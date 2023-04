–

Desde las 7.30h, cuatro columnas de manifestantes caminando a paso lento por los cuatro accesos principales de la ciudad han provocado el caos circulatorio. Quieren ser escuchadas y que sus reivindicaciones sean atendidas.

鈥溌enudo cristo!鈥, exclamaba un comerciante del barrio Casta帽os mientras charlaba con una vecina, tras llegar quince minutos tarde para abrir su tienda de decoraci贸n. Las trabajadoras de residencias de Bizkaia en huelga han colapsado esta ma帽ana el tr谩fico de Bilbao, manifest谩ndose en cuatro columnas por los principales accesos a la ciudad: Zabalburu, Deusto, EITB y La Salve. Han empezado a caminar a las 7.30h, han confluido en la plaza Moyua a las 8.45 y han terminado a las 9.30 frente a la Diputaci贸n de Bizkaia.

鈥淨u茅 desastre鈥, dec铆a al tel茅fono una madre con su hijo peque帽o agarrado de la mano frente a la tienda Michael Kors. De la plaza Moyua salen muchos autobuses escolares que llevan a los ni帽os a los colegios concertados y privados de Artxanda, Leioa y Mungia, principalmente.

Mientras sembraban el caos circulatorio y log铆stico, las trabajadoras no dejaban de corear sus esl贸ganes: 鈥淰uestras pol铆ticas, nuestras miserias鈥, 鈥淣uestro sacrificio, vuestros beneficios鈥, 鈥淣osotros les cuidamos, vosotros les rob谩is鈥, etc. Han apagado los meg谩fonos delante de Diputaci贸n, donde hab铆a preparado un desayuno popular. Hoy es la jornada 43 de huelga y, en esta 煤ltima tanda de movilizaciones, el Gobierno vasco les ha subido los servicios m铆nimos del 50 al 80%, reduciendo al m谩ximo la posibilidad de hacer barullo en la calle. No eran m谩s de 200, as铆 que han optado por 鈥渃aminar lento鈥.

El convenio colectivo de residencias de Bizkaia afecta a 5.000 trabajadoras, que en octubre de 2017 firmaron un convenio hist贸rico que les redujo 106 horas anuales. Consiguieron una jornada de 35 horas semanales. Lo que no esperaban era que la rebaja horaria no fuera acompa帽ada de contrataciones correspondientes. 鈥淎hora tenemos m谩s carga de trabajo鈥, adem谩s de continuar con un sueldo precario (1.460 euros brutos; unos 1.100 netos al mes las que tienen jornada completa), explican tres de las manifestantes, Goizalde Barreras, Zoa Sa茅nz de Santamar铆a y Ana Rom谩n. Las tres trabajan en residencias concertadas, en Barakaldo, Erandio y Arrigorriaga, respectivamente.

Recuerdan que el modelo de cuidados de la Diputaci贸n de Bizkaia pasa por la concertaci贸n de casi todos los centros: alquilan un edificio o permiten la construcci贸n de uno nuevo a una gran empresa y aportan dinero p煤blico para los salarios de las empleadas. Con la diferencia de que en las residencias concertadas tienen 鈥渓a mitad de personal y cobramos un 40% menos de salario鈥, advierten. 鈥淓sto es un negocio鈥, resume Barreras mientras ense帽a su mano.

Tiene un gangli贸n, una protuberancia de la que debe ser operada. Con 31 a帽os, los movimientos repetitivos de carga de ancianos le han causado esta dolencia. S谩enz de Santamar铆a, a punto de cumplir los 60, indica que 鈥渃asi todas tenemos las mu帽ecas abiertas鈥. Barreras cubre el turno de noche. Est谩 sola para atender a 42 personas. 鈥淗oy entran personas muy dependientes y debemos realizar cargas muy pesadas鈥, agregan. Ni siquiera el uso de las gr煤as geri谩tricas supone un alivio sustancial para mu帽ecas, codos, lumbares y cervicales, ya que tambi茅n deben hacer 鈥渦n tir贸n鈥 para colocar a la persona en la posici贸n adecuada. El tir贸n se repite a cada giro o cambio de posici贸n de horizontal a vertical, o viceversa.

Ello implica un alto nivel de bajas. Se quejan de que los tres primeros d铆as cobran nada y el m谩ximo es el 75% del salario. 鈥淯na baja puede significar no comer鈥, apunta Barreras. M谩s a煤n si la trabajadora de baja tiene un contrato parcial, las cuales trabajan solo en las horas puntas 鈥攑ara levantar y acostar a los usuarios鈥, de 7.30 a 10h y de 19.30 a 22h. 鈥淐inco horas de contrato son muy poco sueldo y en esos tramos horarios, supone escasas posibilidades de conciliar鈥, alerta Rom谩n.

Esta huelga solo la ha convocado el sindicato ELA, que tiene el 64% de representaci贸n 鈥擟C OO el 13%, UGT el 14% y LAB, el 9%鈥. La huelga empez贸 el 14 de diciembre de 2021, continu贸 en 2022 con jornadas en siete meses (8 de febrero, 10 de marzo, 30 de mayo, 23-24 de junio, 4-6 de octubre, 21-25 de noviembre y 17-23 de diciembre). Tras un a帽o y medio sin reunirse la mesa de negociaci贸n con las tres patronales (Gesca, Lares y Elbe), la huelga se ha intensificado aumentando los d铆as de movilizaci贸n (del 1 al 8 febrero, del 15 al 24 de marzo y del 21 de abril al 3 de mayo). No se esperan avances y el 煤nico movimiento que ha realizado el Gobierno vasco ha sido aumentar los servicios m铆nimos, 鈥渃reando una situaci贸n parad贸jica en la que un d铆a de huelga puede estar trabajando m谩s gente que un d铆a sin huelga鈥, alerta Julio Fonbellida, delegado sindical de ELA.

Una de las principales reivindicaciones del sindicato es terminar con la parcialidad, que contabilizan en un 25%. Las trabajadoras parciales tienen una jornada de entre el 40 y 70%. La equiparaci贸n salarial con las residencias p煤blicas, gestionadas por el IFAS 鈥攖ras la privatizaci贸n del sector en Bizkaia, impulsada por el exdiputado de Acci贸n Social y actual alcalde de Bilbao Jos茅 Luis Aburtu, solo quedan una decena, frente a las 157 privadas鈥 y un aumento de la ratio. Con la plantilla actual, un residente solo puede ser atendido 60 minutos al d铆a.

El burukide del PNV Koldo Mediavilla ha sido uno de los miles de afectados por la manifestaci贸n de las trabajadoras en huelga. No ha dudado en criticarla: 鈥淨uienes creen que sus derechos est谩n por encima de los de los dem谩s han cortado los accesos a Bilbao colapsando el tr谩fico鈥. No ha tenido palabras para las tres patronales responsables del sector ni para la Diputaci贸n de Bizkaia, gestionada por el PNV.

