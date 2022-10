Las revolucionarias iraníes aguantan el pulso

–

De parte de Kurdistan America Latina October 18, 2022 280 puntos de vista

El bloqueo de internet en Ir谩n dificulta el flujo de informaci贸n sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras, pero grupos iran铆es ubicados en el extranjero confirman que la matanza contra quien alza la voz en el pa铆s contin煤a, y que lo hace tanto en la calle como en las aulas, donde miles de estudiantes aprovechan la ocasi贸n para impugnar los s铆mbolos que representan al actual r茅gimen.

En Siria, una investigaci贸n de la BBC demuestra que centenares de familias residentes en los campos de desplazados en el noroeste de Siria son v铆ctimas de la explotaci贸n a cargo de TikTok, que se queda con el 70% de las donaciones que les mandan los espectadores desde alrededor del mundo. Un poco m谩s al sur, los abogados del pr铆ncipe heredero Mohamed bin Salman anuncian orgullosos la supuesta inmunidad que su defendido habr铆a conseguido en relaci贸n al asesinato del periodista cr铆tico Jamal Kashogi, tras haber sido nombrado primer ministro del reino saud铆.

Las revolucionarias iran铆es aguantan el pulso

M谩s de cuatro semanas despu茅s, las revueltas en Ir谩n siguen de pie a pesar de la represi贸n feroz del r茅gimen. Los ayatol谩s que dominan el pa铆s siguen la misma estrategia que les termin贸 funcionando durante ciclos de protesta anteriores. Bloquean internet en todo el pa铆s, aprovechan que el mundo pierde acceso a lo que ocurre sobre el terreno y desatan la violencia contra ciudadanos desarmados. Tanto es as铆, que buena parte de la informaci贸n sobre lo que ocurre en el interior del gigante persa se elabora desde el exterior. El grupo Iran Human Rights, con sede en Oslo, registraba ayer jueves 201 v铆ctimas mortales a causa de la represi贸n del estado. Al menos 23 de las fallecidas ser铆an menores de edad.

Durante las 煤ltimas semanas, la reapertura de colegios y universidades ha dado un vuelco a las protestas. O, por lo menos, a su estado emocional. Miles de alumnas han aprovechado la ocasi贸n para unirse en las aulas y sentirse fuertes. Se graban videos con su cabello volando al viento, o retirando de las paredes de las clases las fotograf铆as del L铆der Supremo, Al铆 Khamenei, antes de destrozarlas. Por una vez, son las mujeres del pa铆s quienes atacan o humillan las mismas autoridades que les hacen la vida imposible.

鈥淎quello despert贸 un trauma colectivo鈥, dice Saad desde Teher谩n. Se refiere al asesinato de la kurda Masha Amini, muerta el 16 de septiembre a manos de la policia de la moral por no llevar le hijab bien puesto. 鈥淓l hijab obligatorio es el s铆mbolo del poder del gobierno sobre nuestros cuerpos, as铆 que estos d铆as queremos que vean que somos nosotras quienes controlamos nuestros cuerpos鈥, reivindica Saad, que solo puedes contestar mensajes en los pocos momentos al d铆a en los que logra esquivar el bloqueo de internet. Pero, 驴es el velo lo 煤nico que molesta a quienes protestan? Saad responde categ贸rica que no, y que erradicar la obligatoriedad de su uso ser铆a solo el comienzo: 鈥淓xigimos los derechos humanos m谩s b谩sicos: exigimos vivir, exigimos autonom铆a de nuestros cuerpos, exigimos igualdad econ贸mica鈥, proclama la joven.

Saad cuenta que la legislaci贸n iran铆 discrimina a las mujeres en cada aspecto de sus vidas: 鈥淣os hace depender de nuestros maridos o de nuestros tutores masculinos; nos priva de nuestra dignidad humana鈥. Por suerte, a帽ade, la violencia de las fuerzas de seguridad no est谩 impidiendo un consenso social sin precedentes. 鈥淓sta vez, protestamos de la mano de nuestras madres y de nuestras t铆as鈥, afirma Saad.

Sheyda es de una generaci贸n mayor que Saad, y confirma sus palabras. Su caso ejemplifica el viaje de todo un pa铆s. A los 17 a帽os de edad, Sheyda particip贸 en la revoluci贸n de 1979 que puso el actual r茅gimen en el poder. Hoy, no volver铆a a hacerlo. Sheyda sue帽a desde el exilio con terminar con el gobierno de los ayatol谩s, del que huy贸 solo cuatro a帽os m谩s tarde de su formaci贸n. Reconoce que 鈥渘o soportaba sus normas. La opresi贸n de la mujer es una cuesti贸n esencial de este r茅gimen, pero quiz谩 sea tambi茅n su mayor debilidad鈥.

