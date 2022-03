–

Hoy 30 de marzo a mediod铆a, una delegaci贸n de trabajadoras de hogar y cuidados acudir谩 a la sede del Ministerio de trabajo y econom铆a social, en Paseo de la Castellana, 63, con un documento, a consignar. Se trata de una carta, promovida por casi una veintena de organizaciones de todo el Estado, y que cuenta con medio millar de firmas y adhesiones, donde exigen la ratificaci贸n del Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores dom茅sticos, firmado en el seno de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo en 2011. Mientras esperan que el Espa帽a ratifique (y aplique) este documento, las personas que trabajan en este sector siguen privadas de derecho al subsidio por desempleo, est谩n sujetas a la f贸rmula de despido por desestimiento, y afrontan las condiciones impuestas en el r茅gimen de interna, un r茅gimen al que acusan de vulnerar directamente los derechos humanos. Adem谩s, como recuerdan en el texto que entregar谩n durante este 30 de marzo, hay aproximadamente 鈥200.000 trabajadoras sin contrato que est谩n del todo excluidas de cualquier protecci贸n鈥.

El documento, dirigido al presidente Pedro S谩nchez, a la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo Yolanda D铆az, al titular de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, Jos茅 Luis Escriv谩, al Defensor del Pueblo, 脕ngel Gabilondo y a la Presidenta del Consejo de Estado, Mar铆a Teresa Fern谩ndez de la Vega, exige 鈥渋gualdad de trato y respeto a los derechos fundamentales鈥 de las trabajadoras.

Asociaciones y colectivos se han movilizado los 煤ltimos d铆as en varias comunidades aut贸nomas, protagonizando una sentada estatal el pasado domingo 27. En Madrid, la concentraci贸n se celebr贸 frente al Jard铆n Bot谩nico en el Paseo del Prado y estuvo organizada por Territorio Dom茅stico, SINTRAHOCU (Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de Cuidados), SEDOAC (Servicio Dom茅stico Activo), y Observatorio Jeanneth Beltr谩n.

La cooperaci贸n y coordinaci贸n entre diversos colectivos y asociaciones a nivel auton贸mico y estatal no es nueva: 鈥淣osotras venimos organiz谩ndonos ya hace un mont贸n de tiempo, desde 2018, cuando fue la ley de presupuestos donde se nos exclu铆a nuevamente de esa ansiada equiparaci贸n鈥. Desde entonces, recuerda Dolores Jacinto del colectivo de Valencia AIPHYC (Asociaci贸n Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados), que se ha venido trabajando de manera estatal y en encuentros como los organizados en Valencia (2019), o en Barcelona (2020), para articularse en torno a 鈥渦na misma l铆nea de trabajo鈥.

Entre aquella decepci贸n que supuso la introducci贸n de una enmienda en los presupuestos de 2018 a propuesta del PP, que postergaba el reclamo de la equiparaci贸n a 2024, y el momento actual, se ha dado una coyuntura que ha puesto de relieve lo imprescindible de la labor de estas trabajadoras, que fueron consideradas esenciales durante el confinamiento general de primavera del 2020, mientras muchas de ellas quedaban en una situaci贸n de de extrema vulnerabilidad. En aquel contexto, 鈥減or nuestra lucha colectiva se aprob贸 un subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar que fue concedido s贸lo a un 10% de las trabajadoras鈥, recuerdan los colectivos en su misiva al gobierno, apuntando adem谩s que 鈥渕uchas mujeres realizan este trabajo sin contrato por su situaci贸n administrativa irregular, aboc谩ndolas a la desprotecci贸n, pobreza y exclusi贸n social鈥.

Son ya tres las sentencias que han corroborado el derecho de las trabajadoras del hogar y los cuidados a cobrar subsidio de desempleo, enfatiza por su parte Edith Esp铆nola, de SEDOAC. La misma Europa, a trav茅s del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, ha apremiado al Estado espa帽ol para que cese la discriminaci贸n que supone que las trabajadoras no se encuentren en el R茅gimen General del estatuto de trabajadoras y se ratifique el Convenio 189.

鈥淟os magistrados del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, a trav茅s de una sentencia, concluyeron que negar el acceso a la prestaci贸n por desempleo a las casi 400.000 mujeres, es contrario a la Directiva Europea de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres; y es discriminatoria鈥, recuerdan las organizaciones firmantes de la carta, en nota de prensa. Al dictamen de este tribunal se referir铆a la ministra de trabajo Yolanda D铆az este martes 29 de marzo, en la v铆spera del d铆a internacional del trabajo del hogar. La ministra afirm贸 que 鈥渃on car谩cter casi inmediato鈥, el gobierno ratificar谩 finalmente el Convenio 189, 鈥渆l proyecto est谩 en la antesala del Ministerio de exteriores鈥, adelant贸.

