De parte de SAS Madrid August 30, 2021 17 puntos de vista

Medicina Interna estima que entre un 10 y un 20 por ciento de los pacientes infectados con Covid-19 desarrollan prolongaci贸n de la enfermedad (Covid persistente o 鈥楲ongCovid鈥) y estiman que el porcentaje podr铆a ser a煤n mayor si se analizaran exclusivamente a aquellos pacientes que han sufrido un cuadro grave y que han sido ingresados. Dado este escenario, resulta obligado preguntar a los especialistas que forman parte de los servicios de seguimiento Post-Covid: 驴cu谩ntos sanitarios requiere una unidad de LongCovid de un hospital medio para que la asistencia a este tipo de pacientes sea 贸ptima?

Seg煤n las 煤ltimas cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad, Espa帽a cuenta con un total de 467 hospitales repartidos por toda la geograf铆a. Los especialistas consultados por este peri贸dico, internistas y neum贸logos, han apuntado que se necesitar铆a un m茅dico m谩s por cada especialidad para poder tratar adecuadamente a los pacientes que sufren Covid persistente, mientras que Enfermer铆a, que asegura que actualmente est谩 llevando a cabo esta labor con tan solo una profesional, ha puesto sobre la mesa la “necesidad urgente” de contar con dos enfermeras m谩s por centro hospitalario. Por lo que, seg煤n las estimaciones, el Sistema Nacional de Salud (SNS) necesitar铆a ‘fichar’ cuatro trabajadores por hospital, dos especialistas y dos enfermeras, para el buen funcionamiento de estas 谩reas, lo que eleva la cifra total a 1.868 sanitarios en toda Espa帽a.

Al respecto, Ignacio P茅rez Catal谩n, especialista del servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Castell贸n y miembro de la consulta de seguimiento Post-Covid en conversaci贸n con Redacci贸n M茅dica se帽ala que en su unidad han contado con dos consultas para el seguimiento Post-Covid: una de Medicina Interna y otra de Neumolog铆a.

鈥淓n Medicina Interna, somos dos especialistas los encargados de la atenci贸n de los pacientes pero hay que tener en cuenta que no tenemos una dedicaci贸n exclusiva al paciente Post-Covid, sino que tambi茅n participamos del resto de actividades del servicio. Disponemos de una ma帽ana a la semana para pasar consulta con el espacio f铆sico necesario en caso de ser presencial la cita. Seguramente la propia evoluci贸n de la pandemia marcar谩 estas necesidades, aunque probablemente estos pacientes necesiten soporte multidisciplinar los primeros meses/a帽os de seguimiento tras la infecci贸n aguda鈥, explica el internista.

Seguimiento y protocolo de paciente ‘LongCovid’

En este hilo, Germ谩n Peces-Barba, vicepresidente de la Sociedad Espa帽ola de Neumolog铆a Y Cirug铆a Tor谩cica (Separ), cuenta que en las unidades Covid ha participado una persona del servicio de Neumolog铆a, pero que para el establecimiento de protocolos lo ha ayudado un compa帽ero de la especialidad.

鈥淒ependiendo de los hospitales, generalmente ha participado una persona del servicio de neumolog铆a dentro del equipo, el cual ha sido el enlace o coordinaci贸n del seguimiento de los pacientes, pero no necesariamente esta persona ha sido la 煤nica responsable del seguimiento. El neum贸logo ha participado en el equipo y ha trasladado las conclusiones, pero los protocolos realizados los han hecho otros compa帽eros de la especialidad porque muchas veces no era abordable realizarlo por un solo m茅dico鈥, argumenta Peces-Barba.

Al ser consultado sobre un n煤mero de neum贸logos que se requieren para el servicio 鈥楲ongCovid鈥, Peces-Barba se帽ala que 鈥渟on pocos los casos que quedan con persistencia del Covid de la primera ola como para pensar en un n煤mero de especialistas para el servicio. En los primeros seis meses posteriores a los casos se requieren m谩s m茅dicos para el seguimiento, pero despu茅s de seis meses, muy pocos鈥.

