De parte de ANRed May 20, 2023 81 puntos de vista

En Salta, a 5 km de Tartagal, las comunidades O Ka Pukie y Quebracho luchan cada d铆a por tres causas simult谩neas y relacionadas: la disputa por sus territorios; por el acceso a la salud y el derecho a la vida; y por ser reconocidos por el Estado como Pueblo Weenhayek. En esta nota, M贸nica Medina e Isa铆as Fern谩ndez dan testimonio en primera persona de las luchas de su pueblo, dolorosas, pero urgentes y firmes por la justicia, con gran parte del sistema en su contra. *Por Magdalena Doyle para La tinta / Imagen de portada: Leda Kantor.

鈥淢i nombre es M贸nica Medina. Vivo en la Comunidad Quebracho, km 5 sobre la ruta 86. Soy del Pueblo Weenhayek. En la comunidad nuestra y la comunidad O Ka Pukie (La Torja), somos como 25 familias. Nosotros estamos preocupados, porque estamos en un proceso judicial con la supuesta due帽a de unos campos de soja que hay alrededor y ah铆 se ha prohibido que no se puede fumigar, pero siguen fumigando. Ya no fumigan de d铆a, sino de noche. Parece que, cuando ellos ven que duerme la gente, ah铆 pasa el tractor fumigando. Y hay veces uno se pregunta鈥 Mientras que uno va durmiendo, respirando, uno va tragando ese olor, uno, los chicos鈥.

As铆 empieza este relato en la voz de los propios protagonistas.

Historizar para conocer y comprender

A poqu铆simos kil贸metros de Tartagal, las comunidades O Ka Pukie y Quebracho -donde hoy viven m谩s de una veintena de familias- llevan adelante tres luchas simult谩neas y relacionadas, en defensa de sus derechos, con ayuda y acompa帽amiento de Radio La Voz Ind铆gena y el colectivo de mujeres ind铆genas ARETEDE.

Primeramente, la lucha por mantener los territorios en que viven, el monte del cual son parte: 95 hect谩reas en el km 5 de la ruta 86. Desde hace varios a帽os, una familia local adinerada -los Monserrat, due帽os de la farmacia- quiere expulsarles, pese a que las comunidades y el territorio fueron relevados por el INAI, cuentan con la carpeta t茅cnica que demarca que esa zona les pertenece y que no pueden ser desalojados. Esta lucha tuvo un momento m谩s 谩lgido en 2014, cuando, durante dos meses, la polic铆a intent贸 sacar a las familias: en esa circunstancia, una mujer mayor falleci贸 y, meses m谩s tarde, su hija m谩s joven, luego de dar a luz a dos beb茅s. Las comunidades resistieron esos meses en la ruta y, luego, recuperaron las tierras de hecho.

Hoy en d铆a, la lucha sigue y hay una instancia judicial de mediaci贸n con la familia Monserrat, una mediaci贸n que impidi贸 a las comunidades usar la tierra para sembrar y cosechar. A pesar de esto, actualmente, la familia empresaria desconoce dicha instancia y amenaza con volver a pedir el desalojo de las comunidades, en el corto plazo.

Por otro lado, la lucha por el derecho a la vida. La misma familia empresaria fumiga los terrenos pegados, atentando contra la salud de las comunidades. El sistema de salud p煤blico no se queda atr谩s: es deficiente y desatiende a las comunidades ind铆genas. En diciembre de 2022, cuando las comunidades trataron de detener las fumigaciones y alambrado de sus territorios, una persona dispar贸 al cacique Isa铆as Fern谩ndez, errando el tiro.

La lucha por ser reconocidos por el Estado como Pueblo Weenhayek es la tercera. El Pueblo Weenhayek es preexistente a la conformaci贸n de los Estados nacionales del sur de Am茅rica y ha vivido desde antes de la llegada de los colonizadores en las orillas del r铆o Pilcomayo, en territorios que actualmente corresponden a Bolivia, Argentina y Paraguay. Se trata de un pueblo que ha sido muchas veces trashumante, pero que, adem谩s, se ha visto obligado a desplazarse mayores distancias desde la primera mitad del siglo XIX, escapando de los distintos modos de violencia y sometimiento eclesi谩stico, civil y militar.

