo en lugar de por tuber铆as, y la electricidad es irregular y est谩 sujeta a cortes, especialmente en los meses de verano e invierno.

Esta situaci贸n es demasiado com煤n en todo el KRG, y la ira y la frustraci贸n que sienten los residentes se desbordan habitualmente en forma de manifestaciones localizadas y de corta duraci贸n, como la de Tanjaro. Estas protestas s贸lo aparecen ocasionalmente en las noticias y, si lo hacen, s贸lo las cubren algunos medios de comunicaci贸n en lengua kurda, como el canal NRT, orientado a la oposici贸n. (Revelaci贸n completa: soy editor principal de NRT). La mayor铆a de las veces, el gobierno conf铆a en las figuras locales de los partidos gobernantes, ya sea el PUK o el Partido Democr谩tico del Kurdist谩n (KDP), dependiendo de la zona, para suavizar el problema o adoptar谩 una soluci贸n a corto plazo, aplacando a los residentes hasta que el mismo problema se produzca m谩s adelante. En consecuencia, las protestas populares localizadas rara vez se registran como incidentes graves para los responsables pol铆ticos o los observadores extranjeros.

Sin embargo, en este art铆culo se argumenta que estas protestas constituyen un fen贸meno pol铆tico coherente que habla de una frustraci贸n m谩s amplia con la gobernanza en la regi贸n del Kurdist谩n y pone de relieve la experiencia cotidiana y vivida de los ciudadanos m谩s all谩 del h谩bil marketing sobre la regi贸n del Kurdist谩n impulsado por las 茅lites. Junto con las quejas relacionadas con el desempleo, los recortes salariales en el sector p煤blico y las restricciones a los derechos civiles, la frustraci贸n por la falta de infraestructuras b谩sicas y fiables sigue acumul谩ndose en la regi贸n del Kurdist谩n, creando una capa de yesca subyacente a la pol铆tica y la sociedad que est谩 a punto de arder. Estas protestas exigen consideraciones pr谩cticas y morales, que deben abordarse para que florezca una sociedad pr贸spera y democr谩tica.

驴En qu茅 consisten las protestas y c贸mo son?

El destacado activista y profesor Badal Barwari, que fue entrevistado para este peri贸dico pocos d铆as despu茅s de ser liberado de 14 meses de prisi贸n por organizar protestas en la gobernaci贸n de Duhok, dijo que los servicios p煤blicos son de gran importancia tanto para los residentes como para el buen funcionamiento de la econom铆a y la sociedad.

鈥淓n cualquier pa铆s y ciudad, las carreteras son muy esenciales, ya que (son) un medio para que la gente se mueva y mejore y trabaje. Y no hay vida sin agua, el agua es la vida. La electricidad se utiliza todos los d铆as, sobre todo para trabajar鈥, dijo Barwari, abordando el motivo por el que personas generalmente apol铆ticas participan en estas protestas. Del mismo modo, el periodista Rebin Fatah dijo en una entrevista que los manifestantes ahora 鈥渋ncluyen a personas de todas las clases y profesiones y de todas las edades鈥, y que las mujeres e incluso las personas afiliadas al PDK y a la PUK participan en estas manifestaciones en mayor n煤mero que en el pasado.

M谩s all谩 de su origen com煤n como reacci贸n a la deficiente prestaci贸n de servicios, estas protestas tambi茅n comparten una serie de otros rasgos distintivos, como que suelen producirse en zonas perif茅ricas, como las ciudades de provincia, los pueblos m谩s peque帽os y los barrios perif茅ricos y de bajos ingresos de las ciudades m谩s grandes, y que son de corta duraci贸n, normalmente de unas pocas horas a un m谩ximo de dos d铆as.

Las protestas suelen atraer a entre varias docenas y varios cientos de participantes, que emplean t谩cticas como el bloqueo de carreteras o la manifestaci贸n ante las oficinas del gobierno local o del partido. Las protestas pueden repetirse en las mismas zonas, pero hay poca coordinaci贸n de esfuerzos o de tiempos para aumentar su impacto. No existe un liderazgo formal o informal de coordinaci贸n a trav茅s de la sociedad civil o de instituciones como los sindicatos. Suelen organizarse por vecinos que se ponen en contacto entre s铆 en persona, por tel茅fono o a trav茅s de las redes sociales. Los medios de comunicaci贸n locales suelen ser alertados de antemano, pero la cobertura est谩 sujeta a consideraciones pol铆ticas.

