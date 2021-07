–

En respuesta a una demanda, la Corte Constitucional profiri贸 una sentencia que exige respetar el Acuerdo de Paz y garantizar el derecho de las v铆ctimas a participar en las pr贸ximas elecciones a la C谩mara de Representantes con las 16 circunscripciones especiales de paz. Entrevista con Juan Carlos Quintero, dirigente de la Ascamcat

Carolina Tejada

@carolltejada

El pasado 21 de mayo la Corte Constitucional profiri贸 la sentencia SU-150 de 2021, en donde ampara el derecho de las v铆ctimas a ser elegidas por medio de 16 circunscripciones especiales de paz y, por otro lado, mediante un fallo del 1潞. de julio de 2021, la Secci贸n Primera del Consejo de Estado decidi贸 declarar la nulidad del acto administrativo verbal de 6 de diciembre de 2017, a trav茅s del cual el presidente del Senado de la Rep煤blica neg贸 la remisi贸n del proyecto de Acto Legislativo 017 de 2017 C谩mara-005 de 2017 Senado, por medio del cual se creaban 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la C谩mara de Representantes, representando a los 166 municipios m谩s golpeados por el conflicto armado y a 6.670.368 habitantes.

Las 16 circunscripciones son parte del Acuerdo de Paz, y hasta ese momento, hab铆an sido torpedeadas por quienes han pretendido hacerlo trizas. Estas definiciones las ratifican para los pr贸ximos dos periodos legislativos y el proceso de elecci贸n deber谩 elaborarse teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de g茅nero y ser谩n elegidas las v铆ctimas con mayor votaci贸n.

La acci贸n de nulidad fue iniciada por Guillermo Rivera Fl贸rez y la demanda que da efecto a la resoluci贸n de la Corte, fue impulsada por Roy Barreras y coadyuvada por el l铆der campesino del Catatumbo Juan Carlos Quintero.

Las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz son un logro del Acuerdo de Paz. 驴C贸mo se lleg贸 a ese debate o definici贸n, de d贸nde surgi贸?

鈥揈fectivamente las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz en la C谩mara de Representantes son un logro innegable del Acuerdo Final de Paz, lo que demuestra su importancia al dar una garant铆a en materia de derechos pol铆ticos y medidas de reparaci贸n a favor de las v铆ctimas del conflicto interno armado establecido en el punto 2.3.6 del acuerdo de paz.

Este debate sobre las 16 curules se da ante la necesidad de que las v铆ctimas cuenten con el derecho igualitario a la participaci贸n pol铆tica, en la creaci贸n de leyes de alcance integral sobre las realidades de los territorios y, sobre todo, que este ejercicio sea una apertura a la democracia en las regiones mas afectadas por el rigor de la guerra.

En este mismo sentido el debate por la vida jur铆dica de las 16 curules de paz se da con ocasi贸n al archivo del proyecto del acto legislativo el pasado 30 de noviembre de 2017, cuando seg煤n la mesa directiva del Senado de la Rep煤blica, este no cumpli贸 con la votaci贸n requerida para su aprobaci贸n.

驴Qu茅 es lo que est谩 detr谩s de ese ejercicio de torpedear las circunscripciones?

鈥揕a decisi贸n sobre dar vida jur铆dica a las 16 curules genera, sin duda alguna, un gran descontento en varios sectores pol铆ticos tradicionales, especialmente de aquellos que han manifestado su inter茅s de 鈥渉acer trizas el Acuerdo de Paz鈥, pues en este sentido se determina la causa de fondo de las diferentes actuaciones de no permitir la participaci贸n pol铆tica de las v铆ctimas, es decir, que para esta clase pol铆tica dominante y tradicional no es conveniente permitir que quienes hemos sufrido la guerra de frente y hemos sido parte de la oposici贸n pol铆tica, podamos dar a conocer las oscuras maniobras que han tenido sumidas a Colombia en la pobreza y la falta de participaci贸n en las decisiones que nos puedan afectar.

驴Qu茅 sigue luego de esta decisi贸n del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional? 驴C贸mo podr铆an participar las v铆ctimas?

