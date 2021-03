–

De parte de Terraindomite March 17, 2021 226 puntos de vista

El lunes Noruega anunció la muerte por hemorragia cerebral de una segunda enfermera menor de 50 años. Había sido hospitalizada el jueves, aproximadamente una semana después de recibir la vacuna.

El viernes murió otra enfermera de 30 años de edad, diez días después de recibir la misma vacuna. También se ha informado de otras muertes en Europa, como en Austria y Dinamarca.

Como es habitual, las informaciones oficiales no establecen ninguna relación causal entre la vacuna y las muertes, pero el jueves de la semana pasada Noruega suspendió la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca.

El sábado, las autoridades sanitarias noruegas informaron de la hospitalización de tres trabajadores de enfermería que padecían trombocitopenia (cantidad anormalmente baja de plaquetas), hemorragias y coágulos de sangre.

Todos fueron descritos como relativamente jóvenes y habían recibido previamente una primera inyección de la vacuna de AstraZeneca. Una de las tres enfermeras, una mujer de menos de 50 años que había estado sana hasta entonces, murió el domingo de una hemorragia cerebral.

“No podemos descartar ni confirmar que esto tenga algo que ver con la vacuna”, dijo Steinar Madsen, funcionario de la Agencia Noruega del Medicamento, en una conferencia de prensa. El estado de los otros dos enfermeros hospitalizados se describió como estable.

La Agencia Europea del Medicamento dictaminó ayer que las trombosis no guardan relación con la inoculación de la vacuna. El viernes, la Organización Mundial de la Salud dijo que no había ninguna razón para no utilizar la vacuna. No obstante, en su último libro el profesor de inmunología Sucharit Bhakdi sostiene que las nuevas vacunas contra el coronavirus pueden anular la coagulación de la sangre en el cuerpo humano .

Según las autoridades médicas noruegas, unas 130.000 personas recibieron la vacuna en el país nórdico hasta la suspensión anunciada el jueves.

En Dinamarca, el primer país en suspender su campaña de vacunación con AstraZeneca, la autoridad nacional del medicamento envió una carta el lunes a las casi 100.000 personas que recibieron una inyección de AstraZeneca en los últimos 14 días.

Al igual que se han registrado en Italia, Dinamarca y Austria, casos de muerte por paro cardiaco, trombosis múltiple y trastorno de la coagulación, respectivamente, tras la administración de la vacuna Covid-19, España no es una excepción, y ya se pueden consultar, a pesar del secretismo, algunos números. A las muertes ya informadas en este blog (116 hasta febrero) hay que sumar un aumento en las cifras de fallecidos en febrero y marzo, tanto por nuevos recuentos como por el aumento de decesos, que elevan la cifra a 168 muertos.

7 muertos en Castellón y Ciudad Rodrigo

La residencia Castalia de Castellón, situada delante del Hospital General, está sufriendo un nuevo brote mortal de covid, según denunció Comisiones Obreras. 40 usuarios y cuatro trabajadores han dado nuevamente positivo y 4 personas han muerto después de que los usuarios y el personal hubiera recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En Ciudad Rodrigo, Salamanca, se produjo en enero un brote que ha afectado a dos residencias de mayores. «Ha salido un brote explosivo que ha afectado a la inmensa mayoría de los residentes. Hay personas de edades muy avanzadas, gente de 100 años y la mayoría de ellos pasan de los 90 con muchas patologías, con patología abigarrada y con patología grave», según informó el 30 de enero Mercedes García la directora médica de una de las residencias, en declaraciones a Antena 3.

En la residencias se les administró la vacuna el 15 de enero y tres días después comenzaron los síntomas. Desde entonces tres residentes han fallecido, uno de ellos está en estado crítico y otros dos se encuentran hospitalizados. Además, más de 70 usuarios y 30 trabajadores han dado positivo.

27 muertos en Toledo

En la Residencia Los Peñascales -del municipio toledano de Las Ventas con Peña Aguilera- fallecieron 16 personas (el 4 de enero se puso la primera dosis y el 13 tuvo lugar el primer fallecimiento), en la Residencia El Salvador de Lagartera (Toledo) 9 y en la Residencia San Julián de Las Ventas de San Julián (Toledo) 2, todos ellos tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer que se administró en las primeras semanas de enero.

68 muertos en Cadiz

Y lo mismo pasó en la Residencia Novo Sancti Petri de Chiclana de la Frontera (Cádiz) en la que fallecieron 22 personas tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer antes de la tercera oleada cuando durante las dos primeras no hubo ni un solo «caso» de Covid-19. Se trata pues de un caso muy significativo.

