December 2, 2022

Entrevista a Claudio Katz de Economistas de Izquierda (EDI) quien opin贸 sobre la situaci贸n de Brasil tras las elecciones y el triunfo de Lula, y las elecciones de medio t茅rmino en EEUU. 芦Hay que tener en cuenta que hubo una victoria popular, una derrota de Bolsonaro, pero las relaciones sociales de fuerza no han cambiado en Brasil. No hay una reversi贸n capital en eso. Cuidado porque en el 2014 Dilma tambi茅n gan贸 las elecciones y al poco tiempo sufre una derrota pol铆tica. Entonces hay que mirar todo el escenario. Y en ese escenario lo central se va a dirimir en las calles en los pr贸ximos meses禄. Por Mario Hern谩ndez

-Empecemos por Hebe, despu茅s sigamos por los temas que hab铆amos acordado.

-Impactado, como todo el mundo, por lo que ha ocurrido. Es biolog铆a, era una mujer mayor. Pero es un shock para todos por lo que representa Hebe para todos nosotros. Es el emblema de la lucha por los desaparecidos durante la dictadura y, quienes ya tenemos algunos a帽os, hemos recorrido junto a la trayectoria de Las Madres un largu铆simo camino donde Hebe siempre estuvo ah铆 al frente. Por supuesto que a la hora del balance fino hay muchos temas para objetar en el devenir pol铆tico de Hebe. Hay muchas actitudes por discutir. Pero por encima de todo eso es la personalidad de una gran luchadora, de una gran valent铆a y de una gran decisi贸n de poner siempre el cuerpo en la primera fila de las batallas. Frecuentemente diciendo cosas que son muy duras, muy chocantes, pero que tuvieron siempre ese impacto de gran denuncia de la pesadilla que hemos vivido durante la dictadura, y la desgracia social que hemos vivido post dictadura. Hebe quedar谩 en la memoria de todos nosotros como eso, como el emblema de una lucha y de estar ah铆, en la plaza, combatiendo por lo que debemos combatir.

-Bien, Claudio. Hoy te hab铆a convocado por dos temas: Brasil y Estados Unidos. Vamos a comenzar por las elecciones en Brasil. El triunfo de Lula.

-Bueno, lo primero es que fue una gran victoria popular y democr谩tica que empez贸 en el momento en el que Lula fue liberado. Al arrancar a Lula de la c谩rcel, al sacarlo de la prisi贸n comenz贸 el giro que se manifest贸 en las urnas. Se gan贸 justito, pero se gan贸. Y es un triunfo importante porque tambi茅n neutraliz贸 el intento golpista que ten铆a en mente Bolsonaro, que quer铆a repetir la toma de Trump del Capitolio. Hab铆a preparado ya una denuncia de fraude, estaba con sus bandas ya dispuestas a salir a la calle para no reconocer el triunfo de Lula. Por un lado el escenario pol铆tico brasile帽o, regional y mundial, el veto de las Fuerzas Armadas, la decisi贸n de las clases dominantes brasile帽as de no acompa帽ar una aventura de ese tipo, nos evit贸 un golpe de estado ah铆 en Brasil.

-Ahora Claudio, qued贸 knock out Bolsonaro.

-Por eso.

-No apareci贸 m谩s.

-Qued贸 knock out, pero ojo. No qued贸 knock out en el n煤mero de votos, fue una derrota pol铆tica. Ten铆a previsto que con ese nivel de sufragios intentaba un golpe de Estado. Pero bueno, no lo logr贸. As铆 que este es el primer dato. Ahora comienza una nueva etapa.

Hay que tener en cuenta que hubo una victoria popular, una derrota de Bolsonaro, pero las relaciones sociales de fuerza no han cambiado en Brasil. No hay una reversi贸n capital en eso.

Cuidado porque en el 2014 Dilma tambi茅n gan贸 las elecciones y al poco tiempo sufre una derrota pol铆tica. Entonces hay que mirar todo el escenario. Y en ese escenario lo central se va a dirimir en las calles en los pr贸ximos meses.

