De parte de SAS Madrid November 14, 2021 12 puntos de vista

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Ayuso critica la “rigidez” del sistema español y defiende que en otros países con otros modelos “ni se muere, ni se sufren más padecimientos”.

Javier Fernández-Lasquetty y Blanc vuelve sobre sus pasos. El hombre que dirigió la sanidad madrileña para Esperanza Aguirre entre 2010 y 2014 -y ahora guarda la llave de la caja fuerte de la Comunidad de Madrid para Isabel Díaz Ayuso- no olvida su vieja agenda, aunque ahora quede fuera de sus competencias. Su proyecto para privatizar parte de la sanidad madrileña en plena crisis le costó el puesto, pero siempre que tiene ocasión deja claro que su dimisión no fue una abjuración.

“De todos los sistemas sanitarios de toda Europa, el más rígidamente público es el de España”, ha defendido el consejero durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. El que fuera ‘bestia negra’ de la marea blanca sanitaria defiende hoy con el mismo ahínco que el sector privado debería tener mayor peso en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El modelo alemán, ha defendido Lasquetty, es “Muface para todos” -en referencia al sistema mutualista por el que pueden optar los funcionarios españoles, en lugar de la provisión pública-. “¿Mueren los alemanes más por ello? ¿Sufren padecimientos? No. Más bien, lo contrario”, se ha preguntado y respondido el dirigente popular. También ha esgrimido el modelo holandés, donde “el sistema público consiste en que tengas un seguro privado”. Aquí también se ha apostillado a sí mismo: “Solo lo digo pa’ que se sepa”, toda una concesión cheli en pleno salón del Hotel Ritz, lo más transgresor de un acto con una horma que se ajustaba perfectamente al pie del consejero -y patrocinado por ASISA, la aseguradora que lleva 18 años pagando la factura de estos desayunos-.

Estos ejemplos le han servido de base argumental a Lasquetty para criticar el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias. El Ministerio de Sanidad la ha presentado como una garantía de acceso universal al sistema y un blindaje frente a futuros copagos, aunque el sector de Unidas Podemos la considera insuficiente porque no prohíbe expresamente las privatizaciones. Pero para el mandatario madrileño esa iniciativa busca dejar la participación de la sanidad privada en el SNS como “algo residual”. El texto aún puede sufrir modificaciones durante su tramitación parlamentaria.

Lasquetty cree que la izquierda teme al sector privado, no por sus efectos en la equidad de acceso para los ciudadanos a la salud, sino por su supuesta eficiencia. Por eso, según el consejero, la Comunidad Valenciana ha revertido la concesión del Hospital de Alzira y tramita la de Torrevieja, “para que no se note” -ha dicho- las bondades qua él atribuye a ese modelo. “Lo lamento”, ha reconocido.

“En Madrid hay un 30% de personas que tienen una póliza de seguro”, ha continuado su exposición el que fuera también jefe de gabinete de Pablo Casado. “Pues me parece muy bien, me parece fenomenal y me alegro de que eso sea así” -ha explicado- porque “descarga el peso” sobre el sistema público. Lasquetty ha presumido de que la revista estadounidense ‘Newsweek’ haya incluido a ocho hospitales madrileños entre los 200 mejores del mundo. “Como desmanteladores, somos una calamidad”, ha ironizado, utilizando una de las principales acusaciones que la izquierda y los sindicatos sanitarios le imputan al Partido Popular.

Las negociaciones presupuestarias con Vox “en la buena dirección”

Javier Fernández-Lasquetty ha estado mucho más prolijo en sus reflexiones sobre gestión sanitaria, que a la hora de hablar sobre cómo marchan las negociaciones con el grupo de Rocío Monasterio para aprobar los primeros presupuestos de la era Ayuso. Se ha limitado a decir que “van en la buena dirección”.

El consejero asegura que Vox ya le ha entregado un documento con todas sus demandas –hasta ahora les reprochaba que no lo hubieran hecho aún-. El Gobierno regional ya les ha trasladado que su pretensión de hacer gratuita toda la formación no obligatoria es irrealizable, pero están “empezando a negociar” para ampliar el programa de cheques y que la Comunidad de Madrid sufrague parte del coste.

Lasquetty ha rebajado el tono de sus críticas a Vox, tras acusarlos en el pleno de este jueves de la Asamblea de Madrid de ser “compañeros de viaje del comunismo” por fiscalizar los contratos de emergencia –adjudicados a dedo- del Gobierno regional. Hoy, preguntado por la decisión del grupo de ultraderecha de unirse a la izquierda y abandonar el hemiciclo en protesta por la expulsión de una diputada socialista, Lasquetty se ha limitado a decir que “le sorprendió”.

