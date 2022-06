–

La Universidad Nacional del Litoral es la doceava casa de altos estudios en incorporar la medida para el colectivo trans y la segunda en contemplar a las personas no binaries.

Por Soledad Mizerniuk y Victoria Rodr铆guez.

Hace cuatro a帽os, la Asamblea Trans y No Binarie de Santa Fe, Miser y distintas agrupaciones que trabajan por los derechos de las disidencias comenzaron a elaborar junto a los gremios y las organizaciones estudiantiles un proyecto para la implementaci贸n del cupo laboral en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

El jueves 26 de mayo el Consejo Superior aprob贸 la iniciativa, pero realiz贸 modificaciones a la propuesta original. As铆 la UNL se convirti贸 en la primera casa de estudios en incorporar al cupo a las personas no binaries y en no exigir el cambio registral para acceder al registro de aspirantes.

鈥淐on esta resoluci贸n de la universidad, el movimiento trans, travesti y no binario tiene la posibilidad de ser mirado de otra forma, con m谩s dignidad. No s贸lo van a tener la posibilidad de terminar una carrera sino tambi茅n la dignidad de tener un trabajo firme y formal dentro de la academia鈥, explic贸 en di谩logo con Presentes, Alejandra Ironici, referenta de Miser Santa Fe. 鈥淎 nivel social y cultural, nos posiciona de otra manera. La sociedad va a ver que queremos ir por m谩s aceptaci贸n e inclusi贸n y que la UNL d茅 el respaldo, a trav茅s de una resoluci贸n que es producto de nuestro proyecto y de la ley nacional, es un paso importante鈥, dijo.

La resoluci贸n N掳 173 del Consejo Superior establece que se alcanzar谩 progresivamente el cupo del 1% de personas trans, travestis y no binaries en la planta de la universidad. Adem谩s, brinda una indicaci贸n transitoria, hasta que se cumpla con ese porcentaje, de que anualmente la incorporaci贸n no podr谩 ser inferior al 5% del total de ingresos de ese a帽o.

鈥淟a sanci贸n fue bastante convulsa porque ven铆amos trabajando hace tiempo. Nos pill贸 tan de sorpresa que se est茅 sancionando que pensamos que se estaba aprobando algo para nosotres sin nosotres. Por suerte tenemos compa帽eras que pudieron atajar la situaci贸n. Pero no estamos pudiendo ni reaccionar porque no sab铆amos si esto nos iba a incluir鈥, analiz贸 Gora, integrante de la Asamblea Trans y No Binarie de Santa Fe.

La voz de los sindicatos

Para los sindicatos de docentes y no docentes de la UNL (Adul y Apul, respectivamente) el accionar del Consejo Superior responde a la manera en la que habitualmente se toman las decisiones en la universidad. 鈥淎 diferencia de lo que pasa en los Concejos y la Legislatura, en estos espacios no hay lugar para el cabildeo. La autonom铆a les permite a las universidades decidir鈥, explic贸 a Presentes, Oscar Vallejos, secretario general de Adul y secretario adjunto de Conadu Hist贸rica.

Por su parte, Enrique Mammarella, el rector de la UNL, celebr贸 que el Consejo Directivo 鈥搃ntegrado por representantes docentes, no docentes, estudiantes y graduados. 鈥淩econociendo que el acceso al empleo p煤blico de personas travestis, transexuales, transg茅nero y no binarias se ve actualmente obstaculizado por un patr贸n sistem谩tico de desigualdad, (el consejo) acaba de aprobar una resoluci贸n que implementa acciones positivas para posibilitar su inclusi贸n como personal no docente y/o como personal contratado禄, afirm贸.

芦La norma sancionada permite flexibilizar algunos criterios y requisitos de idoneidad y de empleabilidad para los puestos de trabajo, pero sin desvirtuar la naturaleza de las funciones de los cargos a cubrir. Con el fin de compatibilizar los objetivos de la pol铆tica institucional de 鈥榙iscriminaci贸n positiva鈥, con obligaci贸n de garantizar el cumplimiento de los fines de la Universidad鈥, agreg贸 el rector.

Para recordar, la primera Encuesta de Vulnerabilidad Trans de Am茅rica Latina, realizada por el gobierno provincial en Santa Fe, en 2019, arroj贸 que solo el 5 por ciento de personas trans llega a la universidad; de lo cual se desprende la necesidad en todas las normativas de cupo del acompa帽amiento en la trayectoria laboral y con herramientas formativas a la hora de regularlas e implementarlas.

