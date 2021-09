–

Justificaci贸n

Francisco Ferrer y Guardia, es sin duda alguna, la m谩s conocida de todas las v铆ctimas que provoc贸 la llamada Semana Tr谩gica de 1909. Jornadas en las que se vio incriminado por lo que era y por lo que representaba, resultando al final v铆ctima propicia de un sistema pol铆tico y judicial caduco y muy cuestionado que acab贸 convirti茅ndolo involuntariamente en un m谩rtir de sus ideas, y a su vez sobreviviendo su memoria como pedagogo o como s铆mbolo de referencia del librepensamiento.

Ferrer, fue sin duda, un personaje poli茅drico, y transcurridos m谩s de 100 a帽os de su desaparici贸n, es bueno aproximarse a algunas de sus facetas, y para ello nada mejor que su testamento, o las 煤ltimas horas que pas贸 sobre la tierra, para poder apreciar con ambos elementos el balance que 茅l mismo hace obligado de su agitada vida 铆ntima o de sus logros econ贸micos, destacando muy en particular su brava y fr铆a actitud personal frente a la muerte. Y en ambos casos con papeles por medio.

As铆, tal como recogi贸 el periodista Santiago Tar铆n en un art铆culo publicado en La Vanguardia[1] con motivo de una exposici贸n que hab铆a organizado el Colegio de Notarios de Catalu帽a con los testamentos redactados por conocidos personajes hist贸ricos, que seg煤n 茅l permitian conocer cu谩les hab铆an sido sus 煤ltimas voluntades. Explicando en su trabajo, por ejemplo, que Enric Prat de la Riba, dej贸 bien clara su preocupaci贸n ante el bienestar de sus hijos, si estos llegaban; mientras que el caso de Francesc Ferrer i Gu脿rdia emple贸 sus 煤ltimas horas para dejar escrita, seg煤n Tar铆n, una emotiva declaraci贸n de inocencia. Explicaci贸n 煤ltima que a nuestro entender, qued贸 corta ante el contenido del resto del documento.

Y por lo mismo, se preguntaba Tar铆n, de forma ret贸rica, al respecto de Ferrer: 鈥溌緾贸mo ponerse en la piel de alguien que sabe que va a ser ejecutado, en la certeza que en poco tiempo las balas segar谩n su vida?鈥. Punto seguido recog铆a en su trabajo unas palabras que encabezaban el testamento de Ferrer y Guardia, con las que Ferrer vaticinaba, algo que nunca se cumpli贸 por parte del estado, declarar su inocencia. Como tampoco se ha cumplido su petici贸n de que no se realizaran actos p煤blicos en su memoria.

鈥Protesto ante todo, con toda la energ铆a posible, por el inesperado del castigo que se me ha impuesto, declarando que estoy convencid铆simo de que antes de muy poco tiempo ser谩 p煤blicamente reconocida mi inocencia. Deseo que en ninguna ocasi贸n, ni pr贸xima ni lejana, ni por uno ni por otro motivo, se hagan manifestaciones de car谩cter religioso o pol铆tico ante los restos m铆os, porque considero que el tiempo que se emplea ocup谩ndose de los muertos mejor ser铆a destinarlo a mejorar la condici贸n en que viven los vivos, teniendo gran necesidad de ello casi todos los hombres鈥.[2]

Aquel testamento de Ferrer, expuesto en la exposici贸n, abarcaba 16 p谩ginas, que siguiendo la costumbre de la 茅poca, estaban escritas a mano, constando al final que el testamento se rubric贸 por Ferrer a las cuatro y media de la madrugada del mismo 13 de octubre de 1909. Horas despu茅s, Ferrer se pon铆a frente al pelot贸n de fusilamiento en el foso de Santa Am脿lia, en el castillo de Montjuic, siendo uno de los cinco ajusticiados por las autoridades, incluido un deficiente mental, en represalia por la Semana Tr脿gica, en la que en realidad no particip贸, ni dio orden alguna a nadie.

