De parte de Indymedia Argentina November 5, 2022

鈥淢i plata me la gano laburando鈥. El audio que demuestra que Maximiliano Cabaleyro rechaz贸 un soborno empresarial.

Se trata de una nueva prueba de la 鈥渃ausa Camioneros鈥, por la cual dos dirigentes del gremio est谩n detenidos. Se los acusa de 鈥減edir coimas鈥 para 鈥渄ejar trabajar tranquilos鈥 a los due帽os de la empresa Rey Distribuci贸n. Ahora, salieron a la luz conversaciones telef贸nicas (que la fiscal铆a no quiere considerar) que demuestran que el empresario ofreci贸 una 鈥渁lianza鈥 que fue rechazada.

Por Leila Bitar.

Maximiliano Cabaleyro, junto con Fernando Esp铆ndola, fue acusado de extorsi贸n por parte del empresario Gustavo Rey y hace 7 meses que est谩 detenido en la Unidad Penal N掳3 de San Nicol谩s. Su abogado, Mauricio Gugger, pidi贸 el cese de la prisi贸n preventiva, ya que se divulgaron conversaciones que demuestran que Cabaleyro no s贸lo no extorsion贸 al due帽o de Rey Distribuci贸n, sino que adem谩s rechaz贸 un soborno. Los abogados de la familia Rey est谩n liderados por Florencia Arietto, a cargo del 鈥渕ovimiento empresarial antibloqueo鈥, agrupaci贸n que busca llevar los conflictos laborales al fuero penal.

En di谩logo con Radio Gr谩fica, Maximiliano Cabaleyro, secretario general del sindicato de Camioneros de San Nicol谩s, explic贸: 鈥淓se audio sale de la intervenci贸n a mi tel茅fono pedido por la fiscal (Mar铆a del Valle Viviani). Estuvo intervenido 30 d铆as, y hay m谩s de 1000 audios. No es algo que uno grab贸 en una charla privada, es un audio que ni Gustavo Rey ni yo sab铆amos que estaban escuchando. Est谩n hace un a帽o y once meses esos audios y la fiscal nunca los quiso entregar, ni los tuvo en cuenta. Hay cerca de 61 audios que no tuvieron en cuenta鈥.

El referente sindical, record贸 como inici贸 el conflicto: 鈥淗ace once a帽os que representamos sindicalmente a trabajadores de esa empresa, nunca hemos tenido grandes conflictos. En el momento que sucede esto, ellos reclaman mejores condiciones de trabajo e higiene, hab铆a un solo ba帽o para 42 trabajadores, hombres y mujeres usando el mismo ba帽o. Empiezan los reclamos ante la entidad que corresponde que es el Ministerio de Trabajo de la delegaci贸n de San Pedro, llevando a cabo cinco audiencias en las que se comprometen a cumplir con los reclamos salariales y de seguridad e higiene, pero no cumplieron con nada y en la 煤ltima, en la cuarta, tuvimos libertad de acci贸n e hicimos una medida de fuerza鈥.

Y continu贸: 鈥淓l derecho a huelga fue de 12 trabajadores a los que representamos, 30 siguieron trabajando y prestando servicio diariamente. Esto lo pudo constatar la fiscal con el testimonio de los trabajadores y la facturaci贸n de la empresa y con todas las filmaciones. En los d铆as en que nosotros hicimos huelga, la empresa trabaj贸 y tuvo sus puertas abiertas con los trabajadores convencionados por (el sindicato de) Comercio鈥.

Gustavo Rey hab铆a pedido una perimetral de 500 metros por un plazo de 30 d铆as contra los dirigentes sindicales, 鈥渆se mismo d铆a a 茅l lo notifican de que esta medida la tiene otorgada desde el mediod铆a, y ese llamado que realiza a mi persona la hace cerca de las 15 hs. Es decir, la persona supuestamente extorsionada por nosotros pide una cautelar y el mismo la rompe鈥, cont贸 Cabaleyro.

鈥淧ero eso no es todo鈥, remarc贸, 鈥渆sa medida tambi茅n una vez que se la otorgan, 茅l pide que se la revoquen para reunirse con nosotros y se la niegan. Esto nunca fue tenido en cuenta por la fiscal, yo declar茅 lo que se habl贸 en este audio en mi indagatoria y no lo fue a buscar, sabiendo que hab铆an intervenido mi tel茅fono. No tuvo la imparcialidad de escuchar al denunciado. Y hay pruebas claras de lo que uno en ese momento dec铆a que era lo que pasaba鈥.

Transcripci贸n del audio

Gustavo Rey: Maxi quiero tener una reuni贸n con vos pero lejos de todo.

Maximiliano Cabaleyro: Bueno, dame鈥ustavo yo estoy en San Nicol谩s.

