–

De parte de ANRed February 18, 2023 9 puntos de vista

Entrevista a la docente y ex legisladora por el Frente de Izquierda de los trabajadores (FIT) Laura Marrone sobre la situaci贸n de la educaci贸n nacional y latinoamericana. 芦Los problemas de aprendizaje prepand茅micos no se solucionaron y se agravan. Hay problemas de sociabilidad entre los pibes, hay problemas de concentraci贸n y de h谩bitos para estudiar y, por supuesto, esto que te dec铆a, agravamiento en los problemas de salud mental禄. Por Mario Hern谩ndez

鈥Estamos en comunicaci贸n con Laura Marrone, algunos se preguntar谩n c贸mo seguimos con una columna de educaci贸n si no hay clases, 驴no?

-Pero como vos me dijiste que ten铆a que hacer el balance del 2023 me pas茅 trabajando todo el d铆a. El 2022, perd贸n.

-Te est谩s anticipando鈥 ya quer茅s que pase el 2023.

-No, no por favor que la vida es corta y quiero que dure un poco.

-Bueno, entonces 驴cu谩les son los hechos m谩s importantes de acuerdo a tu criterio?

-Decid铆 que voy a centrarme en el 谩ngulo del derecho a la educaci贸n. Hemos trabajado bastante en el a帽o con la lucha docente, entonces estuve rastreando un poquito bajo el tema 鈥樎縌u茅 pas贸 con la educaci贸n este a帽o?鈥. Bueno, hay un informe del 2022, y part铆 de los organismos internacionales, de la UNESCO, UNICEF y otros organismos, titulado: 鈥楽ituaci贸n de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial. Actualizaci贸n 2022鈥.

En este informe se dice que la crisis educativa que vive Am茅rica Latina y el Caribe se agrav贸 durante la pandemia y que las medidas adoptadas pospandemia no han logrado revertir. Y seg煤n ese informe, y eso me sorprendi贸, nuestra regi贸n es la segunda peor del mundo despu茅s de la regi贸n subsahariana de 脕frica. En 脕frica la parte m谩s pobre es la subsahariana.

-No me extra帽a porque la verdad todos los indicadores de pobreza, de desigualdad, esto que plante谩s vos de educaci贸n, etc., ubican a Latinoam茅rica en el 煤ltimo lugar o en el ante煤ltimo.

-Ante煤ltimo lugar en este caso con respecto con la regi贸n subsahariana.

-Claro, con respecto a una regi贸n muy particular de 脕frica, ni siquiera todo 脕frica.

-Hay zonas que no est谩n. Datos que dan: 9 de cada 10 estudiantes no podr铆an comprender un texto al terminar la escuela primaria. En el marco de esto se帽ala la cantidad de poblaci贸n que no tiene conectividad dado que est谩 en zonas rurales y aun las escuelas que les falta conectividad, eso lo hemos trabajado ac谩.

Un dato que me est谩 preocupando m谩s, que lo da UNICEF, y que despu茅s lo vamos a trabajar a nivel nacional, es el problema de salud mental de la ni帽ez y la adolescencia. Para el caso de adolescentes de entre 10 a 19 a帽os se帽ala que 1 de cada 7 sufre alg煤n trastorno de salud mental y que los Estados est谩n dedicando solo un 2% del presupuesto de salud a este tipo de problemas.

Lo voy a tomar y lo dejo ac谩 en el tintero porque el gran drama de las maestras y los docentes son los problemas de salud mental que est谩n teniendo en el aula y no tienen recursos para derivarlos al sistema de salud. No tengo estad铆sticas precisas de nuestro pa铆s para comparar, por ejemplo, con estas que da el documento internacional, pero podemos decir que el diagn贸stico es compartido en los grandes temas. Por ejemplo, es una preocupaci贸n muy grande hoy de las maestras y los docentes en general pospandemia que no logran recuperar el atraso en los contenidos que produjo todo el proceso de la pandemia.

