Juan Juli谩n Giovetti naci贸 el 4 de diciembre de 1880 en la comuna de San Giorgio Canavese, provincia de Tur铆n, regi贸n de Piamonte, Italia; hijo de Rosa Maschero y Jos茅 Giovetti. De oficio mec谩nico, lleg贸 a la Argentina el 13 de noviembre de 1900 y tuvo una vasta trayectoria en el movimiento obrero y anarquista. Desarroll贸 su militancia en las provincias de Entre R铆os, Tucum谩n, C贸rdoba, Santa Fe y R铆o Negro; tambi茅n pas贸 alg煤n tiempo en Santiago del Estero, Formosa y Jujuy. En la d茅cada de 1930 se vincul贸 al Partido Socialista. Muri贸 el 26 de julio de 1951 en Avellaneda, Buenos Aires. Por Hern谩n Scandizzo*.

El escritor santafesino Gast贸n Gori fue quiz谩 el primero en rescatar la figura de Giovetti. En el libro La Forestal,1 se refiri贸 a la relevancia que el mec谩nico italiano adquiri贸 en la confrontaci贸n con la compa帽铆a brit谩nica La Forestal. En Villa Guillermina, Juan promov铆a la organizaci贸n de los trabajadores del hacha y el tanino para enfrentar a la patronal y al car谩cter que la FORA sindicalista le imprim铆a a los sindicatos del Chaco santafesino. En el marco de esas disputas, en febrero de 1920 comenz贸 a publicar el peri贸dico A帽谩 Membu铆.

A帽谩 Membu铆 se puede traducir como Hijo del Diablo y, aunque tiene otras acepciones, nos quedamos con esta. Un nombre potente para una publicaci贸n, es levantar el guante y avanzar con la potencia de lo que era considerado un insulto. Por esos a帽os Fernando Gualtieri en poema La Canci贸n de Satan谩s, cual a帽谩 membu铆, se presenta: 鈥淵o soy Sat谩n鈥 Mi esp铆ritu rebelde / Se infiltra por doquier鈥. En el caso de Giovetti, su hijo del diablo, fue en guaran铆, en un idioma de la tierra y, en el contexto de La Forestal, en una lengua de las y los de abajo.

Gori le dedica algunos p谩rrafos al peri贸dico, que nos acercan a Giovetti y su calidad de propagandista.

El pensamiento popular m谩s cercano, el que surg铆a all铆 mismo donde se estaba reflejando la nueva conciencia, era reflejado en el A帽a Membu铆, como interpretaci贸n local de la vida en las poblaciones forestales. [鈥 Por sus publicaciones en el A帽a Membu铆, Juan Giovetti 鈥榚ra malquistado por el gerente Eduardo Bianchini鈥 y era cosa bien sabida que la Compa帽铆a no aceptaba en el seno de sus poblados a hombres que ilustraran a los obreros sobre sus derechos, a hombres que pusieran al descubierto la enormidad de sus ganancias en un medio que se caracterizaba por la vida espl茅ndida de los empleados superiores y por la miseria en los obrajes y poblaciones. 2

Del A帽谩 Membu铆 aparecieron dos n煤meros, en abril de ese a帽o Giovetti fue detenido y expulsado de los dominios de La Forestal, pero sobre aquellos hechos volveremos m谩s adelante. Porque si bien su nombre est谩 asociado a las luchas libradas en los dominios de La Forestal, su vida militante en Argentina comenz贸 antes de 1920 y tampoco termin贸 all铆.

Sans Culottes

A mediados de 1902 Juan Giovetti resid铆a en la ciudad entrerriana de Victoria, desde all铆 manten铆a contacto con los peri贸dicos La Protesta Humana y L鈥橝vvenire, ambos de Buenos Aires. Para 1906 se hab铆a establecido en Paran谩, capital de aquella provincia, y segu铆a recibiendo la prensa anarquista de Buenos Aires.3 Ya en esos primeros a帽os de permanencia en Argentina estrech贸 un fuerte v铆nculo con La Protesta y se interes贸 por difundir el peri贸dico, conseguir suscriptores e impulsar campa帽as financieras para su sostenimiento.

