June 13, 2022

La guerra no es s贸lo cosa de se帽ores. Puede que la industria de las armas, los ej茅rcitos profesionales, las milicias populares, o la diplomacia misma, sean la quintaesencia del poder patriarcal, donde siempre fuimos intrusas. Puede que el feminismo haya sido y sea, de hecho, el m谩s valiente movimiento pol铆tico organizado contra el conflicto armado y por la paz. Pero todas las guerras tienen se帽oras. V铆ctimas, hero铆nas, genocidas, titanas y tiranas. Y para quienes tenemos fascinaci贸n con las villanas, incluso desde la m谩s profunda de las repulsiones, conviene nombrarlas y conocerlas, porque la guerra no se habr铆a hecho sin ellas. Tampoco la de Ucrania.

鈥淨ue le jodan a la Uni贸n Europea鈥. Esta frase de Victoria Nuland, filtrada en una llamada telef贸nica hecha en 2014 al embajador norteamericano en Kiev, result贸 ser un preciso resumen geopol铆tico de la situaci贸n. Ella era en aquel tiempo portavoz del Departamento de Estado americano y responsable de la pol铆tica exterior para asuntos europeos y euroasi谩ticos, y no podr铆amos empezar con mejor supervillana, pues sin Nuland es imposible comprender lo que ha pasado en Ucrania. Dem贸crata (del partido, se entiende), hija de jud铆os ucranianos en la di谩spora y habil铆sima negociadora, su labor en Ucrania se recuerda por su decidido respaldo a las protestas de Euromaid谩n inmortalizado en un reparto de bocadillos a los activistas acampados en la plaza aquel invierno de 2013. Su trabajo fue clave para derrocar al entonces presidente prorruso, Yanukovich, y consolidar una narrativa democratizadora alrededor de las movilizaciones. Nuland cocin贸 el gobierno de Petro Poroshenko que emerger铆a tras las protestas y dej贸 claro, en ese 鈥fuck the EU鈥, el papel subalterno de Europa en esa crisis. Meses despu茅s estallar铆a la guerra en Donbass. Y hasta hoy.

Pero Ucrania no ha sido la 煤nica obra inacabada de Nuland, que cuenta en su haber con otros cuantos pa铆ses que se han ido al carajo, o, como se dice ahora, Estados fallidos. Como representante permanente de EE.UU. en la OTAN bajo el gobierno de Bush hijo, Nuland lider贸 las intervenciones en Afganist谩n, y como embajadora americana en Rusia en los a帽os decisivos de Yeltsin 鈥揹el 91 al 93鈥 disfrut贸 en primera fila del colapso sovi茅tico y sus consecuencias. Su marido es el neocon Robert Kagan, cuyas teor铆as sobre el destino manifiesto de Estados Unidos son la fantas铆a h煤meda que une a rednecks, incels pajilleros, 鈥渨asps鈥 de universidad privada, Mel Gibson o Aznar. 鈥He is my Mars, he is my Venus, he is my planet Earth鈥, ha dicho de su pareja. Se enamoraron, confes贸, 鈥渉ablando de democracia y del rol de Am茅rica en el mundo鈥. Siniestro, s铆. Pero no estamos aqu铆 para hablar de maridos. S铆 convendr铆a recordar que nuestra supervillana Nuland ha tenido mucho que ver en el posicionamiento internacional de las principales empresas productoras de armamentos de su pa铆s, como General Dynamics o Northrop Grumman, con las que no en vano comparte y celebra la quimera del empoderamiento y liderazgo femenino: de hecho, cuatro de las cinco principales industrias armament铆sticas americanas tienen CEOs mujeres, lobistas clave en los pasillos de Washington. No s茅 si ser谩 su blanquitud inmaculada, sus medias melenas calculadamente cardadas, esos pendientes 鈥搉i demasiado ostentosos, ni demasiado discretos鈥 o esa pose de seguir sonriendo para el anuario de la Universidad, pero hay en todas ellas un elemento com煤n, un escalofriante privilegio que se asoma en esa sonrisa, y que hace que a una se le agote el stock de sororidad.

