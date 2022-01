–

鈥淓l gran hospital de Madrid est谩 en las casas de los madrile帽os鈥. Con esta hip茅rbole, que generaba un r铆o de reacciones en redes sociales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, presentaba el pasado 18 de enero, en una visita al Hospital del Henares, un nuevo sistema 鈥減ionero en Espa帽a鈥 para 鈥渕ejorar la accesibilidad鈥 del sistema sanitario: la videoconsulta.

Un proyecto, que ya se realiza de manera piloto desde el pasado mes de diciembre en diferentes servicios del Hospital El Escorial y en el Hospital del Henares, se extender谩 por ocho centros de atenci贸n primaria y dos consultorios locales. As铆 hasta el segundo trimestre de 2022 donde, se supone, estar谩 instalado en toda la red del Servicio Madrile帽o de Salud (SERMAS).

Una funcionalidad, que se instaurar谩 en la Tarjeta Sanitaria Virtual, y a ojos de m茅dicos y m茅dicas de la comunidad, no parece muy novedosa. 鈥淣o han inventado la p贸lvora. La videoconsulta en primaria ya la utilizamos durante la pandemia. En todos los centros de salud se habilitaron m贸viles y c谩maras para tal fin y eran usados en momentos en los que era espec铆fico ver al paciente鈥, explica a El Salto Concha Herranz, portavoz de la plataforma AP Se Mueve.

鈥淓s todo un hito asistencial que se traducir谩, este mismo a帽o, en m谩s accesibilidad, mejor atenci贸n, menos desplazamientos y una relaci贸n m茅dico-paciente m谩s cercana鈥, aseguraba Ayuso. Herranz duda que vaya a mejorar la accesibilidad y mucho menos que resuelva el colapso que hoy se vive en los centros de salud. 鈥淪i no es posible que accedas a una cita presencial o telef贸nica, si no hay huecos como pasa ahora mismo 驴C贸mo vas a acceder a una videoconsulta?鈥, se pregunta la portavoz de AP Se Mueve para quien la nueva tarea es solo un 鈥渁dem谩s鈥 en unas consultas que pueden superar los 60-70 pacientes al d铆a.

鈥淵a hay consulta presencial, telef贸nica, por correo electr贸nico y ahora por videollamada. Es otra tarea m谩s鈥, asegura. 鈥淣o viene a solucionar nada. Dicen que quieren resolver el problema de accesibilidad, pero los m茅dicos no tenemos tiempo para atender a los pacientes. La videollamada no soluciona ese problema de tiempo para atender鈥.

Sospechas de nuevo negocio

Mientras Ayuso vende su nueva herramienta de telemedicina, la oposici贸n sospecha sobre qu茅 estrategia de negocio se puede estar cociendo detr谩s. Tanto Unidas Podemos como M谩s Madrid han registrado varias peticiones de informaci贸n al respecto.

Javier Padilla, diputado por M谩s Madrid y m茅dico de Atenci贸n Primaria, considera que la propuesta a d铆a de hoy es casi 鈥渦na falta de respeto鈥. 鈥淓n un contexto que vemos que cuando un ni帽o tiene s铆ntomas de covid-19 no tiene cita hasta dos semanas despu茅s, plantear la videoconsulta es ahondar en un sistema sanitario que se basa m谩s en el abandono que en la cercan铆a鈥, afirma.

Padilla confirma a El Salto que su grupo pol铆tico ha registrado peticiones para saber si hay alg煤n tipo de contrato detr谩s y a qui茅n o qui茅nes ha sido adjudicado. 鈥淓sto no lo han desarrollado con medios propios. Me extra帽ar铆a que no fuera Indra o Siemens鈥, asegura Padilla.

Indra gestiona el Centro de Atenci贸n al Paciente (CAP) desde 2010, cuando Esperanza Aguirre decidi贸 externalizar el servicio de gesti贸n de citas previas, embols谩ndose siete millones de euros al a帽o por esta tarea. Hoy, en UTE con Telef贸nica, y tras el estallido de la pandemia, ha firmado casi una decena de contratos para labores de atenci贸n telef贸nica sobre el covid-19, el rastreo y la campa帽a de vacunaci贸n. El 煤ltimo contrato, publicado en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y fechado a 22 de enero, otorga 5,6 millones a esta UTE para la gesti贸n de llamadas sobre covid-19.

