–

De parte de Nodo50 July 21, 2022 96 puntos de vista

ETA no debi贸 haber asesinado a Miguel 脕ngel Blanco por m煤ltiples razones; tanto humanitarias como pol铆ticas, estrat茅gicas, etc. Y la circunstancia, por la cual origin贸 una emoci贸n e impacto especial en la sociedad fue la crueldad de haberse dado muerte a una persona secuestrada.

En el asesinato de Lasa y Zabala tambi茅n concurrieron todas esas razones y agravantes; y adem谩s, una m谩s, consistente en el hecho de haber sido perpetrado por medios estatales.

La cuesti贸n de dicho agravante a帽adido se pone de manifiesto en la distinci贸n entre terrorismo y genocidio. El terrorismo hace referencia a la gravedad de una rebeli贸n contra la sociedad establecida, mientras que el genocidio tiene el componente de ser realizado con cobertura del Estado o del poder, constituyendo por ello cr铆menes contra la humanidad, que han de considerarse imprescriptibles. Por tanto, los cr铆menes, que no pueden prescribir son los del GAL y los del Franquismo.

Ahora, cuando se han cumplido 25 a帽os del asesinato de Blanco y cuando ya han terminado los actos conmemorativos, resulta oportuno expresar algunas reflexiones, sin ocasionar con ello ninguna extorsi贸n. He aqu铆 varias consideraciones:

El Estado no hizo todo lo que pod铆a hacer para salvar la vida de Miguel 脕ngel Blanco. Lo reclamado por ETA no era contrario a la ley, ni pol铆ticamente irrealizable, ni tampoco imposible de abordarlo por partes y poder as铆 expresarlo. El gobierno de Aznar y Mayor Oreja prefiri贸 el aprovechamiento pol铆tico. Por desgracia, igual que lo han vuelto a preferir en la actualidad.

El papel emblem谩tico e insustituible que tienen las v铆ctimas en la sociedad es el de ser s铆mbolo y acicate de la paz; pero para ello es imprescindible el tomar en consideraci贸n a todas las v铆ctimas. Pero mientras no se recuerden conjuntamente a Blanco y Lasa-Zabala o German y Caballero o Gladys y M煤gica o tantas y tantos otros, su memoria no cumplir谩 el objetivo de servir de acelerador y catalizador de la paz.

A pesar de ello, sin embargo, y en una gran medida la sociedad es consciente de que la paz vasca se est谩 realizando. En la sociedad vasca no hay fracturas graves. Quienes hablan constantemente de rupturas y de guerras, no son sino los ego铆stas pol铆ticos, que pretenden aprovecharse de esas miserias.

El desprestigio de la justicia se ha convertido en uno de los mayores y m谩s vergonzosos problemas de la democracia en Espa帽a. A dicho grave problema se suman determinadas actuaciones de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil. As铆 pues, en tanto que la Audiencia Nacional no se apresta y no es capaz de enjuiciar los imprescriptibles cr铆menes de genocidio franquista, deber铆a ser abolida. M谩s a煤n, siendo as铆 que las imborrables pruebas de tales cr铆menes contra la humanidad son los enterramiento y fosas comunes.

No obstante, y a煤n m谩s; la Guardia Civil, en cuanto instituci贸n, al dar cobertura a iniciativas de la extrema derecha no hace sino confirmar su relaci贸n y su historia con el r茅gimen franquista. Sin embargo, al Estado le son precisas la unificaci贸n y la conversi贸n en civiles de las estructuras policiales no solo por l贸gica democr谩tica, sino tambi茅n por eficiencia y por eficacia. Por ello, es democr谩ticamente l贸gica la reivindicaci贸n de su disoluci贸n y no es de extra帽ar que en la 茅poca en que reivindicaban su sindicaci贸n, la mayor铆a de los n煤meros de base fuesen favorables a la desmilitarizaci贸n.

Ahora, con ocasi贸n de los actos conmemorativos de Blanco se ha puesto de nuevo sobre la mesa la cuesti贸n de las acciones de ETA no esclarecidas judicialmente. Se dice que son m谩s de una tercera parte. Pero si a ellos se a帽aden las acciones no investigadas y las err贸neamente resueltas, nos hallar铆amos con porcentajes mucho m谩s elevados. 驴Qu茅 hacer? Si se hubiese llevado a efecto el di谩logo por la paz o si se abriese ahora mismo, podr铆an esclarecerse todas esas lagunas. Pero en otro caso, 驴qui茅n, c贸mo y con qu茅 riesgos va a hacerlo? Evidentemente un Estado, que no ha querido auditar las actuaciones militares de Cuba, 脕frica o del Franquismo, tampoco tiene disposici贸n de aceptar ahora tales investigaciones.

He ah铆 pues que la 煤ltima batalla de ETA es la del relato, aunque parad贸jicamente se est谩 desarrollando y se desarrollar谩 sin ETA.

20/07/2022

Patxi Zabaleta (Abogado)

https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/lasa-y-zabala-blanco

(Visited 21 times, 21 visits today)