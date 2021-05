–

N貌nimo Lustre*. LQS. Mayo 2021

Gracias a la generosidad de IHC, he recibido un luxuoso volumen ilustrado profusamente. Aunque no sea lo acostumbrado en este tipo de libros, esta vez su t铆tulo corresponde a su contenido: Arte imperial inca: sus or铆genes y transformaciones desde la conquista a la independencia (Fondo Editorial del Banco de Cr茅dito del Per煤; Lima, noviembre 2020, 360 pp.) Salvo especificaci贸n en contrario, las siguientes citas bibliogr谩ficas son de este libro. Para ampliarlas, pinche en las ilustraciones. No espere leer investigaciones primarias ni propuestas seminales. Tampoco encontrar谩 art铆culos arriesgados ni, mucho menos, heterodoxos 鈥搑ecuerden que lo edita un banco. Como cab铆a esperar de un producto 鈥榙e regalo institucional鈥, falta esa scholarship a la que adoramos algunos. Ejemplos: no he conseguido averiguar qui茅n es el editor general acad茅mico y no tiene ISBN. Pero las reproducciones de las ilustraciones 鈥揷uadros en su mayor铆a- son magn铆ficas as铆 que, pelillos a la mar.

Olvidemos la reflexi贸n, abracemos la contemplaci贸n est茅tica y admitamos que los p谩rrafos siguientes son s贸lo unas glosas a unas im谩genes cuya inspiraci贸n es ajena al Ande, su realizaci贸n es lastimera y su prop贸sito, meramente propagand铆stico. En estos 贸leos y tablas, los ind铆genas andinos 鈥搉i Inkas ni imperiales- son s贸lo una mano de obra aherrojada por los frailes, tinterillos y logreros que explotan su destreza con los tintes y tintas. Comencemos con una selecci贸n personal de quince dellas:

Era obligado que la primera ilustraci贸n fuera la del Santiago ex Matamoros mutado en Mataindios pues sintetiza perfectamente la importancia que un mito b茅lico-cat贸lico tuvo en la Invasi贸n de las Yndias Occidentales. El cuadro en s铆 es de 铆nfima calidad pero su negrura refleja tan tosca como efectivamente la tenebrosidad que cay贸 sobre los invadidos, evangelizados a la fuerza.

Comenta la autora del ensayo que acompa帽a a este cuadro: 鈥淟as comunidades andinas f谩cilmente lo confundieron con los ritos tradicionales de poner el nombre: el ruthuchiku, que era administrado a ni帽os y ni帽as al cumplir un a帽o de edad, y el warachiku y quikuchiku, a muchachos y muchachas respectivamente, a los trece a帽os. A la vez, los t茅rminos 鈥渂autizar鈥 y 鈥渞ebautizar鈥 fueron utilizados tanto por el clero misionero como por los andinos ladinos para referirse a dichos ritos. En Roma y Salamanca, la Iglesia debat铆a la cuesti贸n del bautismo de adultos: 驴habr铆a de ser administrado con o sin instrucci贸n doctrinal previa? Los te贸logos salmantinos, notablemente el dominico Francisco de Vitoria y sus colegas, juzgaron que era necesaria la instrucci贸n 鈥渘o s贸lo en la fe sino tambi茅n en la moral cristiana鈥 (Rolena Adorno, 42) Por mi parte, sostengo que no hubo tal confusi贸n sino que los andinos fueron forzados a disimular y 鈥榮incretizar鈥 para aparentar sumisi贸n a los nuevos sacerdotes. Tampoco creo que las discusiones de los 鈥榯e贸logos salmantinos鈥 tuvieran mayor importancia en la Invasi贸n. Cuando se esclaviza a una naci贸n tiene que haber unos paniaguados acad茅micos que peroren sobre el sexo de los 谩ngeles pero eso no les interesa a los Se帽ores de la Guerra.

