De parte de Valladolor January 2, 2023 166 puntos de vista

PREGUNTAS SOBRE LOS SERVICIOS P脷BLICOS,

remunicipalizaciones y la lucha de clase

El servicio de recogida

de papel y cart贸n ha sido el 煤ltimo “servicio

remunicipalizado”: 12 trabajadores en concreto, de los cuales 11

son conductores y 1 pe贸n especialista, que pasaron al servicio de

limpieza en la primera semana de octubre del pasado a帽o. Estos

trabajadores est谩n subrogados con sus derechos adquiridos,

realizando las mismas labores que ven铆an desempe帽ando hasta ahora.

EL CASO DE AQUAVALL

La entidad p煤blica de

Valladolid Aquavall cumple cinco a帽os de gesti贸n del agua en la

ciudad.

鈥淓s buen momento para

valorar qu茅 hab铆a de cierto en las palabras de aquellos que se

opusieron al proyecto鈥, ha se帽alado el primer edil vallisoletano,

ya que se argument贸 que la gesti贸n p煤blica del agua iba a

encarecer el servicio en la ciudad, sin embargo, el alcalde ha

explicado que durante este periodo el precio se ha mantenido estable,

es decir, ha permanecido 鈥渃ongelado鈥. Otro argumento que se

utiliz贸 es que la plantilla corr铆a el riesgo de ser despedida, pero

la 鈥渞ealidad desmiente esta ficci贸n鈥, ha reiterado Puente, dado

que 鈥渢odos los trabajadores que en aquella 茅poca formaban parte de

la empresa siguen trabajando en ella pero ahora como funcionarios,

con todo lo que ello conlleva鈥.

En cuanto a las cifras,

el regidor municipal ha explicado que la empresa Aquavall genera

beneficios de 13 millones de euros al a帽o, en contraposici贸n a los

5,6 que registraba la entidad al a帽o durante su gesti贸n privada,

鈥減ero la cuesti贸n es que esos 13 millones se reinvierten de manera

铆ntegra en todo lo relacionado con el ciclo del agua, algo que

resulta necesario ya que la red del agua estaba muy abandonada鈥.

Puente tambi茅n ha asegurado que los servicios 鈥渄eben ser

gestionados de manera p煤blica, siempre que no haya consejo

contrario鈥, ya que Aquavall 鈥渉a demostrado a los ciudadanos que

pueden contar con una empresa p煤blica que no les cuesta y que tiene

una serie de bonificaciones para las personas m谩s desfavorecidas鈥.

鈥淐on lo p煤blico se puede gestionar mejor, obtener m谩s beneficios

y gestionar de manera m谩s eficiente el servicio del agua, lo cual

configura una forma de entender la gesti贸n que se contrapone a lo

que se ve en ciudades como Madrid, donde se privatizan servicios que

deber铆an pertenecer a los ciudadanos鈥, ha concluido. 鈥淟a empresa

ha cumplido con creces el objetivo de mejorar la red p煤blica de

Valladolid, ya que tres de cada cuatro euros se han invertido en la

mejora del saneamiento de 95 kil贸metros de conducciones en la

ciudad鈥. Este tipo de inversiones 鈥渧an a seguir afianzando el

modelo de gesti贸n p煤blica del servicio, y van a impulsar que se

siga avanzando con nueva t茅cnicas y materiales novedosos鈥. “En

cuanto a las tarifas congeladas, fue uno de los 鈥渕antras, ya que

fue una de las principales oposiciones a la decisi贸n y se dec铆a que

se iba a disparar el precio, pero el Ayuntamiento ha demostrado que

esto no es as铆鈥. 鈥淟a gesti贸n p煤blica da resultados y se ha

convertido en un referente por su vinculaci贸n con la sociedad

vallisoletana al haber puesto el 茅nfasis en consumir de manera

responsable porque es un compromiso del Ayuntamiento鈥, ha se帽alado

la concejala de TOMA LA PALABRA, Mar铆a S谩nchez.

S谩nchez ha recordado que

en el estudio previo que se hizo cuando cambi贸 la legislatura, los

datos apuntaban a que en 15 a帽os iban a estar renovados los tramos

necesarios, una cuesti贸n que 鈥渄epend铆a鈥 del estado en el que se

encontrasen las instalaciones, pero ha reiterado que en ese periodo

se lograr谩 la renovaci贸n completa, en la medida en que estos cinco

a帽os 鈥渉an demostrado que si se sigue este ritmo la renovaci贸n

ser谩 clara鈥. En este proceso de renovaci贸n, durante este periodo,

se ha llevado a cabo el nueve por ciento del total planteado, y en lo

que respecta a los canales de abastecimiento se puede hablar de un 15

por ciento cubierto de fibrocemento (AMIANTO).

Los otros dos grandes

servicios “remunicipalizados” son NEVASA (cementerio

municipal) y el Parking de la Plaza Mayor que queda incluido en la

sociedad MOVASA.

