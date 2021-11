–

De parte de La Haine November 14, 2021 95 puntos de vista

Las hermanas M贸nica y Gema del Rey, artistas pl谩sticas, y la antrop贸loga Mar铆a Dolores Mart铆n-Consuegra, han dirigido el documental 鈥楽acar a la luz. La memoria de las rapadas鈥, presentado en Sagunto el pasado fin de semana

Borrar a las v铆ctimas fue uno de los peajes que el franquismo impuso para abrir el paso a la democracia. Con ello se facilitaba el travestismo democr谩tico que permiti贸 a los responsables de la dictadura continuar en sus cargos. Pero tambi茅n permit铆a desdibujar a unos victimarios, bien protegidos adem谩s por una ley de amnist铆a convertida de facto en ley de punto final. Invisibilizar a las v铆ctimas para invisibilizar a sus verdugos. Fue necesario que pasaran muchos a帽os desde la muerte de Franco para que en Espa帽a comenzar谩 a hablarse de memoria democr谩tica. Ese cambio fue posible en gran medida por la presi贸n de muchos de los hijos y nietos que exig铆an saber en qu茅 cuneta estaba el cuerpo de sus padres y abuelo. Un movimiento que en muchos casos reivindicaba la memoria desde el 谩mbito privado, familiar, pero que indirectamente generaba una consciencia colectiva cr铆tica: el pasado se materializaba as铆 con toda crudeza en esos restos sepultados sin nombre en alguna fosa com煤n.

Pero hay dolores que no se pueden materializar porque no existe esa fosa que exhumar o donde llevar unas flores. El verdugo logr贸 eliminar todas sus huellas. Y lo consigui贸 dando una 煤ltima y perversa vuelta de tuerca: haciendo que la v铆ctima, sepultada por la losa del silencio, se transforme en su propia fosa an贸nima. Es lo que ha caracterizado la violencia que se ejerci贸 contra las mujeres en su vulnerabilidad m谩s 铆ntima. Una violencia que les dej贸 marcadas de por vida, sin el desahogo de un grito. Son las mujeres rapadas, las mujeres violadas, las mujeres a las que se obliga a tomar aceite de ricino, mujeres a las que se roba sus hijos. Una represi贸n implacable, brutal, despiadada. Un dolor que las v铆ctimas y sus familas callan. Y sobre el que la sociedad, incluidos los sectores m谩s progresistas, sigue pasando de puntillas, cuando no directamente ignora como parte de esa memoria com煤n y democr谩tica.

Romper esta condena de silencios es el objetivo que se han marcado las hermanas M贸nica y Gema del Rey, dos artistas pl谩sticas que, junto con la antrop贸loga Mar铆a Dolores Mart铆n-Consuegra, han dirigido el documental Sacar a la luz. La memoria de las rapadas (2021). La pel铆cula se estren贸 la pasada semana en Sagunto, y ya ha sido seleccionada por varios festivales en Suiza, Colombia, Venezuela o Uruguay. Pero, parad贸jicamente, su distribuci贸n en Espa帽a est谩 resultando m谩s complicada y marcada por el voluntarismo, evidenciando as铆 las fuertes resistencias que impone el silencio.

Las tres se dieron de bruces con el fen贸meno por casualidad; Martin-Consuegra mientras realizaba una investigaci贸n sobre el hambre y las hermanas Del Rey, que forman el grupo Art al Quadrat, cuando escucharon por su t铆a la historia de una vecina que hab铆a sido rapada al acabar la guerra. Y las tres coincidieron en la necesidad de profundizar en un asunto sobre el que todo el mundo prefer铆a callar. 驴Pero qui茅nes eran estas rapadas? Los perfiles son variados. En unos casos fueron milicianas o militantes de partidos de izquierdas. Pero en otros casos solo fueron esposas o hijas de comprometidos con la causa republicana, o mujeres liberales que distorsionaban en la nueva moral nacionalcatolicista, o simples mujeres que buscaban con el estraperlo sortear el hambre de la posguerra. Todas, en cualquier caso, ten铆an un rasgo en com煤n: formaban parte de los derrotados. Y los vencedores fueron sus verdugos.

Fotograma del documental ‘Sacar a la luz. La memoria de las rapadas’

鈥淪e trataba de humillar a los vencidos a trav茅s del cuerpo de sus mujeres鈥, se帽ala Mar铆a Dolores Mart铆n-Consuegra; 鈥渆n ellas su cuerpo fue el campo de batalla鈥. Para la antrop贸loga, es preciso tomar consciencia del intenso grado de violencia que se ejerci贸 contra ellas. 鈥淪e les rapa el pelo, se les da ricino para que se caguen encima, y as铆 se las pasea por las calles donde se les pregunta por qu茅 est谩n as铆 y ellas tienen que responder que por putas y por rojas. Se las degrada como personas y en ese estado son vistas por sus madres, sus hermanos, sus hijos鈥, afirma. Muchas de ellas, adem谩s, tuvieron que sufrir la agresi贸n sexual, la violaci贸n, palabra tab煤 que la mayor铆a de ellas prefiere sustituir por eufem铆sticas alusiones a cuando 鈥渓es subieron el mandil鈥. 鈥淔ueron muchas las mujeres que tuvieron hijos de aquellas violaciones. Y no solo tuvieron que criarlos, si no que ten铆an que convivir con sus violadores porque eran sus vecinos鈥.