En Argentina, la poblaci贸n que pertenece al Pueblo Weenhayek est谩 ubicada en la franja de territorio entre el municipio Yacuiba (en el l铆mite con Bolivia) y la ciudad de Embarcaci贸n (en Salta). Hay al menos 12 comunidades que se autodefinen weenhayek y otras que est谩n en proceso de reconocimiento como parte de dicho pueblo.

En t茅rminos pol铆ticos y jur铆dicos, la gente que pertenece al Pueblo Weenhayek es incluida por el Estado argentino como parte del pueblo wich铆, dado que integran la gran familia etno-ling眉铆stica de los/as wich铆-hablantes. Sin embargo, desde hace d茅cadas, luchan en Argentina por el reconocimiento estatal y social de su identidad 茅tnica, distinta a la del pueblo wich铆, aunque eso no quita que sigan encontr谩ndose con ese y otros pueblos ind铆genas en las disputas por derechos que ven avasallados todos los pueblos. Particularmente, demandan que, en Salta, se modifique la Ley 7.121, para que se reconozcan los pueblos weenhayek, iogys, atacama, lule y tastil. El proyecto de modificaci贸n ten铆a media sanci贸n de Senadores en Salta, pero, luego, el debate fue bloqueado en la C谩mara de Diputados y se vencieron los plazos para su aprobaci贸n. Con ello, se perpet煤a la violencia de un Estado que se atribuye el poder de administrar y definir las identidades ind铆genas.

M贸nica Medina e Isa铆as Fern谩ndez, dos voces en nombre de muchas

鈥斅縃asta d贸nde llega el campo de soja respecto de la comunidad de ustedes?

鈥擬贸nica Medina: Yo creo que no hay ni 50 m. Es cerca de la comunidad, el campo pasa a la orilla. Y, ah铆, pasa el tractor. Cuando empiezan a fumigar, es un olor que no se lo aguanta. Hay ni帽os de un a帽o, de dos a帽os, reci茅n nacidos y respiran ese olor鈥 Y eso produce enfermedad tambi茅n. Es muy peligroso para los reci茅n nacidos que hay en la comunidad. Y est谩n cerca del campo las casas.

鈥驴Ha habido ni帽os con problemas?

鈥擬: S铆鈥 ya hubo chiquitos con problemas porque la mujer estaba embarazada y ten铆a dificultad, pero los m茅dicos no terminan de decir qu茅 consecuencia tiene y qu茅 ha tenido. Y ese es otro problema que tenemos aqu铆: la salud. 隆Aqu铆 hay mala atenci贸n en el Hospital de Tartagal, que est谩 a 5 kil贸metros! Hay veces que, si la mujer tiene una enfermedad, los m茅dicos no te dicen qu茅 es. M谩s bien, si uno los lleva, te dicen: no tiene nada, tiene que llevar en la casa nom谩s. Y la mujer se pone peor. Le ponen calmante nada m谩s y lo llevan a la casa. Cuando llam谩s a la ambulancia, esperas horas y el enfermo est谩 ah铆 a los gritos, y a veces no viene鈥 Esos son los dos problemas: la fumigaci贸n y la salud, la mala atenci贸n en el hospital.

鈥擸 con las fumigaciones, 驴ustedes hicieron reclamos?

鈥擬: 隆Hicimos tantos reclamos! Pero no tenemos respuestas, no hay nada. Y a veces uno se siente cansada. Ahora queremos hacer una caminata: salir de aqu铆, de la comunidad, y vamos hasta la plaza de Tartagal, y pasar por la Farmacia Monserrat, que es de la supuesta due帽a de este campo que est谩 alrededor y fumiga.

鈥斅縔 esa familia es la misma que hizo el intento de desalojo en 2014, que quiso sacar a la comunidad de este terreno en el cual est谩?