El caso provoc贸 un gran esc谩ndalo internacional, con campa帽as de todo tipo que ped铆an la revocaci贸n del consejo de guerra, pero el Gobierno de la 茅poca hizo o铆dos sordos a las demandas, llegando a la iniquidad de que las cartas escritas por Ferrer a sus deudos en sus 煤ltimas horas, en un acto de mezquindad, no fueron entregadas a sus legitimos destinatarios, sino al capit谩n general de la 4陋 regi贸n militar, el general Luis de Santiago, de mano del general jefe de estado mayor de la Capitan铆a General de Barcelona, asunto que se destap贸 al reclamarlas por escrito su compa帽era Soledad Villafranca.[3]

Las 煤ltimas horas de Ferrer y Guardia

A 煤ltima hora de la tarde del d铆a 12 de octubre de 1909, el juez instructor de la causa, el comandante Valerio Rasso Negrini, junto con su secretario el cabo Jos茅 Gand铆a, tuvo la ingrata labor de leerle en persona a Ferrer y Guardia, en el despacho del gobernador del castillo de Montjuic, donde lo hab铆an trasladado el d铆a antes, su sentencia de muerte, y punto seguido el preso entr贸 en capilla, desconoci茅ndose si fue encerrado en la capilla del propio castillo o en una celda habilitada para aquellos menesteres.

Los testimonios de aquellas 煤ltimas horas hablan de la actitud serena demostrada en todo momento por Ferrer y Guardia, o de la firmeza con que rechaz贸, de forma cordial pero categ贸rica, la compa帽铆a del capell谩n del castillo, Eloy Hern谩ndez, poniendo Ferrer 茅nfasis en su laicidad. Pero sus carceleros, forzados por el capell谩n no retiraron los s铆mbolos religiosos de la celda.

Ferrer parec铆a consciente de la resonacia que hab铆an tenido su encarcelamiento y la correspondiente condena, teniendo en cuenta que todo hab铆a tenido lugar tres a帽os antes, y por lo mismo confiaba que el gobierno finalmente se inclinar铆a, impelido por las circunstancias, a la condonaci贸n de su condena. Pero a medida de que pasaban las horas, la espezanza del indulto se desvanec铆a.

Y fue entonces, ante la certeza de lo inevitable, que sobre las ocho de la tarde, y despu茅s de pedir unos folios, que de forma diligente le proporcion贸 el comandante secretario Dionisio Terol Orozco, empez贸 a escribir cartas a sus 铆ntimos y de paso pidi贸 poner en orden sus asuntos, momento en que el capell谩n se retir贸, no sin antes informar a Ferrer que cada media hora volver铆a, no fuera el caso que en el int茅rvalo hubiera cambiado de idea.

Antes de que solicitara esto ultimo a sus guardianes, pues se trataba de llamar a un notario para dictar sus 煤ltimas voluntades, el capit谩n general hab铆a dado instrucciones para que se facilitase al condenado poder testar su voluntad, y pidiendo lo mismo Ferrer solicit贸 la asistencia del notario Jose Sorribas, que aunque no consta, debi贸 rechazar su petici贸n, ya que finalmente acudi贸 a Montjuic para asistirlo el notario Ricard Permanyer Ayats, en aquel momento, decano del Colegio de Notarios de Barcelona, que lo acompa帽ara durante horas, Teniendo en cuenta que Permanyer formaba parte de una familia de marcado car谩cter conservador, mon谩rquico y cat贸lico ferviente,[4] pero que en su caso hab铆a sido requerido por el gobernador de la plaza, el general Francisco Parga. Permanyer lleg贸 al castillo sobre las diez y media de la noche, y su estancia se prolong贸 en la fortaleza m谩s de seis horas y media.[5]

En los intermedios, visitaron a Ferrer el capit谩n ayudante del gobernador militar, el se帽or Parga, y varios jefes y oficiales del Regimiento de la Constituci贸n que en aquel momento formaban parte de la guardia el castillo, con los que convers贸 largo rato, y sin m谩s problemas.

Sobre las 11 de la noche apareci贸 una visita inesperada en la celda de Ferrer, en su caso un jesuita apellidado Domenech, al que acompa帽aba el presidente de la Cofradia de los Virgen de los Desesperados, situaba en la plaza del Pi, que asist铆an a los condenados a muerte, como era su caso. Domenech antes se hab铆a entrevistado con el capell谩n del castillo Eloy Hern谩ndez, y al enterarse que no hab铆a recibido los 鈥減ertinentes鈥 servicios espirituales, se ofreci贸 voluntario con la intenci贸n de que adjurara de sus creencias.

