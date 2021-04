Le parcours d’Ixchel

–

Le parcours d鈥橧xchel

Avril 2021

La Montagne s鈥檈n ira.

C鈥檈st de l鈥檜ne des maisons d鈥橧xchel, m猫re de l鈥檃mour et de la fertilit茅, grand-m猫re des plantes et des animaux, m猫re jeune et m猫re 芒g茅e, rage en laquelle se transforme la douleur de la terre quand elle est bless茅e et souill茅e, que partira la Montagne.

Une des l茅gendes mayas raconte qu鈥橧xchel s鈥檃llongea sur le monde sous la forme d鈥檜n arc-en-ciel. Elle fit cela pour donner 脿 la plan猫te une le莽on de pluralit茅 et d鈥檌nclusion, et pour lui rappeler que la couleur de la terre n鈥檈st pas une mais multiple, et que toutes, sans cesser d鈥櫭猼re ce qu鈥檈lles sont, ensemble, elles illuminent la merveille qu鈥檈st la vie. Et elle, Ixchel, la femme arc-en-ciel, embrasse toutes ces couleurs et les int猫gre en elle.

Dans les montagnes du Sud-Est du Mexique, dans la langue d鈥檕rigine maya des plus anciens des anciens, on raconte une des histoires d鈥橧xchel, m猫re-lune, m猫re-amour, m猫re-rage, m猫re-vie. En la racontant, le Vieil Antonio parle ainsi :

芦 De l鈥檕rient est arriv茅e la mort, et l鈥檈sclavage. C鈥檈st arriv茅 comme 莽a et c鈥檈st ainsi. On ne peut rien changer au pass茅. Mais voil脿 ce que dit Ixchel :

芦 Que demain vers l鈥檕rient naviguent la vie et la libert茅 sur la parole de mes os et de mon sang, mes enfants. Qu鈥檃ucune couleur ne commande. Qu鈥檃ucune ne commande afin qu鈥檃ucune n鈥檕b茅isse et que chacun soit qui il est avec joie. Parce que la honte et la douleur proviennent de celui qui veut des miroirs et non des vitres pour observer tous les mondes que je suis. Avec rage, il faudra briser 7 mille miroirs jusqu鈥櫭 ce que la douleur soit soulag茅e. Beaucoup de mort devra faire mal pour que, finalement, la vie soit le chemin. Que l鈥檃rc-en-ciel couronne alors la maison de mes enfants, la montagne qui est la terre de mes successeurs. 禄

Quand l鈥檕ppression arriva en terre maya par le m茅tal et par le feu, le Ts鈥檜l, celui qui vient de loin, observa les multiples figures de la d茅esse arc-en-ciel et nomma ainsi cette terre : Isla Mujeres (ndt: 脦le Femmes).

Un matin du lendemain, lorsque la croix parlante invoquera, non le pass茅, mais l鈥檃venir, la montagne naviguera jusqu鈥櫭 la terre du Ts鈥檜l et accostera face au vieil olivier qui donne de l鈥檕mbre 脿 la mer et une identit茅 脿 ceux qui vivent et travaillent sur ces c么tes. 禄

-*-

Le 3猫 jour de mai de la 21猫 ann茅e du 21猫 si猫cle, depuis Isla Mujeres, Quintana Roo, Mexique, la Montagne appareillera pour aller au-del脿 de l鈥橝tlantique dans une travers茅e qui rel猫ve beaucoup du d茅fi mais sans reproche. Au sixi猫me mois du calendrier, elle arrivera en vue des c么tes du port de Vigo (Ville olivica), Pontevedra, dans la Communaut茅 autonome de la Galice, de l鈥櫭塼at espagnol.

-*-

Si nous ne pouvons pas d茅barquer, que ce soit 脿 cause de la Covid, des autorit茅s de migration, de la discrimination pure et simple, du chauvinisme, ou d鈥檜ne erreur sur le port d鈥檃rriv茅e ou d鈥檜ne autre emmerd, nous sommes pr茅par茅s.

Nous sommes pr锚ts 脿 attendre l脿-bas et nous d茅ploierons, face aux c么tes europ茅ennes, une grande banderole disant 芦 R茅veillez-vous ! 禄. Nous attendrons de voir si quelqu鈥檜n lit le message et encore un peu pour voir si, effectivement, il se r茅veille ; et encore un peu plus pour voir s鈥檌l fait quelque chose.

