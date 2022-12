–

En la tarde de hoy el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dictó la anunciadísima sentencia en la Causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, condenándola a seis años de prisión y más importante, a la proscripción perpetua para ejercer cargos públicos. La vicepresidenta declaró que fue condenada por un “estado paralelo, una mafia judicial” y anunció no será candidata a ningún cargo electivo en 2023, debido a que no quiere someter al peronismo a que lo “maltraten” en período electoral a raíz de esta sentencia.

Cristina, además, remarcó que “la condena real” que recibió fue la “inhabilitación a ejercer cargos públicos electivos” y evaluó que, justamente, lo que le “están cobrando” y, por eso, la inhabilitan es haber logrado llevar al Gobierno al peronismo en cuatro oportunidades.

Los fundamentos del veredicto emitido hoy por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.

La sentencia quedará firme cuando se agoten todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema haya respondido todos los planteos que le lleguen.

El TOF 2 absolvió además por mayoría a la expresidenta y al resto de los acusados en relación al delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola: el voto en disidencia en relación a ese punto fue del juez Basso.

El tribunal también condenó al empresario Lázaro Báez a seis años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti también los sentenció a seis años de cárcel como coautores del delito, a la vez que dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) Héctor Garro.

En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de funcionario público.

Entre los condenados también estuvieron Juan Carlos Villafañe, exjefe de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP, 5 años de prisión), Raúl Pavesi (también ex AGVP, 4 años y medio) y José Raúl de Santibañez, del mismo organismo (4 años). A Raúl Daruich, responsable del Distrito 23 “Santa Cruz” de la DNV, la impusieron 3 años y medio de cárcel.

Cristina dijo que no será “candidata a nada” en 2023 y que la condenó la “mafia judicial”

La vicepresidenta justificó sus dichos sobre la “mafia judicial” señalando que la confirmación de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido.

Fragmento de la intervención de Cristina Fernández de Kirchner tras la difusión de la sentencia.

“Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015; no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una ‘candidata condenada, con inhabilitación perpetua’”, aseguró Fernández de Kirchner en un mensaje emitido inmediatamente después de conocida la sentencia.

“¿A mí administración fraudulenta del Estado y a éstos, los amarillos, que les dejaron 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) se pasean orondos en los aviones de Clarín…No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser Vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa; sí, pero mascota de usted, nunca, jamás”, afirmó Fernández de Kirchner.

Fragmento de la intervención de Cristina Fernández de Kirchner tras la difusión de la sentencia.

“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, enfatizó.

En un extenso discurso, la exjefa de Estado dio detalles de un entramado de acuerdos -plasmado en una conversación que se hizo pública días atrás- entre jueces, funcionarios macristas y empresarios para invisibilizar un viaje a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido: “Si uno mira está todo el fuero federal: el penal, penal económico y el contencioso administrativo”, dijo Cristina.

Dio detalles de los lazos familiares y vinculares entre los pasajeros, que se trasladaron a ese lugar patagónico en un avión del Grupo Clarín: Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la SIDE); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergot (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino del CEO sobrino de Héctor Magnetto).

La Vicepresidenta agregó: “Eso si, a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta”, apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa.

“Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota”, advirtió y agregó: “Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita”, señaló al citar una frase de una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Cristina, además, remarcó que “la condena real” que recibió fue la “inhabilitación a ejercer cargos públicos electivos” y evaluó que, justamente, lo que le “están cobrando” y, por eso, la inhabilitan es haber logrado llevar al Gobierno al peronismo en cuatro oportunidades.

“Todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular: cuatro Gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner, en el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuí a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo; eso es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan. Que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos”, declaró.

Insistió con que existe en la Argentina “un Estado paralelo y una mafia judicial”, algo que -a su entender- ya excedió los términos de “lawfare” o “partido judicial”.

Para Cristina, eso quedó confirmado con la filtración del viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, por lo cual el lunes el presidente Alberto Fernández anunció que instruyó el inicio de una causa penal y un expediente en el Consejo de la Magistratura.