Los problemas de aprendizaje prepand茅micos no se solucionaron y se agravan. Hay problemas de sociabilidad entre los pibes, hay problemas de concentraci贸n y de h谩bitos para estudiar y, por supuesto, esto que te dec铆a, agravamiento en los problemas de salud mental. Por ejemplo, me comentaba una maestra con la que estuve antes de que terminaran las clases de 1潞 grado, estaba angustiada porque para el a帽o que viene el jard铆n le traslada de preescolar a 1潞 grado tres casos de ni帽os con autismo.

Fijate un dato que coment谩bamos con un amigo, que es tambi茅n m谩s grave en la adolescencia porque en la adolescencia se combina con elementos de autoflagelaci贸n, de mutilaciones. Un dato curioso a indagar es que no hubo festejos del 21 de septiembre en las calles. Habr谩s estado en tu lejana juventud, yo tambi茅n, el D铆a del estudiante era algo muy importante. Aunque s铆 lo hubo despu茅s para el mundial, en un marco escolar no lo hubo. Estos temas son para preocuparnos, sobre todo porque no estamos teniendo las herramientas para poder encararlos. Es decir, los organismos internacionales recomendaron a los gobiernos invertir m谩s en educaci贸n como una agenda prioritaria, priorizar la ense帽anza de la matem谩tica y la lectura, evaluar el nivel de aprendizaje y tener programas para recuperar los aprendizajes perdidos, pero a gran escala, y abordar las necesidades psicosociales de la poblaci贸n tanto de estudiantes como de docentes, y atender las brechas digitales.

Termin茅 de leer ese informe y dec铆a 鈥榪u茅 hipocres铆a鈥 porque son los mismos organismos que luego sostienen los tremendos ajustes que le hacen los gobiernos a la poblaci贸n para poder pagar las deudas externas. Porque est谩 reconocido el car谩cter usurario que tienen estas deudas y que hacen muy dif铆cil cumplir con estas cuentas que se se帽alan.

-Deudas que, por otra parte, los ajustes se hacen generalmente en 谩reas como educaci贸n y salud.

-Una de las que m谩s ajustaron en el presupuesto. Vamos ahora a que medidas hubo este a帽o, qu茅 pas贸 en educaci贸n, qu茅 cosas nuevas presentaron los gobiernos, la quinta hora. Nosotros hemos trabajado esto durante el a帽o, pero pong谩mosla como parte de la s铆ntesis. No hubo mayores inversiones como lo que requerir铆a el diagn贸stico que hemos analizado antes. Ya lo vamos a analizar luego en los presupuestos de este a帽o. Pero los dos lineamientos en disputa en la escena nacional en el gobierno del Frente de Todos a nivel nacional y sus gobernadores, y el gobierno de Juntos por el Cambio en CABA, Mendoza y Jujuy el 2022 pas贸 sin que hayan desplegado iniciativas acordes a la gravedad que hemos denunciado.

En el caso del ministro de educaci贸n nacional, Jaime Perzcyk, que se desempe帽贸 este a帽o, su propuesta m谩s publicitada fue la extensi贸n de una hora de la jornada escolar del nivel primario, al mismo tiempo que redujo el presupuesto del 2022 en un 5%. Recordar谩s que redujeron el programa Conectar Igualdad, el fortalecimiento de inicio de jardines de infantes y la inversi贸n en infraestructura y equipamiento. Una contradicci贸n con lo que se supon铆a era su prop贸sito. Con mucho ruido medi谩tico en la p谩gina web del ministerio de Educaci贸n se se帽ala que 6.727 escuelas ya convinieron instalar una hora m谩s de clase sobre un total de 18.024 escuelas primarias que hay en el pa铆s.

-O sea un 30%.