La entrevista fue brev铆sima, y ante la nueva negativa de Ferrer, el jesuita le hizo saber que el obispo Juan Jos茅 Laguarda estaba dispuesto a recibir su confesi贸n, y ante la nueva negativa de Ferrer, el religioso abandon贸 la celda. Al poco tiempo apareci贸 por la estancia el oficial que mandar铆a el piquete pocas horas despu茅s, con el que departi贸 unos minutos agradeciendole Ferrer el detalle.[6]

En aquella misma hora de la noche se hab铆a comunicado en los cuarteles de Barcelona que las fuerzas previstas estuvieran preparadas para subir a Montjuic. La misma orden se reparti贸 entre los jefes y oficiales que pernoctaban en sus domicilos particulares, horas m谩s tarde, y poco a poco, de madrugada, fueron llegando los convocados al acto.

Cuando el notario empez贸 a redactar el testamento, y pese a que 茅ste cuenta con las cl谩usulas normales y habituales, empezaba de forma an贸mala con una declaraci贸n de principios, algo nada habitual, entre los cuales Ferrer reafirma su inocencia de los cargos que le hab铆an imputado, o solicitando que nunca se hicieran actos ante sus restos de car谩cter religioso o pol铆tico: 鈥Deseo que en ninguna ocasi贸n ni pr贸xima ni lejana, ni por uno ni otro motivo, se hagan manifestaciones de car谩cter religioso o pol铆tico ante los restos mios, porque considero que el tiempo que se emplea ocup谩ndose de los muertos ser铆a mejor destinarlo a mejorar la condici贸n en que viven los vivos鈥︹.

De igual forma y fiel a sus creencias, Ferrer rechaza explicitamente que a su muerte se realizara cualquier tipo de rito funerario, y por lo mismo lamentaba que su cuerpo no pudiera ser incinerado. Deseo 煤ltimo de Ferrer que guardaba sinton铆a con las corrientes higienistas de la 茅poca, asumidas entre determinados sectores anarquistas, o por los socialistas y librepensadores, pero condenadas de forma rotunda por la conservadora iglesia espa帽ola, que dominaba con mano de hierro las costumbres:

鈥En cuanto a mis restos, deploro que no exista horno crematorio en esta ciudad, como los hay en Mil谩n, Par铆s y tantas otras, pues habr铆a pedido que en 茅l fueran incinerados, haciendo votos para que en tiempo no lejano desaparezcan los cementerios todos en bien de la higiene, siendo reemplazados por hornos crematorios o por otro sistema que permita mejor a煤n la r谩pida destrucci贸n de los cad谩veres鈥.

En 茅ste punto concreto la voluntad de Ferrer no solo no se cumpli贸 sino que una vez ejecutada la sentencia, Ferrer fue enterrado en el cementerio del sud-oeste, m谩s conocido como el de Montjuic, 鈥渟iendo enterrado en la fosa com煤n del recinto libre del citado Cementerio, y en atenci贸n a manifestaci贸n del Capell谩n del castillo de Montjuic, D. Eloy Hern谩ndez de haber muerto impenitente鈥[7]. Es decir, en tierra 鈥渘o santa鈥. Ceremonia que se repetir谩 en el caso concreto de Ferm铆n Gal谩n, el h茅roe de Jaca, que fusilado en diciembre de 1930, fue enterrado en el cementerio de Huesca, en un espacio similar, donde en la actualidad contin煤a inhumado.

Ferrer tambi茅n hizo una declaraci贸n de principios en una disquisici贸n sobre lo que era para 茅l ef铆mero y lo que era perdurable: 鈥渟olamente los hechos, sean de quien sean, se han de estudiar, ensalzar o vitupear鈥. [8]

鈥Deseo tambi茅n que mis amigos hablen poco o nada de mi, porque se crean 铆dolos cuando se ensalza a los hombres, lo que es un gran mal para el porvenir humano. Solamente los hechos, sean de quien sean, se han de estudiar, ensalzar o vituperar, alab谩ndolos para que se imiten cuando parecen redundar al bien com煤n, o critic谩ndolos para que no se repitan si se consideran nocivos al bienestar general鈥.

