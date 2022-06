Hace un par de d铆as publicamos un art铆culo sobre un estudio, un experimento en realidad, en el que se obtuvo CRISPR-Cas9, una herramienta de edici贸n de genes, para manipular el comportamiento de los h谩msteres. Al contrario de lo que esperaban los investigadores, el experimento 鈥渄esarroll贸鈥 monstruos de h谩mster viciosos que se ensa帽aron contra sus compa帽eros de camada del mismo sexo.

En nuestro art铆culo anterior nos preguntamos: 驴lo har铆an en los humanos? Y ahora nos preguntamos: 驴podr铆an, es decir, tienen la capacidad de modificar el comportamiento humano mediante la reingenier铆a gen茅tica?

Tengan en cuenta estas preguntas cuando lean lo siguiente.

Modificaci贸n gen茅tica por Klaus Schwab

En una entrevista de 16 minutos realizada por Charlie Rose el 13 de noviembre de 2013, Rose pregunt贸 a Klaus Schwab: 鈥 Quieres hablar de la dominaci贸n de la cuarta revoluci贸n industrial durante la conferencia [de Davos] de este a帽o, en enero鈥.

Schwab contest贸: 鈥淪i miras al futuro, hay muchas cosas que suceden en la tecnolog铆a. Es una verdadera revoluci贸n鈥 Nuestras vidas, el modelo de gobierno de las soceidades, se ver谩n tan afectados por lo que suceda en la investigaci贸n de la innovaci贸n鈥 mira el Big Data鈥︹

Rose: 鈥淵 f铆jate en cosas como la inteligencia artificial y los robots. Mire cosas como la edici贸n de genes, que abre todo un nuevo horizonte para la ciencia m茅dica鈥.

Schwab: 鈥淟a diferencia de esta cuarta revoluci贸n industrial es que no cambia lo que est谩s haciendo. Esto te cambia, si tomas la edici贸n gen茅tica, s贸lo como ejemplo. Eres t煤 quien est谩 cambiando. Y, por supuesto, tiene un gran impacto en tu identidad.鈥

Modificaci贸n gen茅tica del Foro Econ贸mico Mundial

Cuando los investigadores chinos alteraron por primera vez los genes de un embri贸n humano en una placa de laboratorio, utilizando CRISPR, en 2015, provoc贸 una protesta mundial y llamamientos de los cient铆ficos a no fabricar un beb茅 utilizando la tecnolog铆a, escribi贸 MIT Technology Review en noviembre de 2018.

En el momento en que MIT Technology Review escribi贸 su art铆culo, es posible que esto ya estuviera sucediendo. Seg煤n documentos m茅dicos chinos publicados en l铆nea en noviembre de 2018, un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnolog铆a del Sur en Shenzhen estaba reclutando parejas para crear los primeros beb茅s modificados gen茅ticamente. Planeaban eliminar un gen llamado CCR5 con la esperanza de lograr que la descendencia fuera resistente al VIH, la viruela y el c贸lera.

Cuando intentamos recuperar los documentos fuente enlazados por MIT Technology Review en su art铆culo, AQU脥 y AQU脥, uno hab铆a sido retirado del Registro de Ensayos Cl铆nicos de China y el otro es ahora un enlace inactivo.

Para que no corra la misma suerte que el otro, hemos subido una copia del art铆culo retirado del Registro de Ensayos Cl铆nicos de China 鈥 鈥淓valuation of the safety and efficacy of gene editing with human embryo CCR5 gene鈥, Southern University of Science and Technology, 8 de noviembre de 2018- y lo adjuntamos a continuaci贸n para su conservaci贸n.

Despu茅s de que el beb茅 de China fuera manipulado gen茅ticamente con la tecnolog铆a CRISPR que fue noticia en todo el mundo, el FEM plante贸 el tema de las directrices 茅ticas y las normas de seguridad que ellos y su ideolog铆a globalista tecnocr谩tica querr铆an establecer en todo el mundo. No se entiende por qu茅 la FEM cree que el p煤blico se va a fiar de su 茅tica y sus normas, pero el debate aborda algunos puntos que confirman hasta qu茅 punto la ingenier铆a gen茅tica ha llegado, y hasta donde los penalistas estaban al corriente.

El panel de discusi贸n, moderado por Oliver Cann, estuvo compuesto por Victor Dzau y Jodi Halpern. Como mencion贸 Dzau al principio, la discusi贸n se limit贸 a CRISPR, pero existen otras 鈥渢茅cnicas gen茅ticas鈥.

鈥淸CRISPR] es capaz de cortar con tijeras moleculares con precisi贸n, sacar su secuencia espec铆fica. Y ahora incluso podemos hacerla en bases 煤nicas. Y posiblemente incluso sustituirla鈥 se puede aplicar en terapia som谩tica y a la l铆nea germinal鈥 donde hay controversia, es en torno a la l铆nea germinal鈥, dijo Dzau. La manipulaci贸n de los embriones o de las l铆neas germinales cambia la composici贸n gen茅tica de las generaciones y 鈥減or lo tanto, la descendencia se ve modificada, probablemente indefinidamente, en t茅rminos de composici贸n gen茅tica鈥.

La terapia som谩tica trata las enfermedades relacionadas con las c茅lulas som谩ticas, que en biolog铆a son toda la materia viva excepto las c茅lulas reproductoras o germinales. La terapia som谩tica trata enfermedades en adultos. La terapia g茅nica o ingenier铆a de la l铆nea germinal tiene como objetivo colocar c茅lulas corregidas dentro de la l铆nea germinal (por ejemplo, c茅lulas del ovario o test铆culo) y se utiliza para 鈥渢ratar鈥 enfermedades del embri贸n.