-Hablamos de 1 cada 3. Pero ojo que dice convinieron, no sabemos si las realizaron o no. Pero efectivamente si nosotros comparamos la carga horaria de nuestras escuelas con la de los pa铆ses del norte, el llamado mundo desarrollado, hay una diferencia. La nuestra es claramente menor. Pero la medida fue inconsulta para la familia, para los docentes, en medio del a帽o escolar, no fue acompa帽ada de una verdadera inversi贸n en infraestructura y en los salarios docentes para que la hicieran productiva. 驴Qu茅 pas贸 realmente? En los pa铆ses del norte los edificios escolares coinciden con la unidad educativa, en cambio, en nuestro pa铆s en su gran mayor铆a los edificios son compartidos por varias instituciones. Entonces no hab铆a tiempo para la famosa quinta hora con espacios acordes. Materialmente era muy dificultoso, en algunos casos fue un fracaso, las clases se desarrollaron en espacios comunes, de paso, con docentes que no eran del ciclo del estudiante, con propuestas que no completaban las necesidades del nivel y se transformaron en una hora recreativa o de contenci贸n social de ni帽ez con familias con problemas laborales que les ven铆a bien una hora m谩s.

Esa fue la gran propuesta del a帽o de Jaime Perzcyk. En CABA la novedad fueron las ACAP, las aproximaciones al mundo laboral que implement贸 el gobierno de Larreta y Acu帽a que anunciaron tambi茅n con bombos y platillos. Impuso un r茅gimen de pasant铆as laborales para el 5潞 a帽o donde les estudiantes deber铆an asistir 80鈥痟oras de clase a instituciones industriales, comerciales, culturales, a empresas privadas o p煤blicas de la Ciudad. Ochenta horas que equivalen a casi un mes escolar. La propuesta es en realidad una versi贸n deste帽ida del proyecto inicial de la Escuela secundaria del futuro, que en 2017 present贸 Acu帽a, que comprend铆a adem谩s un 30% m谩s de horas de clase a cargo del docente y un 70% en actividades en plataformas digitales.

Esa Escuela secundaria del futuro no pas贸 en su verdadera dimensi贸n porque fue resistida por estudiantes secundarios que tomaron las escuelas y te acord谩s que fue una gran lucha. La t谩ctica de Juntos por el Cambio es amenazar con todo y avanzar con lo que puede. Esa experiencia fue resistida por estudiantes, familias y sindicatos.

Este a帽o con esta nueva ACAP tambi茅n hubo una resistencia de estos tres sectores, tambi茅n hubo una toma de estudiantes y se realiz贸 la marcha m谩s grande desde la prepandemia a la Jefatura de Gobierno acompa帽ada por tomas de escuelas y paros docentes. Se cuestion贸 el car谩cter improvisado sin relaci贸n con la formaci贸n que pretend铆an los estudiantes, desprovisto de un car谩cter pedag贸gico, sin docentes a cargo y en algunos casos reducidos a la repetici贸n de tareas que responden m谩s a un trabajo de mano de obra no paga que a una formaci贸n profesional. Veremos qu茅 pasa este a帽o.

-Esta se帽ora Acu帽a en su car谩cter de precandidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 驴se va a tomar licencia este a帽o?

-No tengo la menor idea. Tampoco sabemos si va a ser precandidata.

-Por lo menos es una idea fuerte.

Dos propuestas educativas que dejaron un sabor amargo

-Se帽alemos, y ac谩 viene esto, tanto la medida de la ACAP como el tema de la quinta hora fueron dos propuestas que dejaron un sabor amargo. Estaban ofreciendo una carrera de competencia desde los dos lados de la grieta abismal, qui茅n ofrec铆a algo que era m谩s en t茅rminos de impacto electoral que educativo. Esa fue la sensaci贸n que tuvimos.

-Bueno, Larreta se la pasa haciendo campa帽a en las escuelas.

-S铆, y le da mucha importancia en sus campa帽as a la educaci贸n.

-Hay que ver Laura, para la pr贸xima te dejo una tarea, de qu茅 se trata este programa de JxC que ha trascendido.