Tomemos otros dos ejemplos recientes. Numerosos barrios de la ciudad de Erbil, la capital de la regi贸n del Kurdist谩n, estuvieron sin agua durante largos periodos esta primavera y verano, incluido Badawa, donde la residente local Farida Sami dijo que la escasez de agua se hab铆a producido durante los 煤ltimos tres veranos. 鈥淟a falta de agua fue realmente dif铆cil. Nos 铆bamos durante semanas鈥, dijo. El 11 de agosto, los manifestantes del barrio se extendieron por la carretera adyacente de los 100 metros, que es una de las principales v铆as de circunvalaci贸n de la ciudad, y cortaron el tr谩fico durante dos horas para obligar al gobierno a escucharles. Aunque las fuerzas de seguridad no interfirieron con los manifestantes, miembros de la Asayish de Erbil, vestidos de civil, atacaron a un equipo de reporteros de la NRT para impedir la cobertura de la manifestaci贸n, interrumpiendo su emisi贸n y confiscando su equipo. La Asayish es una poderosa rama de las fuerzas de seguridad que se centra en cuestiones pol铆ticas y de lucha contra el terrorismo; sus unidades est谩n estrechamente afiliadas al PDK o a la PUK en las zonas de control de los partidos y a menudo se despliegan para proteger sus intereses.

Del mismo modo, los manifestantes de la aldea de Eminke bloquearon el 3 de septiembre durante tres horas una de las principales carreteras entre la ciudad de Duhok y Amedi porque sus hogares llevaban dos meses sin agua durante el sofocante verano. Aunque la escasez de agua fue la causa inmediata de las protestas, los residentes del pueblo entrevistados al mes siguiente dijeron que la mala calidad de las carreteras, la falta de fiabilidad de la electricidad y la falta de escuelas y hospitales locales contribuyeron a su decisi贸n de protestar. Una vez m谩s, las fuerzas de seguridad no intentaron dispersar la protesta y la NRT y varios otros medios la cubrieron en directo. Rebar Eminke, un profesor que ayud贸 a organizar la manifestaci贸n, dijo en una entrevista que la cobertura de los medios de comunicaci贸n fue fundamental, no s贸lo para dar a conocer las demandas de los manifestantes, sino tambi茅n para disuadir a las fuerzas de seguridad de atacar a los manifestantes.

Despu茅s de ambas protestas, las condiciones locales mejoraron un poco, lo que sugiere que el gobierno y los partidos gobernantes tienen la capacidad de resolver los problemas de los servicios p煤blicos, pero carecen de la voluntad de hacerlo a menos que se les presione de manera que se les averg眉ence p煤blicamente. No obstante, los residentes de ambos lugares afirmaron estar muy insatisfechos. 鈥淣o s茅 si el gobierno lo ha cerrado deliberadamente鈥, dijo Sami, refiri茅ndose al suministro de agua al barrio, y a帽adi贸 que algunos callejones del barrio segu铆an recibiendo menos agua que otras calles. En Eminke, el conductor Eslam Muhammed dijo que uno de los dos pozos rotos de Eminke se arregl贸 despu茅s de la protesta, pero que el otro sigue roto y que los dem谩s problemas de la zona siguen sin solucionarse.

Las recientes protestas en Tanjaro, Eminke y Badawa son solo algunos ejemplos de un fen贸meno mucho mayor. Seg煤n el conjunto de datos de ACLED para Irak, hubo al menos 355 protestas y disturbios en las gobernaciones de Duhok, Erbil y Sulaymaniyah desde principios de julio de 2019, cuando el actual ejecutivo del Gobierno Regional del Kurdist谩n tom贸 posesi贸n de su cargo. Excluyendo otras variedades de protestas en la regi贸n del Kurdist谩n, incluidas las protestas estudiantiles, las manifestaciones contra Turqu铆a y a favor del Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK), y las huelgas de profesores y funcionarios p煤blicos por el salario, junto con todos los eventos que ocurrieron durante la ola de protestas del 2 al 11 de diciembre de 2020 en Sulaymaniyah, hubo al menos 58 eventos que cumplen con los criterios de las protestas de los servicios p煤blicos o el 16,3% del total. En el conjunto de datos, 20 de las protestas (34% del total) tuvieron lugar en Erbil, 4 en Duhok (7%) y 32 en Sulaymaniyah (55%).