Veamos el caso de NEVASA

tal y como lo relata la web de TOMALAPALABRA:

“Nuestra

concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y presidenta del

Consejo de Administraci贸n de NEVASA, Mar铆a S谩nchez, ha rubricado

en la ma帽ana de hoy la adquisici贸n de la empresa que gestiona los

cementerios y servicios funerarios. Gracias a este tr谩mite, la

empresa pasa a ser de titularidad municipal al cien por cien despu茅s

de casi 30 a帽os de participaci贸n privada.

鈥淗oy

desde el Ayuntamiento de Valladolid hemos firmado la adquisici贸n del

cien por cien del accionariado de la empresa NEVASA. Hasta hoy era

una empresa mixta, participada en el 51% por el Ayuntamiento y en el

49% por una empresa privada. Desde hoy esta empresa mixta pasar谩 a

ser de gesti贸n cien por cien p煤blica. Entendemos que es una buena

noticia desde el punto de vista econ贸mico para las arcas municipales

y tambi茅n para la ciudadan铆a vallisoletana y desde el punto de

vista social. Queremos seguir por el camino que llevamos marcando los

煤ltimos a帽os desde el punto de vista social, y m谩s en un servicio

tan sensible y tan b谩sico como es la despedida de nuestros seres

queridos鈥, ha afirmado Mar铆a S谩nchez.”.

Sobre el caso del Parking

las 煤ltimas noticias afirmaban que “el Ayuntamiento de

Valladolid ha obtenido cerca de medio mill贸n de beneficios durante

los seis primeros meses de gesti贸n p煤blica del aparcamiento de la

Plaza Mayor frente a los 6.500 euros que recib铆a al a帽o de la

adjudicataria. Desde el Consistorio han apuntado que la

remunicipalizaci贸n ha permitido mejorar las condiciones de los

empleados, con una subida salarial del 6,5%. As铆 lo ha explicado el

regidor vallisoletano a los medios de comunicaci贸n

en la Plaza Mayor, donde ha dado algunos detalles del informe

elaborado por la empresa municipal de transporte, Auvasa, que se

encarga de la gesti贸n p煤blica del aparcamiento desde el pasado 4 de

enero”.

Ante estas

situaciones, surgen algunas preguntas…

Si la

remunicipalizaci贸n es tan positiva 驴por qu茅 no se prueba a hacer

en otros 谩mbitos municipales como Parques y Jardines, la FMD y,

sobre todo, la gesti贸n de los residuos y el vertedero muncipal?

驴Si el planteamiento es

de “defensa de la gesti贸n p煤blica”, c贸mo es que nos

encontramos situaciones como la de los trabajadores de MEG en el LAVA

con meses sin cobrar?

驴Qu茅 ocurre con esas

empresas que siguen recibiendo servicios cuando han sido denunciadas

por los trabajadores en varias ocasiones y se han producido serios

problemas en algunos servicios concretos?

驴Qu茅 inter茅s

existe para seguir con el modelo p煤blico-privado de gesti贸n m谩s

que para engordar a ciertos amiguetes ya que el Estado sirve siempre

de sost茅n de las p茅rdidas de la clase burguesa?

Si entr谩ramos servicio

por servicio (servicio municipal, se entiende) nos encontrar铆amos

con una situaci贸n del todo variopinta, como si de empresas privadas

se tratase… Servicios municipales de gesti贸n privada, servicios

municipales de gesti贸n p煤blico-privada, servicios municipales de

gesti贸n p煤blica a trav茅s de fundaciones que subrogan determinadas

partes de la actividad a empresas privadas, etc., etc. El sector

p煤blico no es distinto del sector privado: eso s铆, el sector

privado no se va a preocupar de lo que no suponga un beneficio

econ贸mico inmediato y/o a medio plazo. Este caso lo vemos

perfectamente en el Cementerio Municipal: un servicio p煤blico que

deber铆a ser no solo p煤blico sino totalmente gratuito.

SOBRE LA DEFENSA DE

“LO P脷BLICO”

La consigna 鈥渄efensa

del sector p煤blico鈥 implica la idea de que en la propiedad estatal

de determinadas empresas y en la provisi贸n de algunos servicios

(sanidad, educaci贸n, etc.) existe o bien un avance hacia el

socialismo o, al menos, una contenci贸n de las tendencias m谩s

salvajes del capitalismo. La propiedad de las empresas puede

concentrarse en manos estatales sin violar las leyes econ贸micas

capitalistas, es decir, manteniendo la ganancia en manos privadas.

Por lo tanto, afirmar que con el control estatal de parte de la

econom铆a esta 鈥渆s menos capitalista鈥 implicar铆a confundir

econom铆a con propiedad y otro sinfin de confusiones.

Pese a lo

que sucede en ciertos 谩mbitos (como la judicatura o la clase m茅dica)

no siempre el sector p煤blico ha garantizado mejores condiciones de

vida a los proletarios. Y esto solo lo hace en la medida en que la

propia burgues铆a puede valerse de ellos en el doble aspecto de

medida econ贸mica y medida de contenci贸n social. Defender que el

sector p煤blico pueda ser el garante de las condiciones de vida de

los proletarios implica una dejaci贸n absoluta de las tareas que la

clase proletaria debe asumir en su lucha.