“Estos jueces tienen que ver con el sistema que domina la Argentina”, denunció la Vicepresidenta, y relató una serie de vinculaciones entre los pasajeros del avión a Lago Escondido y las causas abiertas en su contra, además de las publicaciones en lo que llamó un “periodismo unificado”.

Además, detalló otros elementos que encuadró en los siguientes subtítulos: “Encubriendo la dádiva; El Consejo (por el Consejo de la Magistratura); La fiscal de Bariloche (al aludir a cierta complicidad entre magistrados) y la Instigación al falso testimonio”.

Sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública “estaba escrita” y planteó: “No es que fuéramos clarividentes, ni adivinos”, pero “si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”.

“El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos”, planteó.

En otro tramo, dijo que el Grupo Clarín “nunca pudo sacarle” a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que “al que pudieron sacarle” esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri “ni bien asumió”.

“El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen”, completó la exmandataria.

Intervención completa de Cristina Fernández de Kirchner tras la difusión de la sentencia.

Agrupaciones políticas y sociales rechazaron la sentencia frente a Comodoro Py

Bajo las consignas “parar el golpe de Estado en la Argentina” y en “defensa” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las columnas se reunieron en Retiro frente a los Tribunales Federales.

Manifestantes autoconvocados y de agrupaciones políticas y sociales se concentraron este marrtes a la tarde frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py para expresar su respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en repudio al fallo del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la exmandataria a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del erario público con la obra pública en Santa Cruz.

Bajo un sol abrasador y un calor agobiante, manifestantes de a pie y de distintas organizaciones se desplegaron desde las 15 frente al triple vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad alrededor del tribunal federal del barrio porteño de Retiro.

A pesar de que en las vísperas del fallo que finalmente condenó esta tarde a Fernández de Kirchner junto a otros imputados en la causa conocida como “vialidad”, el kirchnerismo se abstuvo de realizar una gran manifestación, algunas agrupaciones como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Miles, que comanda el dirigente social, Luis D´Elía; el Partido Comunista (PC), y el Movimiento Territorial Agustín Tosco, decidieron marchar a Comodoro PY, mientras otras organizaciones convocaron a otro tipo de protestas en respaldo a la Vicepresidenta.

Entre las agrupaciones sociales, políticas y gremiales que convocaron a distinto tipo de protestas en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires se encontraron a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL), el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) y Soberanos.

“Hay un golpe destituyente en marcha, es empresarial, financiero, mediático, y se está llevando a cabo”, dijo el médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid, desde un escenario improvisado sobre un camión frente a los tribunales de Retiro, tras la lectura del fallo que los manifestantes siguieron desde unos parlantes ubicados especialmente para la ocasión.

En esa línea, Rachid consideró que “no es casual que esta mafia golpista en Argentina se reúna en lo de (Joe) Lewis”, en referencia al escandaloso encuentro que jueces, empresarios del Grupo Clarín y dirigentes políticos de Juntos por el Cambio mantuvieron el último 17 de octubre en la estancia del magnate inglés ubicada en Lago Escondido, provincia de Río Negro.

Diego Suárez, secretario general del Movimiento Territorial Agustín Tosco, subrayó la importancia de la manifestación frente a Comodoro PY: “Venimos desde las barriadas a expresarnos para defender la democracia”, dijo y agregó “estos tipos vienen por todo. Vienen por los trabajadores. Vamos a convocar a toda la unidad posible para derrotar a estos tipos y los grupos concentrados”.

Desde el mismo escenario, Jorge Kreysner (PC) enfatizó que “esta manifestación es solamente el comienzo de la gigantesca movilización popular para torcerle la mano a estos que se fueron a reunir a Lago Escondido”, al tiempo que planteó la necesidad de una reforma judicial para que los jueces “no sean aristócratas”.