Estableciendo seguidamente una serie de disposiciones que mostraban sus inquietudes ideol贸gicas o sus afectos personales, pero en primer lugar, siendo respetuoso con sus propios acreedores. 鈥Quiero que mis deudas sean pagadas, acreditada que sea la verdad del hecho y sin tr谩mite alguno judicial鈥.

Por otra parte, la escuela que hab铆a sido clausurada hac铆a tres a帽os, estaba abatida, mientras que de la obra tangible de Ferrer quedaba la editorial Publicaciones de la Escuela Moderna, por ello intent贸 asegurar el futuro de la misma. En el aspecto personal, asegur贸 de igual modo el futuro de su compa帽era, Soledad Villafranca, mostrando de forma palpable que el destino de su compa帽era constitu铆a para 茅l una de sus preocupaciones b谩sicas.

De ah铆 que nombrar谩 como albaceas testamentarios a dos personas, muy pr贸ximas ideologicamente, en su caso a William Heaford, residente en Gran Breta帽a, y a Cristobal Litr谩n Canet, publicista y escritor anarquista que hab铆a sido miembro de la Junta Promotora de la Escuela Moderna y su secretario personal:

鈥Nombro albaceas de 茅ste mi Testamento, y contadores y liquidadores, seg煤n lo que luego dispondr茅, a Don Cristobal Litr谩n, residente en la actualidad en Teruel, Paseador del Ferial, n煤mero diez y seis y a Don William Heaford residente en Inglaterra, condado o departamento de Surrey, poblaci贸n de Thorton Heath, calle Mersham Road, n煤mero 29 – A. d谩ndoles juntos y a solas pleno poder y facultad para que cumplan y ejecuten todo cuanto por mi hallaren dispuesto y ordenado鈥

En t茅rminos econ贸micos, Ferrer dejaba una importante herencia 鈥揹ineros, inmuebles, fincas, acciones y editorial, la cual era dificil de evaluar como activo econ贸mico- y las disposiciones que adopt贸 dejan entrever un cierto discurso contradictorio al respecto del derecho a la propiedad individual en su transmisi贸n, lo que no era precisamente una novedad. Ya que a帽os antes, en 1901, en nombre de la escuela laica, Ferrer hab铆a aceptado la herencia de Ernestine Meuni猫, pero al a帽o siguiente se hab铆a permitido un razonado alegato en contra del concepto burgu茅s de la herencia, haciendo renuncia, ante notario, a la leg铆tima que hab铆a heredado de su padre, con los siguientes argumentos:

鈥Que estimando el compareciente, dadas las ideas que convencionalmente profesa y tiene arraigadas en su conciencia, que por ley natural no tiene raz贸n de ser ni puede admitirse en forma alguna la sucesi贸n de bienes, sea cual fuera la persona de quien estos provienen鈥 en su virtud no acepta el expresado legado ligitimario al que renuncia tambi茅n otro derecho que pudiera corresponderle en los bienes del propio padre鈥.[9]

Por lo que hac铆a a sus bienes, las disposiciones testamentarias de Ferrer pueden parecer sorprendentes, pero en el fondo no son m谩s que el fiel reflejo de sus afectos m谩s cercanos. A sus tres hijas vivas (Trinidad, Paz y Sol), nacidas de su matrimonio con Teresa Sanmart铆, nada m谩s les dejaba la leg铆tima, pero rog谩ndoles que no la reclamasen con el argumento de que 茅l consideraba que moralmente no les correspond铆a, ya que su patrimonio era fruto de la herencia recibida de Ernestine Meuni猫, con la cual, insist铆a, hab铆a acordado que aquella herencia 煤nicamente servir铆a para la propagaci贸n de sus ideas. A su hijo nacido de su relaci贸n con Leopoldine Bonard, llamado Riego, que no estaba reconocido legalmente, no le legaba nada.