En junio de 1907 Juan resid铆a en la ciudad de C贸rdoba.4 Poco despu茅s, en septiembre, La Protesta public贸 la cr贸nica de un acto de propaganda realizado en Tucum谩n donde intervinieron dos delegados en gira de la FORA, el texto lo firmaba por G. [驴Giovanni?] Giovetti.5 De la prensa anarquista esos a帽os surge que Juan estaba en permanente movimiento, 驴por cuestiones labores, por militancia, por ambos? 驴por su militancia ten铆a que cambiar permanentemente de trabajo y lugar de residencia?

En noviembre de 1907 La Protesta public贸 una carta fechada en Paran谩 y firmada con el seud贸nimo Sans Culottes. Seg煤n consta en el prontuario que la Divisi贸n Orden Social de la Polic铆a de R铆o Negro le dedic贸, Giovetti usaba el seud贸nimo Literio Sansculotte.6 La coincidencia en parte del seud贸nimo, es un elemento que hace pensar que Juan se ocultaba detr谩s de Sans Culotte. Otro, es que ese mismo seud贸nimo estaban firmadas muchas de las notas del peri贸dico anarquista La R谩faga, que por esos tiempos comenz贸 a publicarse en Paran谩, con el cual estaba vinculado el inquieto mec谩nico.7 Y el tercer elemento, su participaci贸n en otros peri贸dicos, dado que no solo estuvo al frente de A帽谩 Membu铆 sino tambi茅n en Odios!, del que fue responsable y public贸 en Tucum谩n en 1913.8

La Protesta public贸 las cartas/cr贸nicas de Sans Culottes, al menos, hasta febrero de 1910.9 En el ellas el cronista se refer铆a a las actividades de propaganda desarrolladas en diferentes localidades de Entre R铆os, insist铆a en la necesidad de promover la organizaci贸n de los trabajadores en la FORA, denunciaba la burocratizaci贸n en los sindicatos nacientes, informaba sobre las huelgas declaradas y, tambi茅n, de actos de vindicaci贸n, como el intento de un obrero de ahorcar a su patr贸n.10 En el mismo per铆odo, 1908 鈥 1910, Sans Culottes fue uno de los principales redactores de La R谩faga,11 incluso ten铆a una columna titulada Noticias de la calle. Fue 茅l mismo, tambi茅n, quien publicit贸 la aparici贸n de La R谩faga en La Protesta.

鈥淯n peri贸dico que cruzar谩 por todos los pueblos de las provincias de Entre R铆os y Corrientes y la gobernaci贸n de Misiones, lo que hac铆a falta para acelerar la propaganda. (鈥) Que La R谩faga sea entonces la antorcha de los entrerrianos y correntinos que duermen aun en la noche de la ignorancia.鈥12

Un objetivo ambicioso de Juan, del grupo editor鈥 驴en qu茅 medida La R谩faga fue esa antorcha? En enero de 1910 se public贸 la 煤ltima edici贸n de La R谩faga y JuanGiovetti habr铆a permanecido en Entre R铆os hasta entonces, sin interrumpir, claro, los viajes a otras provincias.13 Al dejar la provincia abandona el seud贸nimo Sans Culottes. En marzo de 1910 La Protesta acus贸 recibo del dinero que, en concepto de suscripci贸n, envi贸 I. Giovetti desde A帽atuya, Santiago del Estero.14 驴Se trata de un error de imprenta que borrone贸 la huella de Juan? Es muy posible, porque A帽atuya es una de las estaciones del entonces Ferrocarril Central Norte, en el que trabaj贸 por esos a帽os.