鈥擬: S铆. Ella. Nosotros, ese d铆a, nos despertamos a las 6 de la ma帽ana y la polic铆a ya estaba aqu铆. Estaba rodeada cada casa. Eran m谩s de 100 polic铆as. Vinieron, nos levantaron todo, sacaron a los chicos. Ha sido muy terrible eso. A la madre de Isa铆as, el cacique de la Comunidad Quebracho, le agarr贸 un paro, qued贸 inm贸vil. La llevamos al hospital y ellos no nos dieron ninguna respuesta. Y muri贸 cuando la trasladaban a Or谩n, no lleg贸 ah铆. Entonces, en medio del desalojo, hubo un velorio. Un dolor tremendo. Porque segu铆a ac谩 la polic铆a. Y, a los seis meses, tambi茅n falleci贸 la hija de ella, que estaba embarazada鈥 Y como nosotros estuvimos ah铆, a la orilla de la ruta, haciendo campamento, a ella le pic贸 una v铆bora.

Nosotros no nos hemos ido igual. Pese a todo, dijimos: 鈥淣o vamos a dejar esta lucha y vamos a recuperar este territorio鈥. Esa era la decisi贸n de todos nosotros, entonces seguimos esta lucha. Pero era una cosa鈥 hasta la Justicia estaba comprada ah铆鈥 la polic铆a. Y, hasta ahora, sigue eso.

鈥擨sa铆as Fern谩ndez: S铆, estuvimos a la orilla de la ruta dos meses, en 2014. En ese momento, la polic铆a se retir贸 y nosotros volvimos aqu铆, a la tierra, salimos de la orilla de la ruta, nos instalamos otra vez aqu铆. Y, hasta ahora, sigue esta lucha.

鈥擬: Hace poco, nos avisaron que otra vez esta persona que reclama las tierras iba a pedir a la polic铆a que venga a desalojarnos. Entonces, ahora estamos atentos. Es una cosa muy tremenda, que seguimos en esta lucha.

鈥斅縔 ustedes tienen ac谩 relevamiento del INAI, de estos territorios?

鈥擬: S铆, tenemos relevamiento, tenemos la carpeta t茅cnica. Pero ni aun as铆 no se respeta. Cuando est谩 el relevamiento, la Ley 26.160 dice que no se puede desalojar a la comunidad una vez que fue relevada y que se cuenta con la carpeta t茅cnica aprobada por el INAI. Pero, ac谩, esta familia hizo que unos hombres vengan a alambrar la mitad de este territorio donde estamos las dos comunidades, desde la ruta y hacia atr谩s, hacia el cauce del r铆o Tartagal.

鈥斅緾u谩ntas hect谩reas son el territorio de las dos comunidades?

鈥擨: Son 95 hect谩reas que est谩n en el relevamiento.

鈥擬: Es esta comunidad Quebracho y O Ka Pukie, desde el campo de soja que est谩 a la izquierda hasta la pista de aterrizaje que hay en la ruta 86 y desde la ruta 86 hasta el r铆o Tartagal.

Y ellos quer铆an alambrar y desmontar este territorio鈥 ellos y nosotros no lo permitimos, los sacamos a esos hombres. Ellos pusieron los postes de noche y nosotros, entonces, los sacamos al d铆a siguiente y los tiramos ah铆 nom谩s. Y les dijimos que no se puede alambrar, porque este es territorio de nosotros ya. Pasaron dos o tres d铆as, y otra vez pusieron el alambre y los postes ellos, de noche. Y otra vez sacamos los postes y enrollamos los alambres.Adem谩s, hay un aeroclub ac谩 cerca, que re煤ne a empresarios del agronegocio que tambi茅n quieren ampliar sus zonas.

