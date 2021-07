Le pedimos a los tres niveles de gobierno a que no permita a que los soldados entren en los campamentos de los desplazados

16 jul 2021

Organizaci贸n de la Sociedad Civil Las Abejas

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Acteal, Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

16 de julio del 2021

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU)

Hermanas y hermanos:

La organizaci贸n de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal hoy levantamos nuevamente nuestra voz y decir claramente de lo que sucedi贸 en nuestro municipio de san pedro Chenalh贸. Los sobrevivientes de la masacre de Acteal se encuentran reunidos en la cede de las abejas para realizar la jornada de oraci贸n para no permitir nuevamente el derramamiento de la sangre. Alzamos nuestra voz porque hoy aproximadamente entre las 7:30 y ocho de la ma帽ana la guardia nacional y el ej茅rcito mexicano entraron en las comunidades para realizar un operativo en la b煤squeda de las armas como: Pechiquil, tzajal uk鈥檜m, majom pepentic. Majomut y Polho. Hoy hacemos un llamado ante la opini贸n p煤blica que la actuaci贸n de los soldados no estamos conforme porque vemos que muchos de nuestros integrantes de las abejas se encuentran preocupados y muchos de ellos se enferman por la tristeza. Estas actuaciones de los soldados los sobrevivientes recuerdan de como sufrieron en el a帽o de 1997, que los paramilitares fueron acompa帽ados por la seguridad p煤blica del estado.

Este d铆a queremos aclarar que en la sede de las abejas y en las comunidades abejas ubicadas en los tres municipios como Pantelh贸, Simojovel y Chenalh贸 no permitimos ni permitiremos acceso a soldados y la guardia nacional porque nosotros no contamos con armas porque nuestra lucha es pac铆fica y no violenta. Tambi茅n queremos decir que no solo las abejas sufren si no que sufren las diferentes comunidades de Chenalh贸 y muchos de ellos han abandonado sus comunidades y son desplazados en algunos campamentos de Chenalh贸. Le pedimos a los tres niveles de gobierno a que no permita a que los soldados entren en los campamentos de los desplazados, como Tsajal Ch鈥檈n, Acteal Abejas, Acteal base, majomut, tzajal uk煤m, Yabteclum y cabecera Chenalh贸 porque muchos hombres, mujeres ni帽os e ni帽as y m谩s a las mujeres embarazadas tienen miedo y corren riesgo al ver las armas.

Si los soldados entran a catear personas en las casas est谩n violando la ley de la seguridad nacional, adem谩s es una violaci贸n de los derechos humanos. Hoy Exigimos al presidente de la republica al Lic. Andr茅s Manuel L贸pez obrador a que no permita acceso a soldados en los campamentos por la paz.

ATENTAMENTE

La mesa directiva de la organizaci贸n sociedad civil de las abejas de Acteal

Por la Mesa Directiva:

Crist贸bal Ruiz Arias Gerardo P茅rez P茅rez

Presidente Secretario

Manuel Ortiz Guti茅rrez Pedro P茅rez P茅rez

Tesorero sub presidente

Sebasti谩n Guzm谩n S谩ntiz

Sub tesorero