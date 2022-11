Laura Borr脿s ha contratado a un fascista asesino condenado y colaborador de las fuerzas de seguridad del estado como perito para su defensa judicial. Es inadmisible que alguien que dice ser v铆ctima de la guerra sucia del estado espa帽ol recurra precisamente a las alcantarillas del estado para proteger sus intereses. Incluso le paga dinero. Desde Lucha Internacionalista exigimos a Borr谩s que rompa inmediatamente el contrato con el perito inform谩tico Emilio Hell铆n, que en 1980 asesin贸 a nuestra compa帽era Yolanda Gonz谩lez. Es inadmisible este blanqueamiento de un fascista, asesino confeso y que nunca mostr贸 arrepentimiento, que sigue colaborando con las fuerzas de seguridad del estado.

El diario.es ha publicado la noticia de que el abogado Gonzalo Boye, como defensor de Laura Borr脿s ha contratado como perito a Emilio Hell铆n, en la causa sobre el presunto fraccionamiento de pagos en el Instituci贸 de les Lletres Catalanes. Hell铆n, militante de Fuerza Nueva y del Batall贸n Vasco-Espa帽ol, asesin贸 en 1980 a nuestra compa帽era Yolanda Gonz谩lez, militante del trotskista Partido Socialista de los Trabajadores. Fue condenado a 43 a帽os de prisi贸n de los que solo cumpli贸 14, se fug贸 en varias ocasiones y en una de ellas, estuvo cuatro a帽os en Paraguay al servicio del sanguinario dictador Alfredo Stroessner. Boye ha defendido la contrataci贸n de Hell铆n 鈥減orque es el mejor鈥 y porque 鈥渉an pasado 40 a帽os鈥.

Ni Borr谩s ni su partido, Junts per Catalunya, pueden decir que no sab铆an qui茅n es Hell铆n. Peri贸dicamente ha aparecido en los medios su colaboraci贸n con la polic铆a o la Guardia Civil. Desde Lucha Internacionalista acudimos en 2013 al entonces conseller d鈥橧nterior, Ramon Espadaler, de CiU, para denunciar que (con el nuevo nombre de Lu铆s Enrique) hab铆a impartido cursos de formaci贸n a los Mossos de Esquadra. Espadaler 鈥渘o pudo recibirnos鈥 y deleg贸 en su Jefa de Gabinete, que recibi贸 la denuncia de manos del hermano de Yolanda, Asier, y de nuestros compa帽eros. Dijeron a la prensa que s贸lo un mosso hab铆a recibido un curso, en 2007, en 茅pocas del tripartito, con Saura, de ICV, como Conseller de Interior. Oficialmente, nunca nos respondieron por escrito.

El Fiscal ha pedido que sea retirado de la causa porque 鈥No parece que una persona [Hell铆n] con los antecedentes y hechos publicados pueda aportar un informe a la causa que disponga de credibilidad y aptitud, pues no solo fue condenado por delitos graves, sino que tambi茅n habr铆a sido un pr贸fugo de la Justicia鈥. Nos alegramos del pedido al juez de que lo retiren de la causa, s贸lo que preocupa que haya tardado dos a帽os. Fue expulsado por lo mismo del caso Taula de corrupci贸n del PP en Valencia, pero particip贸 del juicio a la expresidenta madrile帽a del PP Cifuentes, y un largo curr铆culum que viene a demostrar que a un asesino que ni cumpli贸 condena ni se arrepinti贸, si es fascista, se le permite 鈥hacer justicia鈥.

Emilio Hell铆n, que se cambi贸 el nombre por el de Luis Enrique, es una persona que aparece siempre, como perito en los casos de corrupci贸n y que ha seguido trabajando, desde que est谩 en libertad para las fuerzas policiales y para el aparato judicial, cobrando dinero p煤blico. 脡l mismo presume de esta colaboraci贸n en su curr铆culum. Denunciamos la actual connivencia con el sistema policial y judicial, de los que debiera estar absolutamente apartado. Desde hace a帽os, la familia y los compa帽eros y compa帽eras de Yolanda reiteramos la exigencia de que cese totalmente la contrataci贸n p煤blica de Emilio Hell铆n.

Laura Borr脿s y su abogado Gonzalo Boye deber铆an renunciar inmediatamente a la colaboraci贸n con Emilio Hell铆n no porque no puedan, sino porque no deber铆an contribuir a blanquear la tr谩gica trayectoria de este individuo que nunca se ha arrepentido de su acci贸n asesina, que ha estado ligado desde siempre a los servicios secretos del estado y cuya acci贸n profesional ha estado relacionada con los aparatos policiales.

Lucha Internacionalista

11/11/2022