Ah铆 el dato auspicioso es que durante la campa帽a electoral el PT recuper贸 la m铆stica, recuper贸 las calles, se produjeron las manifestaciones m谩s importantes especialmente en el Nordeste desde la 茅poca del primer PT. Pero la derecha tambi茅n est谩 en las calles. Ah铆 hay una disputa que est谩 irresuelta que veremos c贸mo se zanja. Esto es importante porque la ultraderecha vino a Brasil para quedarse, no es un fen贸meno pasajero. Bolsonaro, que tiene un perfil fascista, no logr贸 instalar un r茅gimen fascista de violencia cotidiana, de crear un marco de terror, no instal贸 un sistema pol铆tico totalitario, pero logr贸 construir una ultraderecha muy importante en Brasil que se ha convertido en la primera fuerza pol铆tica conservadora. Ha sustituido a los conservadores tradicionales de Brasil. Por lo tanto, se abre ahora una nueva etapa de lucha que veremos c贸mo se desarrolla.

La novedad ac谩 es que Lula vuelve a la tercera presidencia. Es un cambio llamativo. Es la primera vez en Brasil y es la primera vez en el ciclo regional latinoamericano. Y vuelve con un mensaje de retorno con la idea de que va a volver a generar en su tercer mandato lo que hizo en el primero y parte del segundo para borrar esta espantosa intervenci贸n de Bolsonaro. Ojo porque ah铆 hay un discurso que es f谩cil de enunciar, pero dif铆cil de implementar.

Lula va a enfrentar primero a un escenario econ贸mico muy distinto al que tuvo en su primer gobierno, y segundo va a tener que luchar contra una ultraderecha que no exist铆a en su segundo gobierno. Entonces, 驴c贸mo va a ser un gobierno del PT en un contexto tan distinto? Donde hay una adversidad econ贸mica internacional y nacional, y un tipo de enemigo frente al cual Lula no estaba tradicionalmente acostumbrado. Vos record谩 que el modelo 芦lulista禄 de gesti贸n pol铆tica es el modelo de negociaci贸n en el Congreso. Ah铆 con tejes y manejes ir acordando lo que se llama un presidencialismo de coalici贸n, ir acordando. Es un sistema donde el Parlamento es dominante para hacer todos estos acuerdos. Hay que ver si puede hacer estos acuerdos con la enorme bancada que ahora tiene la ultraderecha.

Adem谩s, el dato clave es que Lula eligi贸 como su vicepresidente a Alckmin. Alckmin no es un moderado, es un neoliberal. Es un tipo del establishment puro de la clase dominante paulista brasile帽a, un hombre del PSDB de Cardoso de la clase capitalista paulista. Y Lula piensa que con ese hombre va a tender puentes, va a calmar a las fieras, va a lograr hacer un gobierno moderado. Ojo porque entre el 2006 y el 2014 esa pol铆tica condujo a la desmovilizaci贸n del PT y a la p茅rdida de los viejos bastiones del PT en el sur y el sureste, en S茫o Paulo, en Minas Gerais, en R铆o y ah铆 es donde naci贸 el bolsonarismo.

Hay un peligro de repetici贸n de un culto pasivo al pasado y suponer que por esa v铆a m谩gicamente se volver谩 al escenario heroico de las d茅cadas pasadas. Hay que ver. Lo vamos a ver pronto. Se suele decir que en los 100 primeros d铆as de un gobierno ah铆 ve uno ya todo. Y las pruebas van a ser qu茅 hace Lula en el terreno impositivo, si mantiene est谩 deuda fiscal con un tope de gastos muy severos que han impuesto los acreedores y que impide todo tipo de pol铆tica econ贸mica de gesti贸n reformista, heterodoxa, de otorgar alg煤n alivio social.