Movimiento continuo

Luego de esa referencia aislada de su paso por tierras santiague帽as, se le pierde la huella hasta marzo de 1913. En la edici贸n del d铆a 23 La Protesta menciona a Giovetti y a Domingo Ovejero, integrantes del Centro de Estudios 鈥楻umbos Nuevos鈥 de Tucum谩n, como los responsables de una rifa para apoyar financieramente a La Protesta y a Odios!. En diciembre de ese a帽o Giovetti pide, a trav茅s de La Protesta, que dejen de enviarle a Tucum谩n el peri贸dico Regeneraci贸n, de M茅xico. S铆, tambi茅n para eso serv铆a La Protesta, no solo para difundir art铆culos doctrinarios y luchas obreras. Con certeza, el pedido no se deb铆a a diferencias ideol贸gicas sino a una nueva partida. El 2 de febrero de 1914, una vez m谩s La Protesta, da otra pista de los movimiento del mec谩nico italiano. El decano de la prensa anarquista de Argentina publica las impresiones de la visita de Giovetti a Asunci贸n del Paraguay.

[Q]ued茅 impresionado al encontrar un fuerte n煤cleo de buenos, activos e inteligentes camaradas. Con los muchachos de 芦La Voz del Pueblo禄. Recorrimos todo. De paso conoc铆 芦La Uni贸n Gremial; El Centro Rafael Barret, y la Federaci贸n Obrera Regional Paraguaya禄. Todos contribuyen en algo para la marcha progresiva de nuestras ideas.

Inmensa satisfacci贸n es por las calles de una ciudad desconocida vagabundear y de cuando en cuando, furtivamente, como de paso, entrever en hogares desconocidos sobre una mesa o el respaldo de una silla a nuestro diario, LA PROTESTA.

Si, en Asunci贸n, es digno de hacer constar, hay muchos compa帽eros. Activos, los millares de manifiestos anarquistas y gremiales, pegados por la ciudad, son prueba convincente de que algo hacen. 隆L谩stima que haya chismes y personalismos! 鈥 me dec铆a un amigo.

El ambiente, sin duda, se purificar谩. Y entonces, quedar谩n los buenos, y 茅stos har谩n obra prof铆cua y sana.15

Para entonces Juan se hab铆a radicado en Formosa, donde permaneci贸 al menos hasta entrado 1915; luego retorn贸 a Tucum谩n. En la edici贸n de julio de 1917 de El Obrero Ferroviario, 贸rgano de la Federaci贸n Obrera Ferrocarrilera, es mencionado en una extensa cr贸nica sobre una huelga en los talleres de Taf铆 Viejo.16

El 12 de mayo de 1918 La Protesta acus贸 recibo del dinero enviado por Giovetti desde Ledesma, Jujuy; y el peri贸dico La Obra lo hizo en junio.17 En julio estall贸 en el ingenio azucarero Ledesma una huelga sin precedentes. Hasta el momento poco se escribi贸 sobre esa huelga y en las fuentes disponibles en l铆nea no hay constancia de que Juan haya intervenido. De haber permanecido en la localidad cuesta imaginar, a la luz de su trayectoria, que se hubiera mantenido al margen.

Tras aquella referencia se pierde una vez m谩s el rastro de Giovetti. Es posible que tras su paso por la localidad juje帽a se haya instalado en Cruz del Eje, dado que se le imput贸 haber participado del incendio de vagones del Ferrocarril Central Norte. El hecho en cuesti贸n ocurri贸 en enero de 1919, en el marco de la huelga declarada contra la represi贸n que en Buenos Aires intent贸 ahogar la efervescencia obrera. Ese mismo a帽o se estableci贸 en Villa Guillermina, donde ingres贸 a trabajar como mec谩nico en la f谩brica de tanino de La Forestal, a poco de llegar comenz贸 a tener una activa participaci贸n en el sindicato.

El a帽谩 membu铆

El 13 de febrero de 1920 La Protesta public贸 una nota que Giovetti firm贸 con su nombre. All铆 describe el d铆a a d铆a en los dominios de empresa brit谩nica tras la huelga que en 1919 paraliz贸 por completo el establecimiento y anticipa la confrontaci贸n en ciernes.