鈥Lego la cantidad de seis mil pesetas a mis tres hijas Trinidad, Paz y Sol, en pago de sus derechos legitimarios que por ministerio de la Ley forzosamente he de reconocerles. Pero suplico a mis dichas hijas que no reclamen ni la expresada suma ni nada m谩s en concepto de suplemento de leg铆tima, pues no han de olvidar todo cuanto les vengo diciendo y escribiendo desde que me posesion茅 de la herencia de Do帽a Ernestine Meuni猫, de que no han de contar nunca con dicha herencia, pues fu茅 convenio verbalmente hecho con la referida Se帽ora, que sus bienes no deber铆an servir m谩s que para el asunto a que yo lo destinaba, es decir, para propagar mis ideas seg煤n y como yo lo entendiere. Por lo tanto, ruego a mis dichas hijas, que no pongan impedimento alguno al cumplimiento de lo que yo dispongo en este mi Testamento. Y protesto en este acto, una vez m谩s, de las versiones que se han dado atribuy茅ndoseme abuso de confianza en la adquisici贸n y empleo de los bienes heredados de la Se帽ora Meuni猫鈥.

Por otra parte, una de las preocupaciones principales de Ferrer era asegurar el futuro de Soledad Villafranca Los Arcos, la compa帽era con la que hab铆a convivido en los 煤ltimos a帽os, as铆 le legaba un n煤mero importante de acciones, el derecho de estancia en la vivienda que ambos hab铆an ocupado en la finca Mas Germinal, el mobiliario y el ajuar de la residencia, e incluido el piano.

鈥Lego a Do帽a Soledad Villafranca y Los Arcos residente hoy en Teruel, Paseador del Ferial n煤mero diez y seis cuarenta acciones de la Sociedad An贸nima, con domicilio en esta ciudad, denominada “Fomento de Obras y Construcciones”. Y declaro que estas cuarenta acciones legadas a la Se帽ora Villafranca, son aparte o adem谩s de las sesenta de dicha Compa帽铆a, que tambi茅n le lego, formando cien en conjunto, de las quinientas de las referidas acciones que existen y se encontrar谩n en la caja o departamento que tengo alquilado en la Sociedad “Cr茅dit Lyonnais” de Par铆s, Boulevard des Italiens; cuales sesenta acciones forman un rollo con r贸tulo que dice “Para Soledad“.

鈥Lego adem谩s a la nombrada Do帽a Soledad Villafranca, todo el mobiliario y ajuar que existe en el piso que con ella ocup谩bamos de la casa que existe en la finca llamada “Mas Germinal” sita en el t茅rmino de Mongat, y el piano que se encuentra en los bajos de dicha casa鈥.

鈥淔inalmente lego a la propia Do帽a Soledad Villafranca, el derecho de uso y habitaci贸n del mencionado piso que, seg煤n he dicho ocup谩bamos en la casa “Mas Germinal”, por durante toda su vida鈥.

A su amigo y compa帽ero en 鈥渓as ideas鈥 Lorenzo Portet Tubau, en aquel momento residente en Liverpool, le dejaba la parte m谩s importante de la herencia, tanto simb贸lica como material: la editorial Publicaciones de la Escuela Moderna y parte de los bienes, entre los cuales hab铆a la casa de Par铆s.

鈥淟ego a Don Lorenzo Portet, habitante actualmente en Liverpool (Inglaterra), Barrington Road, n煤mero nueve, los bienes siguientes: Primero: La casa editorial, esto es, todas sus existencias y el conjunto de derechos y obligaciones que la integran, que tengo establecida en esta ciudad, calle de Las Cortes, n煤mero quinientos noventa y seis, denominada “Publicaciones de la Escuela Moderna”.- Segundo: Las trescientas acciones de la Sociedad, “Fomento de Obras y Construcciones” que tengo pignoradas en la Sucursal del Banco de Espa帽a de esta ciudad, en garant铆a de un pr茅stamo de capital m谩ximo noventa mil pesetas del cual se han utilizado unas setenta mil pesetas aproximadamente, de manera que el legatario adquirir谩 las trescientas acciones si devuelve la cantidad prestada, o bien el remanente de dicha garant铆a si el Banco debiese realizarla o hacerla efectiva por no devolverse aquella suma.- Tercero: La casa que poseo en Par铆s (Francia) Rue des Petites Ecuries, n煤mero once, la cual est谩 hipotecada en garant铆a de dos pr茅stamos, uno de trescientos veinticinco mil francos, cuyos intereses deber谩 pagar el legatario en la forma estipulada en los respectivos contratos. Cuarto: Trescientas acciones de la repetida sociedad “Fomento de Obras y Construcciones” de las que, conforme he manifestado, existen en la Caja que tengo alquilada en el “Credit Lyonnais” de Paris.- Quinto: Cuatrocientas treinta y dos acciones de la Sociedad “Catalana General de Cr茅dito” domiciliada en esta ciudad, que se encuentran igualmente en la Caja del “Credit Lyonnais” de Par铆s.鈥