Peces-Barba: “Dependiendo de los hospitales, generalmente ha participado una persona del servicio de neumolog铆a dentro del equipo”

El experto coincide con Peces-Barba y explica que la evoluci贸n de la pandemia marcar谩 las necesidades de atenci贸n para estos pacientes. 鈥淓n el 鈥楲ongCovid鈥 es tan variable la intensidad y la calidad del s铆ntoma que es una ocupaci贸n que no tiene una 煤nica especialidad y no se puede determinar un n煤mero exacto de especialistas para tratarla. Esto porque han participado pacientes que han tenido complicaciones neurol贸gicas, traumatol贸gicas, psiqui谩tricas, etc. Hay que tener en cuenta de que hay hospitales con 20 neum贸logos y hospitales con cinco especialistas, entonces no podemos hablar de cifras porque no sabemos c贸mo va a evolucionar la enfermedad鈥, agrega.

Por su parte, Margarita Mar铆n Royo, jefa de servicio de Neumolog铆a del Hospital General Universitario de Castell贸n e integrante del grupo multidisciplinar del seguimiento de pacientes Post-Covid, explica que determinar el n煤mero de contrataci贸n de neum贸logos para el servicio de 鈥楲ongCovid鈥 depender谩 de cada hospital y del n煤mero de especialistas que cuente.

鈥淓n algunos hospitales existe una situaci贸n muy precaria de personal sanitario de Neumolog铆a. Si en un hospital son solamente tres neum贸logos y uno se encarga de los pacientes Covid, se quedan cortos para las dem谩s patolog铆as de la especialidad鈥, expresa Mar铆n.

Petici贸n de neum贸logos en Valencia

La especialista se帽ala que en su servicio ha contado con la participaci贸n de dos neum贸logos contratados para la atenci贸n de pacientes Covid-19 y que requiere de un contrato m谩s por la alta demanda del servicio.

Al respecto, Mar铆n cuenta que se ha sumado a la petici贸n de los jefes de servicio de Neumolog铆a de la Comunidad Valenciana de aumentar el personal para enfrentar la pandemia.

鈥淟os jefes de servicio de Neumolog铆a de la Comunidad Valenciana realizamos una carta en el que reivindicamos que al ser la Neumolog铆a la especialidad donde se hacen las t茅cnicas diagn贸sticas de los pacientes que sufren Post-covid, con el s铆ntoma predominante de disnea, vamos a necesitar m谩s personal en los laboratorios de prueba de funci贸n pulmonar y neum贸logos para cubrir las demandas de los pacientes que se prev茅n que van a tener secuelas respiratorias鈥, sentencia la experta.

“Los primeros pasos en las unidades post Covid est谩n dados”

Al igual que los anteriores expertos, Paloma Repila, portavoz y adjunta a la secretar铆a general de Acci贸n Sindical del Sindicato de Enfermer铆a (Satse), considera que hacer una estimaci贸n del n煤mero de profesionales que requiere una unidad post-Covid es algo 鈥渃omplejo鈥 y 鈥渇uturible鈥. A este respecto, Repila valora que, en los centros de grandes dimensiones, se necesitan como m铆nimo dos o tres profesionales de Enfermer铆a para que se pueda realizar todo el trabajo. Sin embargo, hasta la fecha, estas unidades est谩n funcionando con tan solo una enfermera.

Repila: “En la primera ola lo que vimos fueron fallecidos, pero se empez贸 a ver el horizonte del Post-Covid”

鈥淓n m茅dicos y enfermeras, el planteamiento es del m铆nimo recurso para la cantidad de pacientes. Creo que las estimaciones se hicieron en funci贸n de una primera ola, que fue muy dram谩tica. En las unidades post Covid est谩n pacientes con secuelas, pero, desgraciadamente, en la primera ola lo que vimos fueron fallecidos, aunque se empez贸 a ver el horizonte del Post-Covid鈥, explica la enfermera.

