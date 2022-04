–

De parte de ANRed April 20, 2022 242 puntos de vista

Entrevista a Daniela Velardo trabajadora de LATAM quien explica la situación de los y las trabajadoras despedidas a mas de dos años de conflicto con la aerolínea. «Sentimos que fuimos llamados héroes y heroínas cuando nos usaron para repatriar a los pasajeros argentinos que estaban tirados por todo el mundo por culpa de una pandemia durísima. Ahí éramos héroes y heroínas y ahora somos descartados por la industria y por el Gobierno» concluyó Velardo. Por Mario Hernández

–Hubo una nueva movilización el jueves 14 en Aeroparque de los trabajadores de Latam. Comentanos los motivos.

Nosotros somos parte de los 2.000 trabajadores que Latam despidió en plena pandemia. Ya tenemos más de dos años en este conflicto sin respuestas. Desde el primer día estamos reclamando lo mismo, trabajo genuino y la reincorporación a la industria aeronáutica. Tenemos ya firmadas actas con el ministerio de Transporte y el de Trabajo en donde decían que nos iban a tener en cuenta y a llamar para reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo cuando la industria aeronáutica estuviera volviendo a su nivel de trabajo normal después de la pandemia. Esto ya es un hecho. Tuvimos una temporada de verano exitosísima con niveles de pasajeros transportados que incluso superaron los niveles pre pandemia y nosotros seguimos en la calle. No solo no cumplen las actas, sino que no nos atienden el teléfono y ahora nos mandan a la policía para reprimirnos. Somos más de un 80% de mujeres, madres de familia. Nos mandan a la policía a reprimirnos con cascos y escudos cuando manifestamos pacíficamente en la puerta de Aeroparque.

-Daniela, ustedes se quedaron sin trabajo apenas comenzada la pandemia. Recordanos cuáles fueron las circunstancias.

Inicialmente, lo que pasó fue que la empresa hizo una reducción de sueldo unilateral y arbitraria que nadie se lo permitió. Así empezaron un sistema de extorsiones y de apriete salarial, entre otras cosas, para que muchos compañeros se vieran en la obligación de tomar los retiros voluntarios.

Los que pudimos sostenernos en la lucha para ver qué pasaba en nuestro futuro laboral fuimos despedidos finalmente a pesar del Decreto de necesidad y urgencia vigente que lo prohibía. Por eso nosotros enfocamos nuestro reclamo al Gobierno, que fue el que les permitió que nos despidieran teniendo un decreto vigente, fue el que nos prometió a través de un compromiso firmado desde sus ministerios que nos iba a tener en cuenta y que nos iban a reinsertar en la industria aeronáutica. Y hoy es el que nos desentiende, el que nos desoye y nos humilla mandándonos a la policía como si fuéramos una banda de patoteros.

–Daniela, ¿cuál es la actualidad de la empresa Latam?

La empresa Latam a la filial argentina la cerró por completo, no tiene ningún tipo de operaciones. Lo que hizo fue estratificación de rutas. Está haciendo las mismas rutas con los mismos vuelos, y aún con más frecuencias otorgadas por nuestro Gobierno nacional, pero las está haciendo con tripulaciones extranjeras con sus filiales chilenas, colombianas, brasileras y demás.

–Sintetizanos ¿en qué se concentra el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de Latam en la actualidad?

Justamente en que se hagan cumplir las actas que ellos mismos firmaron, en donde se comprometían a reinstalarnos en nuestros puestos de trabajo, a que iban a conformar una Bolsa de trabajo cuando la industria aeronáutica volviera a su normalidad. Eso no sucedió. Sucedió la recuperación de la industria aeronáutica con un crecimiento exponencial que no se veía hace muchísimos años y nosotros en la calle nadie nos llama.

-¿De qué cantidad de trabajadores y trabajadoras estamos hablando que han sido afectados por esta situación?

Inicialmente, fuimos despedidos más de 2.000. Los que seguimos en la lucha hoy en día, con este conflicto más que vigente, somos más de doscientas familias casi tres años después.

-¿Cómo piensan continuar esta lucha?

Como hasta ahora, en la calle, visibilizando el conflicto y vamos a tocar todas las puertas y hacer todo lo que sea necesario para que se cumplan esas actas y podamos volver a trabajar.

–Daniela, ¿querés agregar algo más?

La verdad que muchas gracias por el espacio. Tenemos una sensación muy horrible después de la jornada de hoy. Sentimos que fuimos llamados héroes y heroínas cuando nos usaron para repatriar a los pasajeros argentinos que estaban tirados por todo el mundo por culpa de una pandemia durísima. Ahí éramos héroes y heroínas y ahora somos descartados por la industria y por el Gobierno.