Una de las principales limitaciones de los datos del ACLED es que los investigadores del grupo utilizan los informes de los medios de comunicaci贸n como fuente principal para identificar los acontecimientos que se incluyen. Las protestas aqu铆 descritas nunca son cubiertas por los medios de comunicaci贸n internacionales y son ignoradas en su mayor铆a por los periodistas de los medios locales afiliados al PDK y a la PUK porque cubrirlas disminuir铆a la reputaci贸n pol铆tica de sus patrocinadores. De las 58 protestas identificadas en el conjunto de datos, 49 de ellas (el 84%) proceden de informes de NRT o de RojNews, pro-PKK, y el resto provienen en gran medida de Rudaw, afiliado al PDK, o de canales iraqu铆es. La corta duraci贸n y el lugar de dif铆cil acceso de las protestas tambi茅n limitan la capacidad de los periodistas para cubrirlas. Por lo tanto, el conjunto de datos sirve como l铆nea de base o aproximaci贸n m铆nima. En realidad, hay muchas m谩s protestas de este tipo que pueden contabilizarse anecd贸ticamente.

Otro factor a tener en cuenta es la gran represi贸n de las cr铆ticas p煤blicas a las autoridades lanzada por el PDK en Duhok y Erbil durante 2020, que incluy贸 la detenci贸n y el encarcelamiento de Barwari y de decenas de personas m谩s. Se desalentaron en茅rgicamente las protestas de todo tipo, se acorral贸 a los organizadores de las mismas y se rastre贸 y vigil贸 la expresi贸n en l铆nea. Se detuvo a periodistas y la oficina de la NRT en Duhok fue cerrada por la polic铆a desde el 20 de agosto hasta el 24 de diciembre. Esto podr铆a explicar el bajo n煤mero de protestas en Duhok en el conjunto de datos de ACLED. Sin embargo, el conjunto de datos no incluye los acontecimientos de la oleada de protestas de diciembre de 2020 en Sulaymaniyah, que se excluyeron en aras de la claridad dado su n煤mero y escala, aunque los manifestantes expresaron ciertamente su frustraci贸n por la falta de servicios p煤blicos.

驴Tienen impacto las protestas de los servicios p煤blicos?

En el fondo, estas protestas por los servicios p煤blicos son ciudadanos que expresan su deseo de tener una mejor calidad de vida y un gobierno m谩s receptivo, objetivos que son esenciales para las sociedades democr谩ticas. Todos los manifestantes entrevistados para este trabajo dijeron que los miembros de sus comunidades hab铆an intentado previamente otras v铆as para encontrar una soluci贸n al problema de la falta de servicios, pero no vieron resultados, lo que contribuy贸 a su decisi贸n de protestar.

No obstante, tambi茅n est谩 claro que estas protestas tienen un efecto limitado a la hora de resolver los problemas de los servicios p煤blicos de forma fundamental o sist茅mica en toda la regi贸n del Kurdist谩n. Hablando con manifestantes y analistas, surgen varias razones para explicar esto, entre ellas: la falta de acci贸n por parte de las autoridades para abordar el problema, la falta de coordinaci贸n entre los manifestantes en diferentes 谩reas o a trav茅s de temas, y la falta de una oposici贸n pol铆tica efectiva.

Mera Jasm Bakr, investigadora no residente de la Fundaci贸n Konrad Adenauer, afirm贸 que las protestas no han conseguido impulsar al Gobierno Regional del Kurdist谩n a mejorar los servicios p煤blicos, en parte porque hacerlo exigir铆a cambios pol铆ticos radicales y enormes inversiones en infraestructuras que est谩n 鈥渇uera del alcance de la visi贸n鈥 de las autoridades de la regi贸n del Kurdist谩n, que no est谩n dispuestas y, en cierto modo, son incapaces de asumir el reto. Por ello, Bakr predijo que el gobierno y los partidos en el poder no se comprometer谩n con la cuesti贸n de los servicios p煤blicos a menos que las protestas se hagan m谩s grandes.