Mientras tanto, un tuit que hac铆a referencia a la lucha que protagonizan iran铆es como Saad o Sheyda dej贸 perplejas a millones de mujeres palestinas. Lo escrib铆a la misma autoridad que las somete a un r茅gimen de apartheid mientras se vanagloria de ser una supuesta democracia avanzada. La cuenta oficial del estado de Israel public贸 en las redes sociales el siguiente texto: 鈥淢ujeres. Vida. Libertad. Hoy, los israel铆es se re煤nen en Jerusal茅n para mostrar su apoyo a las valientes mujeres iran铆es, que luchan por sus derechos humanos m谩s b谩sicos鈥. El tuit iba acompa帽ado de un video de una mujer israel铆 que se cortaba un mech贸n de pelo. La chica ten铆a algunas personas concentradas a su alrededor mientras ondeaban banderas israel铆es en un parque.

Como era de esperar, la publicaci贸n ha provocado la indignaci贸n de otras mujeres que tambi茅n luchan por sus derechos, aunque ellas y los suyos sean considerados terroristas. 鈥淣o defender谩s los derechos de las mujeres iran铆es cuando el r茅gimen israel铆 incite a la guerra y amenace con desencadenar una guerra nuclear con Ir谩n鈥, arremet铆a contra el estado de Israel la intelectual e investigadora palestina Yara Harari, de think tank palestino Al Shabaka. 鈥淵 mucho menos defender谩s los derechos de las mujeres palestinas que tu r茅gimen oprime y mata enfrente de tus propios ojos鈥, a帽adi贸.

Entre otras muchas violaciones de los derechos fundamentales contra las mujeres, hay que recordar que las enfermas de c谩ncer en la bloqueada franja de Gaza no luchan solo contra la enfermedad, sino tambi茅n contra los obst谩culos que la autoridad israel铆 les plantea a la hora de acceder al tratamiento m茅dico. Lo cuenta el documental Condenadas en Gaza, dirigido por Ana Alba y Beatriz Lecumberri.

TikTok se enriquece a costa de las donaciones a desplazados sirios

La BBC tuvo que lanzar su propia investigaci贸n tras meses de sospechas y negaciones, pero finalmente dio con la prueba de ello. TikTok, la conocida red social china para colgar v铆deos, se enriquece a costa de las donaciones que ciudadanos alrededor del mundo env铆an a sirios desplazados en campos a causa de la guerra.

鈥淗emos lanzado una investigaci贸n sobre los ni帽os que piden limosna a trav茅s de TikTok desde campos en Siria鈥, anunciaba la periodista Hannah Gelbart a trav茅s de su cuenta de Twitter: 鈥淵 hemos descubierto que TikTok se queda con el 70% de las donaciones que se les env铆an鈥, concluye la reportera en la misma publicaci贸n.

Todo empez贸 en junio, cuando Gelbart y el resto de periodistas que impulsaron la investigaci贸n notaron algo extra帽o. Se dieron cuenta de que decenas de ni帽os y familias sirias se pasaban horas, de forma simult谩nea, emitiendo videos en directo, en los que ped铆an ayuda a los espectadores. Todos los videos eran emitidos desde campos de desplazados en el noroeste de Siria. El mensaje que repet铆an sin cesar quienes aparec铆an en los streamings, que ni tan siquiera hablaban ingl茅s, era siempre el mismo: 鈥淧lease like, please share, please gift鈥.

Cuando la BBC se desplaz贸 a los campos del noroeste de Siria, las familias que emiten videos les contaron que apenas estaban recibiendo dinero a cambio de su actividad. Algo incomprensible, porque hab铆a habido varios casos de espectadores que hab铆an donado varios centenares de euros que, sin embargo, no hab铆an llegado a los destinatarios.

Fue entonces cuando la cadena brit谩nica conoci贸 la existencia de los intermediarios, los hombres 鈥攅n ocasiones residentes de los mismos campos sirios鈥 que ponen el tel茅fono y el equipamiento para que las familias puedan emitir en directo. Estos intermediarios, concluye la BBC, trabajan con agencias afiliadas a TikTok China o TikTok Oriente Medio, y se encargan de reclutar 鈥渟treamers鈥 y de animar a sus usuarios a pasar m谩s tiempo en la aplicaci贸n.

