De parte de Amor Y Rabia April 11, 2021



Entrevista a Adam Curtis | Revista Idler

3 de febrero de 2021

De The Century of the Self (El Siglo del Yo) a HyperNormalisation, el periodista Adam Curtis ha destapado constantemente historias y verdades que permanecen escondidas a otros. Sus blogs de la BBC incluyen art铆culos brillantemente investigados sobre, por ejemplo, la historia de los think tanks y su relaci贸n con la agricultura mediante bater铆as y Google. Siempre entretenido y siempre con una voz provocadora y original, se niega a soltar t贸picos liberales. Esta voz audaz le ha ganado millones de seguidores fan谩ticos en todo el mundo y est谩 ganando una nueva audiencia entre los adolescentes y los veintea帽eros. Grab茅 dos entrevistas con Curtis y lo que sigue son aspectos destacados de nuestras conversaciones. Comenzamos discutiendo el poder de los titanes de la tecnolog铆a. Adam sostiene que una forma sencilla de quitarles su control sobre nosotros ser铆a dejar de creer en su magia.

ADAM CURTIS: Cuando decimos: “Facebook es una fuerza oscura y manipuladora”, hacemos que las personas que la controlan parezcan extremadamente poderosas. La verdad es que hay fuertes dudas entre la gente de la industria de la publicidad y el marketing sobre si la publicidad online tiene alg煤n efecto. Internet ha ca铆do en manos de cuatro corporaciones gigantes que no producen nada, no aportan nada a la riqueza del pa铆s y acumulan miles de millones de d贸lares para abalanzarse sobre cualquier cosa que parezca que puede competir con ellas y comprarla de inmediato. Conseguir谩n que usted y yo trabajemos para ellos -introduciendo datos- y luego divulgan lo que consiguen mediante enga帽os que hagan otros junto con anuncios personalizados. Pero en realidad, el problema con su publicidad es que es literal, como todas las cosas fri谩is No tiene imaginaci贸n en absoluto.Ven que has comprado un billete para Budapest, por lo que obtendr谩s m谩s billetes para Budapest. Es una estafa. En cierto modo, todo el asunto de Facebook / Cambridge Analytica les benefici贸 porque les mitific贸 a煤n mas Siempre pens茅 que John Le Carr茅 prest贸 un gran servicio a los esp铆as porque hizo que pareciera que hab铆a infinitas profundidades de misterio y oscuridad cuando, en realidad, si alguna vez has investigado a los esp铆as, sabes que son (a) aburridos y (b) in煤tiles. Quiero decir realmente, realmente in煤tiles. Una vez investigu茅 al MI5 y casi nunca logran capturar a ning煤n traidor… generalmente son otros los que les muestran la direcci贸n correcta. Y, en cierto modo, creo que eso es cierto. Las empresas de tecnolog铆a son poderosas en el sentido de que se han apoderado de Internet, que gente como yo cree que podr铆a ser algo realmente poderoso para poder cambiar el mundo y difundir nuevas ideas, y la mantienen bloqueada a la fuerza. Para hacer eso, han enga帽ado a todos para que piensen que su publicidad vale la pena. Y en el proceso, est谩n destruyendo el periodismo.

TOM HODGKINSON: 驴Sin embargo, Cambridge Analytica y Facebook son sin duda inteligentes y manipuladores?

Estoy seguro de que sucedieron cosas realmente malas. No hay duda de eso. Pero, 驴d贸nde est谩 la evidencia de que realmente influyeron en las elecciones? Lo que perdimos de vista durante la histeria sobre todo esto es la sensaci贸n de: 驴por qu茅 vot贸 en realidad la gente a favor del Brexit y Trump? Yo sostengo que todos los indicios apuntan a que existe una verdadera ira y una sensaci贸n de aislamiento en la poblaci贸n de UK y EEUU. Eso es lo que los resultados electorales reflejaron. Durante 20 a帽os, no se les ha ofrecido alternativa alguna a votar los partidos pol铆ticos. Se les dio un enorme bot贸n que dice “Iros a la mierda” y lo han apretado. Eso es algo racional. El problema con las clases dirigentes es que no saben c贸mo lidiar con eso. En su lugar, recurren a estos otros argumentos, que por supuesto est谩n ah铆. Pero es como si estuvieran viendo una peque帽a parte de algo mucho, mucho m谩s grande, lo que implicar铆a tener que tomar decisiones pol铆ticas sobre lo que podr铆a haber salido mal en su sociedad. Todos dicen: “隆Oh, eso es algo m谩gico!” sobre la Internet, pero 驴y qu茅?. En realidad, eso es algo tan banal. La gente dice: “隆Oh, es terrible, nos est谩n manipulando!” o: “隆Ellos saben muchas cosas sobre m铆!” Bueno, 驴qu茅 saben ellos de ti? 驴Tus compras? 驴Eso? Lo que no saben, en realidad, son todas las cosas que has olvidado, que son tu verdadera inteligencia, y ese mundo que vives en tu cabeza, d铆a a d铆a, que es rico y extraordinario.