El mayor número de fallecidos se produjo en todo caso en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Los Barrios (Cádiz) en la que fallecieron 46 residentes que habían sido vacunados con la primera dosis de la vacuna de Pfizer el martes 12 de enero.

41 muertos en Extremadura y Galicia

En la Residencia Los Olivos de Mérida (Extremadura) murieron 13 residentes tras recibir el 5 de enero la primera dosis de la vacuna de Pfizer y en la Residencia DomusVi de Carballo (Galicia) la primera dosis se puso el 10 de enero y el 5 de febrero habían fallecido ya 22 personas y 6 más en los siguientes seis días.

1 muerta en Málaga

Una mujer de 43 años que trabajaba como profesora en Marbella falleció ayer por una hemorragia cerebral. Recibió la vacuna de AstraZeneca el 3 de marzo . Horas después comenzó a sentirse mal y acudió a las Urgencias del Hospital Quirón con síntomas de cefalea y malestar general que los especialistas achacaron a los efectos secundarios habituales del fármaco.

Días más tarde, el 13 de marzo, regresó al hospital porque seguía encontrándose mal. Le realizaron un TAC donde no apreciaron nada significativo, prueba que volvieron a practicarle al día siguiente. Fue entonces cuando detectaron una hemorragia masiva que intentaron drenar en una intervención quirúrgica durante la que descubrieron un edema (acumulación de líquido en el cerebro).

La mujer, madre de dos menores, trabajaba en un instituto de la Costa del Sol y no presentaba patologías previas. Por protocolo, tras su fallecimiento le realizaron una prueba diagnóstica de coronavirus que dio negativo. El cuerpo espera ahora una autopsia clínica que determine las causas de la muerte.

Quirón ya ha informado del caso a las Agencias Española y Europea del Medicamento.

En Madrid se han contabilizado 24 fallecidos.

También con las vacunas de Pfizer y Moderna, las personas inoculadas han padecido trastornos de la sangre en Estados Unidos.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han suspendido la vacunación al menos dos semanas, como explicó el lunes la ministra Carolina Darias. La detección de varios casos de trombosis venosa cerebral ha sido la razón por la que se ha interrumpido la administración de este inyectable, medida adoptada también en otros países como Italia, Alemania y Francia.

La Agencia Europea del Medicamento dictaminó ayer que estos episodios trombóticos no guardan relación con la inoculación de la vacuna. Se trata de una declaración que genera dudas entre la comunidad científica porque el fármaco es experimental y no ha pasado los protocolos de seguridad exigidos en estos casos. También la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países que sigan vacunando con AstraZeneca.

Reino Unido, por su parte, ha emitido a principios de marzo un informe sobre las reacciones adversas de la vacuna, en este caso de Pfizer.

* Trastornos sanguíneos: 2.033

* Trastornos cardíacos: 1,032

* Trastornos congénitos: 3

* Trastornos auditivos: 713

* Trastornos endocrinos: 10

* Trastornos oculares: 1.242 (12 ciegos)

* Trastornos gastrointestinales: 9.360

* Trastornos generales: 26.391

* Trastornos hepáticos: 17

* Trastornos del sistema inmunitario: 466

* Infecciones: 1,863

* Lesiones: 393

* Investigaciones continuadas: 965

* Trastornos metabólicos: 525

* Trastornos del tejido muscular 11,565

* Neoplasias: 20

* Trastornos del sistema nervioso 16,107

* Asociados al embarazo: 29

* Trastornos psiquiátricos: 1,235

* Trastornos renales / urinarios: 187

* Sist. Reproductivo: 338

* Trastornos respiratorios: 3,575

* Trastornos de la piel: 6,042

* Trastornos vasculares: 992

* Muertos: 212

* Procedimientos médicos y quirúrgicos: 45

Lo inquietante es que se trata de un informe semanal, contabilizándose por cientos los muertos en Gran Bretaña por las vacunas covid-19

A tal punto llega lo que está sucediendo con las vacunas que incluso respetados científicos oficiales defensores de las vacunas y que trabajan para instituciones oficiales están reclamando el cese de la vacunación.

Uno de ellos es Geert Vanden Bossche, quien ha publicado Carta abierta a la OMS: Detengan inmediatamente todas las vacunaciones masivas contra el Covid-19 en la que dice:

“Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, virólogo independiente y experto en vacunas, anteriormente empleado en GAVI y en la Fundación Bill y Melinda Gates.

A todas las autoridades, científicos y expertos de todo el mundo, a quien corresponda: a toda la población mundial.

Soy todo menos un antivaxxer. Como científico, por lo general no suelo recurrir a ninguna plataforma de este tipo para adoptar una posición sobre cuestiones relacionadas con las vacunas. Como virólogo dedicado y experto en vacunas, sólo hago una excepción cuando las autoridades sanitarias permiten que las vacunas se administren de forma que amenazan la salud pública, sobre todo cuando se ignoran las pruebas científicas.