Y est谩bamos en todo eso y, un d铆a, apareci贸 un hombre de ah铆, con una camioneta a toda velocidad. Y gritaba: 鈥溌縌u茅 hacen ustedes? 隆Eso lo puse yo!鈥. Y nosotros le dijimos: 鈥淓sto es territorio de nosotros, vos no pod茅s venir a alambrar. Si pon茅s el alambrado, es como que ustedes nos est谩n encerrando鈥 . Y ah铆 el hombre casi atropell贸 a una mujer con su camioneta. Y despu茅s se fue y volvi贸, y sac贸 un arma, entonces le apunt贸 a Isa铆as. Dice: 鈥淎 vos te conozco, a vos te voy a seguir y te voy a matar鈥. Isa铆as dice: 鈥淏ueno, si me quer茅s matar, ac谩 estoy, pero vos no pod茅s venir a alambrar el territorio que es de nosotros鈥. Y el hombre dice: 鈥淯stedes no tienen territorio, son manga de indios que no sirven para mierda, vagos de mierda, chiretes sucios鈥. Y ah铆 dispar贸 un tiro y le err贸 a la cabeza de Isa铆as.

隆Y ah铆 nos pegamos un susto! Entonces, el padre de Isa铆as agarr贸 un palo y lo tir贸 a la camioneta, pero el hombre arranc贸 la camioneta y con todo se fue. Y, bueno, nosotros quisimos seguirla, pero no quisimos hacer l铆o. Si ellos nos quieren ensuciar, nosotros no vamos a hacer lo mismo que ellos. Lo vamos a hacer por ley, como dicen los blancos, que siempre hay una ley. Entonces, nosotros tenemos que hacerla valer. Pero si este hombre le llegaba a pegar el tiro a Isa铆as鈥 ah铆 la gente iba a saltar. Se vino cantidad de gente de las otras comunidades del kil贸metro 6. Pero esta gente empresaria no tiene miedo. 驴Por qu茅 no tiene miedo? La pol铆tica la protege, la cubre.

鈥斅縔 en qu茅 situaci贸n est谩 la cuesti贸n legal del tema del territorio de ustedes ahora?

鈥擠esde la Radio La Voz Ind铆gena, nos ayudan para que las abogadas que trabajan con ellos nos acompa帽en en eso鈥 Se inici贸 un juicio y se estableci贸 que hab铆a que haber una mediaci贸n. Y nos dijeron que nosotros no ten铆amos hacer nada en el territorio: no ten铆amos que hacer sembrado de verduras, no ten铆amos que sembrar nada ni modificar. Y nosotros cumplimos esa parte, pero, en cambio, ellos s铆 vinieron a sembrar, a fumigar. Pero nosotros despu茅s salimos y paramos la m谩quina para que no siembre y para que no fumiguen. Nos paramos nosotros al frente de la m谩quina鈥 脡ramos cuatro: yo, mi hijo, el changuito de enfrente y el hijo de la Nancy. Y no quer铆a parar la m谩quina. Agarramos varillas, piedra, si no para la m谩quina y nos quiere atropellar, le tiramos eso. Se par贸 cerca de nosotros y nos larg贸 todo el veneno, con nosotros ah铆 nom谩s, sin tapaboca ni nada鈥 Era un olor terrible.Y el chofer baj贸 y dice: 鈥淵o no s茅 nada, a m铆 me mandaron nom谩s, pero, si es as铆, nosotros nos vamos鈥. Y se fueron. Nosotros los seguimos hasta el port贸n para ver que se fueran. Y cuando nosotros vinimos a casa, era insoportable el dolor de cabeza, empezamos a vomitar. Todo por el veneno ese.

鈥斅縔 es la misma empresa la que tiene los campos y fumiga, y que los quiere sacar de ac谩 para sembrar soja en estas 95 hect谩reas?

鈥擬: S铆, es la misma empresaria. Nosotros hemos vivido siempre en el monte. Como Pueblo Weenhayek, siempre hemos existido y vivido en el monte, aunque nos fueron corriendo. Y nosotros mezquinamos el monte porque ac谩 siempre hay medicinales en este monte. Cuando los m茅dicos dicen: 鈥淣o podemos hacer nada鈥, entonces ah铆 nosotros sabemos c贸mo curar, sacamos las medicinas del monte. Para hacer artesan铆a ya queda poco, porque han desmontado y sacado mucho. Ya para sacar hilos de chaguar hay que ir mucho m谩s lejos. No hay ya cedro ni yuch谩n鈥

鈥斅縔 cu谩ntas son las comunidades que est谩n peleando por este territorio?

