–

De parte de Antagonistas August 6, 2021 364 puntos de vista

Albert Hola (@holaalbert)*

Aquesta 茅s la meva

an脿lisi personal avalada per la pr貌pia implicaci贸 activa en la

lluita. Evidentment n鈥檋i pot haver d鈥檃ltres.

L鈥檕bjectiu

de l鈥檃rticle 茅s doble:

Agrair

a tots els ve茂ns i ve茂nes la seva implicaci贸 abnegada per assolir

els objectius comuns. De fet la lluita encara no ha acabat.

a tots els ve茂ns i ve茂nes la seva implicaci贸 abnegada per assolir els objectius comuns. De fet la lluita encara no ha acabat. Realitzar

una an脿lisi dels pros i mancances del moviment assembleari [no

militant] per tenir-los presents en altres experi猫ncies.

Durant la d猫cada del

1990 la Generalitat i l鈥橝juntament de Granollers van decidir

l鈥檈ixample urban铆stic de la ciutat cap el sud en un espai que fins

llavors eren camps de conreu. Aquest comprendria habitatges.

Tanmateix el pol铆gon seria tallat per un vial de quatre carrils

anomenat Ronda Sud (tram urb脿 franquejat per habitatges de la

carretera C-352 que connectaria la comarca del Maresme amb la

carretera C-17).

La

decisi贸 del disseny de l鈥檈ixample va ser responsabilitat de les

forces vives catalanes exterioritzades pol铆ticament en CIU, PSC i

ERC, malgrat que aparentment fessin veure que es llen莽aven els plats

entre ells.

Cap

ve铆 que va colonitzar les antigues terres de conreu era conscient de

la dimensi贸 futura d鈥檃quella estructura vi脿ria. Va ser un cintur贸

viari on transitaven for莽a vehicles 芦relativament suportables禄.

Tanmateix el volum de tr脿nsit va anar augmentant progressivament.

L鈥檃ny

2002 l鈥橝ssociaci贸 de Ve茂ns del barri de les Tres Torres, prenent

l鈥檈mbranzida de l鈥檕posici贸 popular a un projecte de nova Ronda

al Nord de la ciutat (al terme municipal de Les Franqueses del

Vall猫s) va mobilitzar-se per exigir el soterrament de la Ronda Sud.

Amb bona voluntat van permetre que se鈥檒s colessin a les

manifestacions i discursos les forces vives pol铆tiques: els van

instrumentalitzar per fer-se la foto amb falses promeses i l鈥檋oritz贸

electoral. La cosa no va reeixir.

A

partir del 2008 la crisi econ貌mica va fer complicat el pagament del

peatge de l鈥檃utopista AP7 als conductors de camions i turismes i el

tr脿nsit per la C-352 va anar augmentant exponencialment fins a

fer-se insuportable i l鈥檃ire generat irrespirable.

Una

tarda de finals de desembre del 2017 tres fam铆lies es van reunir

havent llegit pr猫viament ressenyes sobre la lluita ve茂nal del Cerro

Belmonte al Madrid dels anys 1990. Aqu铆 vam acordar un ideari

gran铆tic i inamovible [que curiosament va ser el secret dels

modestos 猫xits posteriors]:

Funcionament

assembleari.

assembleari. Cada

ve铆 / ve茂na es representa a s铆 mateix.

ve铆 / ve茂na es representa a s铆 mateix. Sense

partits pol铆tics.

Ten铆em ben clares quines eren les eines v脿lides: nosaltres mateixos.

Progressivament vam

compartir la idea amb els ve茂ns m茅s propers i despr茅s amb els dos

barris afectats. Ja en aquests primers moments van apar猫ixer els 芦jo

vinc en nom del partit tal禄鈥 o els aprofitats arribistes amb ganes

de 芦liderar禄. De seguida se鈥檒s va recordar que aqu铆 hom venia

com a ve铆 i prou. I que 茅rem assemblearis. Alguns van voler trencar

la vaixella i d鈥檃ltres ho van acceptar honestament; d鈥檃ltres ens

van oferir servei de fotoc貌pies o jur铆dic gratu茂tament sense

sortir de l鈥檃nonimat; d鈥檃ltres van voler romandre-hi per mirar de

treure r猫dit electoral quan toqu茅s. I tamb茅 els talps del senyor

Alcalde, 茅s clar.