Si l鈥橢urope d鈥檈n bas ne veut pas ou ne peut pas, alors, pr茅voyants, nous emmenons 4 cano毛s avec leurs rames respectives et nous entreprendrons le chemin du retour. Bien s没r, cela prendra un peu de temps avant d鈥檈ntrevoir 脿 nouveau les rivages de la maison d鈥Ixchel.

-*-

Les cano毛s repr茅sentent 4 茅tapes de notre 锚tre en tant que zapatistes que nous sommes:

鈥 Notre culture comme peuple originaire de racine maya. C鈥檈st le cano毛 le plus grand et dans lequel on peut ranger les 3 autres. C鈥檈st un hommage 脿 nos anc锚tres.

鈥 L鈥櫭﹖ape de la clandestinit茅 et de l鈥檌solement. C鈥檈st le cano毛 qui suit en taille le premier, et il est un hommage 脿 ceux qui sont tomb茅s depuis le premier janvier 1994.

鈥 L鈥櫭﹖ape de l鈥檃utonomie. C鈥檈st le troisi猫me en taille, du plus grand au plus petit, et il est un hommage 脿 nos peuples, r茅gions et zones qui, en r茅sistance et r茅bellion, ont construit et construisent l鈥檃utonomie zapatiste.

鈥 L鈥櫭﹖ape de l鈥檈nfance zapatiste. C鈥檈st le cano毛 le plus petit qu鈥檕nt d茅cor茅 et peint les enfants zapatistes avec les figures et les couleurs qui leurs sont pass茅es par la t锚te.

-*-

Mais si on r茅ussit 脿 d茅barquer et 脿 embrasser avec la parole ceux qui luttent, r茅sistent et se rebellent l脿-bas, alors il y aura de la f锚te, des danses, des chansons, et cumbias et d茅hanch茅s feront fr茅mir les sols et les ciels 茅loign茅s les uns des autres.

Et, des deux c么t茅s de l鈥檕c茅an, un court message inondera tout le spectre 茅lectro-magn茅tique, le cyber-espace et un 茅cho r茅sonnera dans les c艙urs:

胁褌芯褉谐薪械薪薪褟 锌芯褔邪谢芯褋褟

bosqinchilik boshlandi

a invasi贸n comezou

Die Invasion hat begonnen

istila ba艧lad谋

la invasi贸 ha iniciat

l鈥檌nvasione h猫 principiata

invazija je zapo膷ela

invaze za膷ala

懈薪胁邪蟹懈褟褌邪 械 蟹邪锌芯褔薪邪谢邪

invasionen er startet

inv谩zia sa za膷ala

invazija se je za膷ela

la invado komenci臐is

the invasion has started

invasioon on alanud

inbasioa hasi da

hy枚kk盲ys on alkanut

l鈥檌nvasion a commenc茅

mae鈥檙 goresgyniad wedi cychwyn 畏 蔚喂蟽尾慰位萎 苇蠂蔚喂 尉蔚魏喂谓萎蟽蔚喂

t谩 an t-ionradh tosaithe

innr谩sin er hafin

l鈥檌nvasione 猫 iniziata

亘丿兀 丕賱睾夭賵

锚ri艧 dest p锚 kiriye

iebrukums ir s膩cies

prasid臈jo invazija

d鈥橧nvasioun huet ugefaang

蟹邪锌芯褔薪邪 懈薪胁邪蟹懈褬邪褌邪

bdiet l-inva偶joni

de invasie is begonnen

invasjonen har startet

丨賲賱賴 丌睾丕夭 卮丿賴 丕爻鬲

rozpocz臋艂a si臋 inwazja

a invas茫o come莽ou

invazia a 卯nceput

胁褌芯褉卸械薪懈械 薪邪褔邪谢芯褋褜

懈薪胁邪蟹懈褬邪 褬械 蟹邪锌芯褔械谢邪

invasionen har b枚rjat

芦 L鈥檌nvasion a commenc茅. 禄

.-.. .- / .. -. 鈥- .- 鈥 .. 鈥 -. / 鈥. .- / .. -. .. -.-. .. .- -.. 鈥 (en morse)

Et peut-锚tre, seulement peut-锚tre, Ixchel, d茅esse lune, sera alors luminaire sur notre chemin et, comme en ce petit matin, lumi猫re et destin.

Dont acte.

Depuis le Centre d鈥檈ntra卯nement maritimo-terrestre zapatiste

Semillero Comandanta Ramona. Zone Tzotz Choj.

Le SupGaleano

Mexique, le 26 avril 2021. Pleine lune.

Soundtrack del video: 鈥淭e Llevar茅鈥 Lisandro Meza.

