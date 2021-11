–

Entrevista a Laura Marrone 鈥 docente, militante de Izquierda Socialista y ex legisladora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad en la Ciudad de Buenos Aires 鈥 sobre la lucha docente y estudiantil contra las reformas educativas en CABA, contra el vaciamiento progresivo de los profesorados, el fallo judicial que obliga al gobierno porte帽o a resolver la falta de vacantes escolares, la insuficiente construcci贸n de escuelas llevada adelante por Soledad Acu帽a 鈥 ministra de Educaci贸n del gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta -, y el presupuesto cada vez m谩s limitado que la gesti贸n destina a la educaci贸n. Por Mario Hern谩ndez.

Mario Hern谩ndez (M.H.): A fines del mes pasado nuevamente se ha planteado la situaci贸n vinculada a los Profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, se realiz贸 una concentraci贸n por los 29 Profesorados frente a la Legislatura, denunciando que hay un vaciamiento progresivo como ya se hab铆a planteado hace un par de a帽os.

Laura Marrone (L.M.): Efectivamente, hubo dos movilizaciones. El jueves 28 fue la movilizaci贸n de los docentes de media reclamando su titularizaci贸n y el viernes 29 la de los docentes de terciario acompa帽ados de estudiantes en defensa de los Profesorados y tambi茅n por la titularizaci贸n.

Empiezo hablando por el problema que llev贸 a la marcha del viernes porque es el m谩s complejo dado que abarca no solamente la situaci贸n laboral de los docentes sino todo lo que es un proyecto educativo en relaci贸n a la formaci贸n docente.

En el 2018 el gobierno de la Ciudad comenz贸 su ofensiva para cerrar los Profesorados y en cambio hacer lo que se llamaba en ese momento la Unicaba. El planteo pod铆a parecer atractivo para quien dice 鈥渧amos a mejorar el nivel porque es una Universidad鈥, sin embargo, lo hemos resistido y lo volvemos a resistir.

驴Por qu茅 lo resistimos? Porque nosotros tenemos una estructura de formaci贸n docente muy desarrollada con Profesorados de larga tradici贸n que cumplen un papel destacado desde el punto de vista acad茅mico tanto para la educaci贸n media como para la educaci贸n inicial y primaria y no ten铆an por qu茅 ser cerrados.

Detr谩s de esta propuesta est谩 sin lugar a dudas una concepci贸n sobre qu茅 tiene que ser la formaci贸n docente en relaci贸n a los cambios que se est谩n aspirando a instalar en nuestro sistema educativo y que ya fueron anunciados cuando en su momento el gobierno de Larreta y su ministra Acu帽a los quisieron implementar, desplegando en toda su dimensi贸n, la famosa educaci贸n secundaria del futuro. Esta era una escuela secundaria que contemplaba 70% de las horas a cargo de talleres de computaci贸n con programas prefigurados y 30% a cargo de docentes.

Esto tiene que ver con una concepci贸n m谩s compleja que se supone es el acto pedag贸gico que para estos proyectos significa pr谩cticamente una instrumentaci贸n sin una interacci贸n, con toda la profundidad y la riqueza que requiere la interacci贸n pedag贸gica, para transformarse en un m煤ltiple choice de respuestas a programas prefigurados y dise帽ados por empresas extranjeras.

A toda esta concepci贸n es a la que hemos reaccionado. Primero se logr贸 parar la secundaria del futuro en su verdadera dimensi贸n, lo que hay ahora es un h铆brido que funciona como globo de ensayo pero no lograron instalar el proyecto de 70%-30% porque hubo una resistencia de los estudiantes secundarios.

Despu茅s de eso vino la Unicaba que era eliminar la autonom铆a de los Profesorados que tienen una estructura acad茅mica parecida a la de las Universidades porque sus cuerpos directivos se eligen por votaci贸n de los distintos claustros: docentes, estudiantes y egresados; conquistas que se fueron logrando a lo largo de las 煤ltimas d茅cadas y que tienen que ver con la defensa del espacio educativo como un espacio independiente de los gobiernos de turno y de las empresas. Por lo tanto, fueron configurando proyectos educativos, dise帽os donde hay una mayor democratizaci贸n que en otras instituciones educativas de otros tiempos.