Dentro del testamento Ferrer tambi茅n daba consejos pr谩cticos y directrices a Portet, sobre la l铆nea ideol贸gica que tendr铆a que seguir la editorial, del mismo modo que tambi茅n deleg贸 en Portet el que se hiciera cargo de todos los gastos inherentes a su sucesi贸n, y consciente del valor material que le transmit铆a, le encarg贸 tambi茅n que velara en t茅rminos econ贸micos, de su familia y socorrerla si hacia al caso.

鈥Encargo al legatario Don Lorenzo Portet, que si en alguna ocasi贸n, por desgracias que sufrieren o por cualquier circunstancia eventual, viese en alguna necesidad a mis hijas, a la familia de mi hermano Jos茅, o a Do帽a Soledad Villafranca o al ni帽o llamado Leopoldo Bonnard, conocido por Riego, les socorra y atienda seg煤n su prudencia y buen criterio; declarando, en cuanto a mis hijas, que la 煤nica que de momento pueda encontrarse en los casos previstos, de merecer algun auxilio, es la Trinidad, pobre desgraciada, que vive en Paris, Rue Belgrand, n煤mero sesenta, pues las otras dos tienen ya sus medios de vivir en la conformidad que ellas lo entienden y que no son, ni de mucho, conformes con mi modo de ver鈥.

Por otra parte, en aquellos ruegos se pueden vislumbrar las filias y las fobias de Ferrer, al apreciarse que se preocupa especificamente por Soledad, su 煤ltima compa帽era, por su hermano Jos茅 y por la fam铆lia de 茅ste[10], y por su hija Trinidad, ideologicamente m谩s pr贸xima a 茅l, dejando de lado a sus otras dos hijas, (Paz y Sol), con la excusa de que conviv铆an con su madre, o al considerar que ambas ya ten铆an medios suficientes para vivir. Como heredero universal Ferrer instituye a su hermano Jos茅, y como heredera subsidiaria a su cu帽ada Mar铆a Fontcuberta i Colomer, en aquel momento ambos desterrados en Teruel.

鈥De todos mis restantes bienes muebles e inmuebles, cr茅ditos, derechos y acciones, que me pertenecen y puedan pertenecerme por cualquier t铆tulo, causa o raz贸n, nombro e instituyo heredero mio universal a mi hermano Don Jos茅 Ferrer y Guardia, residente hoy en Teruel, Paseador del Ferial, n煤mero diez y seis, a sus libres voluntades, pero con la condici贸n de que si en virtud de la presente instituci贸n y por no haber causa alguna que lo imposibilite, entra en posesi贸n y adquiere, como formando parte de la herencia, la finca llamada “Mas Germinal” y el Bosque de Alcornoques sito en t茅rmino de Alella, entonces deber谩 entregar a Don Lorenzo Portet, cien acciones de las de la Sociedad “Fomento de Obras y Construcciones” de las que se encuentran en la caja del “Credit Lyonnais” de Paris. Para el caso de que mi dicho hermano Don Jos茅 no fuese heredero mio, por no poder o por no querer serlo, al mismo substituyo y heredera mia nombro e instituyo, su esposa, mi cu帽ada Mar铆a Fontcuberta, en los mismos t茅rminos que el heredero instituido鈥.

Finalmente Ferrer cerraba aquel prolijo testamento cargando la obligaci贸n de liquidar todos los impuestos que legalmente correspondieran a aquella herencia a su amigo y compa帽ero Portet:

鈥Impongo al legatario Don Lorenzo Portet la obligaci贸n de pagar con los bienes que le he legado, todos los gastos y derechos que se ocasionen por la sucesi贸n de mis bienes tanto de los que comprenden los legados como los de la herencia鈥.