Ni siquiera hay que cambiar de pasillos para reconocer aqu铆 a otra dama de todas las batallas que bien merece menci贸n: la recientemente fallecida Madeleine Albright, tambi茅n dem贸crata y secretaria de Estado con Bill Clinton. Albright 鈥揺n realidad, Korb猫lova鈥 proven铆a de una familia checa de altos funcionarios que huy贸 dos veces de Praga, primero de los nazis, y de nuevo tras la llegada al poder de los comunistas en 1948, aunque, metaf贸ricamente, nunca sali贸 de all铆. Por eso su tesis fue sobre la Primavera de Praga y su ejercicio diplom谩tico se centr贸, siempre, en mantener a raya todo lo que estuviera al este de su casa. Su visi贸n supremacista de Estados Unidos y su obsesi贸n rus贸foba se comprenden leyendo Prague Winter, su autobiograf铆a, que no tiene desperdicio, como todas las memorias de los pol铆ticos boomer en las que intentan, casi siempre sin 茅xito, justificar sus actos. Albright estaba firmemente convencida de que 鈥渓os Estados Unidos se ergu铆an m谩s alto que cualquier otra naci贸n, y, por tanto, pod铆an mirar m谩s lejos鈥. Y rescato otra frase reveladora de sus libros: 鈥淒os veces en mi vida he visto a Europa central perder su libertad y recuperarla. Esto es motivo de celebraci贸n, pero tambi茅n de alarma: el trabajo de la OTAN no ha hecho m谩s que empezar鈥. Como m谩xima responsable de la diplomacia estadounidense de 1997 a 2000, bajo su mandato se produjo el bombardeo de la OTAN de Yugoslavia (隆hola, Solana!), y tambi茅n tuvo alguna frase desafortunada sobre los serbios que le vali贸 un beef de la 茅poca con Emir Kusturica, que lleg贸 a llamarla 鈥渧aca鈥 (muy mal ah铆, Emir). Pero no todo era diplomacia: Albright tuvo tiempo para hacer cameos en series como Gilmore Girls y en Parks and Recreation, porque cuando se es tan mala, hacer de una misma debe ser divertid铆simo. Que se lo digan al casting espa帽ol de Master Chef.

Se la recuerda tambi茅n por tener alg煤n que otro patinazo de sinceridad, como cuando, entrevistada en 1996 por la periodista Lesley Stahl en el programa 鈥60 minutos鈥 de la cadena CBS, se le pregunt贸 por el medio mill贸n de ni帽os muertos en Irak. 鈥淓sta es una elecci贸n muy dif铆cil, pero creemos que el precio vale la pena鈥. Pragmatismo, sin duda, no le faltaba. Una de las frases de Albright que ha pasado a la posteridad es que 鈥渉ay un lugar en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres鈥. Convertida hoy en cita comod铆n para usar en cualquier reuni贸n de CEOs y directivas de alto copete, Albright la utiliz贸 en realidad para mostrar su apoyo a Hillary Clinton en las primarias dem贸cratas contra Bernie Sanders. El objetivo, entonces, era interpelar al electorado joven y feminista que apoyaba a Sanders, con la sutil amenaza de arder en el infierno por poco sororas e insolidarias si lo hac铆an. Podr铆a dese谩rsele que descanse en paz, pero el chiste se hace solo. Como ella ha llegado primero 鈥揳l infierno, digo鈥 nos quedaremos sin comprobarlo.

驴Alguien ha dicho Clinton? Demasiados a帽os perdidos fij谩ndonos en el flojo de Bill cuando 鈥the one and only鈥 siempre fue ella, Hillary. La eterna esperanza dem贸crata comenz贸 militando como republicana, aunque visto lo visto, no parece mediar demasiada diferencia. Clinton fue pionera en el 鈥渕ujerismo鈥, es decir, en la defensa de los derechos de las mujeres blancas, decentes y heterosexuales en nombre de la democracia y los Derechos Humanos. Hay que reconocerle, de hecho, una gran habilidad para manejar las agendas de la igualdad de g茅nero y de la diversidad, desde su aparici贸n en aquella hist贸rica cumbre de ONU Mujeres en Pek铆n 1995 a sus fotos con las Pussy Riot. Aplaudida en Belfast, adorada en Kosovo, tiene sin embargo en su cuenta, como recuerda Olga Rodr铆guez en este esclarecedor art铆culo, unas cuantas guerras, y de hecho, como secretaria de Estado, Clinton cerr贸 la mayor exportaci贸n de armas de la historia de EE.UU., al menos hasta hoy, con la guerra ruso-ucraniana batiendo todos los r茅cords. Junto a otras prime ladies, Cherie Blair y Laura Bush, Hilllary Clinton lider贸 un profuso trabajo diplom谩tico tras el 11-S para justificar la invasi贸n a Afganist谩n como una cuesti贸n de derechos de las mujeres, a las que hab铆a que liberar del velo y del yugo del r茅gimen talib谩n, otrora sus aliados 鈥freedom fighters鈥. Debe de haber un lugar en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres, 驴no?

