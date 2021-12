–

La cuesti贸n del pasaporte COVID est谩 sacando a pasear las

verg眉enzas de todo ese sector poblacional al que Mauro Entrialgo califica, con

acierto, como 芦nazis magufos禄: ultraderechistas que han abandonado del todo cualquier

atisbo de pensamiento cr铆tico que pudieran tener y que han adoptado como

est茅tica el gorrito de papel de plata. Una de sus lideresas, Cristina Segu铆 (fundadora,

qu茅 sorpresa, del partido verde v贸mito), ha arremetido esta semana contra un

restaurante valenciano que no la dej贸 pasar debido a que no ense帽贸 ese

documento.

Una de las frases del tuit de Segu铆 me ha llamado la

atenci贸n. Dice que el restaurante 芦discrimina y niega ilegalmente la entrada a

las personas que no tengan pasaporte COVID禄. Ilegalmente. Niega ilegalmente la

entrada. Curiosa formulaci贸n, muestra de una tendencia m谩s corriente de lo que

creemos: considerar ilegal cualquier cosa que no nos guste, a veces con

razonamientos m谩s o menos torticeros y a veces (como en este caso) sin

razonamiento alguno.

El pasaporte COVID es el nombre que se le ha dado a un

documento que expiden las Comunidades Aut贸nomas y que certifica que el sujeto

tiene en orden su pauta vacunal. All铆 donde se aplica es necesario mostrarlo

para entrar en negocios de hosteler铆a, con el fin de prevenir la transmisi贸n del

virus. Es pol茅mico, entre otras cosas, porque diversos Tribunales Superiores de

Justicia han adoptado decisiones variadas al respecto de la legalidad de la

medida. As铆, el TSJ de Valencia lo acept贸, pero otros (Galicia, Pa铆s Vasco, Cantabria,

Andaluc铆a) lo rechazaron, si bien en varias ocasiones han sido corregidos por

el Tribunal Supremo, que ha mantenido un criterio pro-pasaporte.

En otras palabras, se trata de una medida plasmada en una

norma jur铆dica, a veces con rango de ley, y validada por un tribunal. Es muy

dif铆cil sostener que es 芦ilegal禄. Dicha norma obliga a los hosteleros a exigir

y revisar el pasaporte y a impedir la entrada a quienes no lo muestren. Los obliga.

No es una decisi贸n aut贸noma que adopte cada hostelero con amparo en el derecho de

admisi贸n: es una obligaci贸n jur铆dica.

[Y aqu铆 hay que hacer un excurso. El simple derecho de

admisi贸n no puede justificar el rechazo de una persona que no est茅 vacunada. El

derecho de admisi贸n es, en esencia, una medida para echar de tu local a personas

que est谩n molestando o agrediendo, no un escudo para poder excluir a cualquier

categor铆a de personas. Y menos cuando la base de esa exclusi贸n son circunstancias

personales plasmadas en datos de acceso restringido, como el estado vacunal. Ah铆

s铆 podr铆amos estar hablando de discriminaci贸n. Fin del excurso.]

No quiero decir que no se pueda sostener que tal o cual decisi贸n

es ilegal. Pero hay que saber de lo que se habla. Los actos del legislador, del

Gobierno y de la Administraci贸n gozan de presunci贸n de constitucionalidad y

legalidad: se consideran ajustados a derecho hasta que el TC o cualquier otro

tribunal declare lo contrario. En este caso, la jurisdicci贸n ordinaria ya ha

dicho que el pasaporte COVID es legal. Claro, uno puede criticar sus argumentos

o esperar que dentro de varios a帽os el TC rechace. Eso es leg铆timo. Lo que no

es leg铆timo es intentar hundir un negocio por cumplir una norma jur铆dica.

Al final, mensajes como el de Segu铆 son un intento lamentable

de hacer pasar las propias opiniones por hechos. Que no te guste el certificado

COVID no es un argumento jur铆dico en su contra: est谩 vigente, es legal y obliga.

Otra cosa es lo que nos pueda parecer a nivel 茅tico. A m铆, por ejemplo, me

causa sentimientos encontrados. Por un lado, le reconozco una utilidad

evidente, al permitir que se relajen algunas medidas (aforos, mascarillas) dentro

de locales y restaurantes. Resulta 煤til para proteger la salud de otros, al

separar en la hosteler铆a a vacunados de no vacunados. Si se ha adoptado es por

algo.