Eso es lo que se quiso eliminar, la autonom铆a de los Profesorados, se quiso eliminar la independencia del dise帽o respecto a los mandatos empresariales y defender un espacio que plantea el desarrollo del pensamiento cr铆tico. Nuestros Profesorados son para repetir el modelo existente de sociedad que tenemos y decir que todo est谩 bien o son espacios donde formamos ciudadanos que piensen que este mundo hay que cambiarlo.

驴Qu茅 se discut铆a el viernes 29? Una nueva escalada en esto que es un tira y afloje que venimos sosteniendo porque efectivamente la movilizaci贸n que desarrollamos en el 2018 y 2019 logr贸 que los Profesorados no se cerraran, se cre贸 la universidad que no se le puso Unicaba, se la llama Universidad de la Ciudad pero no tiene la sigla para olvidar ese pasado que cant谩bamos 鈥淣o a la Unicaba鈥, pero esa universidad est谩 instalada y empieza a tener una intencionalidad de competencia con los Profesorados en un paralelismo que considerando que tiene mucho m谩s recursos y que van desarrollando una cursada m谩s light, son carreras m谩s cortas y donde despu茅s hay que hacer posgrados y cursos pagos porque el Estado no los brinda, lo que se llama la formaci贸n continua es muy reducida hoy la oferta, la 煤nica manera de hacer formaci贸n continua dado que los cursos que brinda el Estado son muy pocos, es apelando a pagarlos en distintas empresas.

La Unicaba hoy compite con los Profesorados, pero como esa intenci贸n de competencia est谩 un poco d茅bil instalaron un examen de ingreso unificado de los 29 Profesorados con lo cual el gobierno quiere quitarles el control de la matr铆cula de ingreso y unificar el perfil de lo que se demanda para ingresar no ya desde los proyectos curriculares que cada profesorado tiene sino desde un dise帽o centralizado desde el ministerio de Educaci贸n. Tirando abajo todos los cursos de ingreso que tienen los Profesorados.

Esto es lo que fue resistido el viernes 29 por los estudiantes y los docentes y a su vez fue reclamada la aprobaci贸n del Proyecto de ley que hemos presentado desde el Frente de Izquierda ya que en el 2019 no se trat贸 y pedimos que ahora se trate y consiste en titularizar a los docentes que est谩n ejerciendo su cargo, porque lo real es que hoy entre el 70% y 80% de los docentes son interinos.

El otro tema que se discut铆a es el derecho a ser titulares de los docentes que hace ya 10 a帽os que est谩n en sus cargos y que son provisorios, y no se ha cumplido el Estatuto del docente que establece que haya concursos todos los a帽os y tenemos trabajadores y trabajadoras cuyos cargos se pueden cerrar ma帽ana y quedan desprotegidos.

Hoy estar en car谩cter de suplente tiene hasta el inconveniente de no poder sacar un cr茅dito porque no ten茅s estabilidad laboral. El reclamo es para que se sancionen las dos leyes que ha presentado el Frente de Izquierda tanto para media como para terciarios que como medida de excepci贸n, dado que el gobierno no ha titularizado en los 煤ltimos 10 a帽os, sean titularizados y se garanticen los concursos anuales como est谩 previsto en el Estatuto.

La justicia obliga a Larreta y Acu帽a a proveer vacantes

M.H: Te quer铆a consultar sobre el fallo judicial que obliga a la CABA a resolver la falta de vacantes escolares.

L.M: Es un fallo judicial largamente esperado. Yo vengo trabajando este tema desde hace mucho tiempo ya cuando era docente en Soldati porque el drama lo ve铆amos todos los d铆as, los chicos que se quedaban sin vacante.

Arrastramos un problema grave de falta de vacantes en el sistema educativo formal, es decir, para primer grado de primaria, para escuelas medias y, por supuesto, para el nivel inicial que es el m谩s desgarrante porque partimos que el cambio cultural que vive nuestra sociedad desde hace varias d茅cadas es la incorporaci贸n masiva de las mujeres al mundo del trabajo y la concepci贸n que no solo es un problema de la mujer sino tambi茅n de los varones, es que la primera infancia no tiene lugar en nuestro sistema educativo con vacantes suficientes.

Hoy tener un ni帽o en un jard铆n maternal privado a jornada completa para que la mam谩 trabaje todo el d铆a supone casi 20.000 pesos, a veces se lleva la mitad del salario que hoy se paga miserablemente en nuestra Ciudad. Este problema es grav铆simo y el reclamo que nosotros hicimos varias veces en la Legislatura, que hemos hecho con movilizaciones frente al ministerio de Educaci贸n se llev贸 al plano judicial.