Cuando Gelbart y el resto de investigadores sospecharon que buena parte de las donaciones se las quedaban los intermediarios y la propia empresa TikTok, hicieron su propia donaci贸n para salir de dudas. Donaron 106 libras esterlinas a la cuenta de un reportero sirio que se hizo pasar por residente del campo y comprobaron que lo 煤nico que le llegaba a su cuenta fueron 33 libras. TikTok se qued贸 el 69% del valor de la donaci贸n.

Marwa Fatafta, investigadora de la organizaci贸n Acces Now, considera que 鈥淭ikTok crea un ecosistema que depende de la explotaci贸n y del sufrimiento de las personas, y que viola sus propias pol铆ticas de derechos humanos鈥. Las familias que explota la aplicaci贸n de streaming son como las de Mona, una mujer cuyo marido muri贸 en un bombardeo que se encuentra encallada en un campo con su hija. La peque帽a, de seis a帽os de edad, est谩 pr谩cticamente ciega, y Mona hace todo lo que puede, incluso grabarse en TikTok, para intentar pagarle la operaci贸n. Tambi茅n est谩 Dowkan, a quien no le permit铆an dejar de grabar en directo para comer o para tomar su medicaci贸n. 脡l trata de ahorrar para pagar una operaci贸n al coraz贸n de su hija. Tras 8 d铆as emitiendo en TikTok, solo le entregaron 14 d贸lares.

Mohamad bin Salman apuntala su impunidad en el caso Kashogi

Mohamad bin Salman, el pr铆ncipe heredero del trono de Arabia Saud铆 y l铆der de facto del pa铆s desde hace dos d茅cadas, no pagar谩 nunca las consecuencias del asesinato del periodista Jamal Kashoggi. Esto es lo que vinieron a decir el pasado lunes los abogados del l铆der saudita, que aseguran que su defendido consigui贸 la inmunidad tras ser elegido la semana pasada primer ministro de Arabia Saud铆.

Bin Salman se enfrenta a una demanda en Estados Unidos por el asesinato de Kashogi, reportero que escrib铆a en The Washington Post y a quien se consideraba cr铆tico del r茅gimen saud铆. Kashogi fue descuartizado y literalmente descompuesto mediante productos qu铆micos en el consulado saud铆 en Estambul. La Casa Blanca cree que bin Salman est谩 detr谩s del asesinato y el propio pr铆ncipe ha llegado a admitir que el crimen se perpetr贸 鈥渃on su supervisi贸n鈥.

Se le reconozca la inmunidad legal o no, lo cierto es que todo parece indicar que bin Salman ya no la necesita. Durante su campa帽a en las 煤ltimas elecciones estadounidenses, el a煤n candidato dem贸crata Joe Biden consider贸 a Arabia Saud铆 un Estado 鈥減aria鈥. Pero m谩s tarde, presionado por la escasez de combustible consecuencia de la guerra en Ucrania, Biden se olvid贸 de ello y se acerc贸 a bin Salman, incluso reuni茅ndose con 茅l de modo amigable.

Ante el abandono de los l铆deres pol铆ticos, que defienden o desestiman derechos humanos en funci贸n de la direcci贸n del viento, grupos de periodistas como Reporteros sin Fronteras tratan de proteger los derechos del fallecido periodista saud铆. El colectivo asegura que 鈥淓stados Unidos acus贸 el heredero saud铆, pero no lleg贸 a sancionarle鈥, y lamenta que 鈥渃uatro a帽os despu茅s del brutal asesinato del columnista saud铆 Jamal Kashoggi, ninguno de los 26 hombres implicados en su muerte ha enfrentado castigo alguno鈥.

La sensaci贸n de impunidad recorre los dirigentes saud铆es, que no moderan su comportamiento por mucho que se encuentren bajo el foco internacional. Un tribunal en la dictadura saud铆 ha emitido una sentencia de muerte contra tres individuos de la tribu Al-Huwaitat, detenidos hace dos a帽os por oponerse al desplazamiento de su comunidad. Las autoridades saud铆es proyectan la creaci贸n de una mega-ciudad tecnol贸gica y tur铆stica en los territorios del noroeste del pa铆s de donde la tribu de los Al-Huwaitat reside a d铆a de hoy, despu茅s de haber habitado durante 500 a帽os tierras entre el Sina铆 y Bahrain.

FUENTE: Joan Cabas茅s Vega / El Salto Diario

