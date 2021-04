–

Foto: @MariaJuncay

Balance del Grupo de Acci贸n Pol铆tica de trabajadoras de hogar y cuidados (GAP) sobre la campa帽a de regularizaci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo 22/04/2021

El d铆a 31 de marzo termin贸 la primera fase de la campa帽a de la Inspecci贸n de Trabajo para que quienes tienen contratadas trabajadoras a tiempo completo regularizasen los salarios declarados en la Seguridad Social con efectos al 1/1/2021, ajust谩ndolos al m铆nimo interprofesional de 1.108,33鈧, y a la cotizaci贸n por 40 horas.

La campa帽a ha tenido un primer resultado: miles de trabajadoras han visto subir su base de cotizaci贸n, y esto es algo positivo. Pero lo que se ha hecho no es suficiente, ni mucho menos.

A este primer paso tienen que seguir:

鉃 Rectificaci贸n y actualizaci贸n de los a帽os 2019 y 2020, en los que tambi茅n las cotizaciones estaban por debajo del salario m铆nimo.

鉃 Campa帽a general de control del alta y las cotizaciones de las trabajadoras a tiempo parcial, que son la gran mayor铆a de las mujeres ocupadas en el sector. Las interesadas no est谩n en condiciones de denunciar su caso particular, se juegan el empleo.

鉃 Control de los salarios y jornadas reales: algunos empleadores han obligado a las trabajadoras a

firmar contratos con jornadas y salarios ficticios. De nuevo, no se les puede exigir dar el paso de

denunciar, m谩s cuando no tienen la prestaci贸n de desempleo ante un despido como represalia!.

La campa帽a de regularizaci贸n de la Inspecci贸n se ha quedado en la superficie, al dar por buena la

declaraci贸n de jornadas laborales de 40 horas y salarios de 1108,33鈧 en el trabajo de cuidados interno. Pero m谩s de 8 de cada 10 internas exceden las 60 horas semanales, y bastantes ganan salarios superiores al m铆nimo por las 40 horas, por lo que deber铆an cotizar m谩s alto. Lo saben las autoridades laborales y lo sabe la Inspecci贸n.

El plan de actuaci贸n en el trabajo interno consiste en mirar para otro lado, en no saber. Esto se hace a base de no pedir a la parte empleadora que indique en el contrato de trabajo y en el alta en la Seguridad Social que la trabajadora es interna y de ah铆 en adelante, las condiciones de trabajo no se controlan con la excusa de que la Inspecci贸n no puede entrar en el domicilio.

Agencias privadas y plataformas de colocaci贸n que intermedian por debajo de la legalidad sin que nadie las controle, cumplen la funci贸n de publicar ofertas de empleo que no respetan los derechos m铆nimos. Es un mercado que funciona a la vista de cualquiera y tampoco se persigue, sin que en este caso sirva la excusa de la inviolabilidad del domicilio.

No hay inter茅s en sacar el trabajo de cuidados interno de la econom铆a sumergida, est谩 a la vista. Un

gobierno que proclama que quiere terminar con la precariedad del trabajo de las mujeres, no puede seguir manteniendo a docenas de miles trabajando sin papeles, no puede hablar de lucha contra la econom铆a irregular cuando mantiene una Ley de Extranjer铆a que no da otra salida que el trabajo sumergido durante a帽os. Tampoco puede continuar haciendo descansar el cuidado a las personas sobre las espaldas de trabajadoras sin derechos.

No vamos a parar de exigir regularizaci贸n y justicia hasta el final para todos los casos: los de 2021, los de a帽os anteriores, para las internas, las externas, las con y las todav铆a sin papeles.

Grupo de Acci贸n Pol铆tica de Trabajadoras de Hogar:

ATH-ELE 鈥 Bilbao

Asociaci贸n de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla

Asociaci贸n Emplead@s de Hogar y Cuidados 鈥 Navarra

Asociaci贸n Nosotras por los Cuidados y Empleo de Hogar 鈥 Granada

BIDEZ BIDE 鈥 Gipuzkoa

Colectivo MICAELA 鈥 Maresme 鈥 Barcelona

EMAKUME MIGRATU FEMINISTAK 鈥 Sociosanitarias – Bilbao- CAV

Grupo de Trabajadoras de hogar de SOS Racismo de Gipuzkoa