Mart铆n-Consuegra es muy cr铆tica con la insensibilidad social hac铆a estas v铆ctimas del franquismo, que sufrieron una violencia sist茅mica y dirigida expresamente contra la mujer durante la guerra y buena parte de la posguerra. La 煤ltima rapada de la que se tiene constancia fue Tina P茅rez, castigada con este escarnio en 1962 por su apoyo a la huelga minera asturiana. 鈥淪orprende que una sociedad que, con raz贸n, es capaz de dar tantas muestras de solidaridad con v铆ctimas de casos como los de la Manada, sin embargo mantenga en el olvido el sufrimiento de las rapadas鈥, afirma. Sin duda, una injusticia colectiva hac铆a unas mujeres que tuvieron que sacar adelante a sus familias marcadas para siempre por ese dolor.

Frente a ese olvido, Sacar a la luz busca dignificar la memoria de estas mujeres. Este es el motivo por el que el documental evita conscientemente rescatar im谩genes de la 茅poca. 鈥淗ay muy pocas fotograf铆as de rapadas, pero nosotras no quisimos usarlas en la pel铆cula, no quer铆amos mostrarlas de nuevo humilladas鈥, se帽ala M贸nica del Rey. Por eso, el documental opta por presentar su sufrimiento mediante la performance art铆stica. Y sobre todo a trav茅s de una cascada de voces. De las hijas, de las sobrinas, de las nietas de aquellas mujeres. Tambi茅n de algunas de ellas. 鈥淣os interesaba rescatar el relato, las voces. Ha sido un trabajo complejo porque ante la dificultad de tener testimonios directos, hemos tenido que reconstruir el relato desde los otros, los familiares y sus recuerdos, sus sentimientos sobre c贸mo vivieron y sufrieron aquellos hechos. El relato aparece as铆 hilvanando todas esas voces鈥, comenta.

No ha sido una tarea f谩cil porque las resistencias siguen vivas. En alg煤n pueblo de Castilla La Mancha la Guardia Civil incluso les puso trabas, justificadas surrealistamente desde aquella Delegaci贸n del Gobierno afirmando que investigar estas historia pod铆a vulnerar la Ley de Protecci贸n de Datos. Pero quiz谩 la mayor resistencia ha seguido estando en las propias v铆ctimas y sus descendientes. 鈥淟os c贸digos de honra y honor, depositados en la sexualidad de las mujeres, siguen vigentes鈥, subraya la antrop贸loga. Por ello la v铆ctima se impregna 铆ntimamente de una verg眉enza que interioriza y le acompa帽a toda la vida imponi茅ndole ese silencio. A ella y a sus familiares. Incluso a los partidos de izquierda donde militaron, especialmente cuando se trata de agrupaciones de peque帽as localidades rurales con mentalidades m谩s conservadoras. Tal vez uno de los momentos m谩s desoladores del documental sea la respuesta que da un militante de izquierdas a la pregunta de si no han pensado en rendir un homenaje a tres hermanas fusiladas junto a su hermano var贸n en la localidad de Manzanares. Tras pensarlo un instante, el hombre responde: 鈥淎l Lisandro, s铆; a las Lisandras, no鈥.

Y, sin embargo, romper el silencio no solo es un ejercicio de reparaci贸n hist贸rica, sino que para las v铆ctimas resulta liberador 鈥淧ara ellas hablar despu茅s de tanto tiempo es sanador. Yo recuerdo especialmente a una mujer de 106 a帽os que despu茅s de acompa帽arnos varios d铆as recogiendo testimonios, acab贸 admitiendo que a ella tambi茅n le hab铆a pasado. Y tuvo problemas con la familia por ello鈥, se帽ala Mart铆n-Consuegra.

Sacar a la luz rescata de este modo la voz de las v铆ctimas m谩s olvidadas del franquismo. Para enterrar esa verg眉enza, esa humillaci贸n que marc贸 sus vidas. Y para devolverles una dignidad que, en realidad, nunca deber铆an haber perdido. De hecho, algunas de ellas supieron mantener su rebeld铆a e integridad incluso en los momentos m谩s duros. Como Elsa Omil, que tras ser rapada lo primero que hizo fue hacerse una fotograf铆a, la 煤nica que se muestra en el documental, afirmando que as铆 se sent铆a todav铆a m谩s guapa y neg谩ndoles a sus victimarios la satisfacci贸n de humillarla.

O como Lola, una saguntina que cuando sus torturadores le obligaron a gritar soflamas falangistas, no dud贸 en proclamar con altivez 鈥溌rriba Espa帽a, y estos tres pelos que me quedan para Aza帽a!

El Salto