En su momento la jueza Liberatori fall贸 a favor de los reclamos de las familias y obligaba en su fallo a que el gobierno diera respuesta a los reclamos de vacantes, el gobierno apel贸 y a nivel judicial durmi贸 el sue帽o de los grandes dormilones hasta ahora, y ha tenido un fallo finalmente favorable que el gobierno tiene la obligaci贸n de brindar vacantes no solamente en el sistema educativo formal, sino en virtud que en nuestra Ciudad la Constituci贸n establece la obligatoriedad del Estado de resolver el problema de vacantes desde los 45 d铆as para las mam谩s que buscan un jard铆n maternal.

M.H: Hay una campa帽a sistem谩tica del gobierno de la Ciudad y sobre todo en per铆odos electorales, donde sostienen que han construido 54 escuelas en 3 a帽os de gesti贸n. 驴C贸mo se compatibiliza esta construcci贸n de 54 nuevas escuelas con esta situaci贸n de falta de vacantes?

L.M: Voy a tener que contradecir alguna informaci贸n que dan mis compa帽eros y es que gran parte de esas escuelas se construyeron, el problema es que no alcanzan. Yo tengo hecho un estudio que ahora no lo tengo a mano pero cuando yo estaba en la Legislatura en el 2019 hab铆amos comprobado arriba de 30 que ya estaban construidas, y el paquete restante ten铆a ubicaci贸n y algunas de esas ya fueron construidas. No s茅 si quedan algunas m谩s por construir. Pero el gran problema, yo saqu茅 las cuentas en su momento de cu谩ntas vacantes significaban y el problema se achic贸 en parte, pero seguimos con el problema porque no alcanzan.

Las vacantes en ese momento estaban previstas alrededor de 9.000 y nosotros estamos hablando que nos faltan alrededor de 20.000 vacantes. Eso sin contar que no tenemos acceso a los listados oficiales porque el gobierno no los da.

Desde la Legislatura pedimos todos los a帽os al gobierno para que publique la lista de pibes que se quedan sin vacante y no la da. En su momento se lo dio a la justicia cuando hubo presentaciones judiciales y los datos que hemos tenido rondan los 15.000, 16.000, 17.000 seg煤n el a帽o.

M.H: 驴C贸mo se resuelve?

L.M: Se resuelve construyendo nuevas escuelas.

M.H: Y esto presupone un aumento en el presupuesto educativo que a帽o tras a帽o viene retrocediendo.

L.M: Exactamente. El a帽o pasado, por ejemplo, dos escuelas que ya estaban licitadas, una es la escuela de estaci贸n Buenos Aires en los playones del ferrocarril Belgrano en la zona sur donde se construy贸 un plan Procrear de alrededor de 3.000 departamentos, ah铆 estaba licitada la construcci贸n de una escuela y el a帽o pasado el gobierno anul贸 la licitaci贸n.

Lo mismo hizo con el plan para construir la escuela Jorge Donn que es nuestra escuela de danza. Tambi茅n ten铆a aprobada la licitaci贸n y la anularon. Y el presupuesto del a帽o pasado que era alrededor de 3.000 millones de pesos para construcci贸n de escuelas se sub ejecut贸, solo se ejecut贸 casi en un tercio.

Fue algo sorprendente porque sabiendo que tenemos el problema de la pandemia, que hay que acondicionar escuelas, esta semana me encontr茅 en una marcha con las docentes del comercial N掳 4 que est谩n en un edificio en la calle Per煤 que est谩 alquilado y el edificio se cae a pedazos, la escuela tiene salas enteras que est谩n anuladas porque los techos se caen, las paredes est谩n electrificadas, vienen sosteniendo y reclamando porque es una escuela que tiene muchos alumnos un edificio nuevo pero no se lo hacen ni se lo reparan y el presupuesto se sub ejecuta.

Este a帽o el presupuesto es m谩s limitado de lo que era el a帽o pasado, no he cotejado qu茅 grado de ejecuci贸n ha tenido pero sabemos que de antemano estaba retaceado y los arreglos que se requer铆an para seguir refaccionando nuestras escuelas, acondicion谩ndolas a la permanencia de la pandemia m谩s all谩 que hayan bajado los contagios no se han realizado.