Uno de los cientos o miles de arc谩ngeles arcabuceros que pulularon en las Yndias. Son 谩ngeles reconocidos por la Iglesia (Miguel, Gabriel y Rafael) que son resguardados por otros como Uriel, Baraquiel, Jehudiel y Sealtiel que fueron proscritos en el Concilio de Letr谩n pero que, aun as铆, fueron muy populares en las Yndias. Soldados celestiales vestidos con hopalandas que les permiten volar por encima de las monta帽as. Seres alados que han cambiado la espada por la p贸lvora. Arist贸cratas con vestuario de gala: aqu铆, con sombrero chambergo, valona al cuello, mangas acuchilladas, calzones greg眉escos y verdes medias manchegas. Sin armadura en este caso. Barroco puro.

Hoy nos parecer谩 rid铆culo que unos 谩ngeles vayan armados. Pero, recapacitemos: si los dioses son guerreros, sus mayordomos tambi茅n deben serlo. Esto de rechazar la coyunda Dios-Homicidio es un prejuicio no menos rid铆culo nacido de la absurda creencia en que los Entes de F茅 son personificaciones de la paz y llevan amor pero no armas. Entonces, 驴por qu茅 hay 脫rdenes mon谩stico-militares?, 驴de d贸nde sale la expresi贸n 鈥渃uras trabucaires鈥? Es dudoso que exista la F茅 Verdadera pero es seguro que, en las Am茅ricas, s贸lo prosperaba 鈥搚 prospera- al amparo de la p贸lvora y del acero. Dicho de otro modo: estos cuadros son atemporales.

La beata Catalina estaba obsesionada con elevarse de su 铆nfima dignidad como superiora de un beaterio al m谩s elevado de madre, abadesa o no. Escribi贸 al rey voluminosos expedientes para que la toca blanca de este cuadro pudiera ser sustituido por el velo negro de las madres. Y, en 1746, limosne贸 por el sur del Pir煤 consiguiendo 4000 pesos, insuficientes para que su desastrado beaterio se exaltara a convento de clausura. Volvi贸 a Lima donde sus parientes de la aristocracia ind铆gena reunieron un enorme caudal. Pero, cuando se aprestaba a sobornar (sic) con 茅l a la aristocracia vaticana, muri贸 en 1774. Para la Corona y el Papado, ol铆a mal el dinero de la india heredera de curacas y otras dignidades incas.

Aunque la riqueza argent铆fera de Potos铆 era conocida por los incas e incluso por los primeros vagabundos invasores, no fue oficialmente descubierta hasta que, en 1545, lleg贸 al Cerro Rico una partida de militares analfabetos y tom贸 posesi贸n seg煤n un documento que rezaba: 鈥測 de otros espa帽oles y naturales que aqu铆 en n煤mero de sesenta y cinco habemos, tanto se帽ores de basallos como basallos de se帽ores, posesion贸me y estaco deste cerro y sus contornos y de todas sus riquezas, nombrado por los naturales este cerro Potos铆鈥. En 1660, con cerca de 200.000 vecinos, la ciudad de Potos铆 era mayor que cualquier ciudad espa帽ola e incluso igualaba a Par铆s y Londres. Los ind铆genas acarreados en la odiosa mita, los mitayos, sucumb铆an en pocas semanas tanto por la tiran铆a laboral como por el uso del azogue 鈥搈ercurio- con el que se amalgamaba la plata. Por su prosperidad material, su mortandad y su violencia, era llamada Babilonia. De ah铆 que se levantaran 32 conventos y templos 鈥損ara perdonarla, claro est谩.

Seg煤n L.E. Caballero, es una Virgen triangular con indumentaria postiza. Y concluye que 鈥渆ste cuadro recuerda la distribuci贸n de las historias en los retablos medievales en cuerpos (en sentido horizontal) y calles (en sentido vertical). Es una cuadr铆cula plana carente de la ilusi贸n de profundidad que ofrece la perspectiva. Su orden jer谩rquico: la forma m谩s grande es la Virgen-Monta帽a. La siguen las jerarqu铆as celestiales y despu茅s las terrenales. Destacan el sol y la luna y, peque帽铆simos, el inca y su hijo, otros habitantes y unas caba帽as, entre ellas una situada en el centro del pecho de la Virgen que 驴representa? la entrada a las entra帽as del Socav贸n.鈥 Es probable que los ind铆genas se extra帽aran de que sus monta帽as sagradas, los apus y urqus, fueran sacralizados por una deidad extra帽a y, m谩s a煤n, que el cuadro se pintara cuando el esta帽o estaba sustituyendo a una plata a punto de agotarse.

