Nido de v铆boras. No podemos parar de escribir porque a fin de cuentas le damos credibilidad a un impulso o deseo de justicia. No quiz谩s al modo de la pol铆tica, que hace de ella un modelo a realizar. Sino como aprendizaje. Justicia como investigaci贸n sobre qu茅 hacer con la presencia en nosotrxs, de los otrxs. As铆, en esa b煤squeda, conoc铆 a Valeriano.

Un recuerdo: all谩 por 2010 camin谩bamos con un pu帽ados de 铆ntimos en medio de las carrozas de los festejos del Bicentenario. Desfil谩bamos entre s铆mbolos que segu铆an siendo nuestros, aunque lo hab铆an sido de tanto defenderlxs en las militancias y ahora se enlazaban ante nosotrxs desde lo alto de una estatalidad en la que no confi谩bamos. Esa perplejidad estuvo en la base del desplazamiento de nuestra escritura, impl铆cita en la creaci贸n del blog Lobo Suelto. Como no 茅ramos siquiera unos pocos, junto a nuestros nombres aparecieron los pseud贸nimos. Juan Pablo Maccia, Rosa Lugano, Marcelo Laponia, Mart铆n Webb. Cada uno de ellxs habilitaba una investigaci贸n sobre los modos en que los discursos de aquellos a帽os actuaban de manera lacerante en nosotrxs. En esos tiempos comenzamos a escribir con Valeriano.

Hace unas pocas semanas escuche a Rita Segato explicar, a prop贸sito de un caso de violaci贸n colectiva, que la justicia y su efectividad punitiva, deb铆an ser concebida como una investigaci贸n sobre las estructuras colectivas que mueven a las acciones violentas o aberrantes. Ya que la punici贸n, en su sentido 煤ltimo, encuentra su sentido en la comprensi贸n para la desactivaci贸n de esas estructuras. Esa relaci贸n entre justicia y comprensi贸n, abre un lugar para el pensamiento sobre la complejidad de lo que somos, como momento reflexivo interno de la practica penal. Me pareci贸 que la creencia de Segato en la justicia se parec铆a a la que ten铆amos nosotrxs en la escritura. En ambos casos se intenta deslindar aquello que aceptamos de lo que no, por medio de un proceso cuya calidad depende de la honestidad con la que investigamos sobre el modo en que habitan constitutivamente lxs otrxs en nosotrxs.

El sujeto, escrib铆a Le贸n Rozitchner, como 鈥渘ido de v铆boras鈥.

Polo Valeriano. Cada 24 de marzo es lo mismo: le escribo un wasap a Valeriano cont谩ndole que voy a la plaza, sabiendo que me va a responder que el no. Que no cree en nada, nada al menos de escala semejante. Cada vez que me entusiasmo con alguna acci贸n colectiva, le mando una se帽al a la espera de una respuesta del tipo 鈥渆s un negocio鈥. No dar铆a un solo paso sin consultar previamente a ese saber esc茅ptico. Mi modo de participar de esa clase de acontecimientos precisa cada vez de ese violento impacto que me permite incluir y tratar mis propios desencantos en cada nueva selecci贸n de las creencias en las que vale la pena creer.

La amistad como ejercicio polarizador. Desde ya, polar no quiere decir binario. Porque m谩s que escepticismo-credulidad, la polaridad supone un movimiento de apertura de un campo que habilita matices y yuxtaposiciones. De modo que entre mi credulidad y su escepticismo -polos extremos- surge un acotado espacio para investigar sobre qu茅 clase de credulidad-esc茅ptica o de escepticismo cr茅dulo nos convence (convence cada vez a cada quien). Si este tipo de ejercicios se vinculan con la escritura es porque en ella intentamos explorar la direcci贸n que nos convienen en este espacio plagado de intersecciones, pasible de ser recorrido en sentidos varios. Si hay un contenido pol铆tico en esta clase de ejercicio, pienso, ser铆a el siguiente: al descubrir la conversaci贸n como zona de turbulencias de la que cada quien extraer谩 correcciones valiosas para su propia orientaci贸n corroboramos la pluralidad del sentido y fortalecemos alianzas contra la automatizaci贸n de nuestras propias voces.