Sobra decir que

el Estado pertenece a la clase burguesa y aunque no lo hace a toda

ella, s铆 que cumple la funci贸n de defender sus intereses de

conjunto.

Por lo general, el Estado

absorb铆a las grandes empresas de importancia estrat茅gica que

registraban d茅ficits de capital en tiempos de crisis y ampliaba su

funci贸n a la producci贸n industrial convirti茅ndose en su

propietario absoluto o accionista mayoritario. Forma parte de la

pol铆tica social de la clase burguesa dominante -con el fin de

aumentar el control social sobre el proletariado por medios pac铆ficos

y, tendencialmente, m谩s duraderos- conceder “garant铆as”

al proletariado (especialmente al proletariado directamente

dependiente de la administraci贸n p煤blica) en forma de

amortiguadores sociales y protecciones especiales, demostrando as铆

que el Estado trabaja por el “bien com煤n”.

La garant铆a de un puesto

de trabajo y, por tanto, de un salario en el sector p煤blico, que

anta帽o se pregonaba como una certeza perenne, ha quedado desmentida

por la evoluci贸n real de las cosas: el Estado ya no es el garante

por excelencia, tambi茅n se ha convertido en un fabricante de

precarios y parados (v茅anse, por ejemplo, los sectores de la

sanidad, la educaci贸n …). No obstante, se mantiene vivo el mito

del empleo en el sector p煤blico como un lugar, si no seguro para

siempre, al menos “m谩s seguro” que otros. Y este mito

desciende del otro mito original: el Estado como entidad por encima

de las clases, como la 煤nica que puede garantizar un justo

equilibrio entre los intereses contrapuestos de proletarios y

patronos, como la entidad que, disponiendo de gigantescos recursos

econ贸micos y financieros, puede decidir utilizar m谩s de ellos en

beneficio de los trabajadores de lo que ocurre actualmente.

En realidad, los

proletarios del sector p煤blico -en las escuelas, la sanidad, los

ferrocarriles, el transporte a茅reo o mar铆timo, los servicios

postales, las telecomunicaciones, etc.- cuando se movilizan lo hacen,

como el resto de proletarios en su sector, principalmente para

defender intereses econ贸micos inmediatos, es decir, salarios, horas

de trabajo, descansos, turnos, carga de trabajo, etc. Todos estos

intereses inmediatos han sido ensamblados por los sindicatos

mayoritarios y oportunistas en la “defensa del sector p煤blico”

al que de hecho pertenecen todas esas actividades, argumentando que

el servicio p煤blico debe prevalecer sobre el servicio privado porque

concierne indistintamente a todos los ciudadanos y no s贸lo a una

parte. Razonamiento que en s铆 mismo tiene un fuerte asidero

precisamente porque los proletarios experimentan en carne propia la

diferencia de trato entre los que tienen mucho dinero y los que viven

s贸lo de su salario.

Por lo tanto, en esta

reivindicaci贸n se mezclan dos aspectos: la defensa de los puestos de

trabajo y, por lo tanto, de los salarios, que parecen estar m谩s

garantizados por los organismos p煤blicos, y la defensa de un

servicio que concierne a la masa del proletariado que constituye la

mayor铆a de la poblaci贸n. Desde este punto de vista es comprensible

que los proletarios del sector p煤blico defiendan que se trata de un

servicio p煤blico, por lo tanto 煤til “para todos”

indiscriminadamente. Por lo tanto, mezclan reivindicaciones

econ贸micas con una reivindicaci贸n pol铆tica, porque el hecho de que

quieran mantener esos servicios bajo la gesti贸n del Estado burgu茅s

es una reivindicaci贸n pol铆tica.

Y es exactamente sobre

esta reivindicaci贸n pol铆tica sobre la que los sindicatos y los

partidos oportunistas se apalancan para mantener a los proletarios

aferrados a la actual organizaci贸n social para la que prev茅n que

esta reivindicaci贸n pol铆tica se extienda a otras actividades

econ贸micas: de ah铆 su amor por las remunicipalizaciones y/o

nacionalizaciones que allanar铆an su supuesto camino al socialismo.

驴Qu茅 debemos oponer

a la reivindicaci贸n de la defensa del sector p煤blico?

El hecho de que las

reivindicaciones proletarias, para ser realmente efectivas en el

tiempo y en el espacio, deben ir m谩s all谩 de la divisi贸n de los

proletarios en sectores diferenciados, en p煤blico / privado, joven / viejo, fijo / discontinuo, etc., y, en particular, reconocer que

el Estado es un 贸rgano de dominaci贸n de la burgues铆a y que su

defensa significa defender el sistema econ贸mico y social vigente, que provoca

las crisis, guerras y todas las contradicciones y penurias en las que el proletariado est谩

constantemente sumido.

No corresponde a los

proletarios del sector p煤blico defender al Estado, como no

corresponde a los proletarios de las empresas privadas defender a las

empresas en las que trabajan.





隆Por

un salario que compense el aumento del coste de la vida!

隆Por

un salario de desempleo para todos los proletarios despedidos y

parados!