El otro tema son las privatizaciones y, sobre todo, la reforma laboral del 2017 que fue una topadora de conquistas populares. Hay que ver si Lula mueve o no mueve esas contrarreformas que instal贸 la derecha y afianz贸 el bolsonarismo. Va a estar entre dos fuegos porque la clase dominante lo va a mirar con una lupa, la Bolsa de Comercio y el mercado cambiario le van a marcar el paso en un escenario que para nosotros desde la crisis monumental que vivimos en Argentina cualquier cosa parece maravillosa, pero para Brasil est谩 en un estado de estancamiento econ贸mico estructural, el PBI per C谩pita est谩 parado desde hace una d茅cada, el empleo no crece, hay 33 millones de brasile帽os que padecen pobreza, 115 millones con inseguridad alimentaria, y Brasil sigue encabezando el ranking regional, y creo que mundial, de la desigualdad.

Todos estos desaf铆os van a ser en una batalla, insisto, dura contra la ultraderecha. Bolsonaro no solo tiene un caudal electoral enorme, no solo tiene sus bandas fascistas, no solo tiene grupos paramilitares, no solo ha permitido el armamento de una parte significativa de la poblaci贸n, sino que arm贸 un bloque econ贸mico con los latifundistas, con el agronegocio, con parte del capital financiero y ah铆 se vienen los conflictos.

Por ejemplo, un conflicto clave va a ser la cuesti贸n de la Amazonia y si Lula pone en marcha las promesas de protecci贸n al medio ambiente donde va a haber un choque directo con los latifundistas bolsonaristas que arrasan la Amazonia para sembrar soja y hacer negocios cueste lo que cueste. Son muchos frentes abiertos. Los veremos. Los veremos con mucha atenci贸n porque el triunfo de Lula tiene significado regional.

La gran diferencia entre lo ocurrido en Brasil y lo que ocurri贸 previamente en Per煤, en Bolivia, en Chile y en Colombia, en todos esos hubo triunfos de candidatos de centro-izquierda contra la ultraderecha. Pero Brasil es Brasil. Marca el paso de todos. Habr谩 que ver c贸mo se proyecta Lula a escala regional y a escala mundial. Es llamativo que lo primero que hizo fue tomar un avi贸n e ir a hacer un discurso de defensa del medio ambiente a Egipto. Est谩 enunciando proyectos de relanzamiento de Unasur, de moneda regional. Por lo tanto, es una jugada fuerte y hay una expectativa general de todo el progresismo, de toda la Izquierda de qu茅 es lo que va a ocurrir en Brasil en los pr贸ximos meses.

Elecciones de medio t茅rmino en EE UU: la marea roja republicana no se produjo

-Bien, seguiremos de cerca toda esa situaci贸n. Claudio, elecciones de medio t茅rmino de Estados Unidos.

-Bueno, ah铆 s铆 que hay una novedad importante. Porque el triunfo de Lula lo est谩bamos esperando, pero lo que no esper谩bamos era la contenci贸n de la marea ultraderechista en Estados Unidos. Esto fue una sorpresiva y grata novedad que se produjo en EE UU. Todos hablaban, las encuestas y los analistas, de lo que se llama una 芦marea republicana禄, una marea roja de los republicanos que iba a dejar a los Dem贸cratas sin la mitad del Congreso, perdiendo la C谩mara de Senadores y como un pato rengo para los pr贸ximos dos a帽os. Y ya era altamente esperable porque hay una pauta hist贸rica d贸nde los oficialismos pierden en el medio turno, en las elecciones de medio t茅rmino. Hist贸ricamente ocurre eso. El gobierno recibe un voto castigo y para colmo a Biden por d贸nde se lo mire ha defraudado a todo el mundo. Y en un escenario de inflaci贸n se esperaba un furibundo voto castigo. Bueno, no s茅 produjo.

