El de 1967 pas贸 a la historia como el verano del amor y el de 2021 lo har谩 como el de las vacunas. Una forma de amor, la surgida del cari帽o a la bata blanca y a las probetas, como otra cualquiera. Pasar谩n los a帽os y nuestras cabezas quiz谩 no estructuren los recuerdos de este periodo en viajes a la playa, sino en citas para el pinchazo. Qu茅 bien se estaba en el chiringuito despu茅s de una dosis de Pfizer fresquita y bien tirada.

Ya tengo mi segunda dosis. De Moderna, como no pod铆a ser de otra forma, seg煤n me indican algunos conocidos con una dosis, en este caso, de mala leche. Segunda cita en la Facultad de Matem谩ticas, vacun贸dromo p煤blico al no tratarse de Madrid. En la capital del Reino la segunda cita, adem谩s de con retraso, quiz谩 hubiera sido en la planta de caballeros de El Corte Ingl茅s. 鈥淧ues a m铆 no me importar铆a que en Sevilla se vacunase en el Primor nuevo que hay en la calle Sierpes鈥, puntualiza mi novia, que a veces me hace acompa帽arla a ese lugar repleto de cientos de miles de millones de cremas y productos qu铆micos embotellados que me provocan visi贸n de t煤nel. Ni s茅 para qu茅 sirven ni me interesan. Motivo por el cual, seg煤n ella, vivir茅 menos a帽os de los que deber铆a.

Llega mi turno y, tras pasar por la mesa para presentar mi DNI, me hace gestos para que me acerque un chico joven. 鈥淵o soy el que doy la estoc谩鈥, me dice dibujando en el aire un espadazo taurino con la vacuna en la mano. Mientras me acerco, se me ocurre responderle que, como me duela, le voy a cortar las orejas y, de paso, quiz谩 el rabo. Decido callarme. La vida no es Twitter. Sonr铆o. Me pincha. Me da consejos para el uso del paracetamol cuando los efectos de esta segunda dosis, como es previsible, aparezcan. Se despide con un 鈥渆a, pues inmunizao鈥, le doy las gracias por el pinchazo 鈥搈enos mal que no ha sido como los de Curro Romero, pienso decirle, pero no le digo鈥 y le vuelvo a sonre铆r, contento por haber acabado la pauta. Con esta segunda dosis es la primera vez que en esta Facultad de Matem谩ticas, en la que pas茅 unos buenos a帽os de cafeter铆a y en la que no termin茅 la carrera, acabo lo que empec茅. Mientras espero sentado los 15 minutos de precauci贸n, saco el m贸vil y empiezo a escribir este genial tuit que, seguro, se har谩 trending topic en el grupo de Whatsapp de mi familia: 鈥淧or fin acabo algo en esta Facultad鈥. Decido no enviarlo y ahorrarme los insultos de mis padres. Bastante tuvieron. Comento en el grupo de CTXT que ya tengo mi segunda dosis. Una compa帽era me recomienda que me tome el paracetamol antes de los s铆ntomas: t贸mate uno y te entonas, as铆 el bicho llega con menos fuerza.

Como buen hipocondriaco, llego a casa y de mi cabeza no sale la idea de los efectos secundarios, muy habituales con la segunda dosis de Moderna. Los hipocondriacos somos gente muy preocupada por nuestro bienestar f铆sico, aunque fumemos, comamos chuletones con patatas que har铆an babear al mism铆simo Zoido o no queramos ponernos cremas del Primor que hidratan la piel. La hipocondr铆a es una forma de estupidez como otra cualquiera. Dolor de brazo, fiebre, dolor de cabeza, escalofr铆os, pinchazos, fatiga鈥 Intento concienciar a mi cuerpo de lo que le viene para que no le pille por sorpresa mientras me tomo el paracetamol recomendado por mi compa帽era. La hipocondr铆a es una especie de UCI mental permanente, con y sin vacuna, con y sin pandemia mundial. 隆Leve pinchazo en el pecho, r谩pido, traigan un desfibrilador! 隆Un poco de dolor de cabeza, posible tumor cerebral, repito a todas las unidades, posible tumor cerebral! Es estresante. Hoy es distinto. Lo que hoy suceda, tendr谩 una explicaci贸n, lo cual es un gran alivio para cerebros como el m铆o.