En una carta dirigida a su pastor juvenil, se describi贸 a s铆 misma como 鈥渃onservadora de mente y liberal de coraz贸n鈥. Eran los a帽os sesenta, y ella no quer铆a fumar porros en Woodstock ni parar Vietnam, sino cambiar el sistema desde dentro. No s茅, perm铆tanme, de nuevo, la sospecha, porque si una piensa as铆 siendo adolescente en la d茅cada m谩s salvaje del siglo XX, no s茅 qu茅 puede esperarse de ella a estas alturas del XXI. Aunque, bueno, aqu铆 hay quien se afilia a las Juventudes Socialistas y a las Nuevas Generaciones.

Ser铆a injusto hablar solo de norteamericanas cuando la guerra se libra en Ucrania y la invasi贸n la llev贸 a cabo Rusia. Las mujeres del poder y la guerra del este de Europa, poco amigas del feminismo occidental, han construido su propio relato de liderazgo y dominaci贸n en femenino, y es fascinante. Piensen, por ejemplo, en Yul铆a Tymoshenko, princesa del gas y la corrupci贸n y superviviente de todas las quemas de la Rada ucraniana; o en Elvira Nabi煤llina, la banquera m谩s importante de Rusia y cerebro detr谩s del baile de rublos. O en Ksenia Sobchak, la presentadora de TV que disput贸 las elecciones generales a Putin, hoy exiliada en Turqu铆a; o Valentina Matviyenko, eterna presidenta de la C谩mara Alta rusa, que acaba de poner firmes a Suecia y Finlandia a causa de su futura anexi贸n a la OTAN. La esposa de Zelensky, Olena Zelenska, comienza tambi茅n, por m茅ritos propios, a ser una se帽ora de la guerra, muy elegante, adem谩s, porque a ver qui茅n gestiona vivir bajo el asedio y ser a la vez portada de Vogue. En el plano militar hay mujeres combatientes que merecen, sin duda, que se cuente su historia, porque reflejan el absurdo de la guerra y sus l贸gicas: Nadezhda S谩vchenko, veterana piloto ucraniana, fue prisionera de guerra rusa, hero铆na nacional a su vuelta en Kiev en 2018 y, meses despu茅s, detenida por querer, presuntamente, atentar contra su propio gobierno. Un drama con paralelismos con el de Svetlana Druyk, la comandante de las milicias de Donbass que pas贸 de protagonizar cine b茅lico a pedir asilo pol铆tico en Ucrania, con un amante-esp铆a incluido. Pero eso merece, sin duda, otro art铆culo.

En la guerra, donde a las mujeres se nos condena a existir en el pack 鈥渕ujeresyni帽os鈥, hemos aprendido que hay otras muchas formas de estar y ser, de huir y de sobrevivir, o de oponerse a las guerras, pero tambi茅n, de vivir de ellas. Hay mujeres que disputan el poder y el privilegio, las armas y las muertas, y el mapa de las relaciones internacionales de los 煤ltimos cincuenta a帽os no se entender铆a sin Albright, Nuland o Clinton, como tampoco, sin ellas, podr铆a entenderse la feminizaci贸n de la pol铆tica y lo que podemos esperar de ella. Y si cupiese alguna duda, 鈥follow the money鈥. Aunque en la RAE no haya un sustantivo femenino para las hembras de los halcones.

Y hablando de antagonistas, no olvidemos que aqu铆, en las trincheras dom茅sticas, las del Manzanares o las de Guadalquivir, tambi茅n tenemos villanas de andar por casa, que son se帽oras de sus guerras. Y de las nuestras.