Hay una pol铆tica en Valeriano que desplaza el binarismo progresista-neoliberal (el idealismo progresista como parte de un negocio neoliberal) y pone en funcionamiento una polaridad excepticismo-credulidad, en la que suspende idealizaciones para poner en valor otras econom铆as. Pol铆tica Valeriano: borrar el discurso progresista-neoliberal para rescatar lo que ella borra por el lado de la moral -idealizaci贸n progresista- y del lado del gran negocio -abstracci贸n neoliberal. Borrar lo borrante (lo plebeyo).

Historia. Escribe Valeriano. 芦La muerte no puede ser el final de tanto禄. El acento sobre el 鈥渢anto鈥, la marca de la cantidad como eufemismo de la vida act煤a ya en el t铆tulo de su 煤ltima novela: El vivo, nosotras muertos. Su muerte es la nuestra. Su tanto es nuestrx tan poco. El sigue, nosotrxs finalizadxs. Exceso suyo ya irrevocable. Consumaci贸n nuestra. Consumidos en el consumo, mero resto de la m谩quina comunicacional: 芦solo tenemos preocupaciones, ansiedad y opiniones禄. Ni rastros de lo que hubi茅ramos querido haber sido. 芦Si entendemos un poco lo que significa que 茅l est茅 vivo, poco tendr铆a que importarnos禄. Por qu茅 entonces Marquitos, hijo de La Flaca, 鈥渧ivir铆a en nosotrxs, d谩ndonos vida鈥.

La transmutaci贸n general en que el muerto se convierte en fuente de vida, y los vivos en tributarios de los muertos. Paganismo cristiano.

Marquitos muerto. La Flaca luchando. Valeriano escribiendo. Nosotrxs leyendo. Se prepara un oscuro d铆a de justicia.

Valeriano escribiendo: 芦Verla insistir y no saber ayudarla. No tener el valor suficiente, no abandonar la forma humana, estar tan lejos. Hay noches en que me cae la ficha de lo que pas贸 y el dolor no me deja dormir. Los recuerdos, las secuencias, lo que no hicimos, lo que tendr铆amos que haber hecho禄. 驴Por qu茅 escribir es buscar justicia? Porque 芦Hacernos cargo de esto que sentimos siempre nos lleva a una instancia distinta de pensamiento禄.

La novela interior de Valeriano. 芦Nadie duele solo, siempre es por otros, siempre es con otros禄. Valeriano reescribi贸 dentro de esta novela una novela anterior (Eduqu茅 a mi hija para una invasi贸n zombie): 芦Ser pap谩 fue mirar el peligro de manera real por primera vez, por fuera de m铆, como algo sin control. Un tormento nuevo, una pena que se vuelve inabarcable, un terror por algo que ni pas贸. La paternidad a veces es un garr贸n, otras una aventura piola, algo que se da y vamos viendo. Tambi茅n es algo que sabemos que va a doler, que en un tiro no va a estar bueno. En un momento fue entender c贸mo ella administraba su experiencia, lo que pod铆a lastimarla, los posibles garrones e intentar no ponerme vigilante de tanta angustia que me generaba. Verla saltar al vac铆o confiando en algo que no se explica bien禄. Y una novela interior. Del canchereo en redes a la funci贸n del testigo. 芦La sed, la fe y saber que ella y Marquitos son lo mismo禄.

Tiene que escribir sobre lo que pas贸, sobre lo que pasa en La Flaca. Sobre su conversi贸n, de c贸mo el dolor aflora en estrategia: 芦Arm贸 mapa, habit贸 cada rinc贸n, se lo escribi贸 en la piel para no olvidarse, solo mostr贸 lo que no deb铆a permanecer oculto. Se escondi贸 para mirar mejor, para pasar desapercibida se hizo invisible, no cotorreo, no busco c谩mara, no hizo bandera. Se volvi贸 imperceptible para no ser capturable ni reconocible, fue una m谩s, pas贸 inadvertida. Animal, cazadora, guachin. Esper贸 como una garrapata, detuvo el tiempo, lo torci贸 a su favor禄.