Pasan las horas y nada. Ni un m铆sero dolor en el brazo en el que recib铆 el pinchazo. Me empiezo a preocupar. 驴Qu茅 est谩 pasando ah铆 dentro? 驴Por qu茅 no pasa nada? Seg煤n algunos foros de Internet, ese m茅dico de confianza, ya deber铆a estar notando cierto dolor, aunque fuese en el hombro. Que no me duela rompe mis esquemas, el guion para el que me hab铆a preparado. No me ten铆a que haber tomado el paracetamol preventivo. 驴Llamo a urgencias y digo que han pasado varias horas y a煤n no me duele el brazo? Ante esta problem谩tica mi novia me da dos opciones a elegir: la separaci贸n o conseguir que me duela el brazo por la v铆a de la violencia f铆sica. As铆 que, como con el novillero de las vacunas y con el chiste en el grupo de whatsapp, decido que mejor me callo. Mientras espero que mi cuerpo d茅 las se帽ales de debilidad que ya deber铆a estar dando, me fumo un cigarro. Repito: ser hipocondriaco es una forma de estupidez como otra cualquiera. Fumo como quien espera a las puertas del hospital novedades sobre la operaci贸n de urgencias de un ser querido. En este caso el ser querido es uno mismo. 驴Se sabe algo? Nada, de momento ni dolor, ni fiebre ni nada. Ufff, qu茅 mala pinta. Seg煤n crece la preocupaci贸n, disminuye el tabaco del paquete.

Pongo una serie para distraer la espera. Modern Family, adem谩s de adaptarse al nombre de mi vacuna, es una serie maravillosa. En su momento me la encontraba por alg煤n canal situado m谩s all谩 de n煤mero 12 y me quedaba viendo alguna escena que me hac铆a gracia. Como en los 煤ltimos a帽os he aprendido algunas cosas sobre la escritura de gui贸n, hace unos d铆as decid铆 tratar a esta serie con el respeto que intu铆a que merec铆a, vi茅ndola en condiciones, cap铆tulo a cap铆tulo. No me equivocaba. Es una obra de arte de la comedia. El formato de falso documental siempre va bien para el humor. En mi caso tambi茅n funcionar铆a. Primer plano sentado en el sof谩, viendo una serie de humor, con cara de sentida y profunda preocupaci贸n: 鈥淒e momento sigo bien y ya han pasado demasiadas horas, estoy empezando a angustiarme鈥. Me voy a la cama agotado. 驴Cu谩ntas horas llevo en la UCI pendiente del paciente, es decir, de m铆 mismo? Pienso que dormir me vendr谩 bien, pase lo que pase. Si no aparecen s铆ntomas, pasar茅 buena noche. Si aparecen, mejor que me pillen en estado de somnolencia. O, como dir铆a el novillero del vacun贸dromo, manso.

Los s铆ntomas no aparecen y tampoco el sue帽o. Eso s铆, aparece un mosquito del tama帽o de un Boeing, seg煤n calculo por el sonido que hace al planear a la altura de mi oreja. Enciendo la luz y el Boeing, como pas贸 en Lost, ha desaparecido del mapa. Empieza un juego que conozco bien despu茅s de muchos veranos sevillanos: la caza del mosquito invisible. Como siempre, pierdo y decido asumir las consecuencias porque estoy agotado y muerto de sue帽o. Que me pique si me tiene que picar. Mientras me quedo dormido, a mi yo hipocondriaco le ha tocado guardia de noche. Es lo que tiene el sacrificado trabajo de sanitario de uno mismo. 驴Y si el mosquito es uno de esos del Nilo y su picadura se mezcla de una forma extra帽a con la vacuna? Busco en Internet si hay informaci贸n sobre este tema. Nada. Cero informaci贸n sobre los efectos de la picadura del mosquito del Nilo mezclada con una dosis reciente de vacuna Moderna. Suena el tel茅fono de madrugada. Es el fundador de Google, que me da la enhorabuena. No es f谩cil encontrar un tema sin tratar en un buscador que lleva controlando el mundo 22 a帽os con miles de millones de b煤squedas diarias, chico. Le doy las gracias por saber apreciar mi arte y me invita a su isla del Pac铆fico para conocerme. Rechazo la oferta. Estoy potencialmente enfermo, no estoy para viajar. Creo que era un sue帽o. Lo de la llamada, no lo de la b煤squeda. Vuelve a sonar el mosquito y decido emigrar al sof谩. Por fin me quedo dormido, agotado, durante varias horas. Me despierto con el cuerpo algo dolorido. No es la primera vez que me pasa tras pasar la noche en ese sof谩, pero prefiero hacerme el loco y achacarlo a la vacuna. Gracias a dios no es grave, informo al paciente que soy yo mismo en la ventanilla de urgencias. Dolor muscular en la espalda y tambi茅n en las piernas, que se han pasado horas mal colocadas sobre el reposabrazos, adem谩s de un ligero dolor de cabeza. Por fin.

AUTOR: Gerardo Tec茅