鈥淪on once a帽os de espera, once a帽os de lucha. Cada discurso a favor a nuestra lucha nos alegra, pero queremos hechos, que se pare la discriminaci贸n, la desigualdad鈥, afirmaba Marina D铆az de SINTRAHOCU, respecto a la afirmaci贸n de la ministra. En el mismo sentido se manifiesta Esp铆nola: 鈥淣os sigue pareciendo una simple declaraci贸n decir que Espa帽a va a ratificar el Convenio 189, lo venimos escuchando desde hace m谩s de once a帽os y Espa帽a sigue sin dar el paso鈥, objeta la activista, quien se pregunta, si el expediente est谩 a煤n en exteriores, cu谩nto m谩s tiempo ha de pasar para que llegue al Congreso y sea ratificado. 鈥淣o nos creemos nada hasta que no est茅 el BOE diciendo: Espa帽a ratific贸 el convenio 189 y a partir de aqu铆 se van a implementar qu茅 cosas. Para nosotras hasta entonces las declaraciones seguir谩n siendo propaganda鈥.

A las trabajadoras no solo les preocupa la ratificaci贸n del 189 si no cu谩l van a ser las pol铆ticas a concretar. Denuncian que no se cuente con ellas para perfilar en qu茅 consistir谩n estos cambios, y que el Ministerio solo se reuna con los sindicatos grandes que, consideran, no las representan. 鈥淣o se les ocurre llamar a las trabajadoras de hogar y decir: sent茅monos en una mesa y digan ustedes qu茅 es lo que se necesita cambiar y desde d贸nde鈥, lamenta Jacinto.

En su carta, las trabajadoras enumeran los derechos laborales b谩sicos que a煤n entrado el siglo XXI no se les ven reconocidos: desde la ya mencionada prestaci贸n de desempleo, a una ley de prevenci贸n de riesgos laborales, acceso a medidas de conciliaci贸n, pensiones dignas, o la prevenci贸n frente al despido. Insisten tambi茅n en que en el caso del 鈥渞茅gimen de interna se vulneran directamente los derechos humanos鈥.

Las organizaciones de trabajadoras del hogar y los cuidados denuncian que el R茅gimen Especial al que est谩n adscritas: 鈥渆s el eufemismo con el que se justifica la falta de condiciones laborales decentes y los m煤ltiples abusos que a diario se comenten en este sector del trabajo鈥

Por todo ello demandan, una vez m谩s, la inclusi贸n de este sector en el R茅gimen General de la Seguridad Social, pues, denuncian, el R茅gimen Especial al que est谩n adscritas estas trabajadoras: 鈥渆s el eufemismo con el que se justifica la falta de condiciones laborales decentes y los m煤ltiples abusos que a diario se comenten en este sector del trabajo鈥, manifiestan en un documento en el que adem谩s exigen que se garantice su derecho a cobrar desempleo, que se aborde desde la raiz el problema de las compa帽eras administrativamente desprotegidas, mediante la regularizaci贸n y la derogaci贸n de la ley de extranjer铆a, o que haya pol铆ticas p煤blicas que garanticen los cuidados como un derecho humano, con todo lo que ello implica. Se tratar铆a de proteger el derecho de las personas a ser cuidadas, pero tambi茅n, los derechos de las personas que cuidan. 鈥淪eguimos siendo las esenciales y seguimos siendo esas personas tan especiales que tenemos un sistema s煤per especial que nos discrimina鈥, ironiza Esp铆nola.

Lo que desean estas trabajadoras, concluyen, es concreci贸n, plazos, y transparencia respecto a de qu茅 manera se van a aplicar las exigencias del Tribunal europeo de justicia. 鈥淪i no, aunque quede muy bonito, de nada nos sirve, un d铆a antes del d铆a 30 d铆a internacional de las trabajadoras salir a decir: estamos con el proceso, lo vamos a ratificar ya鈥, apunta Jacinto desde Valencia. Hoy a las 12 estar谩n recordando a las puertas del Ministerio, una vez m谩s, que no pueden seguir esperando ser tratadas como el resto de trabajadores.