Rebin Fatah tambi茅n consider贸 que el Gobierno Regional del Kurdist谩n y los partidos gobernantes no se comprometer谩n con la cuesti贸n, argumentando que las autoridades de la regi贸n del Kurdist谩n consideran que su legitimidad proviene de socios extranjeros y no del pueblo, lo que les a铆sla de las demandas internas. 鈥淒e hecho, no les importa el pueblo porque ven su existencia en funci贸n de la continuidad de las relaciones exteriores con los pa铆ses de la regi贸n. Piensan que el apoyo de estos pa铆ses les garantiza (su permanencia en el poder)鈥, afirm贸.

A pesar de su importante riqueza en recursos naturales, las dificultades financieras del GRK est谩n bien documentadas y contribuyen a la falta de inversi贸n en infraestructuras, pero estos puntos hablan de un problema moral mayor sobre el lugar que ocupan los ciudadanos en el gobierno de la regi贸n del Kurdist谩n. El hecho de que las reiteradas demandas de cosas que muchos habitantes de fuera de la regi贸n del Kurdist谩n dan por sentadas, como el acceso a las carreteras, el agua y la electricidad fiable, puedan ser ignoradas durante a帽os indica una gran desconexi贸n entre los que est谩n en el poder y los que gobiernan.

Los dirigentes del PDK, dirigido por la familia Barzani, y del PUK, dominado por la familia Talabani, est谩n cada vez m谩s alejados de la experiencia vivida por los ciudadanos, lo que afecta a su proceso de toma de decisiones. Desde un punto de vista pr谩ctico, la frecuencia de las protestas sugiere que los sistemas tradicionales de resoluci贸n de agravios en el KRG, en los que los problemas se abordan mediante el arbitraje informal de las figuras locales del partido, ya no funcionan como antes, al menos desde la perspectiva de los agraviados, y que existe un creciente descontento con las familias gobernantes.

Varios de los manifestantes dijeron que hab铆an visto en los medios de comunicaci贸n protestas similares de servicios p煤blicos en otras partes de la regi贸n del Kurdist谩n, tanto en la televisi贸n como en las redes sociales, pero que cuando organizaron sus propias manifestaciones, s贸lo trabajaron con sus vecinos inmediatos y no consideraron la posibilidad de coordinarse con otros para lograr un mayor impacto.

鈥淐ada vez que la gente protesta correctamente, se produce un gran efecto. Para cualquier trabajo, si la gente del Kurdist谩n realiza esta actividad, tendr谩 su efecto鈥, dijo Barwari, el activista de Duhok que acaba de salir de la c谩rcel, pero reconoci贸 que no existe una 鈥渃ultura de la protesta鈥 en la regi贸n del Kurdist谩n y que es dif铆cil organizar grandes protestas y mantenerlas en el tiempo.

Para Kamal Chomani, analista pol铆tico y estudiante de posgrado en la Escuela Willy Brandt de Pol铆ticas P煤blicas de la Universidad de Erfurt (Alemania), la falta de coordinaci贸n es una de las principales razones por las que estas protestas 鈥渘o van a ninguna parte鈥. Contrastando la situaci贸n con la Primavera 脕rabe y las protestas de Tishreen en Irak, dijo que las protestas en el Kurdist谩n est谩n localizadas y que no hay solidaridad entre 谩reas tem谩ticas, entre grupos como los que est谩n enfadados por los servicios p煤blicos y los estudiantes o funcionarios que protestan por cuestiones salariales. Adem谩s, dijo que no existe un grupo de liderazgo central 鈥渜ue decida, organice y movilice鈥. Para los partidos pol铆ticos, eso facilita la divisi贸n (de los manifestantes)鈥.

Los analistas entrevistados para este documento coinciden en que, en su formaci贸n actual, hay pocas esperanzas de que las protestas aumenten, sobre todo si los agravios no son aprovechados eficazmente por un partido pol铆tico. Sin embargo, el apoyo a los partidos parece remoto por el momento, ya que los partidos formales de la oposici贸n en la regi贸n del Kurdist谩n son peque帽os en comparaci贸n con los gobernantes, como el Movimiento de Nueva Generaci贸n, o han sido abandonados totalmente por la poblaci贸n, como hicieron los votantes con el Movimiento Gorran en las elecciones parlamentarias iraqu铆es de 2021.