Ara

b茅, els vam imposar la 芦responsabilitat禄 d鈥檕bligar els seus

respectius partits a pagar fotoc貌pies, impulsar mesures a

l鈥橝juntament, Parlament, Parlamento on tinguessin representaci贸.

Poc a poc els va anar caient la carota i nom茅s ens van quedar els

m茅s honestos (excepte durant els per铆odes electorals, en qu猫

patien incontin猫ncia鈥 ejem鈥) que van for莽ar les seves

associacions de milit脿ncia a disposar-se al nostre servei en tot

all貌 que van poder [nom茅s va funcionar a nivell local, per貌]. Un

fort agra茂ment per elles i ells! De fet jo personalment era

l鈥檃ut猫ntica 鈥淪tasi鈥 guardiana de l鈥檈ss猫ncia

assemble脿ria i terror d鈥檈speculadors pol铆tics i entristes.

Al

marge dels principis irrenunciables amunt esmentats, a les primeres

assemblees es van recollir llistes de ve茂ns i ve茂nes disposades a

implicar-se

activament

en la lluita i es van consensuar els objectius i les estrat猫gies a

seguir. No deixava de ser un moviment de 鈥淨u茅 hay de lo m铆o鈥,

per貌 independent, assembleari i amb propostes leg铆times.

Els

Objectius, Principis i estrat猫gies a seguir que vam consensuar van

ser els seg眉ents:

Tot seguit vam contactar amb l鈥橝juntament de la ciutat demanant el compliment de les nostres reivindicacions, acompanyades de la llarga llista de les signatures militants. Ens hi vam reunir: van ser bones paraules, donar llargues i excusar-se en qu猫 la via no era de la seva compet猫ncia sin贸 de la Generalitat. La Generalitat tamb茅 ens va citar -despr茅s d鈥檜na s猫rie ben intensiva de talls del carrer- pretenent captivar-nos amb cants de sirena, per貌 acabant tamb茅 fent passes enrere a les nostres vindicacions.

La

nostra principal estrat猫gia de pressi贸 van ser les manifestacions

tallant parcialment la C-352 dos cops a la setmana i totalment cada

quinzena: 鈥渆ls talls dels iaios鈥, com alguns feien broma. I vaja

si va funcionar. El cacau automobil铆stic que es muntava en

quil貌metres a la rodona era brutal. I la pressi贸 cap a la classe

pol铆tica, tamb茅.

Evidentment

tamb茅 ten铆em el nostre suport jur铆dic aportat altruistament per

ve茂ns i ve茂nes que militaven en altres organitzacions:

Article

21 de la Constituci贸 espanyola.

21 de la Constituci贸 espanyola. Llei

Org脿nica 9/1983 Reguladora del Dret de Reuni贸.

La legitimaci贸 legal desesperava el Govern de Granollers i la majoria de partits del plenari -clar, no ens podien instrumentalitzar ni anul路lar-. L鈥檃lcalde i el cap de policia municipal trucant continuadament a la Conselleria d鈥橧nterior perqu猫 els treguessin del mig 鈥渁quells quatre borinots de la Ronda鈥. Evidentment les seves pr貌pies lleis burgeses ens emparaven.

Feia

gr脿cia veure els polis municipals comptant-nos un a un buscant

desesperadament la mediocre arg煤cia de no tallar el tr脿nsit si 茅rem

menys de 20: 鈥淨ue les manifestacions nom茅s es comuniquen, nois, no

hem de demanar cap perm铆s, els d猫iem鈥. Alguns ens transmetien una

certa complicitat malgrat 鈥渙beir ordres鈥. M鈥檕mple d鈥檕rgull

recordar ve茂ns i ve茂nes que amb febre sortien al carrer per arribar

a ser aquest 20 manifestants.

Mediadors

dels Mossos d鈥橢squadra, s铆 la 鈥渘ostra pulisia鈥, amena莽ant als

nostres avis amb la Llei Mordassa.

