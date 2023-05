–

De parte de Kurdistan America Latina May 12, 2023

Un grupo de académicos, abogados, sindicalistas y activistas internacionales viajó al sureste de Turquía, de mayoría kurda, como observadores electorales para presenciar las elecciones trascendentales del país que se celebrarán el 14 de mayo. En una serie de artículos que se publicarán todos los días en Medya News hasta las elecciones, Emma Müller, miembro de la delegación del Reino Unido, comparte las conclusiones de las delegaciones de observadores electorales internacionales sobre el terreno.

Comenzamos el día, como todos los días, con un desayuno comunal. Aunque el trabajo es duro para todos en el partido, los candidatos, los consejeros locales y los ayudantes siempre encuentran tiempo para una breve charla y un çay (té). Después, algunos de nosotros nos dirigimos a un mitin en una gran ciudad en las afueras de Diyarbakır (Amed), llamada Bismil.

Después de algunas dificultades para atravesar las barreras policiales, estábamos dentro del área vallada, charlando con los seguidores del Partido Yeşil Sol (Izquierda Verde) y esperando a que los candidatos pronunciaran sus discursos. Pudimos ver la furgoneta de campaña tratando de posicionarse, transportando a los candidatos y su techo actuando como una plataforma en la que los oradores podían dirigirse a la multitud. La camioneta estaba siendo bloqueada por dos vehículos militares. Aunque no pudimos ver lo que estaba pasando, solo puedo suponer que hubo negociaciones feroces entre los miembros del partido y la policía.

Esto da una idea de una táctica policial que hemos experimentado muchas veces aquí (y en otros países, aunque en menor grado). Simplemente retrasar tanto como sea posible en momentos en que existe el potencial de entusiasmo o energía colectiva con la intención de aburrir y desempoderar a la masa de personas.

En este caso, fracasaron. Hubo vítores exultantes, silbidos y cánticos cuando la camioneta finalmente pudo pasar y se puso en posición. Uno por uno, los candidatos se abrieron paso a través de una escotilla hacia el techo, cada uno recibiendo una nueva ráfaga de aplausos. Una y otra vez se repetía el mismo sentimiento: estamos aquí para luchar contra el fascismo, quédense con nosotros.

Del conflicto a la gentrificación

A la hora del almuerzo, nos mostraron la ciudad vieja de Sur, un lugar que ha sido completamente destruido por las guerras en 2015. Después de dos años, las negociaciones de paz se rompieron como resultado de que el Estado turco impidió que los kurdos enviaran ayuda. a la ciudad siria de Kobane, de mayoría kurda, durante el asedio del Estado Islámico (ISIS), varios pueblos y distritos de la ciudad declararon su autonomía en 2015. Durante un tiroteo en Sur entre la policía y el movimiento juvenil revolucionario patriótico (conectado con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán –PKK-), Tahir Elçi fue asesinado por la policía.

Tahir Elçi era un abogado que estaba dando un comunicado de prensa pidiendo el fin de la violencia entre el Estado turco y el PKK cuando le dispararon. La torre donde fue asesinado sigue en pie hoy, mostrando los agujeros de las balas que mataron a Elçi. Como respuesta, estallaron protestas masivas que gritaban “No pueden matarnos a todos” y finalmente terminaron con el asedio de Sur, que duró desde el 3 de diciembre hasta el 15 de marzo.

Hoy en día, la antigua ciudad de Sur está parcialmente reconstruida como parte de un proceso general de gentrificación. Las antiguas calles pequeñas se reconstruyeron ampliamente y en lugar de pequeñas tiendas independientes, cafés caros y cadenas marcan la calle. El Estado turco está haciendo todo lo posible para ocultar la violencia y la resistencia que tuvo lugar en estas calles.

La riqueza no borra la discriminación diaria de los kurdos

Este día terminó con un viaje a un nuevo suburbio de Amed. La ciudad se encuentra en un constante estado de expansión, a medida que acuden más personas del campo y los refugiados del distrito central de Sur se reubican después de la destrucción de sus hogares. Esto empuja los límites de los suburbios más lejos de la ciudad, hacia el otro lado del sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO de los Jardines Hevsel.

El suburbio que visitamos hoy tiene una apariencia física marcadamente diferente a las otras áreas que hemos visitado: este no era el centro pobre de la ciudad de Sur, o los imponentes bloques de apartamentos copiados y pegados de la nueva ciudad. Más bien, estaba compuesto por villas individuales que podrían haberse encontrado en un resort de playa en el Mediterráneo, con un ángulo inteligente para garantizar que cada una tuviera vistas imponentes sobre el valle del Tigris y la ciudad más allá. Las calles están patrulladas por seguridad privada y las únicas escuelas que se encuentran son privadas. Según cualquier visión clásica de la política, esta región debería ser un territorio sólidamente conservador. Pero la reacción en la puerta aquí no fue diferente a la que recibimos en el pueblo rural más pequeño, o en el Sur central.

Al igual que en las aldeas, los niños corrían por las calles con banderas de Yeşil Sol, los activistas y los electores se saludaban como viejos amigos, y los residentes nos invitaban a pasar, esta vez para tomar bebidas frías en una noche calurosa, en lugar del omnipresente çay. En el pasado, esta área ha votado sólidamente por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y se espera que haga lo mismo por Yeşil Sol. En la puerta, los posibles votantes sabían que este era su partido.

Les preguntamos a los activistas ya uno de los miembros del partido que vivía en la zona, por qué era esto: en una zona rica, ¿por qué la gente seguía apoyando firmemente a un partido anticapitalista? La respuesta: el Estado no los ve como ricos, solo los ve como kurdos, y los reprime igual. Las personas con las que hablábamos lo sabían. Y no han olvidado los últimos 40 años, lo que ha sufrido su pueblo, y lo que aún sufren sus propios familiares. Incluso si son residentes de un suburbio rico, sus padres viven en los mismos pueblos que antes, experimentando la misma opresión. Y en cualquier caso, aunque la gente de este suburbio fuera rica, no era burguesa. Estas personas son médicos e ingenieros acomodados. Aunque existe un sistema de clases claro, no es tan simple como eso. Cada persona kurda experimenta la discriminación diaria por ser una minoría, y aunque existen claras diferencias de clase entre los kurdos, esta experiencia aún crea un sentido de unidad. Dicho esto, la realidad de que hay personas kurdas que se han enredado en la dinámica opresiva más amplia del Estado y el capital como opresores es innegable, pero incluso si algunas personas kurdas pueden hacerlo bien por sí mismas, siguen siendo los turcos quienes son económicamente dominantes.