Ese es un pensamiento encantador. Entonces, 驴deber铆amos decir que son est煤pidos y aburridos?

S铆, y que todo lo que realmente saben sobre ti es tu lista de compras.

Hay cosas buenas en Internet.

Internet es todo tipo de cosas. El verdadero problema es que hemos crecido en un per铆odo de un enorme individualismo y, en un per铆odo de enorme individualismo, lo 煤nico que no se nota es el poder. Se supone que t煤 mismo eres un individuo empoderado. Lo que ha desaparecido del lenguaje es el poder. Simplemente no lo vemos. Simplemente recorremos el mundo a ciegas, sin ver que hay fuerzas poderosas.

En cambio, tuiteamos.

Estamos en este momento parad贸jico muy divertido de la historia, que est谩 lleno de momentos de histeria din谩mica, pero todo sigue igual. Recibimos esta ola de histeria (隆la gente enojada hace m谩s clics!) y esos clics alimentan el sistema y nada cambia. Es un modelo de m谩quina racional. La idea de inteligencia artificial es una idea muy limitada, similar a una m谩quina. Lo que estamos ignorando son todos esos otros aspectos de los seres humanos, que realmente no reconocemos porque est谩n muy integrados en nosotros y lo han estado durante millones de a帽os.

驴Te gusta el lado rom谩ntico de la vida?

Es en parte el lado rom谩ntico, pero tambi茅n es nuestra capacidad para movernos a trav茅s de un entorno desordenado, como una calle, mientras so帽amos con im谩genes y visiones extraordinarias de cosas que nunca han sucedido, pero que vienen de las profundidades de nadie sabe qu茅. Quiero decir, nuestros cient铆ficos no tienen una idea real de lo que es la conciencia, as铆 que creo que es un poco dif铆cil construir alguna forma de inteligencia real cuando ni siquiera sabes c贸mo funciona la tuya. As铆 que la gente de tecnolog铆a de Inteligencia Artificial est谩 en medio de un impulso masivo de relaciones p煤blicas para persuadirnos de que realmente no somos m谩s que simples m谩quinas, lo que significa que aceptaremos humildemente ser incluidos en sus est煤pidos 谩rboles de decisiones de m谩quinas. Creemos que la inteligencia se trata de jugar diciendo “adelante”. Pero pr谩cticamente nadie juega diciendo “adelante”. O al ajedrez. La verdadera inteligencia es poder caminar por una calle incre铆blemente concurrida en una noche ajetreada, 谩gilmente, cuando ni siquiera piensas en ello, mientras que al mismo tiempo recuerdas cosas y repites cosas en tu cerebro. Lo que digo es que se ha reducido al ser humano a una versi贸n muy simplificada de s铆 mismo, que han aceptado para encajar en este modelo de m谩quina, tanto de la sociedad como de internet. Pero somos extraordinarios y podemos hacer cosas extraordinarias. Somos mucho m谩s de lo que nos obligan a aceptar.

Entonces, 驴d贸nde deber铆amos buscar las ideas positivas? En HyperNormalisation se hace hincapi茅 en que la gente est谩 en retirada, y los pol铆ticos son solo gerentes, no hay visi贸n del futuro. O la hay, pero es un poco negativa.

O apocal铆ptica.

驴Puedes ver a alguien en el mundo, escritor, pol铆tico, alguien que tenga algo positivo que decir?

