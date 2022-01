–

Kazajist谩n: un golpe de Estado fallido

La situaci贸n en Kazajist谩n, tras los violentos disturbios que sacudieron el pa铆s desde el pasado 2 de enero, retorna a la normalidad, asegur贸 este lunes el Comit茅 de Seguridad Nacional, cuando la naci贸n cumple el d铆a de luto por las v铆ctimas de la intentona golpista. Este mismo lunes, a petici贸n de Kazajist谩n, se celebr贸 una cumbre extraordinaria de la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), cuyas fuerzas de paz ayudan a las autoridades de la mayor rep煤blica ex-sovi茅tica de Asia Central a garantizar la seguridad de sus objetos estrat茅gicos.

El primer contingente de paz de la OTSC 鈥揻undada en 1992 y que integran Armenia, Bielorrusia, Kazajist谩n, Kirguist谩n, Rusia y Tayikist谩n鈥 lleg贸 al pa铆s centroasi谩tico el 6 de enero despu茅s de que ese pa铆s invocara el art铆culo 4 de seguridad colectiva para hacer frente a los que llam贸 “ataques terroristas”.

Las protestas que estallaron el 2 de enero por el aumento de los precios de los combustibles, derivaron en violentos disturbios con saqueos y toma de edificios p煤blicos, aeropuertos, canales de televisi贸n y otros establecimientos por parte de elementos radicalizados. El presidente de Kazajist谩n, Kasim-Yomart Tok谩ev, al intevenir en la cumbre telem谩tica de la OTSC, afirm贸 que el pa铆s acaba de vivir un intento de golpe de Estado y la crisis m谩s grave de su historia desde que se independiz贸.Tok谩ev asegur贸 que durante los disturbios se realizaron intentos de apoderarse de armamento y equipos militares, 16 agentes de la ley fueron asesinados y hubo un n煤mero de v铆ctimas civiles a煤n por determinar.

A帽adi贸 que en las acciones violentas participaron directamente terroristas, entre ellos los militantes extranjeros, que actuaron con crueldad extrema e incluso llegaron a decapitar a dos soldados.

Asimismo, enfatiz贸 que el n煤mero de radicales violentos fue en algunos momentos cinco veces superior al de los agentes del orden.

Tok谩ev tambi茅n dio las gracias al presidente ruso, Vlad铆mir Putin, por su ayuda para resolver la situaci贸n actual y comunic贸 que el orden constitucional en el pa铆s ha sido reestablecido. Por su parte, Putin asegur贸 que los 煤ltimos acontecimientos en Kazajist谩n incumben a todos los pa铆ses de la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva.

El mandatario ruso destac贸 que la OTSC logr贸 tomar las decisiones necesarias de forma r谩pida en “horas contadas para impedir la ruptura de los cimientos del Estado y poner freno a terroristas, delincuentes, saqueadores y otros elementos criminales”.

Putin tambi茅n alert贸 que en los disturbios en Kazajist谩n se us贸 la misma t谩ctica que en las protestas en Ucrania que terminaron con el derrocamiento del presidente de ese pa铆s V铆ctor Yanuk贸vich, en 2014:”Al parecer se usaron a grupos armados preparados en los campos de entrenamiento de terroristas en el extranjero, como lo dijo el presidente Tok谩ev. Es obvio que ciertas fuerzas destructivas, tanto internas como externas, se aprovecharon de las manifestaciones por el alza de los precios de los combustibles. Ciertas fuerzas no rehuyeron el ciberespacio y las redes sociales para reclutar extremistas y terroristas. La gente que protestaba por el combustible ten铆a un objetivo, mientras que los que tomaron las armas y atacaron al Estado son otra gente que ten铆a otros fines, se帽al贸 el mandatario ruso, para quien los pa铆ses de la OTSC no permitir谩n a nadie llevar a cabo las llamadas revolucionas de colores en sus territorios”, incidi贸 Putin, al indiar que “los sucesos en Kazajist谩n no fueron los primeros ni tampoco ser谩n los 煤ltimos intentos de injerencia en los asuntos internos de nuestros pa铆ses”, apostill贸.