Una de las rar铆simas representaciones que reconocen la deuda de la Corona espa帽ola para con los ind铆genas acarreados a Potos铆. Sin el genocidio de los mitayos, aquel fabuloso tesoro argent铆fero no habr铆a podido extraerse a trav茅s de los cientos de galer铆as que horadaron el Cerro Rico. Ni se hubieran ensayado artilugios mineros como el c谩rcamo y la gubia. En cuanto a las columnas de H茅rcules (non plus ultra) a las que se aferra 鈥榚l Inca鈥, dir铆a que son el paradigma del clavo ardiendo.

Escandaliza el contraste entre los andrajosos ind铆genas y los enjoyados santitos y virgencitas. Y m谩s a煤n que esta obscena exhibici贸n de la tiran铆a fuera considerada un espect谩culo callejero bendecido y organizado por los frailes 鈥揷on los jesuitas a la cabeza.

A la derecha de la imagen, el Inca y su esposa, la Colla, parecen estar al margen del bien y del mal pero sobre sus s煤bditos recae la maldici贸n sat谩nica. Esos que ahora son tildados de 鈥榙emonios鈥 con cuernos, eran ayer los mismos que soportaban en las procesiones el peso de los pasos. Como veremos en la siguiente estampa, esos malignos luciferes no tardar铆an en insubordinarse con (contra) todas las de la ley.

Asegurar que los flecheros son 鈥渋nd铆genas cristianos鈥 es muy arriesgado puesto que ind铆genas eran pero cristianos鈥 Es cierto que Santos Atahualpa expuls贸 a los franciscanos que infectaban su territorio y es probable que alg煤n misionero fuera flechado pero no hubo la mataz贸n 鈥榓nticlerical鈥 que insin煤a este cuadro. La escandalosa diferencia de estatura entre los 鈥榚spa帽oris鈥 y los 鈥榠ndios鈥 no es producto de la perspectiva sino una man铆a general de la iconograf铆a de Yndias, donde los ind铆genas son sistem谩ticamente mucho m谩s bajitos que los europeos. Pero, en este caso, los 鈥榠ndios鈥 no son retratados con facciones demon铆acas 鈥搎uiz谩 porque su lejan铆a impide los detalles faciales.

La rebeli贸n de Santos Atahualpa no se desarroll贸 en los Andes sino en su piedemonte y, m谩s intensamente, en la Selva Central y periferia de la Amazonia. Ocurri贸 cuarenta a帽os antes que los alzamientos de los T煤pac quechuas y aimaras de 1780 y 1781 鈥搇os veremos en el siguiente ac谩pite. Y, adem谩s, fue el primero en predicar el Inkarri o regreso del Inca. Incluso a帽adir铆a que su portavoz no fue apresado y ejecutado por los espa帽oles sino que, simplemente, desapareci贸: 驴puede haber mejor inauguraci贸n para la definitiva sublevaci贸n anti-colonialista?

La Independencia

Las guerras por la Independencia latinoamericana no comenzaron con ning煤n Grito ni con la aparici贸n de Pr贸ceres inmarcesibles sino mucho antes. En lo que ata帽e al ex Tawantinsuyu (Pir煤 y aleda帽os), pese a sus derrotas, las rebeliones del siglo XVIII encabezadas por los T煤pac Amaru (en quechua, serpiente resplandeciente) y del aimara T煤pac Katari anunciaron que llegar铆an sublevaciones mayores que desembocar铆an en la Independencia. Por ello, comenzamos este par谩grafo con tres ilustraciones anteriores al siglo XIX.