鈥淪i no se est谩 contento con la situaci贸n pol铆tica, hay que preguntarse en qu茅 marco institucional se puede producir el cambio鈥, afirma Dastan Jasim, doctorando del Instituto Alem谩n de Estudios Globales y de 脕rea. 鈥淣o hay una oposici贸n parlamentaria en la regi贸n del Kurdist谩n ni hay una fuerza fuerte contra el PDK. La gente se aferra a las cosas m谩s problem谩ticas, con la esperanza de que eso pueda tratarse con m谩s eficacia鈥.

鈥淟os partidos gobernantes nunca tolerar铆an ninguna formaci贸n pol铆tica en torno a estas protestas. Como vemos, las fuerzas de seguridad han sido relativamente blandas con estas protestas y tienden a no impedirlas o ponerles fin por la fuerza鈥, dijo el periodista Renwar Najm, a帽adiendo que probablemente se utilizar铆a m谩s fuerza si las manifestaciones se hicieran m谩s grandes o estuvieran m谩s organizadas.

驴Qu茅 se puede hacer?

Para los actores internacionales, abordar esta cuesti贸n es complicado porque la soluci贸n ideal es situar al ciudadano en el centro de la estructura de gobierno en el KRI y priorizar sus necesidades, pero s贸lo las partes locales pueden hacerlo. Destinar el dinero de la ayuda a la construcci贸n de infraestructuras ocultar铆a el problema y afianzar铆a y dar铆a poder a los grupos responsables de la mala gobernanza en primer lugar, a la vez que exacerbar铆a problemas como la dependencia de la ayuda exterior. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, es inconcebible negar la electricidad y el agua a los habitantes de estas bases y los actores internacionales deber铆an hacer m谩s por mejorar la prestaci贸n de servicios en el KRG con los medios de que disponen. Para ello, dos medidas pr谩cticas que puede adoptar la comunidad internacional son 1) prestar mayor atenci贸n a los agravios relacionados con los servicios p煤blicos para comprender mejor la din谩mica pol铆tica en la KRI m谩s all谩 de las 茅lites y anticiparse a las probables fuentes de desestabilizaci贸n, y 2) reorientar los presupuestos y las agendas de ayuda y desarrollo econ贸mico para priorizar y fomentar responsablemente las mejoras de las infraestructuras, con especial atenci贸n a las zonas rurales y de bajos ingresos para elevar los niveles de vida b谩sicos. La corrupci贸n es un problema end茅mico en la regi贸n del Kurdist谩n que emana de los niveles m谩s altos de la autoridad pol铆tica, por lo que los actores internacionales deben ser extremadamente cautelosos para actuar de manera que no refuercen o premien el comportamiento antidemocr谩tico.

En la regi贸n del Kurdist谩n, las protestas localizadas y descoordinadas motivadas por los malos servicios p煤blicos constituyen un fen贸meno pol铆tico coherente que habla de graves problemas de gobernanza. Pensando estrat茅gicamente, este malestar exige acciones pr谩cticas, como que el Gobierno Regional del Kurdist谩n aborde realmente las demandas de los manifestantes de forma sustantiva y se comprometa con los ciudadanos para centrar sus preocupaciones en la agenda pol铆tica. En su forma actual, las protestas tienen un impacto limitado debido a la inacci贸n de las autoridades, la falta de coordinaci贸n o liderazgo y la ineficacia de los partidos de la oposici贸n. Sin embargo, existe una gran energ铆a potencial bajo la superficie que, si se combina con otros factores, podr铆a resultar social y pol铆ticamente desestabilizadora. Las autoridades de la regi贸n del Kurdist谩n y sus socios extranjeros deber铆an tomarse en serio estas protestas o arriesgarse a que la oposici贸n les pille desprevenidos m谩s adelante. Como dijo Swara Mahmood, la manifestante de Tanjaro: 鈥淟a soluci贸n es que sigamos y veamos cu谩ndo va a actuar el gobierno鈥.

FUENTE: Winthrop Rodgers / MEI / Rojava Azadi Madrid