Pero consciente de que sus 煤ltimas voluntades podr谩n generar desavencias entre los herederos, en previsi贸n de que se pudiera producir un juicio de testamenter铆a, que ten铆a como objeto el partir la herencia entre los herederos cuando 茅stos voluntariamente no alcanzaban un acuerdo, nombr贸 a la gente de su conveniencia para ejercer de partidores y liquidadores, o en su defecto que 茅stos pudieran nombrar substitutos:

鈥淧rohibo que sobre mis bienes se instruya juicio de Testamentar铆a e intervenga bajo ning煤n concepto la autoridad judicial y a este efecto, en uso de la facultad que me concede la ley, nombro contadores, liquidadores y partidores de la herencia a los citados Don Cristobal Litr谩n y Don William Heaford, o a la persona o personas que ellos indicaren si no pudieren o no quisieren ejercer el cargo鈥.

Pero una cosa fue la voluntad de Ferrer y Guardia y otra muy distinta el cumplimiento de su voluntad, ya que la sentencia le hab铆a condenado tambi茅n a compensar los da帽os causados por la revuelta producida durante la Semana Tr谩gica, y por ello se le hab铆an embargado todos sus bienes.

Embargo, que no se levantar谩 hasta finales de diciembre de 1912, al quedar patente que la justicia militar no hab铆a podido establecer que 鈥los culpables hubieran actuado siguiendo las inmediatas 贸rdenes de Ferrer鈥, circunstancia exigida por el C贸digo de Justicia Militar para declarar a una persona responsable de los da帽os ocasionados, pero decisi贸n aquella, que no revoc贸 en ning煤n aspecto su sentencia anterior de culpabilidad.

Pero aunque el reparto de la herencia tuvo lugar siguiendo la ley, no se respetaron en su totalidad los deseos de Ferrer, ya que, por ejemplo, las hijas no renunciaron a la leg铆tima. Por otro lado: Portet nada m谩s acept贸, por su valor simb贸lico, la editorial, renunciando al resto del legado. Finalmente cuando con meses de retardo Portet se hizo cargo de la editorial, el estado de 茅sta era lamentable, y cuando 茅ste falleci贸 en 1918, la viuda y los hijos vendieron la emblem谩tica Publicaciones de la Escuela Moderna y los correspondientes derechos de edici贸n de las diversas obras en Espa帽a al editor Manuel Maucci, propietario de otra de las editoriales emblem谩ticas del anarquismo espa帽ol.

Sus 煤ltimos momentos

Cerca de las dos de la madrugada, suspendieron el notario y Ferrer unos minutos su trabajo, y despu茅s de haber fumado 茅ste un cigarrillo, conmino a Permanyer a continuar con el trabajo. Conclu铆do el mismo a las 4,30 de la madrugada, Permanyer solicit贸 la presencia de dos guardias del cuerpo de vigilancia de la fortaleza, que firmaron como testigos tal como era preceptivo, seg煤n consta en la copia del testamento expedida en 1991 por el notario Archivero don 脕ngel Mart铆nez Sarri贸n, que obra en la Fundaci贸n Francesc Ferrer i Guardia.

Poco despu茅s de las cinco de la ma帽ana el notario abandon贸 el castillo, no sin antes recibir un 煤ltimo encargo de Ferrer, que le rog贸 encarecidamente que hiciera llegar una copia de su testamento a Soledad Villafranca, quedando Ferrer escribiendo m谩s cartas de despedida a amigos y personas de su entorno m谩s pr贸ximo.

A primera hora de la ma帽ana Ferrer fue visitado por su defensor, el capit谩n Francisco Galcer谩n Ferrer, que permaneci贸 con 茅l hasta cumplirse la sentencia. Francisco Galcer谩n, capit谩n de Ingenieros (Vilanova i la Geltr煤, 1874- 鈥) Durante la elaboraci贸n del sumario Ferrer careci贸 de abogado y, cuando tuvo a Galcer谩n como defensa en el consejo de guerra, el tribunal le concedi贸 a 茅ste nueve d铆as para fundamentar la defensa y menos de 24 horas para leer los 600 folios del sumario. Indignado por lo que a todas luces se evidenciaba como una farsa legal para encubrir un asesinato pol铆tico, hizo una defensa tan honesta y valerosa como in煤til del acusado.

Durante aquella visita Ferrer le expres贸 su reconocimiento a Galcer谩n por su voluntariosa defensa, reiterandole que se hallaba muy reconocido por las atenciones que hab铆a recibido por parte de algunos militares desde que lo hab铆an trasladado a Montjuic.