En tanto, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declar贸 que es inadmisible permitir que unos medios de comunicaci贸n presenten como ocupante el contingente de paz que lleg贸 a Kazajist谩n. Tambi茅n subray贸 la necesidad de fortalecer la OTSC.

EEUU, un ‘hu茅sped’ mortal

Toda una mentira. Es lo que constituyeron las palabras del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, respecto al pedido de ayuda que hizo el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, a sus socios de la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva [OTSC] 鈥搖na alianza militar liderada por Rusia e integrada por seis rep煤blicas de la antigua Uni贸n Sovi茅tica鈥 para hacer frente a los violentos disturbios que azotaron al pa铆s.Unos disturbios presentados por la prensa dominante como un estallido social, pero que en realidad constituyeron “un acto de agresi贸n” protagonizado por “grupos armados preparados en los campos de entrenamiento de terroristas en el extranjero”, seg煤n acaba de denunciar el mandatario ruso, Vlad铆mir Putin, dando la raz贸n a su par kazajo.

Frente a ello, Mosc煤 no vacil贸 ni un segundo en tenderle la mano al pa铆s vecino ante los sucesos que tambi茅n atentan gravemente contra la seguridad del gigante euroasi谩tico. Y es que, junto con otros miembros de la OTSC, envi贸 sus fuerzas de paz a Kazajist谩n.Una decisi贸n que hizo explotar a Antony Blinken. Adem谩s de poner en duda la legitimidad de la solicitud de Kazajist谩n, lanz贸 la siguiente advertencia: “Una vez que los rusos est谩n en tu casa, a veces es muy dif铆cil conseguir que se vayan”.Aqu铆 cada palabra es mentira. Respecto a la legitimidad de la misi贸n de la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva en Kazajist谩n, su presidente acaba de manifestar que s贸lo la pueden cuestionar quienes carecen de “informaci贸n fidedigna” y quienes no entienden “la situaci贸n en su conjunto”, insistiendo en que se busc贸 socavar la integridad del Estado kazajo. En este contexto, resalt贸 el hecho de que todos los pa铆ses participantes del organismo respondieran “sin vacilar” al pedido de ayuda, y agradeci贸 “especialmente” al jefe del Kremlin “por resolver r谩pidamente el asunto sobre el env铆o del contingente de paz”.

Otra mentira es que los rusos vinieron a Afganist谩n para quedarse, seg煤n Blinken. Y es que Vlad铆mir Putin dijo claramente que, una vez cumplidos sus objetivos, todas las fuerzas de la OTSC “ser谩n retiradas del territorio” de esta naci贸n. De hecho, las autoridades de Kazajist谩n reportaron que, “al 10 de enero de 2022, la situaci贸n se normaliz贸 y est谩 bajo control”, al tiempo que “los focos de la amenaza terrorista fueron neutralizados”.La Canciller铆a rusa, por su parte, no pudo contener la indignaci贸n ante las citadas declaraciones del secretario de Estado estadounidense, al calificarlas como “descaradas”. En respuesta a las palabras de Blinken, el ministerio escribi贸 en un comunicado que “cuando los estadounidenses est谩n en tu casa, puede ser dif铆cil mantenerse con vida, que no te roben o que no te violen”. “Los indios norteamericanos, los coreanos, los vietnamitas, los iraqu铆es, los paname帽os, los yugoslavos, los libios, los sirios y muchos otros desgraciados que tuvieron la mala suerte de ver a estos hu茅spedes no invitados en sus ‘casas’, tendr铆an mucho que decir sobre el tema”, enfatiz贸 el ente.

Valdr铆a la pena detenerse en estos ejemplos citados por la Canciller铆a rusa, empezando por la triste suerte de la poblaci贸n aut贸ctona de EEUU. Seg煤n David E. Stannard, historiador de la Universidad de Haw谩i, los nativos americanos hab铆an sufrido “el peor holocausto humano que el mundo haya presenciado”, una campa帽a que “consumi贸 las vidas de decenas de millones de personas”. En este sentido, Ward Churchill, profesor de estudios 茅tnicos de la Universidad de Colorado, contabiliza que la reducci贸n de la poblaci贸n nativa americana fue desde alrededor de 12 millones en el a帽o 1500 a unos 237.000 en 1900, algo que, seg煤n sus palabras, representa un “vasto genocidio, el m谩s sostenido de la historia”.