A

l鈥橝juntament li vam fer empassar la vergonya d鈥檜nes quantes

Mocions. Llevat d鈥檜n, els partits que ens havien colat talps

oportunistes van anar traient-se la carota hip貌crita llevat d鈥檜n,

que va col路laborar gr脿cies al treball dels nostres ve茂ns que hi

militaven.

Vam

tallar el carrer m茅s de 112 vegades entre el mar莽 del 2018 i el

desembre del 2019. Mentre una minoria hedonista i narcisista treia

bilis per les xarxes la majoria ens felicitava. Diferents moviments

alternatius de diferents llocs de Catalunya se鈥檔 feien ress貌. No

deix脿vem de ser un petit exemple de 鈥済als irreductibles鈥 que

planten cara a la Roma Catalana. De fet vam posar ben b茅 al mig de

la taula el problema estructural de la contaminaci贸 a Granollers.

Tamb茅 vam aconseguir prou cosetes.

Llistat

d鈥檕bjectius assolits i pendents:

Tamb茅

vam bombardejar l鈥橝juntament, el Ministerio i la Generalitat amb

propostes ben elaborades de millora de la mobilitat i qualitat de

l鈥檃ire a la zona. Totes presentades via inst脿ncia i la immensa

majoria 鈥渄emocr脿ticament鈥 oblidades.

Imaginem

la desesperaci贸 als despatxos. 鈥淨uatre gats ens l鈥檈stan jugant.

Hem de posar fi a aix貌 d鈥檜na vegada鈥.

I

la policia va actuar 鈥渁 la brava鈥, com critiquen que fan a les

rep煤bliques bananeres:

Impedir-nos

sota amena莽a tallar quatre carrils al tr脿nsit com hav铆em

comunicat. For莽ant-nos de fet a tallar nom茅s dos.

sota amena莽a tallar quatre carrils al tr脿nsit com hav铆em comunicat. For莽ant-nos de fet a tallar nom茅s dos. Amena莽ar

els ve茂ns i ve茂nes que comunic脿vem els talls amb la Llei

Mordassa, ocasionant-nos quadres d鈥檃nsietat.

els ve茂ns i ve茂nes que comunic脿vem els talls amb la Llei Mordassa, ocasionant-nos quadres d鈥檃nsietat. Prohibint

manifestar-nos definitivament tallant el tr脿nsit perqu猫 ho pod铆em

fer igualment per la vorera.

Ells

comptaven a desarticular-nos, per貌 no ens coneixien prou. Aqu铆 vam

engegar els vincles de solidaritat en forma d鈥檃ssessorament jur铆dic

des d鈥檃ltres organitzacions on alguns ve茂ns i ve茂nes milit脿vem.

Malgrat no tenir

precisament un ideari revolucionari 茅rem assemblearis. Pocs i poques

per貌 un nucli militant ben comprom猫s amb els objectius

fundacionals. I de les assemblees col路lectives sempre surten bones

idees. Ben assessorats per ve茂ns transportistes vam acordar tallar

en endavant el tr脿nsit a d鈥檃ltres carrers clau. I l鈥檃fectaci贸 a

la mobilitat regional va seguir funcionant. Els ulls dels policies

m茅s servils evidenciaven que de 鈥減olicia democr脿tica鈥 nom茅s

tenen el nom. D鈥檃ltres en canvi eren molt m茅s assertius malgrat el

paper d鈥檈strassa que els tocava fer.

Com

a part de l鈥檈strat猫gia de l鈥檃ssemblea, al cap d鈥檜ns mesos vam

tornar a fer empassar el gripau a les forces vives de la ciutat tot

tallant de nou el tr脿nsit a la C-352, la Ronda Sud. Ara el Regidor

de torn i el cap de la policia ja enviaven directament els seus

esbirros m茅s matons amena莽ant que no ten铆em perm铆s per tallar

-violant la seva pr貌pia normativa legal- o que an茅ssim a un carrer贸

del costat. Havent trucat per denunciar-ho als Mossos d鈥橢squadra

del Departament d鈥橧nterior de la Generalitat, no feien acte de

pres猫ncia o ens arribaven a penjar el tel猫fon

Aix铆

vam tallar el tr脿nsit una i altra vegada, sense protecci贸 policial

i amb neglig猫ncia activa de la Conselleria d鈥橧nterior: aix貌 s铆,

amb amenaces de den煤ncia policial una i una altra vegada; policia

que es mirava els camioners que ens volien atropellar i els animava a

denunciar-nos. S铆, a Granollers, com a Catalunya i Espanya la

pol铆tica 茅s un m贸n copsat pels cacics.

