–

De parte de Amor Y Rabia August 18, 2021 28 puntos de vista



por Gorka23

18 de agosto de 2021

鈥淪omos enga帽ados por la apariencia de la verdad.鈥

Horacio

1潞.- Cuando emergieron estas nuevas vacunas, trasladaron a la ciudadan铆a la idea de que con su inoculaci贸n evitabas el contagio y, por tanto, evitabas padecer la enfermedad y la transmisi贸n del virus a terceros. Hemos de situarnos al inicio, cuando se nos indujo la idea que la vacuna 鈥渋nmunizaba鈥 y, por ende, estabas protegido frente al virus.

Esto no fue solamente la idea que nos introdujeron en nuestra mente, sino tambi茅n lo que expresaron con claridad los diferentes Laboratorios y las diferentes Agencias del medicamento, que hicieron especial hincapi茅 en el car谩cter preventivo de las vacunas y que su eficacia hac铆a referencia a que preven铆an el contagio y, por tanto, tambi茅n la transmisi贸n.

2潞.- El d铆a 21 de diciembre de 2020, Pfizer public贸 datos provisionales sobre su Ensayo en Fase III y determin贸 discrecionalmente el nivel de eficacia de su vacuna, fij谩ndolo en el famoso 95%. Entonces, la EMA inmediatamente (sin tiempo para comprobar absolutamente nada) recomend贸 la autorizaci贸n de la vacuna como uso de emergencia.

En esta informaci贸n (facilitada unilateralmente por Pfizer) se habl贸 de la participaci贸n de unas 44.000 personas, aunque para la eficacia solo se tuvo en cuenta a 36.000 voluntarios. Dicho estudio indic贸 que de las personas vacunadas (18.198) 煤nicamente 8 se infectaron y que, por el contrario, se infectaron 162 (de los 18.325) que recibieron el placebo.

Es en este contraste de datos de donde sale el famoso 95 % de eficacia de Pfizer. Se infectaron 170 personas, de las que 8 hab铆an recibido la vacuna (4,70%) y 162 recibieron el placebo (95,29%) Resulta indiscutible que ese 95% de eficacia proclamado por Pfizer representaba a personas que no se infectaron gracias a su vacuna. S茅 que ahora todos sab茅is que esto no se corresponde con la realidad, pero conviene exponerlo y recordarlo para ver el fraude en toda su dimensi贸n y contexto.

Enlace de la Agencia Espa帽ola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMPS) que corrobora textualmente toda la informaci贸n y datos expuestos anteriormente: La EMA recomienda la autorizaci贸n de la primera vacuna frente a la COVID-19 – Agencia Espa帽ola de Medicamentos y Productos Sanitarios.

3潞.- Al igual que la EMA, las diferentes Agencias del medicamento procedieron a toda velocidad (casi la misma que la de los Laboratorios para dise帽ar la vacuna) a autorizar la vacuna de uso de emergencia.

Enlace al documento oficial de la FDA, por el que se autoriz贸 la vacuna de Pfizer de uso de emergencia (EUA): HOJA INFORMATIVA PARA RECEPTORES Y CUIDADORES.

En este documento la FDA confirma que la vacuna de Pfizer previene el Covid-19, afirm谩ndolo en infinidad de ocasiones y as铆, por ejemplo, textualmente se dice lo siguiente (煤ltimo P谩rrafo de la p谩gina 1 del documento):

鈥溌縌U脡 ES LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER BIONTECH? La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech es una vacuna no aprobada que puede prevenir el COVID-19. No existe una vacuna aprobada por la FDA para prevenir el COVID-19. La FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech para prevenir la infecci贸n por el COVID-19 en personas mayores de 12 a帽os bajo una autorizaci贸n de uso de emergencia (EUA)”.

De este car谩cter preventivo de la vacuna sal铆a la famosa inmunidad de grupo una vez vacunado el 60%-70% de la poblaci贸n. En efecto, si el 95% de los vacunados no se infectase, entonces a medida que vacunas la pandemia se desploma y vacunado un 70% (cuyo 95% no se contagia) todo ha finalizado.

4潞.- Puedes enga帽ar a todo el mundo alg煤n tiempo, pero no puedes enga帽ar a todo el mundo todo el tiempo. Y descubrimos que la eficacia del 95% para evitar el contagio y la transmisi贸n era falsa porque los vacunados se contagian, como m铆nimo, al mismo nivel y con la misma carga viral que los no vacunados.

