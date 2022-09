–

Guillermo Mart铆nez

Mer莽ona, cuando todo aquello ocurri贸, no entend铆a nada. Los mi茅rcoles y s谩bados iba a la prisi贸n a ver a su hermano, hasta que un tribunal franquista lo mat贸 mediante garrote vil. Salvador Puig Antich se convirti贸 en el 煤ltimo antifranquista asesinado por el r茅gimen con este m茅todo inhumano. Con el paso del tiempo, pues ella entonces ten铆a 13 a帽os, se dio cuenta de la gravedad de lo sucedido, pero tambi茅n del olvido, menosprecio e inacci贸n por parte del Estado espa帽ol para esclarecer realmente lo ocurrido. Mer莽ona, tambi茅n, es una de las 15 v铆ctimas que se dan cita en V铆ctimes en so de pau (Pag猫s editors, 2021), monograf铆a elaborada por 脌lex Romaguera que a煤na a familiares de v铆ctimas que claman por la verdad, la justicia y la no repetici贸n, adem谩s de reivindicar que todas ellas, como v铆ctimas, tengan el mismo reconocimiento.

La completa monograf铆a registra testimonios repletos de dolor, pero tambi茅n esperanza, basados en la justicia positiva. En sus p谩ginas convive el llanto de v铆ctimas de ETA, los GAL, grupos fascistas, del 11-M e incluso de funcionarios del Estado. En sus p谩ginas convive, tambi茅n, el grito de unas personas que no se resignan al castigo, la venganza y la politizaci贸n constante de sus muertos.

La semilla de la publicaci贸n empez贸 a germinar con los encuentros restaurativos producidos entre v铆ctimas de ETA y sus victimarios. Ese solo fue el desencadenante: 鈥淢e parece un deber 茅tico dar voz a estas personas con un discurso mucho m谩s humanizador, que empatiza con el dolor ajeno y cuyas voces sirven para allanar el camino hacia la paz y rebaten el discurso monopolizador que ha hecho siempre la derecha pol铆tica a trav茅s de algunas de sus asociaciones鈥, relata Romaguera, periodista y escritor.

D茅cadas de v铆ctimas en Espa帽a

M谩s all谩 de lo pretendido por esa derecha pol铆tica, aqu铆 las familias de las v铆ctimas demuestran su resiliencia, independientemente de la etapa pol铆tica y del grupo armado que gener贸 ese drama personal. En realidad, las 15 protagonistas y sus testimonios transitan desde los 煤ltimos a帽os de la dictadura hasta la etapa democr谩tica asentada. 鈥淗ay tres periodos: el tardofranquismo, del 68 al 75; la Transici贸n, del 75 al 82; y la etapa democr谩tica, desde el 82 hacia delante鈥, concreta Romaguera.

Para todas ellas, la paz no solo es ausencia de violencia, sino la presencia de una justicia e igualdad que destruya el modelo de olvido e impunidad gestado durante la Transici贸n. Todas ellas han perdido alg煤n familiar asesinado por sus creencias pol铆ticas. Todas ellas saben que es la sociedad civil la que, a trav茅s de su empe帽o, siempre va por delante de los partidos pol铆ticos y contribuye a superar la din谩mica de bloques, de la diferencia, del otro, 鈥渄e ese discurso maniqueo y criminalizador que no ayuda para nada a superar los conflictos de forma dialogada y colaborativa鈥, apuntilla el autor.

Mecanismos para sobrevivir

Mer莽ona Puig Antich, con 13 a帽os, no supo asimilar bien lo que signific贸 el asesinato de su hermano Salvador. El tiempo, c贸mo no, pas贸: 鈥淩ealmente, con los a帽os, la rabia baja, porque no puedes vivir toda la vida con un enfado tremendo, es insoportable, aunque eso no quiere decir que perdones. Tienes que buscar un mecanismo para sobrevivir, porque si no odiar铆as a todo el mundo鈥, dice la protagonista a El Salto.

El Estado espa帽ol ha negado cualquier lugar de encuentro para esa pretendida reconciliaci贸n que con ah铆nco persigue Mer莽ona Puig Antich: 鈥淪olo en Argentina he podido declarar ante una jueza para explicar todo desde mi punto de vista, aportar nuevas pruebas del caso que no quiso reabrir el Tribunal Supremo, y sentirme escuchada por alguien que representa la ley鈥, dice en relaci贸n a su participaci贸n en la Querella argentina que investiga los cr铆menes del franquismo.

Salvador Puig Antich siempre fue el malo, el delincuente, el asesino de polic铆as. Siempre se le quiso vender como aquello que no fue, neg谩ndole incluso su condici贸n de anarquista, despolitizando as铆 uno de los casos m谩s graves de represi贸n franquista. 鈥淣o se trata de culpar, sino de avanzar. Lo que pas贸 ya no se puede cambiar, pero yo necesito que se reconozca que Salvador muri贸 por luchar por sus ideas鈥, agrega la hermana.

Toda una vida como v铆ctima

Ella nunca ha participado en un encuentro restaurativo como s铆 lo hicieron v铆ctimas de ETA con los victimarios. Lo m谩s parecido a ello fue el encuentro que tuvo con Jes煤s, el funcionario de prisiones que acompa帽贸 a Salvador Puig Antich hasta el momento de su asesinato, y que termin贸 empatizando con el anarquista. As铆 lo explica Merc莽ona: 鈥淔ue durante el estreno de la pel铆cula que cuenta la historia de lo sucedido. Al principio mis hermanas y yo no quer铆amos coincidir con 茅l, pero nos acercamos y vimos que 茅l tambi茅n hab铆a sufrido. El abrazo que nos dio realmente era de aprecio y cari帽o鈥.