鈥擬: Son Quebracho y O Ka Pukie, pero ahora se est谩n levantado otras comunidades que est谩n ac谩, frente del campo de esta gente. Y cuando fumigan y viene el viento, el olor va todo para all谩. Todos los caciques firmaron un acta diciendo que no se puede fumigar sobre la gente, que basta de fumigaci贸n. Son como 15 caciques que firmaron. Eso se present贸 ac谩 en la Ciudad Judicial en Tartagal. Pero parece que no hay resultado. Porque el viernes ya vinieron otra vez a fumigar.

鈥斅縔 en cu谩nto al reconocimiento como Pueblo Weenhayek?

鈥擨: Y, a la vez, nosotros estamos luchando por que nos reconozcan como Pueblo Weenhayek aqu铆. Que cambie la Ley del aborigen de Salta y reconozcan que hay m谩s pueblos, que tengamos participaci贸n y reconocimiento.

鈥擬: Siempre hemos existido como pueblo, no es de ayer, no es de anteayer鈥 siempre hemos existido. Nosotros hemos hecho marcha desde aqu铆 hasta Salta para pedir que se nos reconozca. Pero el Estado no quiere, porque tienen miedo que surjan muchos otros pueblos pidiendo ser reconocidos. Y los van a tener que reconocer, porque ellos han negado que hay tantos pueblos.

鈥擨: El Pueblo Weenhayek hace mucho tiempo que ven铆an luchando. Los primeros caciques, que ya no est谩 ninguno. El coordinador general, que falleci贸 en 2019 por COVID. Despu茅s, otros caciques weenhayek, que falleci贸 tambi茅n por tema de esto, COVID. Y, bueno, esos caciques han sido muy luchadores tambi茅n del reconocimiento del pueblo. Y, por ah铆, en la 茅poca del gobernador Juan Carlos Romero, quiz谩s m谩s鈥 ya los hermanos ven铆an luchando por tema de reconocimiento. Despu茅s, viene Urtubey que asume como gobernador y todo ese proceso ha sido como estamos viviendo ahora. O sea, no cambia nada directamente. El Pueblo Weenhayek nunca han tenido posibilidad de hablar con funcionarios o si hablamos del IPIS, asuntos ind铆genas, en ning煤n momento hemos sentado con ellos, de dialogar o, por lo menos, entrar a un acuerdo鈥 Solamente hay trabas, hay discriminaci贸n.

鈥斅縔 qu茅 quiere decir鈥 no s茅 si tiene traducci贸n, pero qu茅 significar铆a en castellano la palabra weenhayek?

鈥擨: S铆鈥 weenhayek quiere decir 鈥減ueblo diferente鈥. Eso.

鈥擟uando ustedes dicen diferente, 驴a qu茅 se refieren?

鈥擨: A los criollos, al europeo, al ingl茅s, al espa帽ol.

鈥斅縀se nombre viene de los ancianos?

鈥擨: S铆. Nosotros, cuando 茅ramos chiquitos, viv铆amos cerca del r铆o. En el Pilcomayo. Tom谩bamos agua del r铆o, pesc谩bamos. Yo me acuerdo de que 茅ramos comunidad bien escondida. Bien en el medio del monte. Y la gente tomaba del r铆o, com铆an miel, ma铆z, anco, poroto. Esa era la vida. Hasta los 12, 13 a帽os. Y ha llegado un misionero ah铆 donde est谩bamos nosotros. Y mi abuela era curandera. Y ella era que guiaba a la comunidad a la par del cacique, del niyat. Y ella sab铆a todos los tiempos鈥 qu茅 va a suceder, ella siempre advierte eso. Si el due帽o del monte le mezquina鈥 todo sab铆a. Eso era muy lindo para m铆.