Voy a ser ingenuo y a pensar que las diferentes Agencias del medicamento se dieron cuenta de este enga帽o al mismo tiempo que nosotros (demasiado ingenuo, eh) En ese momento, 驴Qu茅 deber铆an haber hecho la FDA, la EMA y resto de Agencias? Pues haber suspendido de manera inmediata la autorizaci贸n de uso de emergencia. Y, en segundo lugar, haber declarado oficialmente la no aprobaci贸n de las vacunas. Y, por 煤ltimo pero no menos importante, haber procedido, junto con los diferentes Gobiernos, a denunciar a los Laboratorios ante las diferentes Fiscal铆as y 脫rganos judiciales competentes a los efectos de que un enga帽o tan extraordinario no quedase impune y exento de las correspondientes responsabilidades civiles y penales.

Evidentemente, nadie hizo nada de esto, sino todo lo contrario, seguir con la insistente promoci贸n de la campa帽a masiva e indiscriminada de vacunaci贸n en fase experimental. Sin comentarios.

5潞.- Descubierto el enga帽o, se CAMBIO POR VEZ PRIMERA el contenido de la eficacia, puesto que se paso del hecho de que el 95% de los vacunados preven铆an el contagio y no se infectaban a decir que esa eficacia se refer铆a a que, una vez contagiado, cursabas la enfermedad de manera menos grave o evitabas el fallecimiento. Menudo cambio. Sin comentarios.

Pero 驴Qui茅n dijo esto, qui茅n dijo que ahora la eficacia del 95% se refer铆a a que no enfermabas de gravedad o evitabas el fallecimiento? 驴Acaso lo dijeron oficialmente Pfizer y el resto de Laboratorios? 驴Lo dijo la EMA, la FDA o el resto de Agencias? No, ni los Laboratorios ni las Agencias del medicamento, oficialmente, dijeron nada de esto. Y no dijeron nada porque les dejaba en evidencia, dejaba al descubierto su mentira porque el objeto del Ensayo Cl铆nico de Pfizer nada ten铆a que ver con esto, no vers贸 sobre la evoluci贸n m谩s o menos grave de la enfermedad o el fallecimiento, sino simplemente (como ellos mismos dijeron) la eficacia del 95% hac铆a referencia a si te contagiabas o no, sin m谩s. (recordad, de 170 infectados, 162 recibieron el placebo ( 95%) y tan solo 8 la vacuna )

Entonces, 驴Qui茅n dijo que evitabas enfermar gravemente o el fallecimiento? Pues pr谩cticamente todos los medios de comunicaci贸n que, sin haber participado en el Ensayo Cl铆nico ni tener ni idea del tema, sirvieron de correa de transmisi贸n de lo que los 鈥渙tros鈥 no pod铆an decir.

6潞.- 脷ltimamente los medios de comunicaci贸n ya no insisten tanto en que la eficacia hace referencia al hecho de que cursas la enfermedad de manera m谩s benigna. Parece que esta idea nueva va perdiendo fuerza y se habla de contagios, hospitalizaciones y, desgraciadamente, fallecidos en las Residencias, se habla de Israel, no se desagregan datos, etc.

He visto el programa del pasado s谩bado noche en la Sexta y, sorprendentemente, el famoso profesional de las tertulias y medios de comunicaci贸n y adem谩s m茅dico de urgencias en el Ram贸n y Cajal, un ac茅rrimo defensor a ultranza de las vacunas, dijo que: 鈥渘o podemos poner todas las manzanas en la cesta de la vacunaci贸n鈥 y que, desgraciadamente, estaban siendo hospitalizados vacunados con la doble pauta.

Entonces, 驴Ahora qu茅 hacemos en referencia a la eficacia? Estos d铆as he estado desconectado pero ya he visto que se est谩 introduciendo sutilmente un NUEVO CAMBIO para dar contenido a la eficacia de las vacunas y que consiste en decir que las personas vacunadas cursan la enfermedad durante menos tiempo que las no vacunadas.

Este es un nuevo 鈥渧olantazo鈥 de los medios de comunicaci贸n, puesto que ni las Laboratorios ni las Agencias de medicamento han dicho nada oficialmente al respecto, por la sencilla raz贸n que este nuevo elemento introducido no fue objeto de estudio ni an谩lisis en el Ensayo Cl铆nico en el que Pfizer fij贸, discrecionalmente, la eficacia de su vacuna en un 95%.

7潞.- En definitiva, hemos pasado de que el 95 % de eficacia represente la capacidad de evitar o prevenir el contagio y la transmisi贸n a que, por lo visto, est茅s menos tiempo enfermo, pasando entretanto por la posibilidad de que pasases la enfermedad de manera menos grave. Pensadlo bien. No encuentro adjetivo alguno para calificar estos cambios tan significativos. Ponedlo vosotros.