Tampoco me causan particular empat铆a los antivacunas. En general,

las personas conspiranoicas me dan ganas de rascarme. Ignoran todas las

conspiraciones del mundo real (que son tan chuscas, cortoplacistas y evidentes

que ni siquiera pueden denominarse como tales) y pasan a vivir en un mundo de

planes a largo plazo esbozados por grandes mentes criminales. Convierten la

conspiraci贸n en parte de su identidad. Corrompen a otras personas y las

llevan a la inacci贸n pol铆tica (porque es m谩s c贸modo sentirse el m谩s listo de un

mundo incontrolable que hacer algo para cambiar las cosas), cuando no a la pura

ultraderecha (1). Y, lo que es peor, imponen sus chorradas a las personas que

dependen de ellos. Que no puedan entrar a bares me importa m谩s bien poco.

Pero, por otro lado, no me gusta nada que el Estado te pueda

obligar a que te saques un documento con tu estado de salud, lo lleves encima y

se lo ense帽es a cualquiera que tenga un local al que quieras pasar. Se trata de

datos privados, conectados a nuestra intimidad m谩s nuclear. Llevarlos encima y andar

mostr谩ndolos por ah铆 es peligroso. Y encima, como siempre cuando hablamos de

restricci贸n de derechos, es una pendiente resbaladiza. Hoy es el COVID-19, que

es una enfermedad sobre cuya vacuna el an谩lisis coste-beneficio est谩 muy claro,

pero ma帽ana puede ser algo m谩s difuso. Es lo de siempre: que una cosa mala le

pase a gente mala no convierte esa cosa en algo bueno.

Derivado de esto est谩 el debate sobre si invitar o no a tu

familiar antivacunas a las celebraciones navide帽as. Aqu铆 tengo yo una posici贸n

m谩s clara: si hago yo la cena y pongo yo la casa, invito a quien yo quiera. El dilema

茅tico no es ni mucho menos tan acentuado, porque no afecta a los derechos como

consumidor que tiene mi pariente (venir a mi casa a comer asado no es un derecho)

ni se est谩 condicionando a obtener y mostrar un documento con datos privados:

茅l mismo ha aireado dentro de la familia que no se ha vacunado. No vacunarse es

una conducta perfectamente legal, pero yo no tengo por qu茅 dejar que me pongas

en riesgo a m铆 o a mis seres queridos, ni tengo que cargar con la culpa de

haberte contagiado de una enfermedad que puede ser muy jodida y para la que no

quisiste inmunizarte.

Por 煤ltimo, no me resisto a hablar un poco de la est茅tica de

todo el asunto. Llevar meses con la turra antivacunas y al final acceder a

pincharte porque si no te vetan de tu cena de empresa y del bareto de tu barrio

es lo m谩s cutre que he visto en mucho tiempo. Es vender tus principios a cambio

de una cervecita y cuatro gambas. Que no es algo que no se sospechara (creo que

todos sab铆amos que estos paladines de la libertad claudicar铆an en cuanto

afrontaran la m谩s m铆nima consecuencia real de sus acciones), pero resulta entre

divertido y deprimente verlo en directo.

Ojo, tampoco hay que pasarse. Es muy f谩cil ponerse a rajar

sobre que 芦esto es Espa帽a禄 y que 芦pa铆s de analfabetos禄, pero el hecho es que

esta gente son una minor铆a muy minoritaria. Los datos actuales nos dicen que la

poblaci贸n diana (mayores de 12 a帽os) est谩 vacunada en un 90%; si esta poblaci贸n

diana era, a su vez, m谩s o menos un 90% de la poblaci贸n espa帽ola, resulta que

los rechazantes son menos del 10% del total. Ahora que se va a ampliar la

poblaci贸n objetivo para incluir a los mayores de 5 a帽os, los 铆ndices de

vacunaci贸n crecer谩n de nuevo.

No puedo insistir lo suficiente en esto. La poblaci贸n espa帽ola

ha corrido a vacunarse, ha fundido las aplicaciones de cita, ha hecho sus colas

y esperado sus plazos, y todo ello de manera, en general, ejemplar. Hay muchas

razones por las cuales la estrategia vacunal espa帽ola ha sido un 茅xito, y una

de ellas ha sido la forma en que hemos respondido. Eso es un orgullo y cuatro

antivacunas pasados de vueltas no deben empa帽arlo. Que, cuando se habla de

est茅tica, tambi茅n tenemos que se帽alar lo que es bonito.

(1) De la relaci贸n entre magufismo y ultraderecha habr谩 que

hablar un d铆a en serio. La deriva de programas como el de Iker Jim茅nez es

preocupant铆sima.