鈥揅omo es de p煤blico conocimiento, el pasado 21 de mayo la Corte Constitucional profiri贸 la sentencia SU-150 de 2021, acci贸n judicial de la cual soy demandante a favor de las v铆ctimas y mediante la cual se protegieron los derechos al debido proceso en el tr谩mite legislativo, a la reparaci贸n integral, a la igualdad y participaci贸n pol铆tica, dando as铆 vida jur铆dica al acto legislativo que crea las 16 curules de paz en la C谩mara de Representantes.

En este mismo sentido el Consejo de Estado declar贸 la nulidad del acto administrativo que archiv贸 el proyecto de acto legislativo 05 de 2017 Senado y 017 en la C谩mara, reconociendo que 50 era la votaci贸n requerida para la aprobaci贸n del mencionado acto legislativo.

En estricto sentido, de las 贸rdenes judiciales se despliegan una serie de actuaciones que recaen sobre la C谩mara de Representantes y el Senado de la Rep煤blica para que ensamblen el documento final del acto legislativo, el cual deber谩 ser suscrito por los presidentes y secretarios de ambas c谩maras. Posteriormente deber谩 ser enviado por el Secretario General del Senado al Presidente de la Rep煤blica para que este cumpla con la publicidad, mediante la promulgaci贸n en el Diario Oficial, luego la secretar铆a jur铆dica de la presidencia debe enviar copia del acto legislativo a la Corte Constitucional para realizar su control autom谩tico.

En este mismo esquema se ordena a la organizaci贸n electoral para que inscriba en el calendario electoral las nuevas elecciones y realice los actos especiales correspondientes para la inscripci贸n de candidaturas que ser谩n elegidas el pr贸ximo 13 de marzo de 2022.

Ahora, en cuanto a la participaci贸n de las v铆ctimas que aspiren a las 16 curules de paz, estas deben cumplir los requisitos establecidos en el acto legislativo, como, por ejemplo; que los candidatos o candidatas solo pueden ser inscritos por organizaciones de v铆ctimas, organizaciones campesinas y de mujeres, las cuales deben demostrar su trabajo en el territorio de la circunscripci贸n y su personer铆a jur铆dica con un m铆nimo de existencia de cinco a帽os de antelaci贸n a las elecciones. As铆 mismo, deben demostrar su condici贸n de v铆ctimas del conflicto, residir en el territorio o por lo menos haber residido en cualquier 茅poca durante tres a帽os continuos.

驴Estas circunscripciones pueden representar un desequilibrio para quienes, desde la extrema derecha, toman decisiones sobre la pol铆tica del pa铆s desde el congreso?

鈥揇e entrada el solo hecho que las v铆ctimas puedan ser parte de la C谩mara de representantes ya genera un desequilibrio en las distintas fuerzas pol铆ticas que se han opuesto a esta participaci贸n especial, pero creer铆a que mas que un desequilibrio a la derecha, se genera en equilibrio y oportunidad a favor de las comunidades del pa铆s de los territorios mas afectados por el abandono estatal y por el rigor de la guerra, teniendo en cuenta las nuevas proyecciones pol铆ticas, que no busquen una adaptaci贸n al sistema, sino un cambio que debe ser progresivo e integral en el territorio nacional a trav茅s de acciones pol铆ticas.

驴Participar铆a en este proceso?

鈥揅omo es natural, por el impacto que produce esta medida de reparaci贸n pol铆tica, es una gran oportunidad para el pueblo colombiano en su conjunto y, por consiguiente, es muy probable que haga parte de esta nueva apuesta pol铆tica, aclarando que, en esa eventual oportunidad, no se tratar谩 de un acto de oportunismo, pues siempre he manifestado mi profundo compromiso con la paz de Colombia, la defensa de los derechos humanos del campesinado en el Catatumbo, la defensa del territorio y la b煤squeda de alternativas pol铆ticas que nos permitan un desarrollo social y organizativo en nuestra regi贸n, labor que he desempe帽ado desde hace 16 a帽os a trav茅s de la Asociaci贸n Campesina del Catatumbo 鈥 Ascamcat.