De parte de SAS Madrid November 8, 2021 88 puntos de vista

Las terceras dosis administradas en los países ricos ya superan al total de vacunas inyectadas en los pobres. El primer grupo ha inyectado 59.80 millones, mientras que el segundo conjunto ha puesto 38.65 millones. Así lo reflejan los datos de Our World in Data. Una vez más, las cifras ponen de manifiesto la creciente desigualdad en el acceso a la vacunación contra el coronavirus.

“Ahora mismo se está viendo la diferencia entre las reparticiones. Cada día se ponen tres veces más vacunas de refuerzo o adicionales en los países de rentas altas que primeras dosis en aquellos de rentas bajas. Lo vemos mal, tenemos que hacer un esfuerzo en avanzar en el aprovisionamiento”, explica a NIUS la responsable de Vacunación de Médicos Sin Fronteras, Carmen Terradillos.

España ha inyectado 1.3 millones de terceras dosis, de acuerdo a los números del Ministerio de Sanidad. Solo estas inyecciones, adicionales dirigidas a personas vulnerables, equivalen al 3,5% del total de profilaxis inoculadas en naciones de pocos recursos. Otros tres millones y medio de sueros de Pfizer-BioNTech están bajo llave en un almacén centralizado. El ministerio aprobó la reforma de las instalaciones hace un mes. Cuenta con ultracongeladores, que mantienen estables los medicamentos.

“Es escandaloso. Entiendo que nuestros países quieran proteger de la mejor manera posible a la población vulnerable, pero siguen acaparando más vacunas. Esto va en detrimento de los países pobres”, explica María José Hernando, que trabaja en el departamento de Estudios en Manos Unidas. Recuerda que para salir de la pandemia es necesario que la mayoría del mundo esté inoculado: “Los virus atraviesan fronteras, nadie puede poner puertas”.

Naciones con menos del 1% de población vacunada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha repetido lo anterior como un mantra. Su director general, Tedros Adhanom, fue más allá en agosto. Durante una comparecencia pidió a los países ricos que aplazaran el inicio de los terceros pinchazos. Rogó que comenzaran a partir de finales de septiembre. Algunos países como Israel hicieron caso omiso y empezaron en julio. España lo hizo hacia el final de septiembre, después de recomendar su uso en residencias.

La clave de la estabilidad epidemiológica en España reside, en gran medida, en la vacunación. El 78% de la población cuenta con la pauta completa. Sin embargo, en otros territorios los pinchazos son testimoniales. Es el caso de República Democrática del Congo, cuyo indicador está en el 0,04%. El coronavirus está presente, pero sus habitantes prestan mayor atención a la malaria. “A lo mejor prefieren antes una mosquitera”, añade Terradillos

Aparte del óbice del aprovisionamiento, este país africano se enfrenta al reto de la distribución. La experta de Médicos Sin Fronteras, que ha estado trabajando allí, señala que las carreteras “son bastante precarias” y “no hay seguridad”. Por estos motivos, el reparto “se hace en helicópteros y aviones”. Este tiempo añadido corre en contra de las profilaxis. Primero por la caída de su temperatura y segundo por la proximidad a la fecha de caducidad.

La trayectoria de las iniciativas

El mecanismo COVAX nació con la misión de equilibrar la balanza. En un principio prometió entregar 2.000 millones de dosis antes de 2022. Sin embargo, dicho objetivo no ha llegado a buen puerto. Tras una actualización del programa, el número ha caído hasta 1.400 millones. Tampoco está asegurando. Hasta el momento ha enviado algo más de 435 millones, según la fundación GAVI, que colabora en el proyecto.

El objetivo de España es alcanzar los 50 millones de sueros donados para el primer trimestre de 2022. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre del G20. “Las donaciones están bien, pero nunca son suficientes”, exclama Hernando. Incide en la liberalización de las patentes, algo que tras varias idas y venidas ha quedado en agua de borrajas. “Hablamos del derecho a la salud, no lo puede gestionar el mercado porque no existe coste-beneficio. Es una obligación de los estados garantizarlo”, finaliza. La Comisión Europea respondió al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que liberarlas no resolvería el problema.

