De parte de Nodo50 December 29, 2021 34 puntos de vista

Continua el periple judicial de la causa contra les anomenades anarquistes del 27-F. Despr茅s que el passat mes d鈥檕ctubre les seves defenses presentessin noves peticions de llibertat al Jutjat d鈥橧nstrucci贸 2 de Barcelona, el 9 de novembre la jutgessa va dictar pres贸 provisional eludible sota fian莽a de 40.000 euros per a cinc de les anarquistes preses i de 45.000 euros per a la sisena. Tanmateix, en cas de pagar les fiances i sortir de Brians I, Maria Eugenia Canal Bedia els imposava les mesures cautelars d鈥檃nar a signar setmanalment al jutjat, retirada de passaport i prohibici贸 d鈥檃bandonar l鈥橢stat espanyol.

Les fam铆lies de dues de les sis empresonades van dipositar les fiances dies despr茅s de donar-se a con猫ixer la nova resoluci贸 judicial, i gr脿cies a aix貌 dues de les anarquistes van poder abandonar les seves cel路les. Tot i aix貌, avui dia encara resten quatre persones privades de llibertat de forma preventiva per aquesta causa, quan ja s鈥檋an complert deu mesos des de les seves detencions. Totes elles van presentar un recurs contra l鈥檌mport de la fian莽a establerta per la jutgessa.

Un dels advocats defensors creu que 鈥渃rida especialment l鈥檃tenci贸 que l鈥橝juntament s鈥檋agi oposat a la rebaixa de la fian莽a actuant com a acusaci贸 en un paper que el mateix consistori ha criticat reiteradament quan l鈥檈xercia la Generalitat鈥

El passat 21 de desembre estava assenyalada la deliberaci贸 per tractar els quatre recursos a la secci贸 10a de l鈥橝udi猫ncia de Barcelona, per貌 un d鈥檈lls es va ajornar al 4 de gener perqu猫 el jutjat d鈥檌nstrucci贸 2 de Barcelona havia enviat incompleta la documentaci贸 requerida. Es dona la circumst脿ncia que els advocats defensors ja havien denunciat reiteradament les dilacions en el procediment per part de la jutgessa Canal Bedia. Els altres tres recursos s铆 que es van dirimir i el 29 de desembre s鈥檋a comunicat als advocats de la defensa que s鈥檈stimen parcialment els recursos d鈥檃pel路laci贸 de dues de les empresonades. La sala, rebaixa la fian莽a dels 40.000 euros inicials a 15.000, perqu猫 afirma no veure justificat imposar un import tan elevat. Els lletrats dels anarquistes preveuen que en els dies vinents arribi l鈥檃ltra resoluci贸, que preveuen que sigui en la mateixa direcci贸 que les dues primeres.

Xavier Monge, advocat de dos dels empresonats, valora que 鈥淟a resoluci贸 de l鈥橝udi猫ncia de Barcelona deixar clar que la fian莽a de 40.000 euros no estava justificada i nom茅s perseguia allargar arbitr脿riament la situaci贸 de pres贸 provisional dels investigats, com ho va ser la maniobra d鈥檕cultar a les defenses l鈥informe dels Bombers que posa en q眉esti贸 les tesis de les acusacions鈥. A m茅s, Monge manifesta que 鈥渃rida especialment l鈥檃tenci贸 que l鈥橝juntament s鈥檋agi oposat a la rebaixa de la fian莽a actuant com a acusaci贸 en un paper que el mateix consistori ha criticat reiteradament quan l鈥檈xercia la Generalitat鈥.

Poc despr茅s dels fets, la mateixa alcaldessa Ada Colau va assegurar p煤blicament que signaria la personaci贸 de l鈥橝juntament en aquesta causa, que encara es troba en fase d鈥檌nstrucci贸. Certament, la lletrada del consistori barcelon铆, Maria 脕ngeles Espejo Zahi帽o, signa l鈥檈scrit oposant-se a la disminuci贸 de la fian莽a en representaci贸 d鈥檃questa instituci贸. La seva participaci贸 en la causa 茅s com a acusaci贸 particular pel fet que result茅s danyat un vehicle de la Gu脿rdia Urbana de Barcelona (GUB). Els serveis jur铆dics municipals depenen de la Ger猫ncia de Recursos i, per tant, directament d鈥橝lcaldia.

Les acusacions se sustenten 煤nicament sobre l鈥檃testat elaborat per la Unitat Central d鈥橧nformaci贸 en Ordre P煤blic de la Comissaria General d鈥橧nformaci贸 dels Mossos

En un principi, vuit persones van ser arrestades despr茅s de la manifestaci贸 celebrada el vespre de dissabte 27 de febrer pel centre de la capital catalana rere el lema 鈥淔ins que caiguin. Res a perdre tot per guanyar鈥, que ampliava les reivindicacions m茅s enll脿 de la demanda de llibertat d鈥檈xpressi贸 que van protagonitzar les protestes arran de l鈥empresonament del raper Pablo Has茅l, on 150 persones van ser detingudes arreu de Catalunya.

Els c脿rrecs que des de l鈥檌nici pesaven sobre totes elles eren pels delictes de manifestaci贸 il路l铆cita, desordres p煤blics, atemptat contra agents de l鈥檃utoritat, delicte continuat de danys, homicidi en grau de temptativa i pertinen莽a a grup criminal, tots ells penats amb anys de pres贸. Les acusacions se sustenten 煤nicament sobre l鈥檃testat elaborat per la Unitat Central d鈥橧nformaci贸 en Ordre P煤blic de la Comissaria General d鈥橧nformaci贸 dels Mossos d鈥橢squadra, divisi贸 de la policia catalana a la qual pertanyen els agents que van practicar les detencions.

El principal argument per mantenir la mesura greu de pres贸 preventiva era l鈥檃cusaci贸 d鈥檌ntent d鈥檋omicidi per l鈥檃tac contra la furgoneta de la GUB, on en el moment dels fets hi havia un agent al seu interior. Aix铆 i tot, aquest extrem va quedar descartat despr茅s d鈥檜n informe t猫cnic dels Bombers de Barcelona que conclo茂a que el risc per la vida de l鈥檃gent que es trobava a l鈥檌nterior del vehicle va ser 鈥渂aix鈥.