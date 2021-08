–

De parte de Paco Salud August 27, 2021 99 puntos de vista





LAS TRES

ROSAS DEL SALITRE

Cuando

sacaron de su casa a Julia Lafora, la maestra de Triana, era de madrugada,

apenas tuvo tiempo de vestirse, se quit贸 el camis贸n en presencia de los

falangistas que la custodiaban, para ponerse el vestido negro de luto por su

marido fusilado dos d铆as antes. Afuera, dentro del lujoso veh铆culo donde la

introdujeron, dos mujeres m谩s que lloraban, ambas con la cara ensangrentada por

los golpes de los requet茅s.

El auto enfil贸 directo hacia el

sureste de la isla, entrando por una carretera de tierra hacia la Playa de

Melenara en Telde, all铆 esperaban varios miembros de la guardia civil y del

ej茅rcito de tierra, algunas caras conocidas de la oligarqu铆a isle帽a, un

empresario tabaquero, el hijo del conde, un terrateniente del sur de origen

ingl茅s, propietario de gran parte de la industria del tomate.

Las mujeres fueron sacadas a la

fuerza de los coches, Julia fue la 煤ltima, las dos chicas era Josefa Rodr铆guez

del barrio de La Isleta, 25 a帽os, sindicalista tabaquera de la CNT, Dolores Zapata,

22 a帽os, madrile帽a y trabajadora contratada en la Federaci贸n Obrera, se

encargaba de la tramitaci贸n de las denuncias contra los empresarios por abusos

y explotaci贸n laboral.

Ya junto a la explanada previa a

la playa los hombres con correajes empezaron a insultarlas, a llamarlas

鈥減utas鈥, 鈥渁squerosas鈥, 鈥渢ortilleras鈥, 鈥済uarras鈥濃 Julia solo pensaba en su

marido asesinado, su mente no era capaz de asimilar aquel momento tan terrible,

todo se le iba en el recuerdo de los buenos momentos en la consulta del 鈥渕茅dico

de los pobres鈥 que tanto amaba, el joven licenciado en Madrid, que hab铆a

dedicado gran parte de su carrera a atender en su humilde despacho a la gente

necesitada sin cobrarles nada 鈥溌縌uiz谩 ese fue el motivo de su condena a

muerte?鈥 se preguntaba, no entend铆a tanta crueldad, ese odio at谩vico contra

ellas, contra todo lo que representaban al ser mujeres formadas, comprometidas,

cultas, antifascistas, republicanas y defensoras de los derechos de su g茅nero,

de su clase.

Un guardia civil con un parche en

el ojo se acerc贸 a las mujeres y les rompi贸 los vestidos a la altura del pecho,

quedaron semi desnudas entre los gritos de unos 40 hombres ebrios y desatados.

El seminarista Juan Jos茅 Sams贸, se encarg贸 de raparlas con unas tijeras una a

una, sus cabelleras ca铆an al suelo entre las burlas del grupo de fascistas:

鈥溌贸llatelas Cabrera!鈥, dijo uno de los requet茅s, el m谩s joven del grupo, el

viejo capataz Froil谩n Cabrera no respondi贸, prefiri贸 golpear a Dolores con la

culata del fusil, que cay贸 al suelo semiinconsciente, subirle la falda a Josefa

para burla general de la soldadesca.

Las mujeres arrodilladas,

abrazadas en aquel suelo repleto de piedras y arena, humilladas, temblando de

miedo, protegi茅ndose unas a otras con sus cuerpos de las agresiones verbales, de

los escupitajos de algunos, de las patadas y golpes de aquellas caras

conocidas, de hombres que hab铆an visto alguna vez en las calles, en sus

trabajos, en los bailes y fiestas de los pueblos, varones de los que nunca

imaginar铆an un comportamiento tan atroz, tan violento contra mujeres que no

hab铆an cometido ning煤n delito, solo defender la libertad, la democracia, un

mundo mejor para el pueblo canario, para la gente m谩s desfavorecida de unas

islas sometidas a la esclavitud, a los caprichos del caciquismo ancestral, el

que junto a la Iglesia Cat贸lica, durante cientos de a帽os, hab铆a sometido a todo

un pueblo a vejaciones y abusos indescriptibles.

Despu茅s de varias horas algunos

soldados por orden de capit谩n Morera rodearon a las mujeres que ya casi

desnudas iban a ser violadas por todo el grupo de hombres, los vecinos se

hab铆an soliviantado por el esc谩ndalo, hab铆a gente asomada en las lomas vecinas,

luces encendidas en los peque帽os poblados de apareceros, los organizadores del

linchamiento m煤ltiple decidieron por seguridad que hab铆a que llevarse de all铆 a

las tres mujeres.

Las metieron en uno de los coches

ante la indignaci贸n de la enfervorizada multitud de fascistas, varios mandos de

la guardia civil discut铆an a gritos medio borrachos con los dirigentes de Falange,

en medio del caos las sacaron hacia la carretera del sur a un destino

desconocido, las mujeres no se hab铆an hablado entre ellas hasta ese momento de

silencio entre el ruido del viejo motor, al o铆do, Julia, le dio a Josefa: 鈥淢i

ni帽a nos sacan del infierno, pero nos llevan a otro. No digas nada te hagan lo

que te hagan, no reveles los nombres, ni las direcciones de los camaradas鈥.

Las tres mujeres tuvieron un

final misterioso, no se supo m谩s de ellas, a煤n se les recuerda en la memoria

colectiva de la lucha por la justicia, la ternura y la dignidad. En el exilio

de la Francia ocupada por los nazis, Roberto Mac铆as, nombraba el caso de las

鈥淭res rosas del mar鈥 en las reuniones clandestinas de la resistencia en los

pisos francos de Par铆s. Era hermano de Dolores, sali贸 de Gran Canaria en agosto

del 36 hacia 脕frica en un barco de pesca, nunca pudo olvidar aquellos sucesos

ocultos de forma premeditada hasta la actualidad, cada 19 de septiembre antes

de morir se iba con sus hijas y nietos esa noche a la playa de Melenara, all铆

pasaban un rato de charla escuchando como romp铆an las olas, mientras echaba al

mar en silencio las tres flores rojas.

(*) Relato publicado en el libro

芦Tormenta en la memoria禄 de Francisco Gonz谩lez Tejera. (Agosto de 2015).

https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/memoria-historica/17/04/2019/las-tres-rosas-del-salitre/