Seguir la reglamentaci贸n

Una de las cuestiones esenciales para muchos de los cargos que tiene la universidad es haber terminado la escuela secundaria. En este caso, se contempla que, entre el ingreso bajo contrataci贸n y el pase a planta, la persona tenga la posibilidad de completar el nivel medio de educaci贸n. 鈥淟a universidad le va a dar un apoyo para que termine la escuela a trav茅s de herramientas que tienen. Eso es una gran ventaja de este proyecto porque no todas las personas trans tuvieron la oportunidad de terminar el secundario鈥, explic贸 Ironici.

Y Vallejos agreg贸: 鈥淭enemos cierta ansiedad de c贸mo se van a aplicar algunas cuestiones como, por ejemplo, el tema de la idoneidad y la experiencia laboral. Justamente el cupo aparece porque las personas de las colectivas no pueden tener experiencia porque nunca se les ha dado la oportunidad. Hay menciones que queremos ver c贸mo se van a aplicar porque pueden ser una restricci贸n fuerte鈥.

鈥淚ncluso es un debate que nos dimos durante casi cuatro a帽os. Junto a los gremios y las organizaciones justamente tuvimos el debate de la idoneidad porque ninguna compa帽era tiene experiencia laboral, todas venimos de la calle, del trabajo sexual. Ya descargaremos el proyecto y analizaremos bien c贸mo va a ser su implementaci贸n鈥, resalt贸 Fabiana Gonz谩lez, activista trans del Movimiento Evita.

Otro punto al que las organizaciones est谩n atentas es a la fecha en la que se abrir谩 el registro de aspirantes. Seg煤n les indicaron, ser谩 a principios de 2023. 鈥淎s铆 que por este a帽o no sabemos si lo van a abrir. Y lo que nos dijeron es que el armado de ese registro va a estar a cargo de Bienestar Universitario y de la Secretar铆a de Extensi贸n鈥, agreg贸 la referenta de Miser Santa Fe y marc贸 que esperan tener el articulado lo antes posible.

En ese sentido, la resoluci贸n indica en su art铆culo 3 que la inscripci贸n ser谩 鈥渧oluntaria, bastando solo la autopercepci贸n de la persona para reconocer la vivencia interna del g茅nero tal y como cada persona la siente, siendo 茅ste el 煤nico requisito para la inscripci贸n en el registro鈥. Y en el art铆culo siguiente indica que se crear谩 un registro para aspirantes para el Personal No Docente y otro para Personal Contratado.

鈥淎puntamos a que en la comisi贸n, reglamentaci贸n e implementaci贸n de todo esto se mantenga el esp铆ritu colectivo鈥, dijo Jos茅 Ferro, integrante de Apul.

Agreg贸 que hace dos a帽os que est谩n trabajando dentro del sindicato en el tema del cupo, pero tambi茅n en instancias de reflexi贸n y capacitaci贸n para que, cuando el cupo se implemente, 鈥渉aya condiciones de recepci贸n, acompa帽amiento, seguimiento y aprendizaje mutuo鈥.

Las primeras 11

Hay 70 universidades nacionales p煤blicas distribuidas en todo el pa铆s. Incluyendo ahora a la UNL, solo 12 de ese total cuentan con resoluci贸n aprobada de cupo travesti trans. Algunas incluyeron en su reglamentaci贸n a No Binaries.

En 2017, la Universidad Nacional de Mar del Plata se convirti贸 en la primera de Am茅rica Latina en implementar el cupo laboral travesti-trans.

La iniciativa se gest贸 en el seno de la c谩tedra libre Lohana Berkins, de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, que promueve la Asociaci贸n por un Mundo Igualitario (AMI).

Un a帽o despu茅s, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) aprob贸, por amplia mayor铆a, el proyecto de 鈥淐upo laboral trans鈥. Asumi贸 de este modo el compromiso de contemplarlo en su planta de personal universitario, tanto Docente como No Docente.

En noviembre de 2018, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fue la tercera en el pa铆s en aprobar una resoluci贸n similar para sus planteles docentes y no docentes.

En julio de 2019, tambi茅n la Universidad Nacional de la Pampa aprob贸 por unanimidad, la Resoluci贸n 53/19 y el Reglamento Cupo Trans. Son iniciativas que habilitan la incorporaci贸n en la planta no-docente de personas travestis, transexuales y transg茅nero. El rectorado abri贸 en 2021 la inscripci贸n a dos convocatorias p煤blicas realizadas mediante el reglamento de cupo laboral trans, destinadas a cubrir un cargo no docente en General Pico y otro cargo no docente en Santa Rosa.

En octubre de 2020, la Universidad Nacional de Luj谩n (UNLu) aprob贸 el cupo del 1 por ciento y el 1 de julio de 2021 se hizo efectivo el ingreso de la primera trabajadora trans de la Instituci贸n, como no docente.

