–

De parte de Kurdistan America Latina December 17, 2021 85 puntos de vista

En el oto帽o de 2014, la fot贸grafa Jodi Hilton visit贸 los campos de refugiados sirios en Turqu铆a, al otro lado de la frontera con Kobane, ciudad de Rojava (Kurdist谩n sirio). All铆, se encontr贸 con mujeres que mostraban una forma de arte que se desvanec铆a: tatuajes faciales, llamados 鈥渄eq鈥 en kurdo.

En 2015, National Geographic public贸 una entrevista a Hilton, adem谩s de varias de las fotograf铆as que hab铆a tomado a mujeres con sus caras y manos marcadas con deqs.

En la entrevista, Hilton cont贸: 鈥淒urante mucho tiempo me han fascinado los tatuajes faciales regionales, llamados deq. Los hab铆a visto en Turqu铆a entre 谩rabes y kurdos, especialmente en la provincia de Urfa, pero no fue hasta el conflicto en Kobane que me di cuenta de que la tradici贸n se extend铆a naturalmente a trav茅s de la frontera con Siria. En ambos lados de la frontera, las personas est谩n conectadas por el idioma, la tribu y la identidad 茅tnica, por lo que tiene sentido que tambi茅n compartan otros atributos culturales鈥.

鈥淟os tatuajes est谩n hechos de holl铆n y leche materna y, a veces, l铆quido de la ves铆cula biliar de una oveja o una cabra 鈥揺xplic贸 la fot贸grafa-. El dise帽o se dibuja sobre la piel y luego se realizan una serie de peque帽os pinchazos con una aguja de coser. Despu茅s, la mezcla se extiende sobre el dise帽o, que forma costras y queda el tatuaje. La mayor铆a se realiza entre los ocho y los doce a帽os. Una mujer incluso se tatu贸 sus propios senos, rodeando los pezones con una delgada l铆nea redonda鈥.

A continuaci贸n presentamos algunas de las fotograf铆as tomadas por Jodi Hilton:

Adule Ali, about 80 years old, from Kobani. 鈥淲hen I was young, a gypsy woman made my tattoos,鈥 said Adule. As a young bride, her husband was apparently so taken by her beauty that upon seeing her returning from her parents鈥 house, he accidentally cut his finger off with the scythe he had been using to cut wheat.

Zubeyda Ali, 60, who fled Kobani with her whole family, including ten married children and 25 grandchildren, was tattooed at the age of 13. She has a large tattoo on her left hand and some small inverted 鈥渧鈥 tattoos on her chin. Her husband, Nuh Shahin, says 鈥渁ll the men loved girls with tattoos.鈥 They married when she was 13 and he was 20.

Amina Saleh鈥60 year-old woman from Musko, a village of Kobani, at refugee camp in Suruc, Turkey, October 25, 2014. Mother of 6, she got her face tattooed when she was about 10 years old.



Meliha Omer, about 80 year old from Girik, a village of Kobani. She remembers having her face tattooed when she was 10 or 11 years old. 鈥淎ll the women had tattoos,鈥 she recalled. 鈥淏ut when we recognized it was haram [against Islam] we stopped.鈥

PHOTO BY JODI HILTON

Adule Imam Sheik Muhamad, 60, from Kabajuk village of Kobani with her grandchildren. 鈥淚 didn鈥檛 want the tattoos,鈥 she says, 鈥渂ecause it was very painful, but when I saw the results, I liked it.鈥

鈥淚n our time, it was said to be beautiful, but not anymore.鈥

鈥淗ow beautiful we are,鈥 says Goeja Haso, 60, from Girik village of Kobani, 鈥淥ne young woman I knew had tattoos made by a gypsy woman, and when I saw, I cried and told my mother I wanted the same.鈥

FUENTE: National Geographic / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>