De

nou, coincidint amb les vacances d鈥檋ivern del 2019 va arribar la

prohibici贸 total de tallar el tr脿nsit i la invitaci贸 a

manifestar-nos per la vorera. L鈥檃ssemblea, com sempre ponderada, va

mesurar forces i va establir un estrat猫gic per铆ode de descans fins

el mar莽 del 2020. Quan de nou ten铆em tot organitzat per reprendre

les manifestacions va arribar la pand猫mia mundial del coronavirus.

L鈥檃tzucac pand猫mic ens ha deixat en per铆ode de letargia fins

avui. Una bona part dels membres de l鈥檃ssemblea s贸n persones grans

i de salut vulnerable. Quan se sentin segures i aix铆 ho decideixi

l鈥檃ssemblea, hi tornarem!

En

s铆ntesi. Pros i mancances:

Tot

i no ser un moviment emancipador 茅s d鈥檃dmirar l鈥檈ss猫ncia

intr铆nseca i honesta de totes les persones que tall rere tall hi

eren: Senzillament perqu猫 s贸n coherents amb elles mateixes i amb el

seu comprom铆s per millorar l鈥檃ire de la ciutat. Perqu猫 havien

participat de les decisions i eren conscients de la necessitat de la

seva implicaci贸 activa per tirar endavant el cam铆 cap els

objectius. Ve茂nes malaltes amb bat铆, amb fills petits, adolescents

implicats, n茅ts鈥

鈥溍塺em

(som) quatre gats鈥. Potser, per貌 quins quatre gats que fan mil

voltes al ramat! Coherents, persistents. M茅s de 112 manifestacions

en poc m茅s d鈥檜n any i mig. Podr铆em ser m茅s? Ben desitjable i un

tema ben recurrent a les assemblees. Per貌 hom tria les seves

prioritats: el ioga, l鈥檚pa, el sof脿, el bar鈥 o la salut

pulmonar. No hem trobat la f贸rmula m脿gica per ser centenars,

malgrat ser-ho puntualment. Fer una megamanifestaci贸 s煤perguai i

tornar a casa a plegar-se 茅s relativament f脿cil. La nostra clau de

volta era la participaci贸 i la const脿ncia de les formigues. Hom 茅s

sobir脿 de la seva vida i grandet, tu. Ha vingut qui ha volgut.

Probablement,

malgrat la nostra dimensi贸 modesta, hem estat un dels moviments m茅s

actius no subvencionats ni engreixats des de dalt de tota la comarca

i gran part de Catalunya; col路laborant amb el nostre granet de sorra

a aixecar la llebre de la contaminaci贸 automobil铆stica a les

ciutats, l鈥檃fectaci贸 als infants dels centres escolars i en la

lluita per l鈥檈liminaci贸 dels peatges a les autopistes (amb el

perm铆s, en el darrer cas, dels i les companyes pioneres de les

Terres de l鈥橢bre).

La

mala premsa des de les forces vives i oligarquies de la ciutat,

terrible i rabi眉da, clar. En quant a la premsa generalista: malgrat

la simpatia i sintonia humana dels i les reporteres s鈥檋a fet pal猫s

l鈥檈fecte de les subvencions municipals.

Hem

tingut instituts, estudiants universitaris i esplais interessats.

Tamb茅 鈥渢uristes i profetes assemblearis鈥 a il路luminar-nos amb

la seva fugacitat. Tamb茅 ha estat dificult贸s trencar el marc mental

de la submissi贸 sociocultural a l鈥橝utoritat, que precisament era i

茅s la causant primera del drama ambiental de Granollers i comarca.