Esto es muy interesante y muy importante que no se haya producido. Hay dos explicaciones inmediatas de por qu茅 no se produjo la oleada republicana. La primera es una gran reacci贸n en el tema del aborto. Vos sab茅s que la Corte Suprema anul贸 un fallo hist贸rico, de 1973, que legalizaba el aborto en todo el pa铆s y que los republicanos quer铆an convalidar esa medida de la Corte que produjo una gran reacci贸n democr谩tica especialmente en la poblaci贸n femenina. Hubo un registro muy alto de votantes que fueron a sostener el derecho al aborto, porque por lo menos hab铆a 26 Estados que hab铆an dado se帽ales de prohibir el aborto acompa帽ando esta decisi贸n de la Corte Suprema. Y si ganaban los republicanos ten铆an el camino abierto para esta prohibici贸n del aborto. Hubo una movilizaci贸n, primero en la calle y despu茅s en las urnas contra los republicanos y en defensa de esta despenalizaci贸n del aborto.

La segunda raz贸n es que hubo una reacci贸n frente a los candidatos m谩s alocados que present贸 Trump. Hab铆a un conjunto de individuos impresentables, m谩s impresentables que el propio Trump, nacionalistas cristianos, presentadores de la televisi贸n y defensores de la Asociaci贸n Nacional del Rifle. Y en todos los lugares donde se presentaron estos personajes ultras fueron derrotados. Hubo ah铆 tambi茅n una especie de reacci贸n democr谩tica contra esta gente y eso ha creado un nuevo clima en Estados Unidos. Hay un replanteo, Trump mismo aceler贸 su relanzamiento sabe que se viene un escenario m谩s complejo del que esperaba.

Sobre Trump pesan varias causas judiciales por haber violado la ley de espionaje, por su compromiso con ese asalto al Capitolio en los 煤ltimos d铆as de su mandato, y el establishment est谩 ah铆 que no sabe muy bien qu茅 quiere hacer con Trump. Hay que ver si persiste ah铆 como una figura estelar, pero cuidado porque aunque la estrella de Trump se apague el trumpismo est谩 presente y vino para quedarse. Hay otros candidatos trumpistas de buenos modales. El que ha hecho una buena elecci贸n es Ron DeSantis.

-El gobernador de Florida.

-S铆. Este hombre suprimi贸 la educaci贸n sexual en los colegios pero instal贸 un d铆a de oraci贸n contra las v铆ctimas del comunismo. Es un tipo que es un poco m谩s cuidadoso en toda la cuesti贸n del aborto. Tambi茅n tiene otros competidores derechistas como Ted Cruz. Toda una lacra de semi fascistas terribles. Toda esa gente est谩. La novedad es que van a competir con Trump y hay que ver qu茅 ocurre.

Por el lado de los Dem贸cratas no hay entusiasmo con Biden. Biden no hizo nada de lo que prometi贸, ni reforma migratoria, ni salario m铆nimo, ni transici贸n energ茅tica, hay una inflaci贸n que no logra controlar, pero tambi茅n es cierto que la econom铆a norteamericana mantuvo un ritmo de actividad, mantuvo un nivel de creaci贸n de empleo, mantuvo un nivel de ingresos que compensa la inflaci贸n.

Las elecciones pudieron ser las elecciones m谩s costosas de medio t茅rmino de los 煤ltimos tiempos. Es un sistema plutocr谩tico a pleno d贸nde el que tiene plata puede competir y el que no se queda afuera.

Y el 煤ltimo detalle importante es que la Izquierda de los Dem贸cratas, los que se llaman socialistas, siguieron progresando, siguieron conquistando bancas, esto es muy interesante, y en muchos lugares donde se votaban tambi茅n enmiendas locales, hubo enmiendas democr谩ticas importantes de derecho al aborto, en la Constituci贸n de los Estados, de aumento del salario m铆nimo, de limitaci贸n de las tasas de inter茅s, de ampliaci贸n al acceso del seguro m茅dico, en un contexto donde sigue con fuerza este proceso de lo que se llama la generaci贸n U, por 芦Union禄 (sindicato), la generaci贸n de j贸venes que est谩n tomando la sindicalizaci贸n.