Transmutaci贸n en curso: 芦ahora la sangre ya no es deuda, la sangre corre, hierve, es otra cosa禄.

芦El amor ahora es esto禄.

Entre los que quemaron la casilla hay un flaquito, lo llaman Chiste. Valeriano lo somete a un vasto tratamiento. Para empezar, cinematogr谩fico: 芦Chiste no espera, no puede hacerlo, tampoco sale al encuentro de las cosas. Da vueltas encerrado en lo que hizo, en el miedo, en su mundito bien chiquito. Piensa en que pedir perd贸n tal vez haya sido una opci贸n, pero ya no puede. No se rescata cuando el patrullero le tira luces y lo amaga a seguir. Suena de manera tonta la sirena en el medio de la avenida nada. Se pregunta por lo que ocurre en la conciencia de Chiste. Lo imagina sumido en un monologo auto-exculpador: 芦No se es segundero o traidor, eso ser铆a muy f谩cil, eso es twitter. Se segundea, se traiciona禄. 驴鈥淪e segundea, se traiciona鈥? Valeriano medita sobre esa frase, sobre esa coma incandescente que pone en serie instantes de diversa 铆ndole como si no los ligase ninguna clase de responsabilidad. Se hace una cosa, se hace otra. Lo acertado de la coma consiste en disminuir al m谩ximo la desaparici贸n de todo nexo entre las cosas que se hacen.

Para finalizar, tr谩gico: 芦las cosas son poderosas con nosotros y no nosotros con ellas. Se hace lo que se puede y a veces ni eso. Se quiere segundear y se traiciona, se quiere traicionar y se segundea禄. Chiste como figura de la voluntad humana humillada por fuerzas m谩s poderosas, dioses que juegan con nosotrxs a su gusto: 芦Hay veces que la traici贸n no es el primer movimiento. Se llega a ser un traidor por un desencadenante de giladas no medidas del todo, por justo estar en un lugar determinado, por no estar en otro. Preguntale a los pibes que me van a dar la raz贸n de c贸mo la suerte y la traici贸n es solo cuesti贸n de lugares禄.

Humanismos. El 鈥淐onurbano es lo humano hoy鈥. El humanismo como rama plebeya de la geograf铆a. Habitad mundos infrahumanos de modo tal que en tu acci贸n no despreci茅is jam谩s el m铆nimo de subjetividad que os podr铆a por encima de toda la humanidad. 芦Antes de traicionar hay que desertar禄. Lo humano conurbano es la aptitud del desertor. H茅roe es quien es capaz de anteponer la fuga a la traici贸n. H茅roe es quien a煤n puede fugar.

Con el paso de los a帽os Valeriano se ha vuelto escritor. Dice cosas que parecen salidas de la carrera de letras de la UBA. Arrastra a Piglia al conurbano: 芦Nos leemos, intuimos las cosas de otra manera, seguimos andando. Andar, leernos, segundear禄. Hace decir a la Flaca aquello que 茅l ya no sabr铆a decir en su nombre: 芦No va a aceptar este tiempo bien vigilante que ordena las cosas y aprisiona la vida. Ya no. Ahora entiende que algo nuevo se empieza a armar禄.

Los hechos. Han incendiado la casa de la Flaca mientras dorm铆an y as铆 mataron a Marquitos, que no deja de volver. No hay como soportarlo. No hay c贸mo ser suficientemente valiente, no hay c贸mo reaccionar. La novela se vuelve interior: 芦No lo digo pero lo siento, el temor me gana, soy gato del miedo禄.

芦El fuego no era para ellos, pero les toc贸禄. El azar de los encuentros en su versi贸n pavorosa.

芦Hay detalles que de a poco voy conociendo, algo previo de lo que sucedi贸禄. Parece Walsh.