Actualmente existen 2,5 millones de nativos, de los cuales alrededor de un mill贸n viven en reservas, que en total abarcan una extensi贸n de 22.5 millones de hect谩reas, o 2,3% del territorio total de EEUU. Es decir, los nativos americanos fueron privados de m谩s del 97% de sus tierras. Adem谩s, a ninguna tribu se le concedi贸 el derecho de conservar sus tierras ancestrales y todos los habitantes fueron desarmados.Los libros de Historia de EEUU evitan este tema tan inc贸modo. Y es que “no se pensaron para formar, sino para adoctrinar y eliminar de ellos episodios como las masacres a las que se vieron condenados los nativos norteamericanos”, escribe el diario La Raz贸n.

La Canciller铆a rusa recuerda asimismo la vergonzosa guerra de Vietnam, un conflicto que cost贸 la vida de al menos 1,1 mill贸n de vietnamitas, y donde EEUU utiliz贸 la tecnolog铆a militar m谩s avanzada, salvo las armas nucleares. Durante el conflicto, las tropas norteamericanas llegaron a lanzar hasta 14 millones de toneladas de bombas sobre este pa铆s, 10 veces m谩s que las lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial sobre toda Europa. Pero, a diferencia de los bombardeos sobre Alemania, los de Vietnam no pudieron destruir al enemigo porque, simplemente, en el pa铆s no hab铆a objetivos industriales importantes. Entonces, como hoy, la mayor parte de la poblaci贸n viv铆a de la agricultura. A los campesinos vietnamitas les caus贸 mucho m谩s da帽o los 70 millones de litros del herbicida naranja que todas las bombas.

El diario El Mundo constata que “a煤n se mantienen los efectos letales de muchos residuos de productos qu铆micos que los centuriones estadounidenses utilizaron masivamente”. El medio escribe lo siguiente: “Las fuerzas armadas de Estados Unidos emplearon m谩s de 12 millones de toneladas de explosivos y ocho millones de toneladas de proyectiles, causando la muerte de tres millones de vietnamitas. Los despiadados bombardeos y el uso del napalm suscitaron la condena mundial. Pero el arma m谩s da帽ina a trav茅s del tiempo resultar铆an ser los defoliantes con que regaron el peque帽o pa铆s asi谩tico entre 1961 y 1972: unos 80 millones de litros de herbicidas, principalmente del llamado ‘agente naranja’, de gran toxicidad por su alto contenido de dioxina que arras贸 millones de hect谩reas tanto de bosques como de cultivos, alcanzando a 30.000 n煤cleos de poblaci贸n”.

Las cifras de Irak 鈥搊tro caso que menciona la parte rusa- tambi茅n impactan. En 2006, el diario El Pa铆s informaba que “m谩s de 600.000 iraqu铆es han muerto a causa de la violencia desde que EEUU invadi贸 el pa铆s en marzo de 2003”. Gracias al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el mundo lleg贸 a saber sobre las atrocidades de los soldados nortemericanos en ese pa铆s. Divulg贸 centenares de miles de documentos secretos sobre esta guerra que contienen la informaci贸n sobre torturas y abusos a iraqu铆es detenidos, incluidas electrocuciones y ejecuciones, entre otros cr铆menes de lesa humanidad. Estas revelaciones convirtieron en un infierno la vida de Assange, quien enfrenta una condena de hasta 175 a帽os en prisi贸n si es declarado culpable en un tribunal de EEUU.