Hay un panorama bastante interesante en Estados Unidos que nos dice que este fen贸meno de auge de la ultraderecha en el mundo tambi茅n tiene sus contrapesos y tiene sus contrapuntos en distintos lugares.

Despu茅s de la pandemia, se est谩 afianzando una din谩mica combinada de huelgas y sindicalizaci贸n al estilo cl谩sico

-Claudio, precisamente quer铆a llamarte la atenci贸n sobre los miles de trabajadores de m谩s de 100 establecimientos de la cadena Starbucks, que en todo Estados Unidos abandonaron sus puestos de trabajo ante la negativa de la empresa de negociar de buena fe con los empleados recientemente sindicalizados. Los profesores adjuntos de la Universidad New School de Nueva York iniciaron una huelga indefinida. Y los 50.000 estudiantes de posgrado de la Universidad de California que trabajan como empleados en los 10 campus de la instituci贸n que han entrado en huelga por quinto d铆a, en el marco de una huelga indefinida. Y por all铆 tambi茅n alguna informaci贸n sobre las enfermeras de un Estado que tambi茅n entraron en huelga. 驴Qu茅 significa esta situaci贸n de los trabajadores norteamericanos y este proceso de huelgas y sindicalizaci贸n?

-Es muy importante, tenemos que prestarle mucha atenci贸n porque es el retorno de una forma de lucha cl谩sica que en la Argentina nunca decay贸, pero que en los pa铆ses desarrollados hab铆a declinado en forma abrupta. Lo que nosotros estamos acostumbrados a鈥

-Que lo estamos viendo en Europa tambi茅n鈥

-Claro, pero acordate de que en Europa y en Estados Unidos el nivel de sindicalizaci贸n ha ca铆do a un piso hist贸rico. Nunca ocurri贸 en la Argentina. En la Argentina el movimiento sindical tiene su flujo, sus ascensos, sus ca铆das, sus huelgas, sus no huelgas, pero la sindicalizaci贸n persiste. En cambio, el proceso neoliberal en Europa y Estados Unidos devast贸 a los sindicatos. En Estados Unidos se lleg贸 en los 煤ltimos a帽os a un piso m铆nimo de nivel de sindicalizaci贸n y, curiosamente, despu茅s de la pandemia, se est谩 afianzando una din谩mica combinada de huelgas y sindicalizaci贸n al estilo cl谩sico.

Y como se帽alas vos, tambi茅n en Europa. Tanto en Inglaterra como en Francia hay marchas, luchas sindicales y huelgas, las t铆picas huelgas del movimiento obrero. Esto es importante porque hasta ahora lo que ve铆amos en los pa铆ses desarrollados eran las luchas de sectores precarizados, de la juventud precarizada, que sale a la calle porque su 煤nica forma de interpelar a alguien es salir a la calle y exigir al Estado una intervenci贸n, porque no tienen patrones, est谩n fuera del sistema, no tienen prestaciones sociales, no tienen sindicatos, est谩n tercerizados, est谩n fuera de la 贸rbita laboral normal. Bueno, ahora est谩 volviendo el sector formal a la huelga, y esto es importante porque refuta un poco la idea de que la clase obrera desapareci贸, que los obreros no existen m谩s, que solo hay luchas de sectores perif茅ricos al mundo del trabajo. Mientras haya capitalismo habr谩 asalariados y los asalariados tarde o temprano son empujados a la lucha por la explotaci贸n que le impone el capital. Bueno, esto est谩 volviendo a notarse en los centros del capitalismo.

Trabajadores del neum谩tico y la salud: luchar sirve

-Y quiero tambi茅n una reflexi贸n, Claudio, porque en nuestro pa铆s, en los 煤ltimos tiempos, se han dado dos huelgas muy significativas. Una es la de los trabajadores del neum谩tico y luego la lucha de los m茅dicos residentes y de los trabajadores de la salud.