La situación extremadamente crítica actual, me obliga a difundir este llamamiento urgente. Habida cuenta de que el alcance sin precedentes de la intervención humana en la pandemia de Covid-19 amenaza ahora con provocar una catástrofe mundial sin parangón, este llamamiento no puede sonar lo suficientemente fuerte.

Como se ha dicho, no estoy en contra de la vacunación. Por el contrario, puedo asegurar que cada una de las vacunas actuales ha sido diseñada, desarrollada y fabricada por científicos brillantes y competentes. Sin embargo, este tipo de vacunas profilácticas son totalmente inadecuadas, e incluso muy peligrosas, cuando se utilizan en campañas de vacunación masiva durante una pandemia viral.

Los vacunólogos, los científicos y los clínicos están cegados por los efectos positivos a corto plazo de las patentes individuales, pero no parecen preocuparse por las desastrosas consecuencias para la salud mundial. A menos que me equivoque científicamente, es difícil entender cómo las actuales intervenciones humanas evitarán que las variantes en circulación se transformen en un monstruo salvaje.

Corriendo a contrarreloj, estoy terminando mi manuscrito científico, que desgraciadamente es probable que se publique demasiado tarde dada la amenaza cada vez mayor de variantes altamente contagiosas que se propagan rápidamente. Por eso he decidido publicar ya en LinkedIn un resumen de mis conclusiones, así como mi discurso de apertura en la reciente Cumbre sobre Vacunas celebrada en Ohio.

El lunes pasado, proporcioné a las organizaciones internacionales de salud, incluida la OMS, mi análisis de la actual pandemia, basado en conocimientos científicamente sólidos sobre la biología inmunológica del Covid-19. Dado el nivel de urgencia, les insté a que tuvieran en cuenta mis preocupaciones y a que iniciaran un debate sobre las consecuencias adversas de una nuevo “escape inmunológico viral”.

Para aquellos que no son expertos en este campo, he adjuntado una versión más accesible y comprensible de la ciencia que hay detrás de este insidioso fenómeno.

Aunque no hay tiempo que perder, hasta ahora no he recibido ningún comentario. Los expertos y los políticos han permanecido en silencio mientras que, obviamente, siguen deseando hablar de la relajación de las normas de control de infecciones y de la “libertad de primavera”. Mis afirmaciones se basan únicamente en la ciencia. Sólo serán contradichas por la ciencia.

Aunque difícilmente se pueden hacer afirmaciones científicas incorrectas sin ser criticado por los propios compañeros, parece que la élite de científicos que actualmente asesora a nuestros líderes mundiales prefiere guardar silencio. Se han presentado suficientes pruebas científicas.

Lamentablemente, no han removido los que tienen el poder de actuar. ¿Cuánto tiempo podemos ignorar el problema cuando ahora hay pruebas masivas de que el escape inmunológico viral amenaza ahora a la humanidad? Difícilmente podemos decir que no lo sabíamos, o que no fuimos advertidos.

En esta angustiosa carta, he puesto en juego toda mi reputación y credibilidad. Espero al menos lo mismo de vosotros, guardianes de la humanidad. Es de suma urgencia. Abrid el debate. Por supuesto: ¡inviertan la tendencia! […]”

El Dr. Vernon Coleman y muchos otros también se suman a la alerta mundial, habiendo llegado a afirmar Coleman que las vacunas Covid podrían “acabar con la raza humana”

Fuentes:

VernonColeman.com

mpr21.info

cienciaysaludnatural

verdadypaciencia

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Dsalud.com

https://www.diariosur.es/malaga/muerte-marbella-profesora-vacuna-astrazeneca-20210316231123-nt.html

https://www.lapoliticaonline.com/nota/132104-pacientes-desarrollaron-un-trastorno-en-la-sangre-tras-recibir-dosis-de-pfizer-y-moderna-en-estados-unidos/

https://news.sky.com/story/who-reassures-europe-over-oxford-jab-as-experts-look-into-blood-clot-claims-12247481

https://www.leparisien.fr/societe/sante/norvege-deces-dune-deuxieme-soignante-vaccinee-avec-astrazeneca-15-03-2021-NRFTIVU7OJHDPG6ZSHJUUVKNUU.php

https://news.sky.com/story/who-reassures-europe-over-oxford-jab-as-experts-look-into-blood-clot-claims-12247481

https://www.wochenblick.at/neues-bhakdi-buch-enthuellt-darum-sind-corona-impfungen-gefaehrlich/