Dice que no espera nada por parte del Estado espa帽ol, aunque le encantar铆a que la sorprendieran. Ahora, entre las tres hermanas, se reparten eso tan repetido de verdad, justicia y reparaci贸n. 鈥淣i siquiera te sabr铆a decir bien c贸mo ha influido ser v铆ctima en mi vida, porque siempre ha formado parte de ella鈥, finaliza.

La uni贸n en el dolor

Rosa Lluch es otra de las voces autorizadas que aparece en la monograf铆a. Es hija de Ernest Lluch, socialista catal谩n asesinado por ETA cuando ya estaba retirado de la vida pol铆tica. 鈥淢i son de paz es que podemos vivir tranquilos si reconocemos el dolor causado a las v铆ctimas de cualquier violencia, y que se nos deje pensar, vivir y sentir como queramos鈥, en sus propias palabras.

Para ella, es una obviedad la existencia de v铆ctimas de diferente categor铆a, 鈥渋ncluso dentro del colectivo de v铆ctimas de ETA鈥, recalca. 鈥淐uando hablamos entre nosotras, el dolor nos une, nos hermana鈥, explica Rosa Lluch, quien nunca tuvo la necesidad de entrevistar con los asesinos de su padre. Ahora, una de ellas ha obtenido el tercer grado penitenciario: 鈥淎qu铆 las leyes nos las hemos puesto entre todos. Si fueron condenados por unos delitos y dentro del cumplimiento de la legislaci贸n tienen derecho a salir, ah铆 no hay nada que decir鈥, defiende.

Asimismo, critica el uso partidario y constante de las v铆ctimas, en su caso de ETA, que se realiza desde la pol铆tica. 鈥淢e parece una falta de respeto incre铆ble que hablen en nuestro nombre, que no nos dejen pensar como nosotras queramos. Hemos recibido mensajes realmente dif铆ciles鈥, dice en relaci贸n a algunas declaraciones por miembros del partido ultraderechista Vox. Y a帽ade: 鈥淒ecir que ETA existe hoy en d铆a es una imprudencia absoluta, y lo digo como v铆ctima pero tambi茅n como historiadora鈥.

Rosa Lluch es consciente que la verdad, la justicia y la reparaci贸n, para ella, han estado mucho m谩s presentes que para otras personas con las que comparte protagonismo en el libro de Romaguera: 鈥淎 m铆 me parece intolerable que no se reconozcan otras violencias por motivos pol铆ticos que tambi茅n existieron, sobre todo porque genera diferencias entre nosotras鈥. Tender puentes, en ocasiones derribados una y otra vez, es la clave para ella, la hija de Ernest Lluch que contin煤a trabajando por el fin de toda violencia, tambi茅n simb贸lica, en el futuro.

El fascismo asesina

Igual que Mer莽ona Puig Antich abre el libro clamando justicia por el asesinato de su hermano Salvador en 1974, Mavi Mu帽oz lo cierra recordando a su hijo, asesinado a manos de un fascista en Madrid, en 2007. Ella es la madre de Carlos Palomino, el joven antifascista que muri贸 acuchillado por un militar de profesi贸n. 鈥淵o me considero v铆ctima del terrorismo, pero de un terrorismo no reconocido鈥, alega.

鈥淪茅 que es dif铆cil llegar a tener esa consideraci贸n a nivel legal, porque los padres de Guillem Agull贸 tambi茅n lo han intentado sin 茅xito, pero no podemos desistir en esta lucha por el reconocimiento y la reparaci贸n鈥, se帽ala Mavi Mu帽oz, madre de Carlos Palomino.

Su relato en el libro de Romaguera no elude las respuestas que ciertos organismos dieron a la fat铆dica p茅rdida de su hijo. 鈥淪茅 que es dif铆cil llegar a tener esa consideraci贸n a nivel legal, porque los padres de Guillem Agull贸 tambi茅n lo han intentado sin 茅xito, pero no podemos desistir en esta lucha por el reconocimiento y la reparaci贸n鈥, se帽ala. Mavi Mu帽oz, que no responde ninguna llamada de cualquier n煤mero que no tenga guardado y que tuvo que dejar la capital por las amenazas que recib铆a, jam谩s ha tenido ning煤n contacto con alguien cercano al asesino, 鈥渘i siquiera en pensamiento鈥, apuntilla.

Invisibilizar las otras violencias

El militar que acab贸 con la vida del joven antifascista pidi贸 perd贸n durante la celebraci贸n del juicio, algo muy diferente a mostrarse arrepentido. Una vez m谩s, en la vida no solo vale con lo que uno dice por la boca. 鈥淟a palabra que me describe es abandono, que fue mucho al principio. Ahora, con el paso del tiempo, todo sigue igual. Yo me siento arropada por el movimiento antifascista, unas ideas que yo inculqu茅 a mi hijo, y no me arrepiento de ello鈥, desarrolla Mavi Mu帽oz.

Preocupada por el auge de la extrema derecha, recuerda que la acci贸n armada de ETA ces贸 hace a帽os pero el terrorismo de extrema derecha sigue campando a sus anchas por las calles de Espa帽a, aunque de la primera no se deje de hablar y el segundo se invisibilice. 鈥淧or eso, en mi relato, doy algunos apuntes para que se pongan ciertas medidas y se promulguen leyes para frenar estos actos repletos de impunidad鈥, concluye.