鈥淐on la ingenier铆a de la l铆nea germinal humana, estamos empezando a tomar el control de nuestra propia evoluci贸n, pero apenas hemos empezado a abordar las consecuencias鈥.

Engineering the Human Germline: An Exploration of the Science and Ethics of Altering the Genes We Pass to Our Children , Gregory Stock & John Campbell, 3 febrero 2000

A las 13.29 horas, un periodista del New York Times formul贸 una pregunta sobre los recientes experimentos en los que investigadores chinos hab铆an clonado cinco monos a los que hab铆an eliminado ciertos genes con la intenci贸n de provocarles una grave enfermedad mental. La pregunta, y por tanto la respuesta, se enmarca en torno a la 茅tica de experimentar con animales de esta manera. Sin embargo, en su respuesta, Dzau plante贸 la 茅tica de otros que se est谩n realizando:

鈥淗ay investigaciones en curso sobre c茅lulas cerebrales humanas implantadas en animales en las que ahora la preocupaci贸n es que se pueda tener conciencia humana de esta investigaci贸n h铆brida, investigaci贸n de quimeras. 驴Verdad? Por tanto, se trata de todo un 谩mbito de argumentaci贸n 茅tica que hay que analizar mucho m谩s a fondo de lo que lo estamos haciendo ahora鈥.

Al final Cann dio los resultados de una encuesta en la que se preguntaba: 驴la tecnolog铆a produce m谩s 鈥渂ien鈥 que 鈥渕al鈥 en la sociedad? De los 10.000 encuestados, el 53% dijo que cre铆a que la tecnolog铆a era responsable de m谩s da帽os que beneficios. En otras palabras, una peque帽a mayor铆a, el 53%, en 2019 pensaba que la tecnolog铆a estaba causando da帽os. Ser铆a interesante ver cu谩les ser铆an los resultados de una encuesta de este tipo en la actualidad.

La modificaci贸n gen茅tica de la Organizaci贸n Mundial de la Salud

CRISPR-Cas9 y otras herramientas de edici贸n del genoma ofrecen a los investigadores una capacidad de doble filo para producir grandes avances m茅dicos y graves da帽os. Dadas las promesas y los peligros asociados a esta nueva y poderosa tecnolog铆a, 驴es deseable una gobernanza global de la edici贸n del genoma humano? 驴Es posible?

En marzo de 2021, la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) convoc贸 un comit茅 asesor de expertos sobre el desarrollo de normas mundiales para la gobernanza y la supervisi贸n de la edici贸n del genoma humano, incluidos los enfoques som谩ticos, germinales y hereditarios. Una vez m谩s, con su ideolog铆a globalista tecnocr谩tica, no se entiende por qu茅 la OMS cree que ella gente va a confiar en su 茅tica y sus normas

La Dra. Robin Lovell-Badge, que form贸 parte de este comit茅 de la OMS, y el Dr. Hyun hablaron de los m茅todos de edici贸n del genoma, las aplicaciones y las 鈥渃uestiones t茅cnicas鈥, as铆 como de las consideraciones cient铆ficas, 茅ticas y pol铆ticas que intervienen en los esfuerzos por aplicar con 茅xito la supervisi贸n y la gobernanza.

La presentaci贸n de la Dra. Lovell-Badge es t茅cnica, pero algunos de los conceptos resultar谩n familiares a la mayor铆a de los que se han interesado por lo que contienen y hacen las inyecciones experimentales de terapia g茅nica, a menudo llamadas vacunas Covid.

Un concepto familiar es el que el Dr. Lovell-Badge explic贸: la terapia g茅nica som谩tica.

Otro concepto con el que la gente puede estar empezando a familiarizarse desde la 鈥渆ra Covid鈥 es la explicaci贸n de la Dra. Lovell-Badges sobre la edici贸n de genes y el papel que desempe帽a el h铆gado.

explic贸:

鈥溾 trabajos m谩s recientes sobre el m煤sculo en ratones鈥 Si se aumenta la cantidad de virus que hay que introducir de un rat贸n a la cantidad que se necesita para un humano, se estar铆an introduciendo niveles que ser铆an realmente muy t贸xicos. As铆 que debe haber formas mucho m谩s efectivas de introducir componentes limitantes de genes. Ahora, cuando se toma algo como el h铆gado, resulta que es mucho m谩s f谩cil. As铆 que el h铆gado tomar谩 cosas del torrente sangu铆neo y, por ejemplo, tomar谩 estas nanopart铆culas de l铆pidos que se pueden utilizar para encapsular el ARN mensajero para el an谩lisis de la prote铆na Cas9鈥

鈥溾ay algunos problemas, por supuesto, si se hace una edici贸n del genoma vivo. Hay que saber realmente d贸nde va a ir todo. As铆 que, en este caso, esperas que tenga como objetivo el h铆gado. Probablemente no importa si tiene como objetivo otros tipos de c茅lulas en el cuerpo, al menos esperas que no lo haga.. Excepto que hay que tener mucho cuidado de que no se dirija a las c茅lulas germinales, porque entonces se podr铆a terminar inadvertidamente en una situaci贸n en la que se tenga alg煤n tipo de edici贸n del genoma hereditario, que no se querr铆a tener, porque los embriones mutados en ese gen probablemente no se desarrollar铆an muy bien鈥︹

Expose-news

(Traducci贸n: TerraIndomita)