-Lo estuve mirando, lo que pasa es que est谩 anunciado, pero no est谩 desarrollado y no logr茅 en las p谩ginas web鈥

-Dicen que es un documento de 40 p谩ginas dividido en 6 ejes.

-El tema es que yo me met铆 en la p谩gina de la fundaci贸n con la que acordaron ese documento, que ser铆a, para nuestra audiencia, la plataforma de Juntos por el Cambio para las elecciones del 2023. Lo elaboraron en forma conjunta las fundaciones que componen la coalici贸n. La fundaci贸n Alem de los radicales, la fundaci贸n Pensar del Pro y el centro Hannah Arendt de la Coalici贸n C铆vica鈥

-Y la fundaci贸n Encuentro Federal. Te olvid谩s de Susana Decibe, ex ministra de Educaci贸n de la naci贸n.

-As铆 es, me pareci贸 que no ten铆a relevancia y no lo quise poner, pero ten茅s raz贸n. Est谩 tambi茅n la fundaci贸n donde est谩 Susana Decibe que fue parte del gobierno de Menem. Ellos ponen el eje de su campa帽a electoral en la educaci贸n y dentro de esta la reforma en la formaci贸n docente y en una Universidad flexible con bimodalidad, presencial y digital, y con movilidad internacional. Esto es el tema de las acreditaciones internacionales, los convenios internacionales. Vamos a tener que estudiarlo, pero todav铆a no tengo las 40 p谩ginas. Pero s铆 destacar la preocupaci贸n de Juntos por el Cambio por el tema de reformar la formaci贸n docente.

Y ac谩 volvemos sobre una nueva cuesti贸n que estuvimos trabajando la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo, en otro programa, que fue y es el ataque que persiste todav铆a, y vamos a ver si lo vamos a derrotar, del Pro en CABA para el cierre de profesorados. Aqu铆 hay dos l贸gicas en el ataque a la formaci贸n docente, una es pol铆tica. El contenido de lo que se ense帽a en sentido de la formaci贸n docente porque es el nodo central para cualquier reforma educativa. Esto ya lo venimos estudiando. Desde el Banco Mundial se promueven profesores excelentes, un documento que hemos estudiado mucho desde el 2018 hasta ahora que en general lo que tiende es a condicionar la formaci贸n docente a las nuevas demandas del mundo productivo en el marco de la 4陋 revoluci贸n industrial y las nuevas relaciones laborales que de ellas se desprenden, como trabajadores sin derechos haciendo home office a cambio de contratos a t茅rmino, no de salarios o relaciones laborales estables.

Bueno, reformar los profesorados viene siendo anunciado desde la 茅poca de Esteban Bullrich. Comparti贸 tambi茅n declaraciones el Frente de Todos, lo que pasa es que yo creo que la debilidad del gobierno actual le ha impedido a la fecha presentar un proyecto para su debate en el Congreso Nacional, pero est谩 en carpeta.

Y esto tambi茅n lo hacen los gobernadores del Frente de Todos. Zamora en Santiago del Estero fue uno de los que m谩s avanz贸 en el cierre de profesorados en esa provincia. Y ac谩 estamos en CABA con que amenazan cerrar el Profesorado de Lengua y Literatura en el profesorado del Mariano Acosta y el de F铆sica en el Alicia Moreau de Justo. As铆 como la reducci贸n de carreras, por ejemplo, al profesorado Romero Brest le redujeron much铆simo la curr铆cula y, en general, tienden a focalizar y a destacar materias del tipo instrumental y quitar las que tienen que ver con formaci贸n human铆stica, filosof铆a, historia, todo aquello que desarrolle el pensamiento cr铆tico.

鈥Laura, la seguimos en 15 d铆as.

-驴Termin贸? Bueno, me hab铆a quedado el cap铆tulo del aumento de la desigualdad.

-Lo retomamos en dos semanas.

-Muy bien, un abrazo Mario.