La Canciller铆a rusa tambi茅n mencion贸 el caso de Panam谩, pa铆s agredido por EEUU en 1989, una operaci贸n que involucr贸 a 25.000 soldados norteamericanos, adem谩s de las tropas que habitualmente permanec铆an en las bases cercanas al Canal de Panam谩. El pretexto para la invasi贸n fue la restauraci贸n del sistema democr谩tico, pero documentos secretos revelados mucho tiempo despu茅s daban cuenta de las verdaderas intenciones de la Casa Blanca con esta inveros铆mil operaci贸n. “Una de ellas era abrogar los tratados que involucraban al Canal de Panam谩, y asegurar su control m谩s all谩 del a帽o 2000, y por otra parte, cancelar los contratos con Jap贸n para las alternativas al Canal y cortarle su ascenso al poder mundial”, recuerda el canal teleSUR.Por su parte, la cadena BBC se帽ala que “el n煤mero oficial de muertos durante la invasi贸n es de 300 militares y 214 civiles paname帽os, pero organizaciones civiles han dicho que la cantidad es superior al millar”.

En 2016, el Gobierno de Panam谩 lanz贸 una investigaci贸n para determinar cu谩ntas personas murieron e identificarlas con el objetivo de “sanar las heridas y procurar la reconciliaci贸n”.Los casos de Yugoslavia, Libia y Siria, mencionados por la Canciller铆a rusa, tampoco presentan novedades, donde los cr铆menes de EEUU brillan por su impunidad.Una suerte que no la quieren los pa铆ses de la OTSC. De hecho, el presidente Vlad铆mir Putin subray贸 que los 煤ltimos acontecimientos en Kazajist谩n incumben a todos los pa铆ses que integran esta alianza.

El no reconocimiento por parte de las autoridades de la Rep煤blica Dominicana de las 煤ltimas elecciones generales en Nicaragua, que dieron una contundente victoria al oficialismo, constituye “una posici贸n contraria a lo que piensa el pueblo dominicano”, seg煤n denunciaron a Sputnik miembros de la sociedad civil del pa铆s caribe帽o.Seg煤n el abogado y profesor universitario Ram贸n Estrella, de la organizaci贸n dominicana Gent铆o para el Cambio Pol铆tico y Social, la postura asumida por el Gobierno del presidente Luis Abinader “viola la Constituci贸n” del pa铆s, as铆 como “la carta fundacional de las Naciones Unidas”, neg谩ndose el derecho del pueblo nicarag眉ense a la autodeterminaci贸n y a elegir libremente a sus gobernantes.En este contexto, insisti贸 en que “las elecciones que se dieron el pasado mes de noviembre en Nicaragua fueron elecciones totalmente limpias” que se llevaron a cabo en “un ambiente de libertad”, donde el triunfo del sandinismo se debe a sus 茅xitos en la soluci贸n de “problemas sustanciales” del pa铆s, entre ellos “la seguridad alimentaria”, logr谩ndose que “m谩s del 90% de lo que consume Nicaragua” sea de producci贸n nacional.

“Otro dato importante que nosotros vemos como positivo es que Nicaragua no es un pa铆s dependiente de remesas 鈥揳 diferencia de naciones como la Rep煤blica Dominicana que dependen b谩sicamente de remesas鈥, sino que depende b谩sicamente de su producci贸n nacional”, subray贸.Por su parte, Radham茅s Morales, del partido dominicano Fuerza de la Revoluci贸n, acus贸 de “injerencismo” al Gobierno de su pa铆s, al afirmar que “trata de jugar un papel acorde con la posici贸n y los deseos de EEUU”, despreciando “la posici贸n de la mayor铆a de las organizaciones populares y pol铆ticas” de la rep煤blica.

A su vez, la activista pol铆tica Maribel N煤帽ez, integrante de la agrupaci贸n Acci贸n Afro-Dominicana, y del movimiento Agenda Solidaridad, coincidi贸 en que la “茅lite de derecha” de la Rep煤blica Dominicana “responde totalmente a los intereses de EEUU”, una “entrega vergonzosa” que, seg煤n sus palabras, padecen varios otros Gobiernos regionales.

Los entrevistados de Sputnik representan algunas de las numerosas organizaciones pol铆ticas, sociales y de solidaridad dominicanas que firmaron una carta dirigida al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, donde se expresa el apoyo a esta naci贸n ante “las presiones directas e indirectas del imperialismo norteamericano y sus amenazas injerencistas a trav茅s de una guerra medi谩tica desatada a nivel internacional”.