Repila considera que los primeros pasos en las unidades post Covid est谩n dados, pero que interesa que se vayan desarrollando 鈥渃on urgencia鈥 ante la gran cantidad de pacientes y el amplio abanico de sintomatolog铆as que se est谩n encontrando. Una necesidad de personal que, afirma, han sugerido a las direcciones: 鈥淭enemos un nicho muy importante en las unidades de profesionales. Si a esos profesionales no les damos soluci贸n, son menos recursos en el sistema鈥.

Dos v铆as de acceso

Las conocidas como unidades post-Covid no son de ingreso hospitalario, sino un 谩rea de las consultas externas que se dedica a hacer un seguimiento de los pacientes que permanecen con secuelas. En este sentido, la portavoz del Sindicato de Enfermer铆a explica a este peri贸dico que existen dos v铆as de acceso. Por un lado, estas unidades est谩n conformadas por pacientes cuya sintomatolog铆a ha sido compleja y han estado ingresados, por lo que la v铆a de ingreso se realiza a partir del alta, cuando los profesionales hacen un seguimiento, sobre todo en los casos m谩s graves.

Por otro lado, est谩n los pacientes que se 鈥榗aptan鈥 a trav茅s de Atenci贸n Primaria, ya que un alto porcentaje de la poblaci贸n ha pasado la convalecencia del Covid en su domicilio. 鈥淓llos no acuden al hospital, por lo que la v铆a de entrada a esas consultas externas se realiza a trav茅s de sus profesionales de Primaria, tanto m茅dicos como enfermeras, que consideren que sus secuelas son lo suficientemente complejas para necesitar de un especialista鈥, subraya.

Las secuelas de la enfermedad son numerosas, al igual que los 贸rganos afectados, por lo que resulta 鈥渕uy complejo鈥 contar con unas consultas externas que criben a pacientes tan diversos. 鈥淓s muy importante que ese 谩rea de consultas externas tenga a tiempo completo personal capacitado y formado, que son m茅dicos y enfermeras, para hacer una primera criba de todos los casos para poder priorizar. Estamos hablando de enfermeras, de personal auxiliar y de apoyo, as铆 como de m茅dicos cl铆nicos, es decir, internistas, neur贸logos y neum贸logos鈥. Es el m茅dico internista es el encargado de realizar una bater铆a de pruebas diagn贸sticas de base al paciente y, en funci贸n de los resultados, derivarle al especialista que corresponda.

Dado el diverso y amplio grupo de trabajadores que velan por el cuidado y progreso de estos pacientes, la portavoz de Satse insiste en la necesidad de involucrar tambi茅n a los profesionales de la Psicolog铆a, como parte 鈥渋ndispensable鈥 del seguimiento. 鈥淪e tiene que incluir s铆 o s铆 dentro de esas unidades post Covid. Estos pacientes suelen tener una incapacidad que afecta a su d铆a a d铆a y otros sufren hasta un s铆ndrome postraum谩tico. El 鈥榙a帽o鈥 no solo es org谩nico鈥, a帽ade.

La labor “fundamental” de Enfermer铆a

La portavoz del Sindicato de Enfermer铆a remarca que las compa帽eras de las unidades post-Covid est谩n realizando una labor 鈥渕uy importante鈥 de coordinaci贸n y de log铆stica integral. 鈥淣unca hemos tenido una consulta externa que se tenga que relacionar con todo el hospital. Las enfermeras tienen el papel logista, adem谩s del papel asistencial鈥, explica, subrayando que, en estas unidades, los gestores Covid suelen ser enfermeras, que hacen el seguimiento de pacientes.

鈥淗emos dado un salto cualitativo en esta epidemia se ha puesto en valor la formaci贸n espec铆fica y la capacitaci贸n que tenemos que tener en cuidados especiales y en gesti贸n de casos鈥, concluye Paloma Repila, que pone sobre la mesa la necesidad 鈥渦rgente鈥 de contar con un mayor n煤mero de profesionales para tratar a los cada vez m谩s numerosos pacientes con Covid persistente.

