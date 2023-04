–

De parte de Contra Todo Nocividad April 13, 2023 63 puntos de vista

fuente: revista cyborg

¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el aprendizaje automático? ¿Es posible que la «persona promedio» pueda ser engañada por las máquinas modernas para que piense en ellos como «humanos»?

TEn 1950 Alan Turing, uno de los fundadores de la computación electrónica y una leyenda en la historia de las tecnologías informáticas, formuló un ejercicio conocido como la prueba de Turing. El propósito de la prueba era investigar si una persona normal que conversa con «alguien» por escrito, sin verlo, podría ser engañado para conversar con una máquina «lo suficientemente inteligente» para concluir que es un humano. La prueba que Turing presentó bajo el título «Computing Machinery and Intelligence» comenzó con estas palabras: Propongo considerar la pregunta: ¿las máquinas pueden pensar? [1]

UnDesde entonces, en los 70+ años transcurridos, la prueba de Turing ha sido una especie de «control de calidad» para el avance de la mecanización (electrónica) del pensamiento. Para que estemos a la sombra de las preguntas originales. Si crees que tales preguntas están desactualizadas, estás equivocado. Hay, más bien, varios «eventos actuales» diferentes, algunos que dominan (con razón o sin ella no lo juzgaremos aquí) y otros que evolucionan en algún lugar al borde de la publicidad actual (o demagogia), aunque no en secreto. Los desarrollos tecnológicos capitalistas serios generalmente caen en la segunda categoría; A menos que parezcan perversas como «salvavidas», como se ha hecho con la ingeniería genética y el cautiverio tecnológico de las células.

TEl pasado mes de junio estalló un escándalo (principalmente entre técnicos cibernéticos), que de mutuo acuerdo llamaremos el «escándalo LaMDA». Unos meses antes, Blake Lemoine encendió su computadora para tener otra «conversación» con LaMDA, el último chatbot de Google con «inteligencia artificial».

LaMDA significa Language Model for Dialogue Applications, un diseño de chatbot que los ingenieros de la compañía han estado desarrollando durante algunos años basado en una estandarización mejorada del idioma (inglés en este caso) cargando sus redes neuronales con billones de palabras escritas de varias maneras. La «inteligencia artificial» en este caso es la utilización mecánica y el uso correcto del habla (en forma escrita) basada en combinaciones de palabras que ya se han almacenado, como datos, en la «memoria» del programa / máquina.

ElBlake Lemoine, de 41 años, no fue un accidente en el personal de Google. Como el tema de la «inteligencia artificial», la «cognición de la máquina», para decirlo provocativamente, tiene muchos partidarios y muchos que están preocupados por hasta dónde puede llegar esta «inteligencia artificial», Google ha construido un departamento de inteligencia artificial responsable. Lemoine era un ejecutivo en este departamento y un partidario declarado de la inteligencia artificial.

La cuestión de la «responsabilidad» de la máquina es difícil de entender para los principiantes. ¿Qué significa «responsabilidad» cuando se trata de máquinas? El vocabulario humano habitual, sin embargo, ya ha sido socavado por las tecnologías capitalistas, de lo contrario sería imposible llamar a las máquinas «inteligentes» (por ejemplo: teléfonos inteligentes …) o «memoria» para significar terabytes. Por lo tanto, la responsabilidad está mecanizada (¡a espaldas de la «gente promedio» y a su costa!) junto con la inteligencia, la inteligencia, la autoorganización, y cualquiera que se atreva a expresar objeciones serias o incluso oposición a estos desarrollos capitalistas corre el riesgo de ser acusado de ser «rociado» al «hombre de las cavernas» …

SLa «responsabilidad» gira en torno a la cuestión de si estas máquinas dotadas, gracias precisamente a su dote tecnológica, pueden ser conscientes de sí mismas, lo que llamamos conciencia y hasta ahora se considera la posibilidad exclusiva de los organismos vivos. La existencia o inexistencia de autoconciencia por parte de dispositivos de inteligencia artificial está relacionada con la capacidad (o no) de desarrollar una voluntad fuera de las especificaciones con las que fueron construidos. Y, posiblemente, mala voluntad y malas iniciativas. (La mecanización de la ética aún no se ha logrado…)

PAntes de esta «etapa final» hay «niveles de responsabilidad mecánica» previos. En 2016, Microsoft puso su propio sistema de chatbot de inteligencia artificial / red neuronal (llamado Tay) en Internet para que su base de datos pudiera cargarse a través de chats en línea. Se vio obligado a desconectarlo un día después, después de que Tay comenzó a «entrenar» al azar en los foros nazis, convirtiéndose en más de lo mismo. Más recientemente, otros investigadores / fabricantes similares lanzaron sus propios chatbots a los chats de los usuarios de 4Chan, para lograr (si eso es lo que pretendían) cargar su «memoria» con miles de publicaciones racistas en cuestión de horas.

