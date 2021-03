En M茅xico dos jueces de distrito determinaron medidas cautelares contra la reforma que privilegia a la Comisi贸n Federal de Electricidad sobre los generadores privados

En esencia, la disputa en torno a la nueva Ley de la Industria El茅ctrica no es entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y menos una batalla por la democracia y el estado de derecho. Pulverizada la oposici贸n pol铆tica partidista tras las elecciones presidenciales de 2018, menguada en la etapa la subordinaci贸n de los poderes Ejecutivo y Legislativo a los intereses de la plutocracia, grandes corporaciones privadas del sector energ茅tico, con el apoyo de sus aliados de clase y sus intelectuales org谩nicos, intentan una suerte de lawfare en su af谩n por detener el programa reformista de corte nacionalista, popular, neodesarrollista de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y recapturar el Estado para restaurar, a plenitud, el orden neoliberal.

En el 煤ltimo lustro, la lawfare (o guerra jur铆dica) ha jugado un papel central como mecanismo clave en la manufacturaci贸n de consenso (construcci贸n de hegemon铆a) en favor de los grandes tenedores del capital bajo el disfraz del libre mercado, y como herramienta de las guerras asim茅tricas de recomposici贸n geopol铆tica impulsadas por EEUU contra varios gobiernos de Am茅rica Latina.

驴Ejemplos? El encarcelamiento de Lula da Silva como parte de la megacausa conocida como Lava Jato, que fue el marco aparentemente legal mediante el cual se perpetr贸 el golpe de Estado a la ex presidenta Dilma Rousseff en Brasil; la persecuci贸n judicial contra Cristina Fern谩ndez de Kirchner en Argentina, y el juicio y prisi贸n preventiva para el ex canciller H茅ctor Timerman y el ex vicepresidente Armando Boudou; la condena a seis a帽os de prisi贸n del ex vicepresidente Jorge Glas y las causas abiertas contra Rafael Correa en Ecuador; la persecuci贸n pol铆tica contra el ex presidente Evo Morales y otros funcionarios de su gobierno tras el golpe de Estado en Bolivia.

Esos casos implicaron el uso de herramientas jur铆dicas para la persecuci贸n pol铆tica. Pero adem谩s, el uso de la ley como arma para destruir al adversario pol铆tico e infundir miedo en la sociedad por la v铆a judicial, se inscribi贸 en un proceso de judicializaci贸n de la pol铆tica (desde arriba), donde el aparato judicial se elev贸 por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, din谩mica que como han se帽alado Silvina Romano y otros especialistas, puede conducir a una dictadura de los jueces y una p茅rdida total de equilibrio entre poderes. Con un agregado: para ser exitosa, esa guerra jur铆dica requiere articulaci贸n con los medios de difusi贸n masiva hegem贸nicos y las redes sociales, que operan para manufacturar consentimiento en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores pol铆ticosy econ贸micos.

En el M茅xico actual, ante una lluvia de amparos y amenaza de litigios en el extranjero, dos jueces de distrito determinaron medidas cautelares contra la reforma que privilegia a la Comisi贸n Federal de Electricidad sobre los generadores privados, con el fin de evitar da帽ar la libre concurrencia y la competencia en un mercado concentrado (la trasnacional espa帽ola Iberdrola y 10 empresas m谩s) con valor superior a 830 mil millones de pesos anuales.

Ante la decisi贸n de los impartidores de justicia en favor del inter茅s de grandes corporaciones privadas, mayoritariamente extranjeras, que buscan mantener privilegios obtenidos con la contrarreforma privatizadora de la energ铆a de Enrique Pe帽a y el Pacto por M茅xico en 2013 (contratos leoninos v铆a el influyentismo, obtenidos algunos mediante sobornos o cohecho a funcionarios y legisladores, y/o mediante empresas fantasma; permisos de autogeneraci贸n de energ铆a conseguidos por medio de fraude a la ley; precios por debajo del mercado; subsidios millonarios a costa del sector p煤blico y de los bolsillos de los consumidores), L贸pez Obrador advirti贸 que si el Poder Judicial frena la nueva Ley de la Industria El茅ctrica, enviar谩 una iniciativa de reforma a la Constituci贸n para no ser c贸mplice del robo y del atraco de consorcios particulares contra la hacienda p煤blica y la econom铆a popular.

En junio de 2020, AMLO dijo que litigar铆a para defender sus pol铆ticas energ茅ticas y los intereses de la naci贸n ante empresas como las espa帽olas Repsol, OHL (hoy Ale谩tica) e Iberdrola. Agreg贸 que Iberdrola es un monopolio en M茅xico con una cuota de mercado de 15 por ciento, y critic贸 que mediante la pr谩ctica de la 鈥榩uerta giratoria鈥 la transnacional incorporara a la ex secretaria de Energ铆a Georgina Kessel y al ex presidente Felipe Calder贸n. Ahora, seg煤n sugiri贸 Miguel 脕ngel Vel谩zquez en La Jornada, se podr铆a estar ante una red colusiva integrada por el despacho de abogados de Javier Mijangos (encargado del amparo contra la reforma el茅ctrica), el ex ministro de la Corte Jos茅 Ram贸n Coss铆o, el juez Juan Pablo G贸mez Fierro (que fren贸 la ley el茅ctrica) e Iberdrola, que en nombre de la libre competencia encumbra los intereses y la ley de la plutocracia sobre la sociedad.

Pero Iberdrola es solo un jugador m谩s. BlackRock, principal fondo de inversi贸n del mundo, es accionista preponderante en Iberdrola, Repsol y Enag谩s. Ello engarza con que en la era Obama, el verdadero objetivo de la contrarreforma de Pe帽a Nieto fue la homologaci贸n de las leyes en la materia en funci贸n de la seguridad energ茅tica y la seguridad nacional de EU. Seg煤n revel贸 ante un subcomit茅 de la C谩mara de Representantes el ex embajador en M茅xico Carlos Pascual, el encadenamiento energ茅tico (hidrocarbur铆fico y el茅ctrico) de Am茅rica del Norte, Centro y Sudam茅rica estaba contemplado en el plan denominado ConnectAmerica 2022, mediante el cual se pretend铆a homogeneizar las legislaciones y con ello el libre tr谩nsito de las empresas estadunidenses por todo el hemisferio, como parte de un negocio estimado en 1.4 billones de d贸lares.

M谩s all谩 del ruido medi谩tico de la comentocracia y los intentos de judicializar la reforma el茅ctrica a la usanza de la lawfare, la recuperaci贸n del papel rector del Estado en el dise帽o y operaci贸n de ese sector estrat茅gico es vital para la soberan铆a energ茅tica y la seguridad nacional de M茅xico.