Llegar谩 un d铆a que te digan que al vacunarte consigues ir un d铆a antes al trabajo o que te ahorras dos horas de cuarentena o que puedes 鈥渆char un polvo鈥 media hora antes respecto a los no vacunados ( perdonad la iron铆a) con tal de justificar cualquier tipo de ventaja ( eficacia).

8潞.- Si a todo lo expresado, le a帽ades que:

a) Las vacunas est谩n dise帽adas en base al genoma del virus originario de Wuhan y que, por tanto, la eficacia se desploma con la aparici贸n de las sucesivas variantes.

b) Que por mucho que traten de ocultarlo, la inmunidad natural es mucho m谩s efectiva y duradera que la artificial generada por las vacunas y que, por tanto, la inmunidad artificial tiende a desaparecer con el paso del tiempo (necesidad de tercera y sucesivas dosis)

c) Que la carga viral de los vacunados cuando se infectan es, como m铆nimo, la misma que la que soportan los no vacunados

d) Que, a fecha actual, no resulta descartable que sean las propias vacunas las que est茅n generando resistencias y facilitando la evoluci贸n y supervivencia del virus en forma de variantes que tratan de escapar al efecto de la vacuna.

Entonces, teniendo en cuenta todo 驴D茅 que tipo de eficacia de las vacunas estamos hablando? 驴Qu茅 representa realmente ese 95% de eficacia? 驴Tienen alg煤n tipo de eficacia (del tipo que sea) las vacunas?

En ocasiones he manifestado que me conformaba con un 50% de eficacia, aunque solo fuese para evitar la gravedad de la enfermedad. Despu茅s de a帽os de experiencia, la vacuna de la gripe (dise帽ada preventivamente) tiene solamente una efectividad media en torno al 30% ( seg煤n los propios Laboratorios). La realidad es que la eficacia actual de estas vacunas experimentales tiende al 0%, si es que no ha alcanzado ya este valor. Es m谩s, no resulta en absoluto descartable que no solo no puedan tener ning煤n tipo de eficacia (鈥渋neficacia absoluta鈥), sino que su efecto pudiera ser el adverso (鈥渆ficacia negativa鈥) y que lo 煤nico que est茅n provocando es el alargamiento innecesario, la expansi贸n y la magnitud de la pandemia.

9潞.- Es un hecho incuestionable, contrastado a trav茅s de la historia, que las pandemias tienden a remitir con el tiempo y que su transmisibilidad y virulencia va descendiendo progresivamente.

Es tambi茅n un concepto b谩sico en epidemiolog铆a que no se debe proceder a la vacunaci贸n en medio de una epidemia, debido a las posibles complicaciones derivadas de dicha actuaci贸n.

Sin embargo, en la presente pandemia se ha procedido a la vacunaci贸n masiva e indiscriminada de toda la poblaci贸n mundial en base a una falsa premisa de una supuesta eficacia preventiva del 95%, en el marco del negocio m谩s fraudulento y lucrativo de toda la historia ( con independencia de otras posibles finalidades aparte de la econ贸mica) y que ha contado con la complicidad, bien por acci贸n o bien por omisi贸n, de las diferentes Agencias del medicamento, de diversos Organismos cient铆ficos (OMS) y de los diferentes Gobiernos, especialmente los occidentales.

10潞.- Y todo lo expuesto sin tener en consideraci贸n los posibles riesgos o efectos adversos de las vacunas. Esta campa帽a masiva e indiscriminada de vacunaci贸n recuerda, salvando las distancias, a cuando por cualquier problema de salud el m茅dico te recetaba un antibi贸tico aunque no padecieses una infecci贸n bacteriana. Y todos sabemos lo que sucedi贸 con la prescripci贸n masiva y generalizada de tanto antibi贸tico (o de los opi谩ceos en USA), que no solo era ineficaz para tratar la patolog铆a sino que provoc贸 un fen贸meno contraproducente, al extremo que en la actualidad 鈥渟e mira con lupa鈥 la prescripci贸n de un antibi贸tico.

Sin eficacia, sin efectividad no hay vacunas. Se est谩 poniendo el foco, de manera intencionada, en el debate sobre los posibles efectos adversos para que pase desapercibida y a un segundo plano el an谩lisis exhaustivo de la verdadera eficacia de las vacunas.

驴Por qu茅 de manera oficial no sale nadie y nos dice, a fecha de hoy, cual es el porcentaje de eficacia real de cada vacuna y a qu茅 se refiere en concreto dicho porcentaje?

Insisto, sin eficacia real no hay vacuna ni debate alguno sobre las mismas.