Bueno, estoy seguro de que hay alguien en alguna parte porque las cosas cambian. Soy periodista y los periodistas son muy buenos analizando lo que est谩 pasando ahora y tratando de informar sobre ello. Sospecho que hay que mirar las dos cosas que han sido marginadas en este mundo est谩tico. Una es la ciencia y otra es la religi贸n. La ciencia ha pasado de ser algo que en sus d铆as de gloria iba a cambiar el mundo a convertirse en un complemento de los oscuros agoreros que simplemente te dicen que si comes esto, morir谩s. Ha sido sometida por el sistema de gesti贸n, ahora se trata de cu谩ntas frutas debes comer cada d铆a, entre siete y 15, creo [risas]. Y se atasc贸 porque hay un mont贸n de cosas que no puede explicar. Por ejemplo, te dice que hay algo llamado materia oscura y ellos saben que est谩 ah铆 porque no pueden verlo, que es notablemente parecido a las armas de destrucci贸n masiva en Irak. Significa que ha perdido su capacidad de converger a nuestra imaginaci贸n sobre lo que es genialidad. La otra cosa es la religi贸n. La religi贸n est谩 esperando entre bastidores porque en una era de individualismo, lo 煤nico con lo que no puedes lidiar es con la idea de tu propia mortalidad. No puedes concebir lo que hay m谩s all谩 de ti porque el mundo eres t煤. Creo que parte del estado de 谩nimo apocal铆ptico de nuestro tiempo, parte de 茅l, no todo, proviene de la generaci贸n Baby Boomer, que comienza a enfrentar el hecho inevitable de su mortalidad y son un poco como Ayn 鈥嬧婻and. Cuando la preguntaron: “驴No le temes a la muerte?” ella dijo: “No, claro que no, porque yo no morir茅, el mundo morir谩”. Lo que ella quiere decir es que, si eres una persona archindividualista como ella, el mundo est谩 en tu cabeza y eso es todo. Y ese es un lugar muy solitario donde estar. Lo que realmente est谩 haciendo la religi贸n es ofrecer consuelo en el miedo a la muerte: hay algo m谩s all谩 de ti.

Particularmente antes de la Reforma protestante, el objetivo de la Iglesia era que si viv铆as bien y religiosamente estar铆as a salvo e ir铆as al cielo.

Pero en este pa铆s capturamos esa idea mediante el socialismo, que adopt贸 esas ideas religiosas y dijo que podemos trabajar juntos para crear algo que ser谩 grandioso en el futuro, no necesariamente para usted, sino para otras personas. Mire, la verdadera pol铆tica del futuro tendr谩 que lograr la cuadratura del c铆rculo. Tendr谩 que permitirte sentir que eres un individuo y que tienes el control de tu propio destino.

驴No es eso el anarquismo?

No, no es anarquismo. Para ser honesto, el anarquismo ha sido capturado por la noci贸n de individualismo de la misma forma que los dem谩s, al igual que Margaret Thatcher. De lo que estoy hablando es de algo a lo que no le dar铆a un t茅rmino antiguo…

驴C贸mo podr铆a llamarse?

Sus ra铆ces van a estar en dos lugares: uno es la fusi贸n de mantener la idea de individualismo pero que te da la sensaci贸n de ser parte de algo, sin ser esclavo de ello, y el otro es que vas a revitalizar l concepto de ciencia y fusionarlo con la idea de que tu vida tiene un prop贸sito. E internet es lo que podr铆a hacerlo, excepto que los cabrones se han apoderado de ella, han hecho lo contrario y nos han aislado a煤n m谩s. Nos est谩n obligando a hacer este trabajo gratis para ellos y nos dan de comer y nos quedamos en nuestras peque帽as burbujas. Bueno, eso est谩 mal. Quiero decir, en cierto modo, abogar铆a por la nacionalizaci贸n de Internet.

驴Convertirla en una utilidad p煤blica?

S铆, de manera que la gente puede configurarla de manera que no tenga que ganar dinero con ella. Ya est谩 ah铆, funciona.

Como el servicio de correo (Royal Mail). 隆La Internet real (Total Internel)!

No, no voy a unirme a tu mundo folk [risas] – esa es la parte que me distancio de ti. Lo que estoy diciendo es que esta es una visi贸n muy limitada de la sociedad, es una visi贸n que un gerente tiene de la sociedad. Mientras tanto, Trump es una distracci贸n. Realmente nos ha proporcionado un villano de pantomima. Se despierta por la ma帽ana, toma su tel茅fono inteligente, tuitea algo realmente escandaloso. En nanosegundos, los liberales dedicados a la gerencia est谩n mirando a sus tel茅fonos inteligentes que les dicen: “Esto es un capitalista escandaloso, t铆pico, 驴c贸mo puede decir esto?”. En ese momento, est谩n atrapados en un ciclo de retroalimentaci贸n de ira, furia e indignaci贸n. Mientras tanto, fuera del teatro, fuera de la pantomima, gente como Mike Pence, y todo el gran complejo tecnofinanciero y administrativo, siguen tranquilamente haciendo con lo que realmente quieren hacer, que son cosas como privatizar el ej茅rcito. En serio, lo est谩n haciendo. Los liberales gerenciales est谩n encerrados en el teatro con Trump. Y ah铆 es donde ha acabado nuestro periodismo.