November 4, 2021

鈥淣o nos queda m谩s que presionar en las calles, no nos van a callar鈥, defiende Jon Garc铆a. Es el portavoz de la Asociaci贸n de V铆ctimas del Amianto en Euskadi, y tras una jornada de reuniones con varios de los grupos parlamentarios en el Congreso, especialmente con PSOE y Unidas Podemos, para tratar la creaci贸n de un fondo estatal de compensaci贸n para las v铆ctimas del amianto, las expectativas que tiene de que esta herramienta sea contemplada en los Presupuestos Generales son escasas.

鈥淟a impresi贸n no es muy positiva: el PSOE, con buenas palabras de que no se olvida, pero nos dice que tiene otras prioridades鈥, lamenta Garc铆a. Seg煤n ha explicado a El Salto, desde el partido de Pedro S谩nchez, el argumento dado para seguir postergando la creaci贸n de este fondo es que los Presupuestos Generales ya est谩n cerrados. Por su parte, desde Podemos, la diputada Pilar Garrido ha afirmado que presionar谩n para que este fondo de compensaci贸n sea incluido en los Presupuestos Generales, pero desde las asociaciones de v铆ctimas no tienen muchas expectativas. 鈥淭enemos que salir a las calles masivamente, las movilizaciones van a ser decisivas鈥, subraya Garc铆a.

Hoy, desde las distintas asociaciones de v铆ctimas del amianto han convocado concentraciones ante varias de las empresas en las que se han registrado m谩s casos de enfermedad y fallecimientos relacionados con el amianto. 鈥淓n Euskadi y Galicia tenemos asegurada una respuesta importante, y tambi茅n en otros sitios como Metro Madrid, Metro de Barcelona, Navantia en C谩diz, o RTVE, donde tambi茅n hay compa帽eros v铆ctimas鈥, contin煤a.

Seg煤n los datos del Instituto Nacional de Estad铆stica, entre 1999 y 2020 cerca de 8.000 personas murieron por mesotelioma pleural, un tipo de c谩ncer relacionado con la inhalaci贸n de amianto. Cinco de ellos eran compa帽eros de trabajo de Jon Garc铆a.

鈥淵o estoy en la lista de los que hemos trabajado con amianto, tengo el triste recuerdo de que cinco compa帽eros m铆os ya han fallecido y vivimos siempre con ese temor鈥

鈥淯na de las caracter铆sticas de esta enfermedad es que, aunque est谩 latente, aflora de un d铆a a otro, despu茅s de estar a帽os sin tener ning煤n s铆ntoma鈥, explica Jon Garc铆a a El Salto. 鈥淵o estoy en la lista de los que hemos trabajado con amianto, tengo el triste recuerdo de que cinco compa帽eros m铆os ya han fallecido y vivimos siempre con ese temor鈥, a帽ade.

Garc铆a, quien actualmente tiene 67 a帽os, trabaj贸 durante d茅cadas en la sede de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en Beasain, donde las cifras oficiales cuentan 55 fallecidos a causa del amianto. Las muertes por inhalaci贸n de este material en las plantas de esta empresa en todo el Estado ascienden a un centenar 鈥攖res en Ir煤n y cerca de 30 en Zaragoza鈥. 鈥淧ero somos conscientes de que ha habido gente que ha fallecido por enfermedades relacionadas que no est谩n contabilizadas en esta cifra鈥, subraya.

Con este fondo de compensaci贸n, 鈥渘o se generar铆a tanto dolor a las familias que ahora se ven obligadas a denunciar鈥, explica Antonio Rus

