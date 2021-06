Le passeport zapatiste (À bientôt Portugal, Galice, nous voilà).

–

Le passeport zapatiste (脌 bient么t Portugal, Galice, nous voil脿).

Le passeport zapatiste (脌 bient么t Portugal, Galice, nous voil脿).

Juin 2021

Le 12 juin 2021, le d茅nomm茅 芦 Escadron 421 禄, et autres passagers et 茅quipage, ont re莽u sur leurs passeports le tampon d鈥檈ntr茅e l茅gale au d茅nomm茅 espace ou zone Schengen, et ont d茅barqu茅 脿 Horta, sur les 脦les (des) A莽ores, au Portugal, en Europe. Sans perdre la gr芒ce ni l鈥櫭﹍茅gance (fa莽on de parler), ils sont descendus de La Montagne. Comme il se doit, il y a eu de l鈥櫭﹖onnement, de la danse, des photos et un grand gueuleton. Marijose a trouv茅 une ancienne proph茅tie qui annon莽ait son arriv茅e. Et il y a eu une course (fa莽on de parler), du genre 芦 le dernier arriv茅 paye l鈥檃ddition 禄 (Diego Osorno a perdu). On a trinqu茅 脿 la vie, bien entendu.

-*-

脌 9h17m45s le 14 juin de l鈥檃nn茅e en cours, La Montagne s鈥檈st d茅tach茅e des bras portugais et a pris la direction nord-est 脿 une vitesse de 6 脿 7 n艙uds. 脌 12h30m06s, elle a doubl茅 par la gauche le 芦 Pico Das Urzes 禄. Latitude : 38.805213 ; longitude : -28.343418. Le capitaine Ludwig pense apercevoir les c么tes de la p茅ninsule ib茅rique entre le 19 et le 20 juin (bien que cela puisse 锚tre avant, car La Montagne, r茅concili茅e avec le vent, semble press茅e d鈥檈mbrasser ses s艙urs portugaises et galiciennes). 脌 partir de cette date, on saluera les reliefs des 卯les de San Martino, Monte Faro y Monte Agudo. Ensuite, on entrera dans la 芦 R铆a de Vigo 禄. L鈥檃rriv茅e est pr茅vue 脿 la Marina Punta Lagoa, au nord du port de Vigo, Galice, 脡tat espagnol.

芦(鈥)

desperta do teu sono

fogar de Breog谩n.

Os bos e xenerosos

a nosa voz entenden

e con arroubo atenden

o noso ronco son,

mais s贸o os i帽orantes

e f茅ridos e duros,

imb茅ciles e escuros

non nos entenden, non.禄 *

Extrait de Os Pinos, Hymne de Galice. Pascual Veiga et Eduardo Pondal.

* 芦 鈥 r茅veille-toi de ton songe / Foyer de Breog谩n. / Les bons et g茅n茅reux / notre voix comprennent / et avec d茅votion soutiennent / notre son enrou茅. /Seuls les ignorants / et faibles et durs, / imb茅ciles et obscurs / ne nous comprennent pas, non. 禄

-*-

Maintenant, laissez-moi vous parler des papiers zapatistes de l鈥橢scadron 421 (qui 脿 cette heure pourrait ajouter 芦 maritime 禄 脿 son nom flamboyant). Les compa帽er@s ont un passeport zapatiste. Je veux dire qu鈥檈n plus du passeport officiel du Mexique, iels ont le d茅nomm茅 芦 passeport zapatiste de travail 禄. Je vous le d茅cris ici :

Sur la premi猫re de couverture, au recto : un escargot avec une 茅toile rouge 脿 l鈥檌nt茅rieur. Et le titre : 芦 passeport zapatiste de travail 禄. Sur la quatri猫me de couverture, ou au verso : une 茅toile rouge avec un escargot 脿 l鈥檌nt茅rieur.

Sur la premi猫re page, est 茅crit : 芦 Ce passeport est d茅livr茅 par les autorit茅s civiles autonomes des Municipes Autonomes Rebelles Zapatistes et les Conseils de Bon Gouvernement, Chiapas, Mexique. Il n鈥檈st valide que pendant la p茅riode 茅tablie et dans le lieu d茅crit. Ce document comporte 32 pages et perd sa validit茅 s鈥檌l pr茅sente des d茅t茅riorations, des coupures, des t芒ches ou des ratures. 禄

Sur les pages 2 et 3, il y a des espaces pour : la photo du titulaire, ses donn茅es personnelles, les donn茅es du Conseil de Bon Gouvernement et du MAREZ (ndt: Municipios Aut贸nomos Rebeldes Zapatistas) qui ont d茅livr茅 le document ; le travail qu鈥檌l va exercer ; la date d鈥檈xp茅dition et le calendrier et la g茅ographie o霉 il va accomplir son travail ; l鈥檈mplacement pour le tampon du MAREZ et de la JBG (ndt: Junta de Buen Gobierno).