GR: No, no, no, tranquilo boludo, tranquilo. Yo te estoy llamando constructivamente, olvidate de la filmaci贸n鈥a pas贸 toda esa pelotudez. Como vos viniste como un caballero, yo te voy a responder como un caballero.

MC: Yo no tengo ning煤n problema, Gustavo.

GR: No, aparte te voy a responder como un caballero y te voy a hacer ganar plata.

MC: No, no鈥i plata me la gano laburando, Gustavo.

GR: Escuchame, no te vas a juntar con nadie m谩s que conmigo y con gente que te puede dar soluciones, de verdad te digo. Despu茅s de toda la pelea esta que nos sangramos, porque esta fue la pelea por el t铆tulo, 驴me entendes? Para m铆. Nos cagamos a trompadas.

MC: No la tendr铆amos que haber tenido, Gustavo.

GR: No importa, pas贸.

MC: Bueno, s铆, y ahora hay que solucionarlo.

GR: Lo vamos a solucionar.

MC: Dale, buen铆simo. Es lo que m谩s quiero Gustavo yo.

GR: Maxi, de verdad te digo, yo y vos vamos a terminar siendo amigos pero no por鈥 驴sabes por qu茅 vamos a terminar siendo amigos? Porque vos te la aguant谩s y yo considero que tambi茅n.

MC: No Gustavo, no pasa por ah铆.

GR: No, boludo s铆. Sos un tipo admirable, sos un tipo admirable.

MC: 驴Sabes cu谩ndo me la aguantaba Gustavo? Cuando ten铆a 17 a帽os y me cre铆a que la vida era otra cosa y estaba parado arriba de un paravalancha, ah铆 cre铆a que me la aguantaba. Ahora tengo 41.

GR: Maxi鈥

MC: Ya tengo canas.

GR: Yo tengo 47. Te voy a decir una cosa, sos un tipo admirable por todo esto que haces, hoy me saco el sombrero.

GR: Bueno, ojal谩 Gustavo.

GR: Me saco el sombrero, espero que entiendas vos tambi茅n la actitud. Yo hoy obr茅 como un tipo sin experiencia. Quedate tranquilo que vas a tener un aliado ac谩, pero te lo digo de hombre. Se acab贸 el boludeo ac谩.

MC: Dale. Lo viste hoy Gustavo. 驴Sabes cuantos aliados tengo en San Pedro? 788 trabajadores. Son lo m谩s grande que tengo.

GR: Ac谩 ten茅s un aliado de verdad.

MC: Yo tengo 788 trabajadores de aliados que los viste porque fueron todos a la puerta de tu empresa.

GR: Si, pero no todos te van a responder a vos. Yo si vos me respondes a m铆, yo te voy a responder a vos.

MC: Pero yo si le voy a responder a todos, qu茅date tranquilo.

El l铆der gremial adem谩s se帽al贸 que sus abogados 鈥減idieron en dos oportunidades el audio: la primera vez le dieron una llamada con mi mujer y la segunda con otra persona. Le dimos la fecha y horario exactos de la llamada. Hizo todo lo posible para no entregar este audio, con lo cual mi defensa pidi贸 la totalidad de todos los audios de mi tel茅fono y surgieron 61 que son desincriminantes. Creo que no hay duda de qui茅n era el extorsionador y quien el extorsionado鈥.

Por otro lado, Cabaleyro lament贸 que hace 15 d铆as perdi贸 a su padre 鈥測 este poder pol铆tico judicial me quit贸 la posibilidad de estar en el 煤ltimo tramo de su vida. Estuvo al lado m铆o durante 43 a帽os apoy谩ndome, desde ense帽arme a caminar a ense帽arme la honestidad, de no agarrar nada que no sea m铆o, de ganarme mi plata trabajando, inculcarme lo que hoy tengo sindicalmente, pero estoy con el dolor de no haberle podido dar un abrazo ni sostenerle la mano鈥. Aunque aclar贸: 鈥淭engo la entereza para poder soportarlo y saber que la verdad es una sola鈥.

Y finaliz贸 apuntando contra el lawfare en San Nicol谩s: 鈥淓l intendente (Manuel Passaglia, de JXC) est谩 procesado por narcotr谩fico, enriquecimiento il铆cito, ahora por la apropiaci贸n de una reserva natural del pueblo, por la quema de pastizales, y sigue caminando por la calle, y Gustavo rey que me quiso extorsionar, est谩 suelto tambi茅n鈥.

Fuente: https://radiografica.org.ar/2022/11/03/mi-plata-me-la-gano-laburando-el-audio-que-demuestra-que-maximiliano-cabaleyro-rechazo-un-soborno-empresarial/