Cre铆amos, nosotros, ingenuos, en que un sentimiento humano, a fuer del odio contra los humildes, albergara tambi茅n en los corazones de los negreros de La Forestal, personificada aqu铆 en el gerente local [Bianchini]. 隆Cuan equivocados est谩bamos! El mismo que en tiempo atr谩s, a sus 贸rdenes los matones policiales ordenaban deportaciones de compa帽eros, el mismo, que, cual Pilatos se lavaba las manos frente al asesinato del compa帽ero Victoriano Romero, el mismo que, herido en su amor propio, de un k谩iser destronado, en aquellos d铆as de huelga, donde vi贸 que todo su poder era nulo, que su influencia personal nada val铆a, ahora, terminado el conflicto, en vez de armonizar, cumple su misi贸n de odio, [鈥 y parece que una era de terror se aproxima.18

M谩s adelante, Giovetti, se enfocaba en la conducci贸n de los sindicatos, enrolados en la FORA sindicalista, y convocaba a los obreros a rescatar sus organizaciones y darles otra orientaci贸n.

Que venga pronto este d铆a, para que nosotros todos, los que con cari帽o y desinteresadamente caldeamos nuestro 谩nimo y nuestro esp铆ritu en estos movimientos proletarios, cuando hermanados por un sentimiento 煤nico, la palabra dulce 芦compa帽ero禄, repercuta armoniosa en nuestros t铆mpanos, cuando desaparezca de entre nosotros el matonismo, estos tartufos e idiotas, que frente a nuestros argumentos, ofertan patadas, demostrando con esto su cultura y el grado que les corresponde en la escala zool贸gica; cuando el bien se oponga al mal, cuando las iniciativas buenas surjan, entonces con orgullo diremos: Este es nuestro Sindicato.鈥19

En aquella nota tambi茅n anunciaba la inminente publicaci贸n de A帽a Membu铆, fruto de la 鈥渋niciativa particular de algunos compa帽eros鈥, y anticipaba: 鈥淪er谩 un grito de odio, de rabia y de imprecaci贸n contra toda tiran铆a y ser谩 un vocero de amor que hermanar谩 a los parias de esta tierra鈥. Pero A帽a Membu铆 tuvo una corta vida, porque sus editores fueron encarcelados. Seg煤n el peri贸dico El Libertario, los arrestos no solo fueron instigados por 鈥渓os 鈥榮e帽ores鈥 de 鈥楲a Forestal鈥欌 sino que adem谩s responsabiliza a 鈥渓os camaleones鈥 de la FORA sindicalista, dado que desde la novel publicaci贸n se alentaba la realizaci贸n de un congreso extraordinario para desplazar a la conducci贸n y orientar la organizaci贸n obrera a la lucha finalista planteada por la FORA Comunista.20

El Libertario reconstruy贸 la labor militante realizada por Giovetti en el Chaco santafesino.

Llegar 茅l e iniciar la propaganda de sus ideas, fu茅 todo uno, pues 驴d贸nde ir谩 el buey que no are? Su esfuerzo constante mucho hizo por lograr la organizaci贸n de los obreros de 芦La Forestal禄, y despu茅s, una vez lograda 茅sta, por su buena orientaci贸n [鈥. Esta labor, llevada a cabo con tes贸n, concit贸 contra Giovetti el odio de los jefes del establecimiento y de la autoridad que a ellos obedece. Con la aparici贸n de 芦An谩 Membu茂禄[sic], ese odio, como es natural, se acentu贸 m谩s a煤n, proponi茅ndose, entonces, los que sent铆an ese odio, matar el peri贸dico y poner a quien o quienes lo hac铆an en situaci贸n de no poder continuar su propaganda.21

En abril de 1920, cuando los obreros reclamaban el cumplimiento del convenio acordado con la compa帽铆a el a帽o anterior, Giovetti fue detenido, seg煤n Gori, a pedido del gerente de La Forestal. Era acusado 鈥渄e ser el autor principal de los atentados cometidos en el F. C. Central Norte鈥 y qued贸 a disposici贸n de las autoridades cordobesas.22 Alejandro Jasinski relaciona esta detenci贸n con el rol que Giovetti hab铆a jugado en la huelga que paraliz贸 La Forestal el a帽o anterior.

