–

De parte de ANRed May 19, 2021 17 puntos de vista

Pese a los impedimentos empresarios, que se niegan a incorporar mujeres a las líneas de colectivos, las trabajadoras del transporte consiguieron que se reconozca el cupo femenino. La resolución se vio reflejada y homologada en el marco de la paritaria, gracias a la lucha de las conductoras. En esta nota conversamos con Érica Borda, conductora de la Línea 130. Por ANRed.

Decir que los conductores coordinaron cortes y piquetes en el marco de la paritaria sería correcto pero inexacto. Fueron los conductores y las conductoras quienes, al pedido de aumento salarial, a la exigencia del plan de vacunación y de los protocolos estrictos, le sumaron uno más: el reclamo por el cupo femenino. Decir que las conductoras alzaron su voz y se impusieron en un gremio de varones sería correcto y exacto. Entonces, sería así: los conductores y las conductoras coordinaron cortes y piquetes en el marco de la paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y ganaron. No todo, pero algo importante: que las empresas de transporte cumplan con el cupo femenino.

Érica Borda fue conductora de la línea 140 durante 12 años. En 2010 la despidieron. Cuándo fue a pedir trabajo a otras empresas, en todas le respondieron lo mismo: «no contratamos mujeres». El rechazo se repitió línea tras línea, sin embargo, no bajó los brazos: continuó la pelea en el ámbito legal. Patrocinada por la Defensoría General de la Nación, presentó un amparo contra 3 empresas de transporte. 6 años después, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dio la razón. El fallo Borda determinó que las empresas de transportes deben cumplir con el cupo femenino, el mismo contempla un 30 por ciento de sus planteles.

Desde hace dos años, Érica maneja un colectivo de la Línea 130. Es la primera mujer en su empresa de un total de ocho. Consultada por ANRed, sobre el logro obtenido en la paritaria, Érica responde: “Estoy muy contenta, y las compañeras que están esperando una oportunidad de trabajo también están muy contentas. Esto no quiere decir que vayamos a bajar los brazos, vamos a continuar en el camino que estamos. Tenemos algunas estrategias que vamos a poner en marcha muy pronto. Y obviamente que vamos a seguir buscando el apoyo, tanto sea de los compañeros, como de los entes que tienen que proveernos seguridad, protección, representación, colaboración, así que en ese aspecto no vamos a cesar en nuestros intentos”.

El caso de Érica Borda no es el único. En Rosario, las conductoras Natalia Munafo, María Álvarez, Alejandra Avendaño y Silvina Moreno conquistaron un fallo similar. La empresa Movi Rosario las había despedido. Las trabajadoras se organizaron en un frente y dieron la pelea. Un tiempo después, el 17 de septiembre de 2019, la justicia rosarina ordenó la reincorporación de las 4 conductoras y que se cumpla la ordenanza de paridad de género en el transporte urbano de pasajeros. Además, lograron modificar la ordenanza para ampliar el cupo femenino a un 50 por ciento e impulsaron un registro de postulantes que fue creado mediante un decreto.

Consultada sobre cómo tomaron los trabajadores varones la participación de las mujeres en los cortes, Érica responde: “La verdad que nos han apoyado como nosotras apoyamos lo que inicialmente los compañeros estaban pidiendo y exigiendo. Es una pena que nada de lo que ellos plantearon se les haya dado, porque yo pienso que una cosa fundamental en este momento es el tema del plan de vacunación y en ninguna parte de la paritaria quedó plasmado. Agradezco a los compañeros de la 60, a los compañeros de la Almafuerte, de la Perlita, del Halcón, de la 314, la 343, Los Constituyentes, me olvidaría de alguien así que a todos los compañeros que estuvieron en esta movilización”.

El artículo en el que figura el cupo femenino en el transporte posee la rúbrica del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En el mismo, se lee: “Igualdad de género: Las partes se comprometer a redoblar sus esfuerzos por asegurar el reconocimiento de la igualdad de género y garantizar su ejercicio en los ámbitos del trabajo, generando acciones positivas tendientes a lograr la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. Asumiendo el compromiso de brindar a los trabajadores y las trabajadoras iguales derechos en todo lo relativo al acceso al empleo, a su selección y contratación, a sus condiciones de prestación, a su desarrollo y evolución en la carrera dentro de la empresa”.

En diciembre de 2020 se estrenó el documental “Trabajadoras del transporte, moviéndose por la igualdad”, realizado por PIUBAT, de la Universidad de Buenos Aires. En el mismo, se refleja la problemática de la división del trabajo en la rama del transporte, tanto en el terrestre como en el aerocomercial. Este se pregunta por las barreras en el ingreso a la actividad y por los obstáculos en el desarrollo laboral. El trabajo audiovisual fue acompañado de un informe de investigación titulado “Moviéndose por la igualdad. La participación de las mujeres en el sector de transporte público masivo de pasajeros”. Tanto al documental como al informe se puede acceder desde los links adjuntados al pie de la nota.

Sobre el final, y a la espera del efectivo cumplimiento del cupo femenino, Érica agrega: ““No vamos a bajar los brazos. Porque UTA lo haya mencionado en esta paritaria no implica que realmente lo tengan asumido. El tema es que yo fui personalmente a UTA central a exponer el caso, fui a UTA zona norte, que es la que me corresponde por la línea en la que estoy, y la respuesta fue igual: que no les interesaba, que no podían hacer nada. Y mi respuesta también fue igual: si ellos, que son los que nos tienen que representar, no pueden hacer nada, ¿quién puede hacer algo por nosotros? Vamos a ir a luchar para que se cumpla el cupo femenino y que se respeten los convenios, como ser el día femenino, como ser la licencia por enfermedad de hijos menores a cargo, y como eso, tantas otras cosas”.

Documental Trabajadoras del transporte, moviéndose por la igualdad: https://www.youtube.com/watch?v=JDIhzYCN1gk&ab_channel=UBAInvestigaci%C3%B3n

Informe Moviéndose por la igualdad. La participación de las mujeres en el sector de transporte público masivo de pasajeros: https://drive.google.com/file/d/1LLG3Sj2tYfo30CcCfZojLt3XxIrpsX8Q/view