Aux pages 4 et 5, sont 茅tablies les 7 r猫gles suivantes :

1.- Le, lx ou la titulaire de ce passeport ne peut ni ne doit demander ni recevoir d鈥檃ide que ce soit en esp猫ces ou en nature pour son b茅n茅fice propre ou celui de sa famille, au-del脿 du strict n茅cessaire pour mener 脿 bien le travail qui lui a 茅t茅 confi茅.

2.- La, lx ou le titulaire de ce passeport ne pourra faire que le travail stipul茅 sur ce m锚me document.

3- Lx, le ou la titulaire de ce document a pour interdiction le port et l鈥檜sage d鈥檃rmes 脿 feu de quelque type que ce soit, et ne peut ni proposer, ni sugg茅rer, ni encourager une activit茅 qui impliquerait ou provoquerait l鈥檜sage d鈥檃rmes 脿 feu dans le lieu o霉 il effectuera son travail.

4- La, lx ou le titulaire de ce document ne peut raconter notre histoire de r茅sistance et r茅bellion comme peuples originaires et comme zapatistes, que s鈥檌el a re莽u une pr茅paration et une formation pr茅alables.

5- Le, lx ou la titulaire de ce document ne peut conclure des accords ou des d茅saccords au nom des structures organisationnelles et/ou du commandement politico-militaire avec des personnes, groupes, collectifs, mouvements et organisations, au-del脿 du strict n茅cessaire pour l鈥檃ccomplissement du travail qui lui a 茅t茅 confi茅.

6- Les opinions personnelles sur des sujets politiques et priv茅s exprim茅es par lx, le ou la titulaire de ce document, non seulement ne refl猫tent pas les positions zapatistes, mais peuvent aussi 锚tre compl猫tement contraires 脿 notre pens茅e et 脿 notre pratique.

7- La, le ou lx titulaire de ce document devra 脿 tout moment se conduire dans le respect des diff茅rences d鈥檌dentit茅, de sexe, de credo, de langue, de culture et d鈥檋istoire des personnes et des lieux o霉 iel r茅alisera le travail pour lequel lui a 茅t茅 d茅livr茅 le pr茅sent document.

脌 la page 6, il est 茅tabli : 芦 Il est certifi茅 que la, lx ou le titulaire de ce document a re莽u une formation (si iel a appris ou non, on le verra dans les faits) 脿 鈥.. (espace pour mettre le nom du lieu). 禄

Et la page 7 indique les dates de d茅part et d鈥檃rriv茅e : 芦 La, lx ou le titulaire de ce document est sorti du territoire zapatiste ___ (espace pour les d茅tails et cachets au milieu de la page). 禄 La moiti茅 inf茅rieure de la page : 芦 La, lx ou le titulaire de ce document est revenu dans le territoire zapatiste : ___ (espace pour les d茅tails et tampons). 禄

Les pages suivantes sont vierges pour que les diff茅rentes personnes, groupes, collectifs, organisations et mouvements des diff茅rents coins des dissemblables mondes qu鈥檌els visiteront apposent leur cachet, signent, d茅corent, laissent une trace, mettent des dessins, rayent ou quoi que ce soit pour que le, la ou lx compa ait une sorte de guide d鈥檕霉 iel a 茅t茅, en plus des notes prises dans son carnet, pour quand iel rentrera et racontera comment 莽a s鈥檈st pass茅.

La derni猫re page est pour les 芦 Observations 禄 (par exemple une allergie, un handicap ou des go没ts musicaux 鈥 je le dis parce que s鈥檌el aime la cumbia et que vous lui faites danser une valse, vous pouvez imaginer 鈥!)

J鈥檈n t茅moigne.

SupGaleano

Plan猫te Terre, juin 2021.

Musique 芦Le lac des cygnes禄 de Cesar Acu帽a Lecca et Los Pasteles Verdes (Les G芒teaux verts, ndt) / Version de : Heriberto Destructor (Destructeur, ndt)