鈥淣os parece un anuncio que no han sido capaces de explicar c贸mo van a poner en funcionamiento鈥, explica Vanessa Lillo, diputada por Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, quienes tambi茅n han solicitado m谩s datos sobre el proyecto para conocer sus intenciones reales.

鈥淟o presentaron como algo para facilitar la atenci贸n de personas vulnerables como las personas mayores, para evitar colas, pero no han dicho nada de la brecha digital o de las dificultades de conexi贸n en algunas zonas o qu茅 criterios se ha seguido en la implementaci贸n de las especialidades o qu茅 recursos materiales han adquirido para ello鈥, explica la portavoz de IU, mientras apunta que en los Centros de Salud faltan l铆neas telef贸nicas 鈥測 los profesionales llevan toda la pandemia usando sus tel茅fonos鈥. 鈥淰iendo el hist贸rico de este Gobierno son muchos los temores de que aprovechen este ‘avance’ para retroceder a煤n m谩s鈥, sentencia Lillo.

P茅rdida de contacto

Ana Rosa Encinas es m茅dica de atenci贸n primaria en un centro de salud de Carabanchel y define como 鈥渟acrilegio鈥 el giro hacia una atenci贸n telem谩tica. 鈥淎 m铆, personalmente, me parece que la presencia en una relaci贸n terap茅utica es imprescindible. Yo lo estoy pasando muy mal desde que ha empezado la pandemia por tener que utilizar el tel茅fono y no poder ver a los pacientes鈥, asegura.

Encinas, integrante de la Plataforma de Centros de Salud, asegura que no se puede usar ninguna excusa para abandonar lo presencial. 鈥淐uando recibo a un paciente le recibo con todos los sentidos. En una pantalla no voy a poder valorar la palidez, las lesiones d茅rmicas… Adem谩s la exploraci贸n es imposible鈥, sentencia quien pone en valor tambi茅n la escucha y la relaci贸n de confianza que se establece entre profesional y paciente.

La propia Comunidad de Madrid reconoce que la videollamada no es siempre lo m谩s 贸ptimo, por lo que 鈥渟e est谩 trabajando con los profesionales en atenci贸n primaria y hospitales para establecer en qu茅 procesos estar谩 indicada鈥. Para Encinas es preocupante que se convierta en tendencia y que se globalice. 鈥淟a presencia es el f谩rmaco m谩s potente y el que menos contraindicaciones tiene. Yo he tratado crisis sin poner ning煤n f谩rmaco鈥, advierte.

Y si es dif铆cil la atenci贸n telem谩tica en consultas de primaria, m谩s lo es en urgencias, donde adem谩s existe poca o nula relaci贸n previa con el paciente, tal y como indica Alba G贸mez Pulgar, m茅dica en un Servicio de Atenci贸n Rural (SAR). Estos dispositivos, que se encargan de atender las urgencias por las noches y durante los fines de semana, tambi茅n est谩n sobrecargados. 鈥淎tendemos 110 pacientes al d铆a鈥, explica G贸mez.

鈥溌緾贸mo se atienden una urgencia por pantalla?鈥 Se pregunta G贸mez quien no ve encaje de un servicio as铆 en su profesi贸n de ninguna de las maneras. 鈥淵o lo exploro todo y es lo que nos han ense帽ado a hacer. No se me ocurre nada que no tengas que explorar. Lo 煤nico que se podr铆a hacer por este medio son cosas como bajas, que se est谩n haciendo ahora en primaria鈥, a帽ade.

Tareas burocr谩ticas que hoy colman las jornadas en atenci贸n primaria y que los m茅dicos y m茅dicas piden que salgan de este nivel asistencial. Y, en lugar de este tipo de soluciones, lo que se les ofrece son m谩s recursos telem谩ticos que no simplifican sus tareas. 鈥淟levo 35 a帽os trabajando. Yo no pienso entrar en este atentado contra lo que es una relaci贸n terap茅utica. Yo no quiero ser c贸mplice. Si es as铆 yo me plantear茅 dejar mi trabajo鈥, sentencia Encinas.