Una rareza. Este cuadro es de los poqu铆simos que retratan personal y directamente a un arist贸crata ind铆gena 鈥揺ncima, una se帽ora con apellidos decisivos en el tardo-imperialismo espa帽ol. En plan modisto de moda, escribe un estudioso: 鈥淓l excepcional retrato de la 鈥溍眜sta鈥 Manuela T煤pac Amaru permite constatar que esas mangas no fueron de uso exclusivamente masculino. Se trata de una pintura utilizada por sus descendientes, los Betancourt T煤pac Amaru, en la disputa judicial por el marquesado de Santiago de Oropesa, t铆tulo asociado con la leg铆tima sucesi贸n incaica. En este lienzo, la noble mestiza aparece flanqueada por los escudos espa帽ol e inca (este 煤ltimo ciertamente 鈥渞einventado鈥). Por medio de un atuendo b谩sicamente ind铆gena, Manuela acredita su ancestro incaico, pero ciertos detalles cruciales simbolizan su lealtad personal y familiar a la Corona espa帽ola. Debajo de la lliclla [manto] asoman acampanadas mangas de encaje similares a las de los curacas del Corpus; sobre el fondo negro de la prenda destaca una banda roja y blanca 鈥揷olores emblem谩ticos de la Casa de Austria鈥 que se complementa con el tupu [alfiler] de plata, donde campea el 谩guila bic茅fala del imperio de los Habsburgo. Aunque para entonces ya se hab铆a producido el cambio din谩stico en Espa帽a, la 茅lite local segu铆a testimoniando su gratitud hacia las concesiones otorgadas por el 煤ltimo de los Austrias.鈥 (Luis Eduardo Wuffarden, 159)

La peque帽a historia de este cuadro es muy instructiva porque refleja el racismo de la casta virreinal鈥 y la imbecilidad o el miedo de sus herederos:

<< La verdadera piel del lienzo, que quedar铆a expuesta luego de despintar la capa superior, le mostr贸 al historiador de arte algo in茅dito: el rostro real de una mujer de la nobleza incaica. Hasta entonces, los libros de arte solo hab铆an compartido im谩genes idealizadas de 帽ustas y collas, con trajes de colores brillantes que se asum铆a correspond铆an a tiempos del esplendor incaico. Manuela Tupa Amaro, sin embargo, se mostraba aqu铆 en su aspecto real, cotidiano, de carne y hueso, digamos, vestida con un simple fald贸n negro y una lliclla del mismo color.

Aunque casada con el criollo Bernardo de Betancur y Hurtado de Arbieto, esto no le permiti贸 un ascenso econ贸mico, pues ella misma declarar铆a, como consta en los a帽ejos legajos del Archivo Regional del Cusco, haberse 鈥渃asado pobre鈥.

Los a帽os finales de Manuela fueron dif铆ciles, declar谩ndose a s铆 misma 鈥渆nferma de enfermedad corporal鈥 y luchando por un reconocimiento que no lleg贸 nunca. Reclamaba para s铆 el codiciad铆simo marquesado de Oropesa, que era casi como proclamarse heredera de la corona inca. A pesar de la larga y dura batalla, el t铆tulo no le fue concedido jam谩s. Sus hijos, luego, continuar铆an la lucha con resultados infructuosos, mientras otro personaje reclamaba el mismo t铆tulo: Jos茅 Gabriel Condorcanqui, m谩s conocido como T煤pac Amaru II.

驴Por qu茅 alguien querr铆a cubrir la imagen de esta mujer? Natalia Majluf, directora del MALI, ensaya una respuesta: 鈥淧ensamos que fue por la preocupaci贸n que tuvo la corona despu茅s de la rebeli贸n de T煤pac Amaru, por las pretensiones de nobleza ind铆gena鈥. El her茅tico, y acertado, atrevimiento de Stastny de despintar al Cristo permiti贸, tambi茅n, conocer m谩s de cerca el mundo de la nobleza ind铆gena en la colonia.

Se tratar铆a de una copia de otro retrato de Manuela pintado a inicios del siglo XVIII. El cuadro recuperado por Stastny habr铆a sido mandado a pintar por los hijos de Manuela, durante el sonado juicio desatado a Jos茅 Gabriel Condorcanqui por el marquesado de Oropesa, para presentarlo como prueba de su descendencia y de las prerrogativas de nobleza de su madre. 鈥淗ay historiadores -se帽ala Majluf- que sugieren que en realidad el rechazo de los nobles ind铆genas del Cusco a las pretensiones de T煤pac Amaru y su poca suerte en el juicio fue uno de los elementos que lo condujeron a rebelarse鈥.