Metro de Madrid es, en la comunidad madrile帽a, una de las empresas que cuentan con m谩s trabajadores fallecidos a causa del amianto de sus instalaciones. 鈥淟a empresa ha estado mirando siempre de reojo al fondo estatal con la esperanza de que se articulara鈥, se帽ala Antonio Rus, delegado sindical de Solidaridad Obrera especialista en riesgos laborales. 鈥淧ero a Metro Madrid le va a dar igual porque los fondos partir谩n del mismo sitio: si la responsabilidad es de la empresa, va a ser esta quien ponga el dinero para este fondo estatal, la 煤nica diferencia es en c贸mo se articula el pago鈥, contin煤a. Y en esto radica buena parte de la importancia de este fondo, ya que, seg煤n explica Rus, mientras en empresas como Metro Madrid, en la que tradicionalmente los trabajadores han entrado en su juventud y en la que han pasado 35 a帽os de media, es f谩cil demostrar que la asbestosis que sufren los trabajadores afectados es una enfermedad profesional, para trabajadores con una vida laboral m谩s compleja se hace mucho m谩s dif铆cil. Adem谩s, seg煤n explica, este fondo supondr铆a incluso un ahorro al evitar los costes derivados de los procesos judiciales y los recargos en la indemnizaciones por la negativa por parte de la mayor铆a de las empresas a reconocer la enfermedad laboral como causa de estas muertes. Sobre todo, destaca Rus, 鈥渘o se generar铆a tanto dolor a las familias que se ven obligadas a denunciar鈥

A pesar de que en pa铆ses del entorno, como Francia o B茅lgica, se han creado ya instrumentos parecidos, en Espa帽a la lucha por un fondo de compensaci贸n para las v铆ctimas del amianto est谩 siendo larga y llena de obst谩culos. Ya en 2011 se present贸 por parte del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds una proposici贸n no de ley a la Comisi贸n de Trabajo e Inmigraci贸n del Congreso cuyo proceso caduc贸 sin resolverse. De nuevo en 2012 por parte del grupo parlamentario de la Izquierda Plural,tambi茅n caducado. Y en 2016, en mayo como proposici贸n de ley de comunidades aut贸nomas y ciudades aut贸nomas impulsada por el Parlamento del Pa铆s Vasco, y en noviembre, como proposici贸n de ley ante la Comisi贸n de Trabajo desde el grupo parlamentario Unidos Podemos, En Com煤 Podem y En Marea. Todas las proposiciones de ley caducaron.

En diciembre de 2019, el Parlamento vasco present贸, por 煤ltima vez hasta ahora, una proposici贸n de ley para la creaci贸n de este fondo de compensaci贸n que a d铆a de hoy sigue bajo estudio en la Comisi贸n de Trabajo, Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones.

鈥淓l 13 de abril, el Pleno del Congreso tom贸 en consideraci贸n el proyecto de ley con el s铆 de todos los grupos parlamentarios y con la abstenci贸n de Vox鈥, recuerda Jon Garc铆a. Desde su toma en consideraci贸n en abril pasado, 鈥渆l Gobierno ha ido prorrogando sin justificaci贸n la fase de presentaci贸n de enmiendas, impidiendo que el proyecto pueda finalizar su tr谩mite parlamentario鈥, denuncian desde la Asociaci贸n de V铆ctimas Afectadas por el Amianto en Catalu帽a (AVAAC), que recuerdan que recientemente Unidas Podemos reclam贸 p煤blicamente que los futuros Presupuestos Generales incluyan una partida destinada a la creaci贸n y dotaci贸n de este fondo, sin que, hasta ahora, esta petici贸n haya sido escuchada.

Desde la asociaci贸n catalana recuerdan que, adem谩s, el pasado 20 de octubre el Parlamento Europeo aprob贸 una resoluci贸n con la que se insta a los Estados miembro y a la Comisi贸n Europea a garantizar el reconocimiento y reparaci贸n a las v铆ctimas del amianto y a sus familias. 鈥淓sta resoluci贸n del Parlamento Europeo evidencia que en Espa帽a, desgraciadamente, no existe la menor voluntad de apoyar a las personas que han padecido, padecen o sufrir谩n las consecuencias de verse expuestos al amianto en su lugar de trabajo o en su casa鈥, lamentan desde la AVAAC. Desde esta asociaci贸n recuerdan que la Uni贸n Europea estima que, antes del a帽o 2040, el amianto ser谩 responsable de la muerte de m谩s de 60.000 personas en Espa帽a.