Hem

pogut millorar moltes m茅s coses: des de la comunicaci贸 a la

difusi贸, realitzaci贸 de m茅s accions al centre hist貌ric i als

actes electorals. Probablement. El brainstorming i el cunyadisme s贸n

infinitament golafres. Senzillament hem realitzat les accions que hem

pogut, les quals qui les proposava era disposat a impulsar, i amb

qu貌rum al darrera. El 鈥減odem fer鈥 per貌 鈥渟ense fer鈥漣 esperar

que 鈥渉o faci alg煤 altre鈥 no ens duria enlloc. All貌 del picarol

al gat. No s鈥檋a llen莽at a les assemblees cap corda col路lectiva

que no estigu茅ssim disposats i disposades a assumir.

Admirable

ha estat com els i les portaveus s鈥檃maraven dels acords de

l鈥檃ssemblea i els comunicaven talment a la premsa i els defensaven

fil per randa davant l鈥橝dministraci贸.

La

meva confian莽a en qu猫 les maneres de fer assemble脿ries en un

col路lectiu no ideologitzat en la democr脿cia directa es

consolidarien per si mateixes mitjan莽ant la pr貌pia pr脿ctica no

s鈥檋an complert.

Hav铆em

cuidat l鈥檈laboraci贸 din脿mica dels ordres del dia, de les pr貌pies

sessions, el consens actiu.

Els

qui fa d猫cades breguem en la turbul猫ncia de la democr脿cia directa

i seguim la m脿xima de 芦ser assemblearis amb els i les assemble脿ries

i patada al cul a entristes i aprofitats禄 hem fet prou bona feina en

aquest sentit: hom valorava representar-se a s铆 mateix tot i esperar

i desitjar de bona fe el suport 芦d鈥檃ltres organitzacions禄. La

q眉esti贸 茅s que aquestes s鈥檃costaven amb la mala fe de

cooptar-nos o extingir-nos la flama.

En

芦apartar-nos禄 una mica els m茅s militants de la democr脿cia directa

han tornat les l铆nies m茅s personalistes de voler liderar un carro,

el representativisme en lloc de la delegaci贸, sense idees clares ni

seure a revisar el treball ja fet per continuar la partida.

Potser

caldria interpretar que seria necess脿ria un preparaci贸 te貌rica en

democr脿cia directa pr猫via a la implementaci贸 pr脿ctica. Tanmateix

els problemes estructurals i terminals s贸n id猫ntics a la immensa

majoria d鈥檈xperi猫ncies de pr脿ctiques comunals i col路lectivistes

al m贸n occidental: estatus, prestigi, personalismes, egos, desitjos

per sobre de necessitats.

Probablement

la falca sigui m茅s profunda i rau en el propi substrat cultural

occidental en el qual som cuits i cuites a foc lent i que ens

determina. Probablement l鈥檈speran莽a, si existeix, la trobarem en

l鈥檈ss猫ncia d鈥檃ll貌 que encara visqui dels valors preestatals i

precolonials a Am猫rica, Oceania, 脌frica o a la Polin猫sia.

All貌

que no va poder aturar ni l鈥檃lcalde, ni el cap de policia, ni els

Mossos d鈥橢squadra, ni la Generalitat -l鈥橢stat en definitiva- ho

va interrompre temporalment l鈥檈xpansi贸 mundial d鈥檜n virus. Els

membres de la nostra assemblea s贸n majorit脿riament gent gran.

Existeix la por generalitzada per la salut, tamb茅 entre els m茅s

joves. Natural. Quan el virus s鈥檃cabi hi tornarem si la majoria de

ve茂ns i ve茂nes aix铆 ho decideix.

En

aquest temps hem perdut a la persona m茅s carism脿tica de tot el

col路lectiu, 芦l鈥櫭爊ima de la Ronda Sud禄, que deia un company. La

qui ens animava les manifestacions amb la seva alegria i can莽ons

reivindicatives. Segurament la p猫rdua no 茅s del tot aliena a totes

les tensions viscudes en aquesta i d鈥檃ltres lluites per construir

un m贸n just sense sortir-se del cam铆 de l鈥檈speran莽a.

MIREIA, T鈥橢STIMEM!!!

*Forma part de la redacci贸 d鈥橝ntagonistes.org