La polic铆a departamental de General Obligado, subvencionada por la compa帽铆a de tanino, detuvo a Giovetti el 19 de abril de 1920. Apenas anoticiados, los trabajadores de Villa Guillermina realizaron multitudinarias asambleas. Los tensos encuentros no alcanzaban puntos de acuerdo. La 芦cuesti贸n Giovetti禄 los pon铆a en una encrucijada. Hac铆a pocos meses, hab铆an arrancado a la empresa un pliego de 35 puntos, despu茅s de una huelga general en todos los pueblos forestales que hab铆a durado un mes entero. Giovetti, delegado de los trabajadores, hab铆a sido uno de los oradores del acto principal en medio del conflicto. Ahora estaban en tensi贸n por alcanzar el cumplimiento de los acuerdos. 驴Hab铆a que declarar la huelga de forma inmediata, solicitando la liberaci贸n de Giovetti? Centenares de trabajadores se dirigieron a la f谩brica al d铆a siguiente, con el objetivo de detener la producci贸n.23

La nota aparecida en mayo de 1920 en El Libertario complementa el relato de Jasinski.

Una comisi贸n [obrera] pidi贸 la libertad del detenido al comisario, neg谩ndose 茅ste. Entonces los obreros de Villa Guillermina se decidieron a empe帽ar la lucha, y a este fin, unos cuantos de ellos se dispon铆an a dar la se帽al convenida tocando el pito [de la f谩brica], cosa que el gerente Bianchini quiso impedir disparando varios tiros contra el grupo de obreros. Los agredidos, entonces, en defensa propia, acometieron al gerente con fierros arrancados de las m谩quinas [y lo mataron].24

La acci贸n obrera no logr贸 impedir que Giovetti fuera trasladado a C贸rdoba. Aquellos sucesos fueron el preludio de nuevas huelgas y de la sangrienta represi贸n de los obreros del tanino a cargo de la gendarmer铆a volante y el ej茅rcito, que persigui贸 y asesin贸 a m谩s de 600 trabajadores. Se desconoce qu茅 sucedi贸 con Juan en C贸rdoba, Jasinski supo, por testimonio de una nieta de Giovetti, que luego de su paso por Santa Fe, su abuelo se cas贸 con una mujer misionera y se estableci贸 en R铆o Negro, donde tuvo dos hijos. Seg煤n datos tomados del portal Ancestry, Giovetti se cas贸 con Leonor Mar铆a de los Dolores Guti茅rrez y en noviembre de 1928 tuvieron un hijo al que llamaron Numen.

En Patagonia

No hay precisiones de cu谩ndo se estableci贸 Giovetti en San Antonio Oeste e ingres贸 a trabajar en el Ferrocarril del Estado, pero s铆 referencias del ambiente obrero en el que se insert贸. En los primeros meses de 1921 en aquella localidad, que entonces era un importante nudo ferro-portuario, se produjo una prolongada huelga ferroviaria.25 La medida de fuerza no tuvo el mejor final, la soluci贸n negociada por el sindicato no conform贸 a todo el personal de Tr谩fico y Talleres, varios trabajadores no volvieron a sus labores y fueron reemplazados. El desenlace del conflicto debilit贸 la organizaci贸n obrera o, por lo menos, contribuy贸 a eso. La primera referencia a la actividad sindical de Juan en el norte de la Patagonia es su intervenci贸n en el proceso de reorganizaci贸n de la seccional local de la Uni贸n Ferroviaria. En 1923, en el marco de otra huelga, se puso en pie el sindicato y Giovetti fue elegido secretario de la comisi贸n directiva provisional.26