Ese mismo 2020, la Universidad Nacional de Rosario resolvi贸 al respecto y 鈥揹esde ese entonces a la actualidad鈥 ya ingresaron 13 personas. 鈥淟a intenci贸n es ir ampliando el n煤mero a帽o tras a帽o鈥, dijo Florencia Rovetto, secretaria del 脕rea de G茅nero y Sexualidades 鈥 UNR, en di谩logo con Presentes. En la misma l铆nea, destac贸 que 鈥渉ay una pol铆tica de cupo鈥 y explic贸: 鈥淐ada a帽o se implementa abriendo el cupo de nuevo y generando nuevos registros en un archivo que llamamos RUA, Registro 脷nico de Aspirantes鈥.

En noviembre de 2020, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa Mar铆a (UNVM), en C贸rdoba, aprob贸 por unanimidad la propuesta de adhesi贸n al decreto presidencial que promueve una mayor inclusi贸n de este colectivo. Se comprometieron a incorporar a la planta de docentes, por un lado, y a la planta de no docentes, por otro, a personas travestis, transexuales, transg茅nero y no binaries, en una proporci贸n no inferior al uno por ciento (1%) en cada una de las plantas.

En el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), en la sesi贸n del 17 de marzo de 2021, el Consejo Superior de la UNGS aprob贸 por unanimidad los 鈥淟ineamientos para la inclusi贸n Travesti, Transexual y Transg茅nero鈥, por Resoluci贸n CS N掳 7878.

Estos lineamientos plantean el dise帽o y puesta en marcha de iniciativas concretas encaminadas a promover y garantizar la inclusi贸n educativa y laboral de la poblaci贸n travesti-trans en la Universidad.

En septiembre de 2021 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de las Artes aprob贸 la implementaci贸n del Cupo Laboral para Personas Travestis, Transexuales y Transg茅nero 鈥淓ffy Beth鈥 en el 谩mbito de la universidad. Effy fue una artista conceptual, activista feminista queer, performer y estudiante del entonces IUNA. A partir de su militancia, junto a referentes como Lohana Berkins, Marlene Wayar, Diana Sacay谩n y Susy Shock, y su producci贸n art铆stica puso en tensi贸n las categor铆as identitarias y visibiliz贸 los procesos de marginalizaci贸n, discriminaci贸n laboral e hipersexualizaci贸n de la comunidad trans.

El a帽o pasado, sigui贸 un camino similar la Universidad de Cuyo (UNCuyo). Hace dos meses sus autoridades presentaron el Informe sobre la Primera Convocatoria e Inscripci贸n al Registro de Anotaci贸n Voluntaria de Personas Travestis, Trans y No Binarias aspirantes a ingresar a trabajar en la Casa de Estudios.

Entre otros datos, el trabajo relev贸 38 personas inscriptas, su g茅nero y rango etario y escolaridad alcanzada. A los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obst谩culo para el ingreso y permanencia en el empleo, por lo que se ofrece la posibilidad de que finalice los estudios faltantes mediante la coordinaci贸n de los servicios que ofrece la UNCUYO u otras instituciones.

A su vez, las autoridades de aplicaci贸n deber谩n garantizar espacios de capacitaci贸n para el empleo y formaci贸n laboral como as铆 tambi茅n mecanismos de acompa帽amiento para la permanencia en el empleo.

Ya en 2022, el pasado 1 de mayo, la Universidad Nacional de Avellaneda anunci贸 la implementaci贸n del cupo laboral travesti trans del uno por ciento para cargos de personal no docente.

La lucha

En los 煤ltimos a帽os, tanto la Universidad de Buenos Aires (UBA) como la Universidad Nacional de la Plata se convirtieron en el escenario de numerosos reclamos al respecto, tanto en el 谩mbito p煤blico como administrativo.

En noviembre pasado, la Secretar铆a de G茅neros y Diversidad Sexual de AGD-UBA y la C谩tedra Libre de Estudios Trans lograron que se apruebe en el Consejo Directivo de Filosof铆a y Letras una resoluci贸n para instrumentar el cupo laboral trans docente y no docente en la Universidad de Buenos Aires.

Si bien distintas unidades acad茅micas avanzaron sobre esta apertura de oportunidades, a煤n no hay una definici贸n por parte de los Rectorados.

En el Noroeste, en la Universidad Nacional de Jujuy el tema a煤n no es ni siquiera parte de un debate. Situaci贸n distinta se propicia en la de Tucum谩n en la cual s铆 forma parte de la agenda m谩s urgente.