Antes del amanecer, fueron subiendo por la carretera del castillo una compa帽铆a a pie armada, del Regimiento de infanter铆a de Vergara, dos escuadrones de caballer铆a de Montesa, un piquete del regimiento de la Constituci贸n y dos secciones de la Comandancia de artiller铆a y del Regimiento mixto de ingenieros, que ser铆an los encargados de formar el piquete para la ejecuci贸n.

No tard贸 mucho en hacerlo el mayor de la plaza, quien, con su ayudante, se present贸 en el castillo para presenciar la ejecuci贸n. Los hermanos de la Paz y Caridad, ocupando carruajes, llegaron tambi茅n a Montjuic a las seis de la ma帽ana, y un poco m谩s tarde lo hicieron los Hermanos de la Cofrad铆a de la Virgen de los Desamparados, que ser铆an los encargados de recoger el cadaver. Los primeros no intervinieron, por haber mantenido Ferrer su oposici贸n a que entraran en la capilla.

Mientras tanto, las fuerzas de servicio en el castillo adoptaron las precauciones necesarias en aquellos casos, impidiendo que los curiosos, que en un reducido n煤mero se hallaban en la meseta de la fortaleza, se aproximasen a los fosos de Santa Amelia, que era donde tendr铆a lugar la ejecuci贸n.

Se levanta el tel贸n del 煤ltimo acto

Cuando el reloj de la fortaleza marcaba las ocho y curenta y cinco minutos, el reo atraves贸 solo la plaza de Armas seguido de los llamados por ley para presenciar la ejecuci贸n. Ferrer marchaba tranquilo, mirando a un lado y otro, con el brazo izquierdo doblado y apoyando la mano en la espalda, y brazo derecho ca铆do.

Minutos despu茅s llegaba la comitiva al foso de Santa Amelia, donde ya aguardaba el sargento mayor Policarpo Mart铆nez Cantullera, con su ayudante y las fuerzas que tendr铆an que formar el pelot贸n.

Al pasar Ferrer delante del general le saludo sonriente, muestra de su gran sangre fr铆a. Lo mismo que hizo ante el comandante que mandaba el piquete, manifestando al general, no sabemos si seriamente o si en tono jocoso, por el doble sentido del comentario, que se felicitaba de morir entre caballeros uniformados, pues para 茅l hubiera sido una gran contrariedad hacerlo entre canallas. Repitiendo que deseaba hacer p煤blico, su agradecimiento a los jefes y oficialidad del castillo por sus atenciones, dio dos pasos, y serenamente sin la ayuda de nadie, se coloc贸 en el lugar que se le hab铆a asignado.

Pidi贸 entonces que no se le fusilara de rodillas, ni de espaldas, las dos posiciones en las que se acostumbraba a ajusticiar a los reos, para evitar la incomodidad de sus verdugos, soldados por lo general, de quintas. Y despu茅s de consultarse la petici贸n por tel茅fono, con el capit谩n general, se dispuso que el reo se colocara de frente, si bien con los ojos, convenientemente, vendados.

Ferrer ofreci贸 alguna resistencia, molesto ante aquella arbitraria disposici贸n, pero al final resignado accedi贸 a ello, y adelantado el pie derecho y dejando caer los brazos, quedo en posici贸n de semifirme. Ya en aquella posici贸n Ferrer abraz贸 a su defensor, que se habia adelantado, besandolo dos veces en las respectivas mejillas, al estilo fr谩nces.

Ferrer, de cara al piquete, sereno, reposado, y con voz clara, grit贸 entonces dirigiendose a los soldados. 鈥溌oy inocente! 隆Viva la Escuela Moderna! En aquel momento son贸 una sorda y cerrada descarga. Eran las nueve y un minuto. Ferrer, que estaba de pie y cara al piquete, cay贸 muerto fulminado.

Tres balas le hab铆an destrozado el cerebro. Otra bala le hab铆a atravesado la garganta. Sin perder un minuto y sin que se celebrara la macabra maniobra del tiro de gracia, el cuerpo del fusilado fue colocado inmediatamente en el ataud, ya dispuesto por los miembros de la Cofrad铆a de la Virgen de los Desamparados. Sic transit gloria mundi.

Antonio Gasc贸n Ricao