A principios de 1924, seg煤n surge de La Protesta, Juan particip贸 Desde San Antonio Oeste en campa帽as financieras en beneficio del Comit茅 Pro Presos y Deportados.27 Esa es la 煤ltima referencia encontrada a su participaci贸n en iniciativas del movimiento anarquista. A partir de la segunda mitad de 1924 los enfrentamientos al interior de este movimiento derivaron en una lucha fratricida, pugna en la que Giovetti no tom贸 partido por ninguna de las facciones. En los a帽os siguientes, y hasta el golpe de Estado de 1930, aparece en la lista de suscriptores de peri贸dicos de las diferentes tendencias 鈥 como La Protesta, La Antorcha, Ideas y El Libertario, vocero de la Alianza Libertaria Argentina 鈥, quiz谩 esa fue su manera de militar contra el sectarismo. Tampoco de su militancia sindical encontramos referencias, es probable que se haya mantenido activo en la secci贸n local de la Uni贸n Ferroviaria, aunque sin intentar orientar el sindicato hacia el finalismo revolucionario de la FORA anarquista, como hab铆a hecho en Villa Guillermina.

En su prontuario de Orden Social, confeccionado tras el golpe de Estado de 1930, solo hay antecedentes previos a su llegada a San Antonio Oeste. Seg煤n un informe de la Polic铆a de la Capital Federal de noviembre de 1931, Giovetti estaba sindicado como un 谩crata peligroso, que hab铆a sido un activo propagandista de La Protesta en las provincias de Entre R铆os y C贸rdoba, 鈥渉abiendo contribuido a la venta y distribuci贸n de folletos subversivos鈥. Sin embargo, no registraba antecedentes penales.28

En enero de 1933 el agente consular de Italia en Carmen de Patagones solicit贸 a la polic铆a del Territorio de R铆o Negro 鈥渁ntecedentes policiales y judiciales [鈥 del s煤bdito italiano Juan Giovetti鈥,29 a pesar de que llevaba m谩s de tres d茅cadas fuera de su tierra natal. Tal vez se interesaban por 茅l porque a la Italia fascista hab铆an llegado noticias de su activismo en alg煤n intercambio, entre Estados, de fichas de 谩cratas y otros delincuentes peligrosos. O tal vez Juan, cuando lleg贸 a Buenos Aires con apenas 20 a帽os, ya una peque帽a bomba de odio.

El 1 de mayo de 1934 Giovetti fue orador en el acto del D铆a del Trabajador organizado por el Centro Socialista de San Antonio Oeste; no hab铆a salido de circulaci贸n. La nota publicada en La Vanguardia no aporta muchos detalles del acto, solo rese帽a que 鈥渆l compa帽ero Juan Giovetti鈥 explic贸 el significado del 1掳 de Mayo e hizo algunos comentarios sobre 鈥渓a crisis econ贸mica que afecta al proletariado鈥. No es presentado como una persona ajena a la organizaci贸n sino como un miembro de ella.30 Quiz谩 el ambiente represivo y el debilitamiento del movimiento anarquista acercaron al mec谩nico italiano a las filas del Partido Socialista. De su militancia en esas filas queda todo por indagar.

Tambi茅n en 1934 Giovetti particip贸 del congreso de la Uni贸n Ferroviaria, lo hizo como delegado de las seccionales San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia (Chubut).31 Al a帽o siguiente fue elegido presidente de la secci贸n sanantoniense de la Uni贸n Ferroviaria.32 C贸mo sigui贸 su derrotero pol铆tico y sindical, seguramente otras investigaciones despejar谩n esa inc贸gnita. En marzo de 1949 el Comando de Comunicaciones de la 6ta Divisi贸n de Ej茅rcito en Neuqu茅n pidi贸 a la polic铆a de R铆o Negro antecedentes de Giovetti, es el 煤ltimo pedido de ese car谩cter que figura en su prontuario.33 Dos a帽os despu茅s Juan Giovetti, el sans culottes, el a帽谩 membu铆, el socialista, el delegado de la Uni贸n Ferroviaria, muri贸 en el sur del Gran Buenos Aires. Fue protagonista de una vida de luchas, tan intensa, que fueron muchas vidas.

