Las ventas en Dyson suben, mientras nuestro poder adquisitivo cae

Buenas tardes a todxs,

Y mientras tanto en Dyson鈥

Os contactamos ya que la direcci贸n Dyson, la mayor campa帽a de CPM, siguen burl谩ndose de nosotrxs.

Hemos recibido un email en el que deber铆amos congratularnos por los excelentes n煤meros conseguidos despu茅s del black friday.

Sabiendo que vamos a perder m谩s de un 10% de nuestro poder adquisitivo este a帽o, nos parece ofensivo recordar que las ventas han aumentado un 28% y que superamos el mill贸n de euros de ganancias solo en el mes de noviembre, cuando nuestro aumento salarial acumulado desde 2020 hasta 2022 ser谩 de 3,5%鈥

Gracias por recordarnos que est谩is haciendo ganancias record, mientras nosotrxs no llegamos a fin de mes.

Good afternoon everyone,

And meanwhile at Dyson鈥

We are contacting you as the Dyson management, the biggest CPM campaign, continue to mock us.

We have received an email in which we should be congratulating ourselves for the excellent numbers achieved after black friday.

Knowing that we are going to lose more than 10% of our purchasing power this year, we find it offensive to be reminded that sales are up 28% and that we made over one million euros in profit in November alone, when our cumulative wage increase from 2020 to 2022 will be 3.5%鈥.

Thank you for reminding us that you are making record profits, while we can鈥檛 make ends meet.

Cordialmente,

脕frica Ramos, CGT representative

David Gal谩n , CGT representative

Pablo Olivares, CGT representative