Luego de la rebeli贸n de Condorcanqui, la respuesta de Espa帽a fue dura. Espa帽a mand贸 a vigilar entonces a la familia Betancur y a otros nobles, y se prohibi贸 cualquier representaci贸n que evocara el pasado ind铆gena. Cubierta por el manto protector del Se帽or de los Temblores, el retrato de Manuela logr贸 perdurar. Majluf a帽ade: 鈥淓ste cuadro es la imagen de un grupo social que pr谩cticamente desapareci贸 en la Rep煤blica; adem谩s, como tradici贸n pict贸rica quedan pocas im谩genes que dan cuenta de la historia de estas importantes figuras>> (mis cursivas; Maribel de Paz, 鈥淓l cuadro que volvi贸 a nacer鈥, en El Comercio, Lima, 02.VIII.2015)

Del infortunado T煤pac Amaru II 鈥揺l primero es del siglo XVI- existen infinidad de estampas populares que narran su cruel suplicio en plaza p煤blica. Por su inherente morbo, no voy a comentarlas. Pero mencionar茅 que no es ilusorio que el ajusticiado de mala manera vaya a caballo puesto que era acemilero buen conocedor de una red de caminos comerciales que traspasaba los l铆mites de los Per煤 y Bolivia actuales 鈥揾oy dir铆amos, director de una empresa log铆stica con camiones y peones.

Casi simult谩neamente a la sublevaci贸n del anterior revolucionario, estall贸 el movimiento pre-independista de T煤pac Katari, aymara de naci贸n. Huelga a帽adir que fue derrotado por la fuerza del ej茅rcito imperial espa帽ol 鈥揼lorioso鈥 y s谩dico, v茅anse en el lado izquierdo, los ahorcados. Pero, sitiada la ciudad de La Paz por el pueblo ind铆gena, es cierto que estuvo a punto de triunfar la insurrecci贸n. Es flaco consuelo que los vencedores s贸lo nos dejaran este plano de aquella ciudad.

Sin entrar en detalles del desventurado Pr贸cer Francisco de Miranda 鈥揳sesinado en una mazmorra gaditana-, me extas铆o ante el dise帽o de este pabell贸n naval: una sonriente luna llena pero, detr谩s, un sol naciente. A pesar de que los 铆conos son potentes, la composici贸n est谩 desequilibrada. Una l谩stima porque el gallardete tiene un aire cosmopolita 鈥揗iranda lo era en grado sumo-, pero tambi茅n un aspecto general que evoca al Caribe azul.

Una india flechera cauciona el poder铆o de Bol铆var. Un a帽o despu茅s de que Figueroa pintara el anterior retrato, Bol铆var dict贸 en C煤cuta su primer decreto indigenista; huelga a帽adir que nadie se tom贸 la molestia de respetarlo y menos de cumplirlo. Quiz谩 porque El Libertador no amaba efusivamente a los ind铆genas: 鈥Los blancos [quite帽os y peruanos] tienen el car谩cter de los indios, y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, sin ning煤n principio de moral que los gu铆e鈥 (Carta al general Santander, 07.I.1924, cit. en M.A. Perera, La Patria ind铆gena de El Libertador. Bol铆var, Bolivarianismo e Indianidad, p. 96, Debate, Caracas, 2009) Y, ya que estamos en el ex Tawantinsuyu, estando Bol铆var precisamente en el Cusco de 1825, promulg贸 unas leyes para favorecer a los 鈥pobres ind铆genas鈥 [porque] Yo pienso hacerles todo el bien posible: primero por el bien de la humanidad, y segundo porque tienen derecho a ello, y 煤ltimamente, porque hacer bien no cuesta nada y vale mucho鈥 (ibid: 97) Excuso decir que estas normas filantr贸picas tuvieron la misma suerte que sus precedentes.

Un arcaico soberano Inka, quiz谩 m铆tico quiz谩 real, ofrece el Templo del Sol a un Libertador a caballo y con bicornio. Si recuerdo lo escrito en la ilustraci贸n anterior, me pregunto: 驴por qu茅?

Otras notas del autor