芦Las historias se mezclan, se atropellan, se engordan禄. Registrar, entender sin enloquecer. Hacer justicia en la escritura. En el barrio se cuentan muchas cosas. Muchas que no son. Es preciso despejar, distinguir. Los hechos, sepultados en esa densa trama narrativa, deben ser discriminados. 芦Tengo que separar lo que pas贸 posta de lo que se va inventando禄. La Flaca 芦Ale me pide que lo cuente. Que reconstruyamos la historia as铆 nadie olvida nada. Me pide que la acompa帽e de esta manera, escribiendo禄.

La Flaca precisa que le cuenten lo que s贸lo ella sabe, sabe y no sabe. Lo que le est谩 pasando de forma tan arrolladora que precisa ordenar. Narra y pide ser narrada. Necesita escuchar lo que ella cont贸. Que le recuenten. Que le recuerden (re cuerden/re cuerda/re cuore). Le impone a Valeriano la funci贸n narrativa. Le pide que vaya escribiendo todo. Como si fuera f谩cil. Le solicita que vaya registrando la relaci贸n del acontecimiento a la mutaci贸n. Cont谩 por 茅l, que no est谩. Cont谩 por quienes ya no seremos. Cont谩 ahora, porque no sabemos como termina esto. Cont谩 como sobreviviente, como el que asiste y ve, como el que debe encontrar las palabras. Cont谩 para que se sepa.

No ser Walsh. Valeriano medita: 芦No creo que me guste escribir, es otra cosa禄. Ha sido convertido en una suerte de ente contemplativo, atravesado por lo que no entiendo. Tiene que escribir, no le gusta escribir, va a escribir. 驴Qu茅 lo mueve?: 芦Algo que no entiendo禄. Y entonces acude a sus amigos escritores: 芦Con Pedro muchas veces nos colgamos hablando sobre qu茅 es esto de escribir, no lo hablamos abiertamente porque eso ser铆a asumir algo que no queremos, lo hacemos a trav茅s de libros, links, notas, hablando mal de escritores y amigos禄. Escribir sin convertirse en escritor. S贸lo porque no se es se es verdaderamente escritor. En eso, no deja de conversar tampoco con El Ruso.

La Flaca le insiste. 鈥淗ac茅 el libro de Marquitos鈥. Le ruega que cuente toda la secuencia de 鈥渓o que pas贸鈥.

鈥淢e halaga que conf铆e en m铆 para esto, en que hagamos una especie de acuerdo de escribir un libro que sirva para seguir reclamando no por justicia sino por otra cosa que es mucho m谩s real para Marquitos y Lucas, para que sus asesinos paguen, para que se sepa que paso, que quienes prendieron fuego su casa vayan presos. Que el Chiste es un alto gil, un traidor, un desagradecido鈥.

La Flaca Marquitos est谩n antes, durante y despu茅s. Para Valeriano escribir es incorporar, o atravesar esa temporalidad en la escritura.

Pero Valeriano no puede escribir lo que le piden. Acaba escribiendo otra cosa. Su reflexi贸n est谩 tomada por la imposibilidad de separar el h茅roe de la injusticia contra la que se rebela. Porque qu茅 otra cosa es para 茅l la injusticia sino la incorregible condici贸n por la que todo encuentra su principio 煤ltimo de intercambiabilidad en el dinero? La injusticia tiene la misma estructura que la realidad: 芦todo es billete禄. Todo: polic铆as, jueces y tranzas se igualan en la circulaci贸n de la moneda.

Walsh ya era un escritor cuando se top贸 con 鈥渦n fusilado que vive鈥. 驴Valeriano qu茅 era antes de toparse con la tragedia? A diferencia del h茅roe escritor, Valeriano es el no escritor atemorizado, al que la Flaca le mete presi贸n. Su miedo es miedo a que se le note. Porque no est谩 seguro de poder decir algo verdadero en protesta de que todo sea billete. Para pensar contra la realidad se 芦requiere una complejidad y emocionalidad que no tengo, que no encuentro禄.