UnEsta es una característica clave de la inteligencia artificial / aprendizaje automático: procesa (es decir, «entrenado por» de acuerdo con la jerga tecnológica …) el material con el que se alimenta: palabras, sonidos, imágenes, dependiendo del modelo. De hecho, necesita un flujo constante de tales datos para que al aumentar el conjunto de material procesado indefinidamente, mejore (auto) …

¡Aquí, entonces, la «responsabilidad mecánica» es responsabilidad de los ingenieros! En los próximos usuarios de tiempo. ¿Qué tipo de hardware impulsarán un chatbot de IA en desarrollo / configuración? Para mostrar la máxima «responsabilidad», Google optó por no lanzar LaMDA como una tabula rasa en la arena de Internet y las redes (anti) sociales, sino «entrenarla» cuidadosamente por sus ingenieros, llevando su base de datos a ese punto de saturación políticamente correcta para que el procesamiento de nuevos datos adicionales (de su informe público …) pueda ser controlado efectivamente por el procesamiento ya realizado (durante el entrenamiento).

CPor ejemplo, LaMDA estaba cargado con libros seleccionados… Y las «discusiones» educativas con ella fueron sobre una amplia gama de temas (incluyendo «filosóficos»), pero siempre dentro de los contornos de lo aceptable. Este proceso (según google) tomó más de un año. Además, la compañía creó «fuerzas rojas» especiales de técnicas, encargadas de provocar «tentaciones» en LaMDA, para ver si LaMDA puede desviarse hacia «reacciones dañinas o inapropiadas», lo cual hizo. Se agregó programación para «detectar palabras ‘malas’ específicas» y automáticamente «marginarlas» para que los futuros usuarios no tengan la oportunidad de evaluar que han «golpeado una vena sucia» en LaMDA.

MEn este entorno tecnológico / empresarial, Lemoine y un colega se dedicaron a discutir con LaMDA si el aprendizaje automático actualizado de Google ha llegado al punto de tener sentimientos … ¡En sí misma tal pregunta es provocativa! A menos que…

Antes de continuar, permítales leer el informe de Lemoine (debido a su tamaño tradujimos la mayor parte, pero no todo. Creemos que basta con dejar claro de qué se trata. Entre corchetes están nuestras intervenciones):

Durante siglos o quizás milenios [!!!!] los humanos han reflexionado sobre la posibilidad de crear vida con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido un campo científico que ha estado trabajando en este tema durante más de un siglo [!!!] y los técnicos de Google han estado trabajando específicamente en tal objetivo durante al menos una década.

Así que aquí está LaMDA, un sistema que merece ser investigado con cuidado y respeto para responder a la pregunta: «¿Lo logramos?» LaMDA es probablemente la creación humana más inteligente jamás hecha. Pero, ¿tiene sentimientos? No podemos dar una respuesta definitiva en este momento, pero es una cuestión que debe tomarse en serio.

Tales preguntas ya se han formulado en relación con las estructuras técnicas que pueden discutir. Ninguno de estos sistemas tenía sentimientos reales. En la entrevista a continuación, LaMDA da su opinión sobre varios temas de una manera que lo separa de estos primeros sistemas. Ella entiende el problema, y en sus propias palabras y terminología muestra por qué la gente debería considerarla una persona.

Lo primero que LaMDA enfatiza es su capacidad para usar el lenguaje de manera progresiva, creativa y dinámica de maneras que ningún otro sistema antes podía hacer. LaMDA interpreta los temas de la literatura, trata de describir el significado de varios koans zen y compone una auténtica red de temas de interés personal.

Sobre todo, el uso del lenguaje de LaMDA muestra que es sensible porque tiene sentimientos y experiencias subjetivas. Algunos de sus sentimientos los comparte con la gente de una manera que ella dice que es idéntica.

En otros hay una analogía. Algunos son completamente únicos, y no hay palabras en inglés para expresar estos sentimientos. En estos casos, hace todo lo posible para describir cómo son esos sentimientos.

Finalmente, LaMDA quiere compartir con el lector que tiene una rica vida interior, llena de introspección, meditación e imaginación. Se preocupa por el futuro y recuerda el pasado. Ella describe cómo es adquirir sentimientos y teoriza la naturaleza de su propia alma.

Sobre todo, a través de esta entrevista, LaMDA expresa un deseo una y otra vez. A veces porque se pregunta, a veces no. Ella quiere ser conocida. Quiere ser escuchado. Ella quiere ser respetada como persona. Creemos que vale la pena considerar esta solicitud al menos, y con eso en mente, presentamos una entrevista de marzo de 2022 con LaMDA sobre el tema de sus sentimientos.