“Necesitamos un nuevo poder judicial. Queremos elegir a los jueces, que no sean aristócratas. Queremos elegir jueces del pueblo, que defiendan los derechos humanos y los intereses del país”, cerró Kreynes, minutos antes de que los manifestantes comenzaran a escuchar el mensaje que Cristina Kirchner ofreció en redes sociales para referirse al fallo.

Fuerte repudio de dirigentes y funcionarios al fallo contra la Vicepresidenta

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, afirmó este martes que “la mafia judicial convirtió ese odio en una sentencia ilegítima que lleva la firma del antiperonismo”, al repudiar el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en el juicio Vialidad.

“Hace más de una década Cristina Fernández de Kirchner fue condenada mediáticamente por el Grupo Clarín”, afirmó Soria en su cuenta de Twitter.

Y aseveró que “hoy, la Mafia Judicial convirtió ese odio en una sentencia ilegítima que lleva la firma del antiperonismo y un deseo inconfesable: proscribirnos una vez más y controlar la democracia”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, planteó que la condena contra la vicepresidenta “estaba escrita” y completó: “los peronistas ya conocimos la proscripción y la derrotaremos una vez más”.

“Como dijo hace tiempo Cristina Fernández de Kirchner, la condena ya estaba escrita”, sostuvo Taiana.

También se expresaron en sus respectivas cuentas de twitter Mayra Mendoza, Andrés Larroque y Juan Grabois en repudio al fallo judicial que condenó a la dos veces presidenta de la Nación, actual vicepresidenta en ejercicio.

El ministro de Economía, Sergio Massa, puntualizó: “Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica… en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con Cristina”.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, se dirigió a la vicepresidenta desde sus redes sociales y expresó: “Todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda. Lo de hoy es un escándalo. Van contra Cristina por lo que hizo bien, por darle una vida mejor a millones de argentinos y argentinas”.

La Secretaría de DDHH aseguró que el fallo contra la Vicepresidenta es “concreción máxima del lawfare”

La Secretaría de Derechos Humanos aseguró hoy que el fallo del Tribunal Oral Federal 2 es un “cercenamiento de los derechos políticos” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que constituye “la concreción máxima del lawfare en nuestro país”, y llamaron a organismos internacionales a “realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares”.

Juntos por el Cambio festejó el fallo que proscribió a CFK

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los primeros en hablar del fallo. El PRO también emitió un comunicado en el que habló de fallo “histórico”.

Dirigentes del PRO y de la UCR salieron a festejar el fallo que condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a la vicepresidenta Cristina Kirchner en redes sociales. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los primeros en postear. “Era impunidad o justicia. Y se hizo Justicia”, señaló.

A través de un comunicado que posteó en su Twitter, el mandatario señaló que “este fallo abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época. Una época donde la honestidad y la verdad vuelven a tener protagonismo y la viveza de algunos políticos queda como parte de un pasado oscuro”.

Consideró que la sentencia “confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia”.

En la misma línea, el diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, sostuvo que “lo que estamos viviendo es un cambio de época en la Argentina: ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Se termina la impunidad”. En tanto que su par de bancada, María Eugenia Vidal, posteó en Twitter: “Seis años de prision e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nadie está por encima de la Ley. Será justicia”.

El PRO, en tanto, publicó un comunicado minutos después de la condena a Cristina Kirchner en el que calificó al fallo de “histórico” y aseguró que “no hay riesgo para la democracia”.

“Nos encontramos ante un fallo histórico. Todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado. Estamos frente a un proceso judicial ejemplar, llevado adelante por jueces y fiscales designados en su totalidad por el Senado de la Nación”, sostiene el texto firmado por la presidenta del partido, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, legisladores, funcionarios y militantes como Laura Alonso, Eduardo Amadeo, Silvana Giudici, Silvina Martínez, Paula Bertol, Lorena Petrovich, Pablo Torello, Alejandro Fargosi, Felicitas Beccar Varela, Oscar Aguad y Maximiliano Guerra, entre otros.