Escuchar. Escuchar como quien cruza una frontera.

La flaca, dice Valeriano: 芦Me cuenta bien los pormenores de c贸mo los asesinos quedaron libres, en dos minutos me hace una certera descripci贸n de lo que es el poder judicial y su reiterada forma de cagarse en los que menos tienen. Es una descripci贸n tan exacta que si la transcribo la arruino. Hablar con ella siempre es luminoso, angustiante, intenso. Es aprender. Pero aprender banda. En realidad primero es resetear y despu茅s aprender禄

El caos no existe en la naturaleza, dice Bifo. Es impotencia de la mente para entender y acostumbrarse. Es retracci贸n ante lo excesivo que causa p谩nico. Valeriano medita que 芦la crueldad, esa crueldad sin l铆mites es imposible禄.

芦La bronca contra el chiste de los transas que los llev贸 a quemar el rancho se me escapa, puedo hacer un relato, pero se me escapa. Entiendo, pero en un punto se me escapa禄.

Se escapa, le resulta incomprensible, inaceptable. El polo esc茅ptico busca en qu茅 creer. Escribir es vencer el p谩nico, crear un orden para el caos. Encontrar creencias a la altura de la tarea.

鈥渉istoria si, vida no鈥. Antes de traicionar hay que desertar, se dice a s铆 mismo Valeriano: 鈥淧or suerte no escrib铆 lo que me pidi贸. Por suerte para m铆, la acompa帽茅 algunas veces, hablamos otras, sent铆 la presencia de Marquitos, casi que entend铆 eso que dice Ale sobre que el tiempo no es lineal, que las cosas son poderosas con uno y no uno poderoso con ellas. Por suerte a veces soy su amigo禄.

芦La mayor铆a de las veces el tiempo nos aleja, cada quien hace la suya, cada quien sigue su juego. Muchas veces me agarra como culpa y le escribo, le prometo que estoy con lo del libro, le pregunt贸 por la causa, por suerte ella nunca contesta禄.

Ella no contesta, y 茅l s铆 est谩 con el libro. No con el que cree que deber铆a hacer, sino con este, que s铆 ha sido escrito.

Un antiguo antecedente a Valeriano es 鈥淧ura Suerte, Pedagog铆a Mutante鈥, un cuaderno editado en blanco y negro hace una d茅cada en base al trabajo realizado por el grupo Barrilete C贸smico en el conurbano oeste de Buenos Aires. All铆 se dec铆a: 鈥渘o forzamos modos de vincularnos鈥, 鈥渘o tenemos una misi贸n, ni nada鈥. Procesos discontinuos, si. Pero efectivos.

En Valeriano no hay nada mas est煤pido que cre茅rsela, nada mas vergonzoso que aceptar su deseo de escribir, porque en esa escena se ve como figura separada del fondo. 芦Hay cosas que son muy claras cuando estamos juntos, cuando andamos, cuando estamos en una. Son tan claras que se me hacen inexplicables, hay otras que cuando estoy c贸modamente escribiendo se me vuelven est煤pidas. Mi voz suena est煤pida, mi b煤squeda de no s茅 qu茅 tambi茅n, la investigaci贸n militante mucho m谩s, est谩 especie de solidaridad desde la escritura, todo esto que resulta snob, tilingo, sobreactuado. Una especie de movimientos que son la nada. Cuando no estoy en una, cuando no ando por all谩 acompa帽谩ndola, siendo amigos, sumando fuerzas todo se me hace muy goma, muy gil, muy vida civil. Lo 煤nico que no es est煤pido es estar en una con ella禄.

驴Hasta d贸nde debemos creerle a esta m谩scara del escritor que dice que no escribe para poder escribir, que afirma no quiere lo que quiere para poder lograrlo?

驴Y qu茅 importancia tendr铆a creerle? Ha escrito el libro sobre Marquitos. Ha escrito en 茅l: 芦Su risa es m谩s tenaz que el fuego禄