-S铆, mir谩, las dos demuestran que luchar sirve. Que no es m谩s este discurso que difunden los medios, que difunde la derecha, pero que tambi茅n asume gran parte del oficialismo, que no se puede luchar porque las relaciones de fuerza no dan o porque el pueblo no acompa帽a, o porque la sociedad no lo tolera. Estas dos huelgas que vos mencion谩s refutan la teor铆a de que no sirve luchar. Si uno lucha, es consecuente y pone el cuerpo, y act煤a en forma decidida se lucha y se gana.

Los dos casos, empezando por el del neum谩tico, que fue contra todos, remontando la corriente. Acordate que en la lucha de los trabajadores del neum谩tico, la patronal que estaba decidida a devastar el sindicato, fue contra una derecha que exig铆a la intervenci贸n del sindicato y el encarcelamiento de los dirigentes, la anulaci贸n y la intervenci贸n del sindicato, fue contra el gobierno. No nos olvidamos que Massa ya hab铆a dispuesto la apertura de las importaciones de los neum谩ticos y usar las pocas reservas que tiene el gobierno para quebrar una huelga y la burocracia sindical que no sab铆a c贸mo estrangular ese conflicto. Y f铆jate que no, contra viento y marea ganaron. El propio Alberto Fern谩ndez intervino, busc贸 una mediaci贸n para forzar a la patronal a conceder lo que los trabajadores quer铆an. Eso se debido a la simpat铆a social que estaba generando el conflicto.

Entre otras cosas generaba simpat铆a social porque con ellos no se pod铆a aplicar ese discurso de que 芦no quieren trabajar禄, 芦viven del Estado, son planeros禄, ese discurso que ha creado una divisi贸n en sectores del pueblo contra el movimiento piquetero. No se pod铆a aplicar contra los trabajadores del neum谩tico que interpelaba a todos los asalariados鈥

-Y menos a los m茅dicos residentes鈥

-Y menos a los m茅dicos residentes, que es el otro gran triunfo. Lo interesante es que ah铆 hay un triunfo contra Larreta y contra Quir贸s. Ah铆 ya no es solo una victoria de un movimiento que gener贸 una simpat铆a excepcional, porque resulta indignante lo que gana un m茅dico, especialmente despu茅s del sacrificio y el hero铆smo que han demostrado durante la pandemia. A enormes sectores de la poblaci贸n les resulta inadmisible ver lo que gana un m茅dico. Y Larreta y Quir贸s buscaron culpar a la inflaci贸n y al gobierno nacional cuando es una responsabilidad directa de ellos que utilizan el presupuesto para asfixiar a la salud p煤blica. Bueno, se mantuvieron, lucharon, manifestaron y arrancaron una gran victoria que bueno, que va a seguir, que marca el tono para lo que se viene.

-S铆, ah铆 volvemos al principio de la entrevista, a Hebe.

-S铆, a Hebe. Ese esp铆ritu, el esp铆ritu de Hebe est谩 en la direcci贸n sindical del neum谩tico, est谩 en los compa帽eros que han dirigido la lucha de la salud.

Es el esp铆ritu de ser aguerrido, de ser luchador, de no dejarse agarrar, de no permitir que la presi贸n del momento te afloje, cumplir la funci贸n que debe cumplir un dirigente. Especialmente porque un dirigente es el que lucha y que demuestra valent铆a, el que no afloja, el que no acepta los aprietes. No es el hombre meramente reflexivo que eval煤a condiciones generales para un conflicto, no es un analista. El dirigente es un luchador, es el hombre que pone el cuerpo y el que siempre va para adelante. Esos son los que siempre merecen nuestro respeto, nuestra admiraci贸n, los que en las buenas y en las malas, cuando se puede ganar y cuando no se puede ganar, cuando est谩n dadas las condiciones y cuando no est谩n dadas, los que siempre ponen el cuerpo para ir adelante. Esa es la gente, c贸mo dec铆a la canci贸n, esos son los irreemplazables. Y los irreemplazables son los que van a tener siempre mi respeto y mi admiraci贸n.